Индикатор BOW Indicator для бинарных опционов

Индикатор BOW основан на показаниях нескольких стандартных индикаторов, таких как полосы Боллинджера, EMA и RSI. По словам разработчиков, они создали высокоэффективный алгоритм, который учитывает разворот тренда, рыночные колебания и всплески, поэтому вы можете избежать ненужных потерь и получить высокодоходный инструмент для торговли бинарными опционами. Рассмотрим индикатор подробней..

Характеристики индикатора BOW

Платформа: Метатрейдер4.

Актив: любая валютная пара.

Время торговли: круглосуточно.

Таймфрейм: M1.

Время экспирации: 3 минуты (или 5 минут).

Рекомендуемый брокер: Альпари, Quotex, PocketOption, Binarium.

Правила торговли по индикатору BOW

Индикатор BOW отслеживает развороты цены, а затем подтверждает его несколькими способами. Он также использует несколько фильтров, чтобы избежать ложных сигналов для бинарных опционов. Когда индикатор находит смену направления основного тренда, он проверяет это осциллятором Stochastic на уровнях перекупленности и перепроданности. Это помогает подтвердить, что есть разворот тренда. Как только все условия выполнены, индикатор рисует стрелку CALL или PUT на графике. По словам разработчиков, вы должны заключить сделку, как только увидите сигнал - не дожидаясь пока свеча закроется. Стрелки розового и бирюзового цвета означают более сильный сигнал.

Рекомендации от разработчиков индикатора

Настройка: в терминале MT4 вашего брокера установите значения Bolinger Bands и RSI по умолчанию.

ШАГ 1: откройте 4 актива (те, которые имеют наибольшую прибыльность выигрыша), установите индикатор на эти активы на минутном графике

ШАГ2: дождитесь сигнала от индикатора.

ШАГ 3: не размещайте сделку сразу, подождите, по крайней мере, 10-15 секунд и наблюдайте, продолжает ли рынок идти в направлении указанном в сигнале.

ШАГ 4: цена находится у границы Bolinger Bands, а RSI в зоне перекупленности перепроданности, при этом должно быть не менее 3 свечей одного цвета.

Если все это произойдет, это означает, что последует разворот тренда. Никогда не торопитесь, дождитесь всех подтверждений, даже если это означает, что вы пропускаете несколько хороших сделок, сигналов очень много, и вы должны пытаться поймать только самые лучшие.

ПОСЛЕДНИЙ ШАГ: установите время экспирации 3 минуты и откройте сделку в соответсвии с сигналом! (если ваш брокер не допускает этого истечения, вы должны перейти на 5 минут экспирации).

PS: не беспокойтесь, если вы получаете более одного сигнала подряд на один и тот же актив, это просто означает, что вам следует подождать немного дольше, прежде чем открывать сделку, потому что тренд все еще идет по тому же пути.

Очень важно! Для успешной торговли с индикатором BOW требуется брокер, который не создает задержек при открытии позиций, например Grand Capital.

