        Time Freezer

        Прогнозирующий индикатор Time Freezer

        Успешно предсказывать колебания котировок — мечта многих трейдеров. Инновационный программный продукт Time Freezer для бинарных опционов – инструмент, базирующийся на прогнозировании движения цены, используя ряды Фурье. Его разработчик внес корректировку в исходный код, чтобы повысить качество конечного результата. Данный индикатор - настоящее революционное решение, имеющее большое будущее в трейдинге опционами.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Как действует индикатор Time Freezer

        Для инструмента движение цены состоит из трех взаимосвязанных компонентов: волновых, шумовых и трендовых.

        Вся входящая информация автоматически обрабатывается, рисуются синусоиды с различными циклами, каждая из них — часть большего цикла. Такой метод анализа уникален, он пока не применяется в других индикаторах, используемых для торговли именно бинарными опционами.

        Использование циклов предполагает определение амплитуды, периода колебаний, вычисление их параметров. Задачу решают, применяя гармонический (другое название - спектральный) анализ. Сигналы «Процентного диапазона Вильямса» (или WPR) обрабатывают с помощью рядов Фурье. Как результат, предлагаются прогнозы значений цены на некоторый промежуток времени.

        Для вычисления частот применяется математический алгоритм Куин-Фернандеса. Он обрабатывает все компоненты ряда Фурье (гармоники), пока не выполнит поставленную задачу по фиттингу указанного количества компонентов. Обработка необходима для нахождения математических параметров: коэффициентов, частот, значений сдвига. Без них невозможно сформировать тригонометрическую модель.

        Выбор для обработки именно WPR предопределен эффективностью прогнозирования с его помощью смены тенденции - разворота цены на экстремумах. Основной сигнал осциллятор подает, когда котировки выходят из области перекупленности/перепроданности. Поскольку в WPR значения могут быть отрицательными, перед экстраполяцией их «подтягивают» к нулю.

        Ноль — важная точка отсчета, от которой начинают строить прогноз. «Продлевая» показания индикатора в будущее, можно зафиксировать начало разворота до момента подачи инструментом соответствующего сигнала.

        Работа Time Freezer базируется на простом предположении: чем чаще происходят совпадения модели на истории, тем выше вероятность, что она проявится и в будущем. Алгоритм — действенный, но конечный результат определяется качеством исходных данных. Один из главных параметров — форвард-период или количество прогнозируемых баров.

        От этой настраиваемой опции зависит время экспирации. Выбранное число должно быть оптимальным для отображения ритма рынка. От стационарности ряда зависит качество генерируемых прогнозов.

        Как пользоваться сигналами

        WPR демонстрирует нахождение цены в области перекупленности или перепроданности. Входить в рынок лучше после начала разворота. 

        Если котировки зашли в зону перекупленности, ожидаем начала снижения цены и только тогда открываем сделку. Это же правило, только наоборот, действует при нахождении котировок в области перепроданности.

        Графическое отображение на графике будущих значений цены, вычисленное с помощью рядов Фурье, позволит увидеть предполагаемую точку разворота заранее.

        Чем выше процент вероятности, указанный на экране, тем больше шансов на исполнение прогноза. 

        Если ожидать только самые точные прогнозы (выше 80%), то часть удачных моментов придется упустить. Выставлять в настройках процент вероятности ниже 70 нет смысла, совпадение «предсказаний» значительно ухудшится.

        Настройки индикатора Time Freezer

        Индикатор Fourier Extrapolation of Indicator изначально разрабатывался под Форекс, но особой популярности не завоевал. После внесения некоторых изменений его адаптировали под опционы. Появились такие настраиваемые опции:

        ProbabilityLevel — значения в пределах 0-100 указывают на качество прогноза,  (в процентном выражении). Выше показатель — точнее прогноз. Число появляется в левом верхнем углу, визуально выделяясь при поступлении нового сигнала другим цветом (синим или красным).

        Freeze — настройка «замораживания». При его включении после появления торговой рекомендации прекращается мониторинг графика до окончания времени экспирации. Это позволяет не отвлекаться и следить за конкретной ставкой.

        ShowTime — демонстрация времени на вертикальных линиях индикатора, выделяющихся красным на графике.

        ExpirationTime — время истечения опциона в барах. Его можно корректировать, перетаскивая мышкой линию прямо на графике. Для более гибкой настройки советуют применять таймфрейм на один шаг ниже установленного периода. Увеличение форварда заставляет программу анализировать больший массив данных. 

        AlertOn — появление стандартного для МТ4 звукового и визуального извещения о сигнале.

        Преимущества и недостатки Time Freezer

        Любой индикатор имеет свои плюсы и минусы, их придется учитывать при использовании инструмента.

        Чем хорош Time Freezer:

        • понятен даже новичкам, простой в использовании. Достаточно следовать его советам, открывая сделки в нужную сторону;
        • качественно фильтрует данные;
        • подает двойной сигнал: при помощи встроенного в МТ4 аллерта, а также сменой цвета на графике.

        Недостатки:

        • конечный результат напрямую зависит от первоначально введенных данных. Чтобы найти оптимальный вариант, необходимо немало времени;
        • нет никакой гарантии в том, что прогноз сбудется.

