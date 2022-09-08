        FX VOLCANO

        Индикатор для бинарных опционов FX VOLCANO

        Индикатор для бинарных опционов FX VOLCANO основан на концепции импульса и силы/слабости валютных пар, поэтому использовать его лучше всего на валютах. Изначально индикатор предназначался для торговли на рынке Форекс, но его сигналы без проблем можно использовать и для бинарных опционов.

        Также стоит обратить внимание, что индикатор FX VOLCANO является платным и на данный момент продается за $37 на официальном портале автора, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов FX VOLCANO

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-D1 (создатель индикатора советует использовать М5).
        • Экспирация: от 1-10 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: FX VOLCANO.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов FX VOLCANO в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Настроить в основном индикаторе можно только алерты или цвета:

        Настройки индикатора FX VOLCANO

        В дополнительных индикаторах также настроить можно только визуальную часть.

        Правила торговли и описание индикатора для бинарных опционов FX VOLCANO

        Как уже было сказано ранее, индикатор основан на силе и слабости, а значит для успешной торговли по нему важен тренд, поэтому не лишним будет понимать, что такое тренд и как его определять. И прежде, чем перейти к правилам торговли по индикатору FX VOLCANO, стоит рассмотреть дополнительные инструменты, которые используются во время торговли.

        Первым и самым важным является панель силы и слабости валют, которая находится в левом верхнем углу:

        Панель силы валют индикатора FX VOLCANO

        Данная панель показывает, в какой позиции на данный момент находятся восемь основных валют. Помимо цифрового отображения, где максимальное число — 10.0, а минимальное — 1.0, сила и слабость разбита по цветам:

        • Синий — слабая позиция (тренд вниз на парах, где валюта выступает основной).
        • Желтый и оранжевый — нейтральная позиция (флэт на всех парах, основанных на данной валюте).
        • Красный — сильная позиция (тренд вверх на парах, где валюта выступает основной).

        И если посмотреть на график на данный момент, то можно увидеть, что валюта EUR сейчас сильна:

        Сила валюты индикатора FX VOLCANO

        Таким же образом можно определять ситуацию на любом валютном рынке, не смотря на график.

        Помимо этого инструмента также небольшую помощь могут оказать панели переключения валютных пар и тайм фреймов, которые находятся в правом верхнем углу:

        Панель активов и таймфреймов индикатора FX VOLCANO

        Панель валют раздляется на «мажорные» пары, «йеновые» и «минорные».

        Сами правила торговли по индикатору FX VOLCANO не требуют какого-либо опыта в торговле, так как основаны на сигналах в виде стрелочек. И соответственно, для покупки опционов Call нужны синие стрелочки, а для покупки опционов Put — белые:

        Сигналы индикатора FX VOLCANO

        На что стоит обращать особое внимание, так это на силу торгуемой валюты. Если в момент появления сигнала на покупку опциона Call валюта находится в слабой позиции, такой сигнал лучше пропустить. Тоже самое верно и для обратных сигналов. Валюты, которые находятся в нейтральных позициях также стоит пропускать. В итоге самым правильным входом в сделку будет такой момент:

        Пример сделки по индикатору FX VOLCANO

        Соответственно для опционов Call необходимо, чтобы валюта была в сильной позиции, а для опционов Put — в слабой.

        Также в индикаторе есть алерты, которые сигнализируют о появлении новых сигналов:

        Алерты индикатора FX VOLCANO

        Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов FX VOLCANO

        Рассмотрим на примерах, в какие моменты можно было бы совершить сделки с максимальным шансом на положительный исход.

        Открытие опциона Call

        Обратите внимание, что до этого времени тренд был восходящим (если прокрутить график назад) и поэтому стоит рассматривать только покупки опционов Call. Также если в тот момент валюта EUR была в сильной позиции, это было бы дополнительным преимуществом:

        Опционы Call по индикатору FX VOLCANO

        Примечание: во время восходящего тренда лучше воздержаться от покупок опционов Put даже несмотря на то, что они могут принести прибыль.

        Открытие опциона Put

        Ситуация с опционами Put при нисходящем тренде такая же самая. До этого тренд был нисходящим, и также если валюта EUR была в слабой позиции, это было бы дополнительным преимуществом:

        Опционы Put по индикатору FX VOLCANO

        Заключение

        Стоит понимать, что несмотря на правила торговли по какому-либо индикатору, всегда бывают исключения и в данном случае экспирация иногда может корректироваться в зависимости от силы тренда, его продолжительности и стиля торговли трейдера. Поэтому всегда необходимо тестировать торговые стратегии и индикаторы на демо-счету.

        Также, независимо от прибыльности торговой системы, правильная торговля невозможна без применения правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также без надежного брокера, которого можно выбрать в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем успешной торговли!

        Скачать шаблон и индикатор FX VOLCANO

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Комментарии

        Юрий
        Юрий
        Что хочу сказать, простой в использовании, понятный индикатор, самое главное не рисующий. Хотя и в рисующих индюках есть свои плюсы, например в не рисующем индюке появилась стрелка на продажу но цена развернулась а стрелка стоит, ложный сигнал, а рисующий эту стрелку бы убрал и тогда вы точно там бы не открыли позицию. По этому рисует не рисует это не так важно, важно точность и кол-во надежных сигналов
        05 марта 2021
        Серж
        Народ, кто нибудь разобрался зачем там три файла "FXVOLCANO_Entry" ?
        они одинаковые, просто выдают сигналы одни раньше, другой индюк позе. короче суть в том что типа агрессивный вариант и спокойный. лучше конечно же использовать тот что в шаблоне идет
        28 июля 2020
        Константин
        Народ, кто нибудь разобрался зачем там три файла "FXVOLCANO_Entry" ?
        26 июля 2020
        Серж
        Я не совсем понял индикатор дается на тестовый период...!?
        с чего ты взял? качаешь и пользуешься, никакого тестового периода нет.
        26 июля 2020
        Ольга Георгиевна Нефедова
        Я не совсем понял индикатор дается на тестовый период...!?
        24 июля 2020
        Серж
        Народ подскажите как результаты по данному индюку? Стоит заморачиваться?
        та тут все также. ждут кто протестит. протестить самому будет самым правильным
        24 июля 2020
        Иван
        Народ подскажите как результаты по данному индюку? Стоит заморачиваться?
        23 июля 2020
        Trader
        Trader
        норм, везде этот fx volcano платный, а тут бесплатный, спасибо!
        29 июня 2020
        Серж
        Спасибо, глянем что за птица такая
        29 июня 2020
        Веталь
        Веталь
        форексный вулкан, ох и название)
        29 июня 2020
