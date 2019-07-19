Индикатор для бинарных опционов VWAP учитывает не только цены, как простая скользящая средняя, но и объемы сделок, что делает его еще более информативным. Благодаря этой особенности крупные институциональные инвесторы могут определить, кто в данный момент контролирует рынок.

Важно понимать, что индикатор для бинарных опционов VWAP не предсказывает движение цен финансового инструмента, а лишь оценивает его текущее состояние относительно влияния на него продавцов или покупателей. Обычно его используют для подтверждения тренда и определения уровней поддержки и сопротивления. Как и любой другой инструмент технического анализа, бесплатный индикатор VWAP имеет свои особенности применения. Если вы хотите легко ориентироваться в текущей ситуации на рынке и принимать обоснованные решения об открытии сделок, не упустите шанс разобраться в его возможностях.

Содержание:

Характеристики индикатора для бинарных опционов VWAP

Терминал: MetaTrader 4

Таймфрейм: H1

Экспирация: 4 свечи

Типы опционов: Call/Put

Индикаторы: VWAP.ex4

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК

Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

Установка индикатора для бинарных опционов VWAP

Индикатор VWAP устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов VWAP

На заметку: VWAP – аббревиатура “Volume Weighted Average Price”, что в переводе означает “Средневзвешенная по объему цена”.

VWAP отображает средний курс валютной пары за определенный период, учитывая вес объема сделок. Этот индикатор состоит из трех линий, представляющих месячный, недельный и дневной периоды.

Внешне он напоминает скользящие средние или полосы Боллинджера. Основное различие между VWAP и скользящими средними заключается в том, что первый уделяет больше внимания взвешенному объему. Он рассчитывает на его основе среднюю цену, что помогает точно определить уровни поддержки и сопротивления, а также места для входа и выхода из сделок.

Индикатор дает среднесрочные сигналы при пересечении недельных и месячных линий, что открывает возможности для заключения сделок как на покупку Call, так и Put. Для более краткосрочной стратегии следует дождаться пересечения дневных и недельных линий. При этом для покупок месячный VWAP должен быть ниже обеих этих значений, а для продаж — наоборот, выше.

Хотя он работает на любом таймфрейме, наиболее эффективно его применять на часовом графике, чтобы минимизировать ложные сигналы. Параметры у VWAP практически отсутствуют. Все его значения рассчитываются по формуле:

Цена = (Суммарная Цена за период * Текущий Объем)/Суммарный Объем за период.

Все, что доступно пользователю – включение и выключение линий разного периода: от дневного до месячного.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов VWAP

Индикатор VWAP может стать хорошей альтернативой стандартным уровням поддержки и сопротивления. Он часто используется во время откатов, что особенно полезно для трейдеров, следящих за трендом. Если вы испытываете затруднения в определении основной тенденции на рынке, рекомендуем почитать эти статьи. В них мы рассказываем об альтернативных инструментах, которые неплохо справляются с этой задачей:

Для повышения процента прибыльных сделок воспользуемся фильтром волатильности на основе стандартного индикатора Standard Deviation. Будем реагировать только на те пересечения дневного и недельного VWAP, которые сопровождаются ростом StdDEV(7) относительно скользящей средней с периодом 21, построенной по его значениям.

Покупка опциона Call

Weekly больше Monthly Daily пересекает Weekly снизу вверх StdDEV(7) больше SMA (21) (построенной по StdDEV(7)) На открытии новой свечи покупаем Call

Покупка опциона Put

Weekly меньше Monthly Daily пересекает Weekly сверху вниз StdDEV(7) больше SMA (21) (построенной по StdDEV(7)) На открытии новой свечи покупаем Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 4 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов VWAP

Для улучшения результатов торговли можно использовать не только StdDEV, но и другие инструменты оценки силы тренда, такие как индикатор ADX. Когда котировки валютной пары находятся в диапазоне, VWAP выглядит как горизонтальная линия, что позволяет использовать его в качестве уровня поддержки и сопротивления. В то же время, в трендовые дни линии индикатора будут направлены вверх или вниз, а их угол наклона будет меняться в зависимости от силы тренда.

Плюсы индикатора VWAP

Представляет собой отличную альтернативу классическим скользящим средним и часто применяется инвесторами для определения момента покупки или продажи активов. Помимо этого, трейдеры могут использовать этот индикатор для выявления сильных ценовых уровней, а также для подтверждения текущего тренда. Эта особенность делает его полезным инструментом технического анализа в различных торговых стратегиях.

Минусы индикатора VWAP

Недостатки VWAP включают зависимость от объема торгов, что делает его менее эффективным в периоды низкой ликвидности. Также стоит учитывать отставание его значений от цены, что может затруднять его применение для точного входа или выхода из сделок. Поэтому был добавлен фильтр волатильности.

Во время флэта этот индикатор может давать недостаточно информации или создавать ложные сигналы, так как он часто выглядит как обычная горизонтальная линия. Еще одним недостатком выступает его чувствительность к периоду расчета: использование различных интервалов для вычисления значений индикатора может привести к разным результатам, что усложняет интерпретацию сигналов и применение в различных рыночных условиях.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов VWAP – достаточно важный инструмент в арсенале трейдеров и инвесторов. Он представляет собой отличную альтернативу классическим скользящим средним и широко применяется для определения момента покупки или продажи активов. Кроме того, VWAP позволяет трейдерам выявлять важные ценовые уровни, а также подтверждать текущий тренд. Не забывайте – этот индикатор доступен бесплатно, что делает его еще более привлекательным.

Если вы хотите получить больше информации о торговле бинарными опционами и узнать о других полезных инструментах, переходите по ссылкам в этом обзоре. На нашем сайте вы найдете много статей, советов и рекомендаций, которые помогут вам стать успешным трейдером. А пока предлагаем потренироваться на демо-счете, открытом у одного из брокеров с минимальным депозитом. Торгуйте, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Желаем всем попутного тренда!

Скачать индикатор бинарных опционов VWAP

Скачать

Попробовать на демо

Смотрите также:

Как заработать на бинарных опционах

На чем зарабатывают брокеры бинарных опционов

Топ 5 ошибок трейдера бинарными опционами

Платформы для торговли бинарными опционами