         

        Заключение

        Применение в прогнозировании ценовых значений новаторских математических методов имеет большую перспективу. Использование спектрального анализа для генерирования торговых рекомендаций и одновременно фильтрации колебаний котировок на истории позволяют надеяться на возможность выработки нового эффективного подхода к анализу ситуации на рынке и высокоточному прогнозированию применительно к бинарным опционам.

        Скачать индикатор Time Freezer

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        LEOPOLD86
        короче. я придумал решение. ни какая оптимизация не помогла. я решил проще. создал шаблон. вывел окна валютных пар. и покругу подставляю. если индикатор стоит на двух и более графиках. мт4 ужасно зависает.
        11 августа 2020
        Ответить
        LEOPOLD86
        Итак. набрал в ютубе. " как оптимизировать МТ;.. все сделал. впервую очередь удаляем ненужные активы из окна и уменьшаем историю свечей на окне. все супер работает
        11 августа 2020
        Ответить
        LEOPOLD86
        нужен комп мощнее. все зависает после установки этого индикатора.. видимо очень мощный. если зависли жмите Cntrl + Alt +Dell. открываете диспетчер задач. снимаете задачу с мт4. перезапускаете. так быстрее чем ждать пока отвиснет. у меня core i3 6 гиов озу. и такая лажа )))
        10 августа 2020
        Ответить
        Игорь Игоревич
        Игорь Игоревич
        Скажите пожалуйста как решить проблему с зависанием терминала, уже дважды переустанавливала МТ4, вообще перестает работать, а индикатор просто супер.
        dhzlkb проблема в терминале. либо комп не тянет, либо что-то в самой винде не правильно работает или не хватает может какого-то обновления
        10 июня 2020
        Ответить
        ПАША
        классный индюк, спасибо!!
        10 июня 2020
        Ответить
        inna
        Скажите пожалуйста как решить проблему с зависанием терминала, уже дважды переустанавливала МТ4, вообще перестает работать, а индикатор просто супер.
        09 июня 2020
        Ответить
        Вячеслав
        Вячеслав
        Индикатор отличный. Но виснет МТ4. Кто подскажет, что можно сделать?
        Анатолий, купить новый комп)
        09 июня 2020
        Ответить
        Анатолий
        Индикатор отличный. Но виснет МТ4. Кто подскажет, что можно сделать?
        09 июня 2020
        Ответить
        рубероид
        я новичок в бинарных опц. , но с этим индикатором разобрался быстро, вродеполучается, но о результатах рано говорить. все равно спасибо
        20 сентября 2019
        Ответить
        Igor
        хороший индикатор, надо было его назвать стопл лосс фризер)))
        13 сентября 2019
        Ответить
        Евгений Павлов
        С зависанием решил проблему. но у меня 6 из 10 сделок в плюсе, как вы так до 8 доводите?)
        07 сентября 2019
        Ответить
        Алёнушка
        Алёнушка
        прикрутила к своим любимым двум индюкам и получила почти грааль, тьфу тьфу)) 8 из 10 сделок, такого я еще не видела)
        04 сентября 2019
        Ответить
        Слава
        реально выдает иногда прям четкие прогнозы, но лучше следить за ним, грааля все равно же не бывает)
        02 сентября 2019
        Ответить
        Артем
        Нормальный индикатор, процентов 70 сделок закрыл в плюсе
        18 февраля 2018
        Ответить
        Миша
        отличный индикатор, кто бы что не говорил работает исправно
        19 ноября 2017
        Ответить
        Антон
        Антон
        Индикатор терминал просто наглухо "повесил" Хотя перед этим выдал хорошую плюсовую сделочку,так что если решится проблемма с зависанием,то рекомендую.
        26 сентября 2017
        Ответить
        Арнольд
        Арнольд
        Все работает без тормозов, примерно 6-7 сигналов из 10 в плюсе
        09 апреля 2017
        Ответить
        Андрей
        Индикатор отличный, из 5 сигналов все вошли в +.....но очень сильно почему то из-за него виснет платформа, может кто нибудь знает в чем проблема?_)
        Андрей, сколько оперативки? Может много истории подгружено еще
        Юра, 4 ГБ....а у тебя нормально все? не виснет терминал?)
        Андрей, да, все норм, может ты там параллельно в танки играешь?)
        Юра, хахахахах нет))) у тебя какой терминал(брокер) ? и какие результаты по этому индикатору?) а то ту меня больно то не получается его по тестить))
        08 апреля 2017
        Ответить
        Индикатор отличный, из 5 сигналов все вошли в +.....но очень сильно почему то из-за него виснет платформа, может кто нибудь знает в чем проблема?_)
        Андрей, сколько оперативки? Может много истории подгружено еще
        Юра, 4 ГБ....а у тебя нормально все? не виснет терминал?)
        Андрей, да, все норм, может ты там параллельно в танки играешь?)
        08 апреля 2017
        Ответить
        Андрей
        Индикатор отличный, из 5 сигналов все вошли в +.....но очень сильно почему то из-за него виснет платформа, может кто нибудь знает в чем проблема?_)
        Андрей, сколько оперативки? Может много истории подгружено еще
        Юра, 4 ГБ....а у тебя нормально все? не виснет терминал?)
        08 апреля 2017
        Ответить
