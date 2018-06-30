индикатор qqe для бинарных опционов

Что лучше, качество сделок или их количество? Зачастую на первое место выходит качество, хотя это является спорным моментом. При этом практика может быть следующей:

Ежедневно по 3–4 ставки с выходом в плюс по каждой. Результативность не более 60%, но получаемый доход сопоставим с тем, что делается на длинном ходе – много сделок.

Вне зависимости от выбора конкретной стратегии для бинарных опционов, трейдеры задумываются над тем, какой именно индикатор выбрать применительно к собственному стилю торговли. В этом случае можно посоветовать универсальное решение – индикатор QQE, расшифровываемый как Qualitative Quantitative Estimation.

Предлагаемый инструмент способен помочь всем в виду того, что он не привязан к какой-то определенной стратегии торгов. Пользователь получает возможность посредством его применения производить анализ рынка с качественных и количественных позиций. Разработчиком индикатора выступил трейдер бинарными опционами, который усовершенствовал и доработал индикатор RSI. Это позволило получить на выходе осциллятор QQE, способный успешно распознавать тренды в краткосрочной перспективе.

С технической точки зрения QQE – индикатор для бинарных опционов, включающий в себя 2 линии, где одна образует вертикальную шкалу, а другая – гистограмму, цвет которой меняется в зависимости от определенной ситуации. Зеленый и красный цвет характеризует соответственно быстрые и средние линии, где последние определяются как медленные.

Любой из осцилляторов имеет вертикальную шкалу, служащую отображением возникающего тренда с фиксированием его нарастания и ослабления. При этом гистограмма отвечает за визуализацию этого процесса. Если пробиваются отметки в 10 и -10, желтый цвет гистограммы приобретает оттенки зеленого или красного, что служит сигналом возникновения тренда конкретного вида (восходящий, нисходящий).

Как работать с QQE

В случае с бинарными опционами выделяют 2 вида сигналов для бинарных опционов, получаемых от рассматриваемого индикатора:

Сигнал call – в приоритете зеленая линия, занимающая положение над красной. В случае с сигналом put приоритет получает красная линия.

Зеленая линия преодолевает отметку 10 или -10, что отображается на гистограмме, находящейся справа. Преодоление отметки 10 приводит к появлению сигнала call, а отметки -10 – сигнала put.

Новые свечи способствуют формированию индикатором QQE большого числа убедительных сигналов, доступных для применения в отношении бинарных опционов, что делается посредством сложных с позиции математики расчетов. В то же время желательно использовать этот индикатор в связке с торговой стратегией, которую вы применяете. С помощью индикатора QQE надежно фильтруются тренды краткосрочной перспективы, что предполагает следующие советы:

откажитесь от разворота ставок вниз при зеленой гистограмме;

если гистограмма красная, то исключите разворот вверх.

QQE распознает возникновение тренда на рынке. Возможность разворота также возникает при пересечении средних.

Смотрите так же:

Живой график для бинарных опционов

Рейтинг брокеров бинарных опционов

Бинарные опционы это развод