Прогнозирующий индикатор Time Freezer

Успешно предсказывать колебания котировок — мечта многих трейдеров. Инновационный программный продукт Time Freezer для бинарных опционов – инструмент, базирующийся на прогнозировании движения цены, используя ряды Фурье. Его разработчик внес корректировку в исходный код, чтобы повысить качество конечного результата. Данный индикатор - настоящее революционное решение, имеющее большое будущее в трейдинге опционами.

Как действует индикатор Time Freezer

Для инструмента движение цены состоит из трех взаимосвязанных компонентов: волновых, шумовых и трендовых.

Вся входящая информация автоматически обрабатывается, рисуются синусоиды с различными циклами, каждая из них — часть большего цикла. Такой метод анализа уникален, он пока не применяется в других индикаторах, используемых для торговли именно бинарными опционами.

Использование циклов предполагает определение амплитуды, периода колебаний, вычисление их параметров. Задачу решают, применяя гармонический (другое название - спектральный) анализ. Сигналы «Процентного диапазона Вильямса» (или WPR) обрабатывают с помощью рядов Фурье. Как результат, предлагаются прогнозы значений цены на некоторый промежуток времени.

Для вычисления частот применяется математический алгоритм Куин-Фернандеса. Он обрабатывает все компоненты ряда Фурье (гармоники), пока не выполнит поставленную задачу по фиттингу указанного количества компонентов. Обработка необходима для нахождения математических параметров: коэффициентов, частот, значений сдвига. Без них невозможно сформировать тригонометрическую модель.

Выбор для обработки именно WPR предопределен эффективностью прогнозирования с его помощью смены тенденции - разворота цены на экстремумах. Основной сигнал осциллятор подает, когда котировки выходят из области перекупленности/перепроданности. Поскольку в WPR значения могут быть отрицательными, перед экстраполяцией их «подтягивают» к нулю.

Ноль — важная точка отсчета, от которой начинают строить прогноз. «Продлевая» показания индикатора в будущее, можно зафиксировать начало разворота до момента подачи инструментом соответствующего сигнала.

Работа Time Freezer базируется на простом предположении: чем чаще происходят совпадения модели на истории, тем выше вероятность, что она проявится и в будущем. Алгоритм — действенный, но конечный результат определяется качеством исходных данных. Один из главных параметров — форвард-период или количество прогнозируемых баров.

От этой настраиваемой опции зависит время экспирации. Выбранное число должно быть оптимальным для отображения ритма рынка. От стационарности ряда зависит качество генерируемых прогнозов.

Как пользоваться сигналами

WPR демонстрирует нахождение цены в области перекупленности или перепроданности. Входить в рынок лучше после начала разворота.

Если котировки зашли в зону перекупленности, ожидаем начала снижения цены и только тогда открываем сделку. Это же правило, только наоборот, действует при нахождении котировок в области перепроданности.

Графическое отображение на графике будущих значений цены, вычисленное с помощью рядов Фурье, позволит увидеть предполагаемую точку разворота заранее.

Чем выше процент вероятности, указанный на экране, тем больше шансов на исполнение прогноза.

Если ожидать только самые точные прогнозы (выше 80%), то часть удачных моментов придется упустить. Выставлять в настройках процент вероятности ниже 70 нет смысла, совпадение «предсказаний» значительно ухудшится.

Настройки индикатора Time Freezer

Индикатор Fourier Extrapolation of Indicator изначально разрабатывался под Форекс, но особой популярности не завоевал. После внесения некоторых изменений его адаптировали под опционы. Появились такие настраиваемые опции:

ProbabilityLevel — значения в пределах 0-100 указывают на качество прогноза, (в процентном выражении). Выше показатель — точнее прогноз. Число появляется в левом верхнем углу, визуально выделяясь при поступлении нового сигнала другим цветом (синим или красным).

Freeze — настройка «замораживания». При его включении после появления торговой рекомендации прекращается мониторинг графика до окончания времени экспирации. Это позволяет не отвлекаться и следить за конкретной ставкой.

ShowTime — демонстрация времени на вертикальных линиях индикатора, выделяющихся красным на графике.

ExpirationTime — время истечения опциона в барах. Его можно корректировать, перетаскивая мышкой линию прямо на графике. Для более гибкой настройки советуют применять таймфрейм на один шаг ниже установленного периода. Увеличение форварда заставляет программу анализировать больший массив данных.

AlertOn — появление стандартного для МТ4 звукового и визуального извещения о сигнале.

Преимущества и недостатки Time Freezer

Любой индикатор имеет свои плюсы и минусы, их придется учитывать при использовании инструмента.

Чем хорош Time Freezer:

понятен даже новичкам, простой в использовании. Достаточно следовать его советам, открывая сделки в нужную сторону;

качественно фильтрует данные;

подает двойной сигнал: при помощи встроенного в МТ4 аллерта, а также сменой цвета на графике.

Недостатки:

конечный результат напрямую зависит от первоначально введенных данных. Чтобы найти оптимальный вариант, необходимо немало времени;

нет никакой гарантии в том, что прогноз сбудется.

Заключение

Применение в прогнозировании ценовых значений новаторских математических методов имеет большую перспективу. Использование спектрального анализа для генерирования торговых рекомендаций и одновременно фильтрации колебаний котировок на истории позволяют надеяться на возможность выработки нового эффективного подхода к анализу ситуации на рынке и высокоточному прогнозированию применительно к бинарным опционам.

