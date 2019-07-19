        VWAP

        Индикатор для бинарных опционов VWAP

        Индикатор для бинарных опционов VWAP учитывает не только цены, как простая скользящая средняя, но и объемы сделок, что делает его еще более информативным. Благодаря этой особенности крупные институциональные инвесторы могут определить, кто в данный момент контролирует рынок.

        Важно понимать, что индикатор для бинарных опционов VWAP не предсказывает движение цен финансового инструмента, а лишь оценивает его текущее состояние относительно влияния на него продавцов или покупателей. Обычно его используют для подтверждения тренда и определения уровней поддержки и сопротивления. Как и любой другой инструмент технического анализа, бесплатный индикатор VWAP имеет свои особенности применения. Если вы хотите легко ориентироваться в текущей ситуации на рынке и принимать обоснованные решения об открытии сделок, не упустите шанс разобраться в его возможностях.

        Содержание:

        график vwap

        Характеристики индикатора для бинарных опционов VWAP

        • Терминал: MetaTrader 4
        • Таймфрейм: H1
        • Экспирация: 4 свечи
        • Типы опционов: Call/Put
        • Индикаторы: VWAP.ex4
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
        • Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

        Установка индикатора для бинарных опционов VWAP

        Индикатор VWAP устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов VWAP

        На заметку: VWAP – аббревиатура “Volume Weighted Average Price”, что в переводе означает “Средневзвешенная по объему цена”.

        VWAP отображает средний курс валютной пары за определенный период, учитывая вес объема сделок. Этот индикатор состоит из трех линий, представляющих месячный, недельный и дневной периоды.

        линии дневного недельного месячного периодов в vwap

        Внешне он напоминает скользящие средние или полосы Боллинджера. Основное различие между VWAP и скользящими средними заключается в том, что первый уделяет больше внимания взвешенному объему. Он рассчитывает на его основе среднюю цену, что помогает точно определить уровни поддержки и сопротивления, а также места для входа и выхода из сделок.

        сигналы в vwap

        Индикатор дает среднесрочные сигналы при пересечении недельных и месячных линий, что открывает возможности для заключения сделок как на покупку Call, так и Put. Для более краткосрочной стратегии следует дождаться пересечения дневных и недельных линий. При этом для покупок месячный VWAP должен быть ниже обеих этих значений, а для продаж — наоборот, выше.

        значение месячного vwap

        Хотя он работает на любом таймфрейме, наиболее эффективно его применять на часовом графике, чтобы минимизировать ложные сигналы. Параметры у VWAP практически отсутствуют. Все его значения рассчитываются по формуле:

        Цена = (Суммарная Цена за период * Текущий Объем)/Суммарный Объем за период.

        Все, что доступно пользователю – включение и выключение линий разного периода: от дневного до месячного.

        настройки в vwap

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов VWAP

        Индикатор VWAP может стать хорошей альтернативой стандартным уровням поддержки и сопротивления. Он часто используется во время откатов, что особенно полезно для трейдеров, следящих за трендом. Если вы испытываете затруднения в определении основной тенденции на рынке, рекомендуем почитать эти статьи. В них мы рассказываем об альтернативных инструментах, которые неплохо справляются с этой задачей:

        Для повышения процента прибыльных сделок воспользуемся фильтром волатильности на основе стандартного индикатора Standard Deviation. Будем реагировать только на те пересечения дневного и недельного VWAP, которые сопровождаются ростом StdDEV(7) относительно скользящей средней с периодом 21, построенной по его значениям.

        индикатор stddev в vwap

        Покупка опциона Call

        1. Weekly больше Monthly
        2. Daily пересекает Weekly снизу вверх
        3. StdDEV(7) больше SMA (21) (построенной по StdDEV(7))
        4. На открытии новой свечи покупаем Call

        сигнал на покупку call опциона

        Покупка опциона Put

        1. Weekly меньше Monthly
        2. Daily пересекает Weekly сверху вниз
        3. StdDEV(7) больше SMA (21) (построенной по StdDEV(7))
        4. На открытии новой свечи покупаем Put

        сигнал на покупку put опциона

        Рекомендуется выбрать время экспирации 4 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения индикатора для бинарных опционов VWAP

        Для улучшения результатов торговли можно использовать не только StdDEV, но и другие инструменты оценки силы тренда, такие как индикатор ADX. Когда котировки валютной пары находятся в диапазоне, VWAP выглядит как горизонтальная линия, что позволяет использовать его в качестве уровня поддержки и сопротивления. В то же время, в трендовые дни линии индикатора будут направлены вверх или вниз, а их угол наклона будет меняться в зависимости от силы тренда.

