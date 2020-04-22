        Индикатор для бинарных опционов Aurora

        Индикатор для бинарных опционов Aurora является трендовым и базируется на уровнях поддержки и сопротивления, распределяя ценовые зоны по силе и надежности. Уровни рассчитываются, исходя из технического анализа и соотношения спроса и предложения.

        По заверениям разработчиков данный индикатор способен генерировать до 70% сделок с положительным результатом.

        Данный индикатор является платным и стоит 3 450 рублей, но с нашего сайта его можно скачать бесплатно в качестве ознакомления.

        Индикатор Aurora

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Aurora

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М5 или М30.
        • Экспирация: 1 свеча.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Aurora.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов Aurora в MT4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Основные настройки индикатора, которые отвечают за сигналы, лучше всего не менять и оставить по умолчанию. Без опасения можно поменять визуальные настройки и настройки оповещений:

        Настройки индикатора

        Если же будет желание поэкспериментировать с индикатором Аврора, то за появление сигналов отвечает параметр «Сила сигнала», где можно выставлять значения от «0» до «3». Чем выше значение, тем сильнее сигналы, но стоит учитывать, что самые качественные сигналы появляются очень редко.

        Также можно отключить осцилляторный фильтр, изменив значения параметра «Фильтр вкл/выкл»:

        Настройки индикатора

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью индикатора для бинарных опционов Aurora

        Принцип работы индикатора заключается в следующем:

        Принцип работы индикатора

        Индикатор определяет уровни поддержки и сопротивления (спроса и предложения), помечая их значками, определяющими их силу. Чем больше значков, тем сильнее уровень.

        В левом верхнем углу есть таблица, в которой находится информация о количестве зон покупок и продаж. Соответственно, чем больше каких-либо зон, тем предпочтительнее будет сигнал.

        Правила по торговле с данным индикатором просты, так как все что нам нужно, это чтобы появилась стрелочка вверх (Call) или вниз (Put), и после закрытия сигнальной свечи можно открывать опционы. Но так как индикатор является трендовым, то лучшие результаты можно получить, если понимать, что такое тренд и как его определять. Также обратите внимание, что чем больше значков рядом с сигналом, тем качественнее данный сигнал. Сигналы без значков лучше игнорировать.

        Благодаря тому, что в индикаторе присутствуют алерты, нет необходимости все время следить за графиками:

        Алерты индикатора

        Стоит отметить, что сигналы от индикатора Аврора появляются довольно редко, и чтобы получать как можно больше сигналов, потребуется открыть много окон с различными торговыми активами.

        Также индикатор не всегда подгружается на график и для этого нужно поменять тайм фрейм на D1 и через пару секунд снова вернуться на М5 или М30.

        Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов Aurora

        Для примеров были взяты графики М5 разных валютных пар.

        Открытие опциона Call

        При подходе цены к уровню поддержки появился сигнал на опцион Call:

        Опцион Call

        Открытие опциона Put

        Обратная ситуация при подходе к уровню сопротивления:

        Опцион Put

        Заключение

        Из примеров становится видно, что данный индикатор довольно неплохо умеет определять уровни поддержки и сопротивления и использовать его можно не только для рынка Форекс, но и для бинарных опционов. Также на его основе можно построить стратегию для торговли, которая будет подходит не только для коротких экспираций.

        Но чтобы трейдинг был максимально комфортным, лучше всего использовать как можно больше торговых активов, так как индикатор генерирует сигналы не так часто, как хотелось бы.

        Также почти каждому трейдеру известно, что немаловажным является торговля через правильного брокера, которого можно найти в рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем успешной торговли!

        Скачать шаблон и индикатор Aurora

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Вячеслав
        Вячеслав
        не могу скачать индикатор аврора.
        FEDOR ANUFRIEV, в чем проблема? все качается
        22 июля 2021
        FEDOR ANUFRIEV
        не могу скачать индикатор аврора.
        22 июля 2021
        Назар
        Назар
        Обычная торговля от уровней ПС,ничего граального.Ради индюка построения уровней,авось пригодится.
        11 марта 2021
        Серж
        Здравствуйте кто подскажет как обновить архиватор
        привет. удаляешь старый, скачиваешь новый и устанавливаешь
        07 августа 2020
        Руслан
        Здравствуйте кто подскажет как обновить архиватор
        06 августа 2020
        Maxtrade
        Maxtrade
        Индикатор работает у любого брокера?
        Геннадий, я имею в виду на мт4 у любого брокера? Кто в курсе?
        он без привязки, работает на любом мт4 и у любого брокера
        07 мая 2020
        Геннадий
        Индикатор работает у любого брокера?
        Геннадий, я имею в виду на мт4 у любого брокера? Кто в курсе?
        07 мая 2020
        Ответить
        Геннадий
        Индикатор работает у любого брокера?
        07 мая 2020
        Вячеслав
        Вячеслав
        здравствуйте, у меня он не открывается. пишет архив поврежден, или имеет неизвестный формат. что делать?
        masha, обновить архиватор
        29 апреля 2020
        masha
        здравствуйте, у меня он не открывается. пишет архив поврежден, или имеет неизвестный формат. что делать?
        29 апреля 2020
        Maxtrade
        Maxtrade
        Спасибо за очередную возможность протестировать платный индюк, тем более что я сам пользуюсь такими уровнями
        23 апреля 2020
        Ракета
        Ракета
        Класс, подарок за подарком прям, надеюсь платные индюки дальше будете выкладывать
        23 апреля 2020
        Сергей
        прикольный индикатор, работает чисто по технике, и по тренду. А это плюс и его сигналы реально эффективные
        23 апреля 2020
