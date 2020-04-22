Индикатор для бинарных опционов Aurora является трендовым и базируется на уровнях поддержки и сопротивления, распределяя ценовые зоны по силе и надежности. Уровни рассчитываются, исходя из технического анализа и соотношения спроса и предложения.

По заверениям разработчиков данный индикатор способен генерировать до 70% сделок с положительным результатом.

Данный индикатор является платным и стоит 3 450 рублей.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Aurora

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М5 или М30.

Экспирация: 1 свеча.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Aurora.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора для бинарных опционов Aurora в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Основные настройки индикатора, которые отвечают за сигналы, лучше всего не менять и оставить по умолчанию. Без опасения можно поменять визуальные настройки и настройки оповещений:

Если же будет желание поэкспериментировать с индикатором Аврора, то за появление сигналов отвечает параметр «Сила сигнала», где можно выставлять значения от «0» до «3». Чем выше значение, тем сильнее сигналы, но стоит учитывать, что самые качественные сигналы появляются очень редко.

Также можно отключить осцилляторный фильтр, изменив значения параметра «Фильтр вкл/выкл»:

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью индикатора для бинарных опционов Aurora

Принцип работы индикатора заключается в следующем:

Индикатор определяет уровни поддержки и сопротивления (спроса и предложения), помечая их значками, определяющими их силу. Чем больше значков, тем сильнее уровень.

В левом верхнем углу есть таблица, в которой находится информация о количестве зон покупок и продаж. Соответственно, чем больше каких-либо зон, тем предпочтительнее будет сигнал.

Правила по торговле с данным индикатором просты, так как все что нам нужно, это чтобы появилась стрелочка вверх (Call) или вниз (Put), и после закрытия сигнальной свечи можно открывать опционы. Но так как индикатор является трендовым, то лучшие результаты можно получить, если понимать, что такое тренд и как его определять. Также обратите внимание, что чем больше значков рядом с сигналом, тем качественнее данный сигнал. Сигналы без значков лучше игнорировать.

Благодаря тому, что в индикаторе присутствуют алерты, нет необходимости все время следить за графиками:

Стоит отметить, что сигналы от индикатора Аврора появляются довольно редко, и чтобы получать как можно больше сигналов, потребуется открыть много окон с различными торговыми активами.

Также индикатор не всегда подгружается на график и для этого нужно поменять тайм фрейм на D1 и через пару секунд снова вернуться на М5 или М30.

Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов Aurora

Для примеров были взяты графики М5 разных валютных пар.

Открытие опциона Call

При подходе цены к уровню поддержки появился сигнал на опцион Call:

Открытие опциона Put

Обратная ситуация при подходе к уровню сопротивления:

Заключение

Из примеров становится видно, что данный индикатор довольно неплохо умеет определять уровни поддержки и сопротивления и использовать его можно не только для рынка Форекс, но и для бинарных опционов. Также на его основе можно построить стратегию для торговли, которая будет подходит не только для коротких экспираций.

Но чтобы трейдинг был максимально комфортным, лучше всего использовать как можно больше торговых активов, так как индикатор генерирует сигналы не так часто, как хотелось бы.

Также почти каждому трейдеру известно, что немаловажным является торговля через правильного брокера, которого можно найти в рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем успешной торговли!