        Плюсы индикатора VWAP

        Представляет собой отличную альтернативу классическим скользящим средним и часто применяется инвесторами для определения момента покупки или продажи активов. Помимо этого, трейдеры могут использовать этот индикатор для выявления сильных ценовых уровней, а также для подтверждения текущего тренда. Эта особенность делает его полезным инструментом технического анализа в различных торговых стратегиях.

        Минусы индикатора VWAP

        Недостатки VWAP включают зависимость от объема торгов, что делает его менее эффективным в периоды низкой ликвидности. Также стоит учитывать отставание его значений от цены, что может затруднять его применение для точного входа или выхода из сделок. Поэтому был добавлен фильтр волатильности.

        Во время флэта этот индикатор может давать недостаточно информации или создавать ложные сигналы, так как он часто выглядит как обычная горизонтальная линия. Еще одним недостатком выступает его чувствительность к периоду расчета: использование различных интервалов для вычисления значений индикатора может привести к разным результатам, что усложняет интерпретацию сигналов и применение в различных рыночных условиях.

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов VWAP – достаточно важный инструмент в арсенале трейдеров и инвесторов. Он представляет собой отличную альтернативу классическим скользящим средним и широко применяется для определения момента покупки или продажи активов. Кроме того, VWAP позволяет трейдерам выявлять важные ценовые уровни, а также подтверждать текущий тренд. Не забывайте – этот индикатор доступен бесплатно, что делает его еще более привлекательным.

        Если вы хотите получить больше информации о торговле бинарными опционами и узнать о других полезных инструментах, переходите по ссылкам в этом обзоре. На нашем сайте вы найдете много статей, советов и рекомендаций, которые помогут вам стать успешным трейдером. А пока предлагаем потренироваться на демо-счете, открытом у одного из брокеров с минимальным депозитом. Торгуйте, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Желаем всем попутного тренда!

        Скачать индикатор бинарных опционов VWAP

        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Обыкновенный МА каких много. И достоинства и недостатки прежние. Что перевесит?
        Богдан, Как правило перевешивают достоинства, а с недостатками мирятся.)))
        Трейдер БО, Единственное что перевешивает - он бесплатный.
        Богдан, дело в том что МА один из самых распространенных индюков. Его делают кто ни попадя. И видов их навалом. Зачем еще один.
        25 июня 2024
        Ответить
        игорь
        Статья о VWAP (взвешенное по объему среднее значение) предоставляет глубокие знания об этом техническом индикаторе. Она четко объясняет его расчет, интерпретацию и применение в торговле. Автор подробно описывает различные способы интерпретации VWAP, подчеркивая его полезность для идентификации зон поддержки и сопротивления, оценки силы тренда и определения потенциальных точек разворота. Мне особенно понравились практические примеры, иллюстрирующие, как использовать VWAP для принятия обоснованных торговых решений. Автор также подчеркивает важность сочетания VWAP с другими техническими индикаторами для всестороннего анализа рынка. В целом, эта статья является ценным ресурсом для трейдеров, желающих улучшить свое понимание VWAP и внедрить его в свои торговые стратегии. Ее جامعное и практическое изложение делает ее обязательным чтением для всех, кто стремится к успеху на финансовых рынках.
        13 июня 2024
        Ответить
        tirant
        tirant
        Обычная МА с осцилятором. Радует что бесплатный.
        Артур, Вот в этом - то и дело что вроде обычная, а немного нет. МА при флете все молчат. в комбинации с чем-то нормально.
        13 июня 2024
        Ответить
        Илья
        Когда котировки валютной пары находятся в диапазоне, VWAP выглядит как горизонтальная линия, можно использовать его в качестве уровня поддержки и сопротивления. В то же время, в трендовые дни линии индикатора будут направлены вверх или вниз, а их угол наклона будет меняться в зависимости от силы тренда. 👌
        13 июня 2024
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Интересно посмотреть как он будет вести себя в случае применения мультитаймфреймового подхода. Насколько в таком случае будут менять объемы торгов и можно будет выявить общий и второстепенные тренды.
        13 июня 2024
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Специфический индикатор, это действительно неплохая альтернатива приевшимся уровням поддержки и сопротивления, но поскольку линии пересекаются не так часто как хотелось бы, то здесь без доп фильтра не обойтись. Хорошо что он хотя бы бесплатный.
        Option Bull, хорошо что у авторов хотя бы хватило совести не брать за это деньги) Меня улыбнуло что в статье написано какая это хорошая альтернатива скользящим средним, но по итогу выяснилось, что без без них никак, если речь заходит о подтверждении сигналов))
        13 июня 2024
        Ответить
