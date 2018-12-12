    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Biforexpro

        Стрелочный индикатор Biforexpro

        Стрелочный индикатор Biforexpro применяется в торговле большинством популярных валютных пар в бинарных опционах. По статистике, инструмент обеспечивает свыше 80% прибыльных сделок с бинарными опционами. Biforexpro рекомендован для торговли на 5-минутном графике. Несмотря на столь не длительный таймфрейм, индикатор редко дает сигналы. Но благодаря этому Biforexpro выводит очень точные значения.

        Biforexpro фото

        Особенности установки индикатора

        Стрелочный индикатор Biforexpro применяется для круглосуточного трейдинга на 5-минутных графиках. Инструмент позволяет торговать всеми валютными парами за исключением нескольких активов.

        Индикатор Biforexpro не перерисовывается. Устанавливается такой инструмент на платформу МТ4.

        Сделки по сигналам, выдаваемым индикатором, заключаются непосредственно через терминал вашего брокера бинарных опционов. Установка инструмента ведется по стандартному алгоритму:

        1. Скачивается и распаковывается архив с программой в конце статьи.
        2. Файлы копируются в папку «Каталог данных».
        3. Перезапускается торговый терминал.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        В архиве содержатся два шаблона, необходимых для работы с индикатором: Boforexv2 и Biforexv2all. Первый не учитывает важные уровни, а второй содержит полную версию программы. Если устанавливается только начальный шаблон, то рекомендуется встроить в график не менее одного индикатора уровней В2. Последние также присутствуют в архиве с программой. Такое решение позволит снизить вероятность появления ложных сигналов.

        Как торговать с Biforexpro на рынке бинарных опционов?

        Принцип работы с индикатором Biforexpro сводится к следующим основным правилам:

        1. Как только на графике появляется зеленая стрелка, после закрытия последней свечи (бара) нужно выставлять ордер на покупку опциона CALL.
        2. Если на графике образовалась красная стрелка, при аналогичных условиях необходимо открывать сделку на покупку опциона PUT.

        В обоих случаях срок экспирации (временной интервал, в течение которого ордер остается открытым) составляет 5 минут.

        Пример графика Biforexpro фото

        Общие рекомендации

        Чтобы добиться максимальной эффективность торговой стратегии, в основу которой лег данный стрелочный индикатор, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

        1. Избегать валютных пар, где присутствуют NZD, AUD или CHF. Как показала практика, при торговле этими активами индикатор часто дает ложные сигналы.
        2. Не открывать ордера примерно за четверть часа до выхода важной новостной информации и по прошествии 15 минут (смотрите экономический календарь)
        3. В одну сделку следует инвестировать не более 5% от общего депозита у брокера.
        4. Агрессивным трейдерам следует помимо индикатора использовать стратегию Мартингейла.

        Стрелочный индикатор демонстрирует высокую эффективность при торговле бинарными опционами на 5-минутных графиках. Этот инструмент дает редкие, но очень точные сигналы о выходе на рынок, и не перерисовывается.

        Скачать индикатор Biforexpro

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Эдвард
        есть хорошие сигналы, но надо тетстиь его на длинной
        25 мая 2020
        Ответить
        Sultan
        Маловато описания, придется самому разбираться
        19 марта 2020
        Ответить
        Кирилл Васильев
        Для сигналов нужны уровни, просто так новичкам лучше не юзать
        17 января 2020
        Ответить
        Андрей Маш
        Хочу поправить немного автора предыдущего комментария. Полезен такой индикатор не только новичкам, но и опытным трейдерам. Конечно, использовать его нужно в совокупности с другими, более сложными индикаторами.
        19 декабря 2018
        Ответить
        Sstan
        Один из многих. Ничего особенного в его функциях я не увидел. Можно сказать, классика жанра для новичков.
        14 декабря 2018
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!