Индикатор для бинарных опционов Forex Triple Hit – это сигналы и гистограмма на одном графике. Основные точки для торговли появляются благодаря показаниям в «подвале», и чтобы не отслеживать его показания, есть стрелочки, которые подскажут, когда купить Call или Put.

По заверению автора, FTH состоит из комбинации алгоритмов, правда не указывается, каких именно.

Характеристики индикатора Forex Triple Hit для бинарных опционов

Установка индикатора Forex Triple Hit в MT4

Все устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Обзор индикатора Forex Triple Hit для бинарных опционов

Для работы нам предоставляется:

гистограмма; стрелки-сигналы; информационная панель.

«Подвальный» показатель напоминает MACD, состоит из двух цветов и может быть выше или ниже нуля:

Стрелки есть двух разных видов: основные и второстепенные. Как правило сначала появляется большая, потом две маленькие. Они возникают в тот момент, когда ForexTrx меняет цвет с желтого на голубой и наоборот:

Панель дает простейшую информацию, которая не нужна в трейдинге БО, но иногда может быть полезна. На ней можно найти название актива, время до закрытия свечи и сигналы:

В настройках можно убрать инфо-панель, выключить линии на графике, включить алерты, поменять цвета. Для Форекса есть тейк-профит и стоп-лосс. Также можно отобразить уровни поддержки и сопротивления:

Уровни выглядят подобным образом:

Сказать честно, не понятно, для чего они были сделаны, либо же они неправильно отображаются, так как толку от них мало.

Разработчик советует смотреть на показания инструмента, начиная с таймфрейма М15 и заканчивая часовым. Более нечего сказать по основным моментам данного инструмента, поэтому перейдем к правилам покупок опционов.

Правила торговли по индикатору Forex Triple Hit

Сразу хочется сказать о том, что ForexTrx сможет принести профит только при трендовом трейдинге. В этом можно будет убедиться далее, когда будут показаны примеры. Чтобы работа с трендом не была проблемой, изучите правила из списка ниже, и вы сможете превратить почти любую систему в прибыльную:

По FTH можно торговать тремя разными методами:

Позиционно. С этим подходом контракт нужно покупать, как только меняется цвет с голубого на желтый и наоборот, и появляется большая стрелочка. Сбалансированно. Консервативный способ, при котором покупать бинарные опционы нужно после подтверждения, а именно, когда появляется вторая стрелочка (маленькая). Агрессивно. Для работы используются все сигналы, которые появляются.

Теперь пару слов про тренд. Он является единственным способом, используя который можно получить хоть какую-то прибыль от Forex Triple Hit. На картинке ниже трендовое движение:

На сайте автора есть много скринов с большими движениями, но далеко не все сигналы являются такими, поэтому обязательно стоит проверить эту разработку лично и основывать свою торговлю только на трендовых движениях.

Сигналы по индикатору Forex Triple Hit для бинарных опционов

Приведем примеры пары сигналов на М15.

Опцион Call

Пример для Колл покупок:

В этом случае можно работать даже по агрессивному методу, если есть тренд.

Опцион Put

Точно такая же ситуация, но зеркальная:

А еще обратите внимание на флэт, в котором торговлю вести нельзя:

Заключение

Индикатор Forex Triple Hit может быть прибыльным в правильных руках. Имеется в виду, что не получится получать прибыль, используя каждый сигнал. Фильтровать их нужно или тенденциями, или другими способами, к примеру, добавив его в какую-то стратегию. Совет для новичков: всегда правильно и очень полезно тестировать инструменты на демо-счету, и только после этого переходить на реальный счет. Также важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, чтобы избежать лишних потерь. И не стоит забывать и про проверенных брокеров, найти которых можно на нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

Смотрите также:

Актуальные бонусы и промокоды на 2022 год

Как заработать на бинарных опционах

Как выбрать брокера бинарных опционов?

Как получать прибыль, торгуя на чистых графиках