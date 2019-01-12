    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        BOW Indicator

        Индикатор BOW Indicator для бинарных опционов

        Индикатор BOW основан на показаниях нескольких стандартных индикаторов, таких как полосы Боллинджера, EMA и RSI. По словам разработчиков, они создали высокоэффективный алгоритм, который учитывает разворот тренда, рыночные колебания и всплески, поэтому вы можете избежать ненужных потерь и получить высокодоходный инструмент для торговли бинарными опционами. Рассмотрим индикатор подробней..

        торговая площадка с индикатором BOW Indicator

        Характеристики индикатора BOW

        Платформа: Метатрейдер4.

        Актив: любая валютная пара.

        Время торговли: круглосуточно.

        Таймфрейм: M1.

        Время экспирации: 3 минуты (или 5 минут).

        Рекомендуемый брокер: Альпари, QuotexPocketOption, Binarium.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли по индикатору BOW

        Индикатор BOW отслеживает развороты цены, а затем подтверждает его несколькими способами. Он также использует несколько фильтров, чтобы избежать ложных сигналов для бинарных опционов. Когда индикатор находит смену направления основного тренда, он проверяет это осциллятором Stochastic на уровнях перекупленности и перепроданности. Это помогает подтвердить, что есть разворот тренда. Как только все условия выполнены, индикатор рисует стрелку CALL или PUT на графике. По словам разработчиков, вы должны заключить сделку, как только увидите сигнал - не дожидаясь пока свеча закроется. Стрелки розового и бирюзового цвета означают более сильный сигнал.

        CALL сигнал:

        CALL сигнал BOW Indicator

        PUT сигнал:

        PUT сигнал BOW Indicator

        Рекомендации от разработчиков индикатора

        Настройка: в терминале MT4 вашего брокера установите значения Bolinger Bands и RSI по умолчанию.

        ШАГ 1: откройте 4 актива (те, которые имеют наибольшую прибыльность выигрыша), установите индикатор на эти активы на минутном графике

        ШАГ2: дождитесь сигнала от индикатора.

        ШАГ 3: не размещайте сделку сразу, подождите, по крайней мере, 10-15 секунд и наблюдайте, продолжает ли рынок идти в направлении указанном в сигнале.

        ШАГ 4: цена находится у границы Bolinger Bands, а RSI в зоне перекупленности перепроданности, при этом должно быть не менее 3 свечей одного цвета.

        Если все это произойдет, это означает, что последует разворот тренда. Никогда не торопитесь, дождитесь всех подтверждений, даже если это означает, что вы пропускаете несколько хороших сделок, сигналов очень много, и вы должны пытаться поймать только самые лучшие.

        ПОСЛЕДНИЙ ШАГ: установите время экспирации 3 минуты и откройте сделку в соответсвии с сигналом! (если ваш брокер не допускает этого истечения, вы должны перейти на 5 минут экспирации).

        PS: не беспокойтесь, если вы получаете более одного сигнала подряд на один и тот же актив, это просто означает, что вам следует подождать немного дольше, прежде чем открывать сделку, потому что тренд все еще идет по тому же пути.

        Очень важно! Для успешной торговли с индикатором BOW требуется брокер, который не создает задержек при открытии позиций, например Grand Capital.

        Скачать индикатор BOW Indicator

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Смотрите так же:

        Бесплатные онлайн сигналы для бинарных опционов

        Рейтинг брокеров бинарных опционов

        Живой график для бинарных опционов

        Книги по трейдингу

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Looper
        один из немногих нормальных индикаторов с сигналами
        19 марта 2020
        Ответить
        Нина Алексеева
        Удобно, что есть алерты, а то без них стрелочные индикаторы тяжелы в торговле
        13 февраля 2020
        Ответить
        Дмиттрий
        Привет, Народ! Довольно не плохо отработал в вечернее время, семь входов, семь плюсов на паре EUR/CHF . Завтра посмотрю что будет с утра и днём, добвлю ещё на 5-6 пар, потом отпишусь. Единственное я бы порекомендовал в довесок к нему автоуровни, чтобы более чётче отбирать входы.
        11 декабря 2019
        Ответить
        slowpock
        Мне нравится BOW индикатор, используя минутный график выигрываю процентов 80 своих сделок!
        10 февраля 2019
        Ответить
        Konfucyi
        За все время протестировал целую кучу индикаторов, могу уверенно заявитть, что этот лучший. Спасибо.
        06 февраля 2019
        Ответить
        Рамиль
        Неплохой индикатор, но ничего особенного в нем я не вижу. Можно сказать, классика жанра.
        06 февраля 2019
        Ответить
        Илья Новиков
        Торгую с BOW индикатором на демке. Пока все идет гладко, сделок в плюс около 60-70%. Пора переходить на реал!
        02 февраля 2019
        Ответить
        Нафаня:)
        Ничего не нашел на него в интернете, поэтому решил протестировать сам для начала на одной паре.
        27 января 2019
        Ответить
        Толя
        Проверял BOW на разных активах и таймфреймах.У меня успешных сделок где-то 30%.
        23 января 2019
        Ответить
        Santa
        Результат тестирования индикатора хороший, у меня коэффициент выигрыша около 80%.
        19 января 2019
        Ответить
        Альфия
        Отличный индикатор! Спасибо!
        18 января 2019
        Ответить
        Petr_Osipov
        Я попробовал BOW. Это один из лучших индикаторов. Дополнительных фильтров и индикаторов не требует.
        16 января 2019
        Ответить
        Денис К.
        Да, очень крутой индикатор. Пока протестил всего сутки на одной паре. Похоже, он не перекрашивается.
        14 января 2019
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!