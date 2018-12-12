Стрелочный индикатор Biforexpro применяется в торговле большинством популярных валютных пар в бинарных опционах. По статистике, инструмент обеспечивает свыше 80% прибыльных сделок с бинарными опционами. Biforexpro рекомендован для торговли на 5-минутном графике. Несмотря на столь не длительный таймфрейм, индикатор редко дает сигналы. Но благодаря этому Biforexpro выводит очень точные значения.

Особенности установки индикатора

Стрелочный индикатор Biforexpro применяется для круглосуточного трейдинга на 5-минутных графиках. Инструмент позволяет торговать всеми валютными парами за исключением нескольких активов.

Индикатор Biforexpro не перерисовывается. Устанавливается такой инструмент на платформу МТ4.

Сделки по сигналам, выдаваемым индикатором, заключаются непосредственно через терминал вашего брокера бинарных опционов. Установка инструмента ведется по стандартному алгоритму:

Скачивается и распаковывается архив с программой в конце статьи. Файлы копируются в папку «Каталог данных». Перезапускается торговый терминал.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

В архиве содержатся два шаблона, необходимых для работы с индикатором: Boforexv2 и Biforexv2all. Первый не учитывает важные уровни, а второй содержит полную версию программы. Если устанавливается только начальный шаблон, то рекомендуется встроить в график не менее одного индикатора уровней В2. Последние также присутствуют в архиве с программой. Такое решение позволит снизить вероятность появления ложных сигналов.

Как торговать с Biforexpro на рынке бинарных опционов?

Принцип работы с индикатором Biforexpro сводится к следующим основным правилам:

Как только на графике появляется зеленая стрелка, после закрытия последней свечи (бара) нужно выставлять ордер на покупку опциона CALL. Если на графике образовалась красная стрелка, при аналогичных условиях необходимо открывать сделку на покупку опциона PUT.

В обоих случаях срок экспирации (временной интервал, в течение которого ордер остается открытым) составляет 5 минут.

Общие рекомендации

Чтобы добиться максимальной эффективность торговой стратегии, в основу которой лег данный стрелочный индикатор, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Избегать валютных пар, где присутствуют NZD, AUD или CHF. Как показала практика, при торговле этими активами индикатор часто дает ложные сигналы. Не открывать ордера примерно за четверть часа до выхода важной новостной информации и по прошествии 15 минут (смотрите экономический календарь ) В одну сделку следует инвестировать не более 5% от общего депозита у брокера. Агрессивным трейдерам следует помимо индикатора использовать стратегию Мартингейла.

Стрелочный индикатор демонстрирует высокую эффективность при торговле бинарными опционами на 5-минутных графиках. Этот инструмент дает редкие, но очень точные сигналы о выходе на рынок, и не перерисовывается.

