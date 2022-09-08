Индикатор для бинарных опционов FX VOLCANO основан на концепции импульса и силы/слабости валютных пар, поэтому использовать его лучше всего на валютах. Изначально индикатор предназначался для торговли на рынке Форекс, но его сигналы без проблем можно использовать и для бинарных опционов.

Также стоит обратить внимание, что индикатор FX VOLCANO является платным и на данный момент продается за $37 на официальном портале автора, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

Характеристики индикатора для бинарных опционов FX VOLCANO

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-D1 (создатель индикатора советует использовать М5).

Экспирация: от 1-10 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: FX VOLCANO.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора для бинарных опционов FX VOLCANO в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Настроить в основном индикаторе можно только алерты или цвета:

В дополнительных индикаторах также настроить можно только визуальную часть.

Правила торговли и описание индикатора для бинарных опционов FX VOLCANO

Как уже было сказано ранее, индикатор основан на силе и слабости, а значит для успешной торговли по нему важен тренд, поэтому не лишним будет понимать, что такое тренд и как его определять. И прежде, чем перейти к правилам торговли по индикатору FX VOLCANO, стоит рассмотреть дополнительные инструменты, которые используются во время торговли.

Первым и самым важным является панель силы и слабости валют, которая находится в левом верхнем углу:

Данная панель показывает, в какой позиции на данный момент находятся восемь основных валют. Помимо цифрового отображения, где максимальное число — 10.0, а минимальное — 1.0, сила и слабость разбита по цветам:

Синий — слабая позиция (тренд вниз на парах, где валюта выступает основной).

Желтый и оранжевый — нейтральная позиция (флэт на всех парах, основанных на данной валюте).

Красный — сильная позиция (тренд вверх на парах, где валюта выступает основной).

И если посмотреть на график на данный момент, то можно увидеть, что валюта EUR сейчас сильна:

Таким же образом можно определять ситуацию на любом валютном рынке, не смотря на график.

Помимо этого инструмента также небольшую помощь могут оказать панели переключения валютных пар и тайм фреймов, которые находятся в правом верхнем углу:

Панель валют раздляется на «мажорные» пары, «йеновые» и «минорные».

Сами правила торговли по индикатору FX VOLCANO не требуют какого-либо опыта в торговле, так как основаны на сигналах в виде стрелочек. И соответственно, для покупки опционов Call нужны синие стрелочки, а для покупки опционов Put — белые:

На что стоит обращать особое внимание, так это на силу торгуемой валюты. Если в момент появления сигнала на покупку опциона Call валюта находится в слабой позиции, такой сигнал лучше пропустить. Тоже самое верно и для обратных сигналов. Валюты, которые находятся в нейтральных позициях также стоит пропускать. В итоге самым правильным входом в сделку будет такой момент:

Соответственно для опционов Call необходимо, чтобы валюта была в сильной позиции, а для опционов Put — в слабой.

Также в индикаторе есть алерты, которые сигнализируют о появлении новых сигналов:

Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов FX VOLCANO

Рассмотрим на примерах, в какие моменты можно было бы совершить сделки с максимальным шансом на положительный исход.

Открытие опциона Call

Обратите внимание, что до этого времени тренд был восходящим (если прокрутить график назад) и поэтому стоит рассматривать только покупки опционов Call. Также если в тот момент валюта EUR была в сильной позиции, это было бы дополнительным преимуществом:

Примечание: во время восходящего тренда лучше воздержаться от покупок опционов Put даже несмотря на то, что они могут принести прибыль.

Открытие опциона Put

Ситуация с опционами Put при нисходящем тренде такая же самая. До этого тренд был нисходящим, и также если валюта EUR была в слабой позиции, это было бы дополнительным преимуществом:

Заключение

Стоит понимать, что несмотря на правила торговли по какому-либо индикатору, всегда бывают исключения и в данном случае экспирация иногда может корректироваться в зависимости от силы тренда, его продолжительности и стиля торговли трейдера. Поэтому всегда необходимо тестировать торговые стратегии и индикаторы на демо-счету.

Также, независимо от прибыльности торговой системы, правильная торговля невозможна без применения правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также без надежного брокера, которого можно выбрать в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем успешной торговли!

