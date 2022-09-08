    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        De Forex Mr. Y

        Индикатор для бинарных опционов De Forex Mr Y

        Индикатор для бинарных опционов De Forex Mr Y представляет собой локальные уровни поддержки и сопротивления, которые разделяются на основные и промежуточные. Также автор индикатора De Forex Mr Y использует Скользящие Средние, поэтому они были оставлены, так как помогают дополнить анализ.

        Стоит отметить, что данный индикатор по своему исполнению похож на индикатор для бинарных опционов Crystal, хотя в данном случае уровней получается намного меньше.

        И также важно знать, что индикатор De Forex Mr Y является платным и его оригинальная цена составляет $347, что довольно дорого, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать абсолютно бесплатно.

        Индикатор De Forex Mr Y

        Характеристики индикатора De Forex Mr Y

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-H4.
        • Экспирация: 3 свечи.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: de forex mr y, ain-dicad-ormry1/2/3, t-to.
        • Торговые инструменты: любые.
        • Время торговли: 8:00-18:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора De Forex Mr Y в MT4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        На самом деле уровни добавляются при помощи двух индикаторов, и их настройки можно поменять для изменения самих уровней. В индикаторе ain-dicad-ormry1/2 можно поменять параметры, а также отключить алерты, но лучше оставить все по умолчанию:

        Настройки индикатора De Forex Mr Y

        Также за промежуточные уровни отвечает индикатор t-to, и в его настройках можно поменять как визуальную составляющую, так и сами параметры уровней:

        Цвета индикатора De Forex Mr Y

        Как уже говорилось выше, в индикаторе уровней есть алерты, которые помогут понять, когда стоит покупать опционы:

        Алерты индикатора De Forex Mr Y

        Правила торговли и описание индикатора De Forex Mr Y

        Так как сам автор ведет торговлю вместе с тремя «мувингами», то можно с уверенностью сказать о том, что тренд важен в торговле при помощи индикатора De Forex Mr Y. Поэтому есть смысл изучить материал о том, что такое тренд и как его определять, и также в дополнение к тренду стоит понимать, что такое флэт и как его определять.

        Описание самих уровней стоит начать с их видов, и как уже говорилось ранее, в данном индикаторе для бинарных опционов они есть как основные, так и промежуточные. Основными считаются белые и красные уровни, состоящие из «точек», а к промежуточным уровням поддержки и сопротивления относятся уже обычные линейные уровни:

        Уровни индикатора De Forex Mr Y

        Одним из главных преимуществ данного индикатора является то, что он не перерисовывает уровни после закрытия свечи, на которой они появляются. Поэтому торговля по ним может вестись почти сразу же после их появления.

        Торговля по уровням сама по себе очень проста и не требует каких либо-знаний, но самих способов торговли по уровням индикатора De Forex Mr Y существует три вида:

        • В момент появления основного или промежуточного уровня.
        • При подходе уже к существующим уровням.
        • После подтверждения направления Скользящими Средними.

        В момент появления основного уровня можно сразу покупать опцион Call или Put в зависимости от того, какой это уровень:

        Основной уровень индикатора De Forex Mr Y

        И это относится не только к красным уровням, а и к белым. Экспирация в данном случае должна использоваться в 3 свечи.

        Также торговлю можно вести при подходе цены к уже существующим уровням, и на этом же изображении после развития ситуации можно видеть пример такой торговли, когда цена «оттолкнулась» от предыдущей поддержки независимо от появления нового уровня:

        Подтверждение уровня индикатора De Forex Mr Y

        И появление нового красного уровня можно было бы считать дополнительным подтверждением для совершения сделки. Экспирацию также стоит использовать в три свечи.

        Трейдерам, любящим совершать много сделок, подойдет использование только уровней в виде белых точек. Для этого необходимо, чтобы уровень появлялся на Скользящей Средней (любого цвета):

        Уровни De Forex Mr Y и мувинги

        Для трейдеров, которые любят максимально консервативные сделки по тренду (мало-рисковые и с большой вероятностью получения прибыли) можно использовать Скользящие Средние в торговле по уровням:

        SMA и уровни индикатора De Forex Mr Y

        Но стоит отметить, что такая торговля не подойдет новичкам, так как экспирацию в данном случае стоит использовать около 5 свечей, а также стоит понимать работу самих «мувингов», которые пересекаются не одновременно и могут давать ложные сигналы.

        Если говорить о промежуточных уровнях, то использовать их стоит лишь как подтверждение к основным уровням, но как показывает практика, в торговле по индикатору De Forex Mr Y можно обойтись и без них.

        Примеры торговли с помощью индикатора De Forex Mr Y

        Для закрепления понимания работы индикатора рассмотрим примеры для Call и Put.

        Открытие опциона Call и Put

        На изображении ниже можно видеть, что опцион Call покупался от белого уровня в момент его появления, и в подтверждение этому можно было использовать направление тренда, а когда цена довольно сильно выросла и начала свое снижение, тренд еще не поменялся, но появился сильный уровень, состоящий из красного и белого уровней, и после закрытия нужной свечи можно было покупать опцион Put:

        Опционы Call и Put по индикатору De Forex Mr Y

        Заключение

        Индикатор De Forex Mr Y, как можно было видеть, позволяет вести торговлю бинарными опционами тремя разными способами, и поэтому он подойдет всем типам трейдеров. Также сами уровни можно считать универсальным инструментом, так как они способы как генерировать собственные сигналы, так и являться фильтром для каких-либо других торговых стратегия для бинарных опционов.

        Но успешная торговля зависит не только от индикаторов или стратегий и опытные трейдеры всегда используют правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как это позволяет обезопасить свой торговый счет от потерь.

        Также не стоит забывать и о брокерах, так как они не менее важны в прибыльной торговле. Подобрать брокера всегда можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

         

        Скачать бесплатно индикатор De Forex Mr Y

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Вячеслав
        Почему индикатор не можно скачять????
        Алексей , обнови страничку
        04 февраля 2022
        Ответить
        Алексей
        Почему индикатор не можно скачять????
        03 февраля 2022
        Ответить
        Artur
        Насколько я знаю индикатор Mr Y не перересовывает после закрытия свечи, но торговля на демо счете это одно, а на счете реальном - совсем другое. Иногда даже купив индикатор не получаешь ожидемых результатов. Так что посмотрим, пока рано говорить что определенное.
        22 июля 2021
        Ответить
        Игорь
        Какими торговыми инструментами можно торговать с индикатором бинарных опционов Mr Y de forex indicator?
        22 июля 2021
        Ответить
        Константин
        Индикатор для бинарных опционов de forex Mr Y по своему функционалу похож на Crystal indicator, уж не знаю будет ли Mr Y индикатор действительно ефективным и насколько точными будут его показатели.
        22 июля 2021
        Ответить
        Назар
        Для меня плюс в том, что здесь индикатор для бинарных опционов Mr Y Indicator с этого сайта можно скачать бесплатно. Вопрос в том, что его нужно все равно тестировать и проверять эффективность на демо счете.
        Stas, Индикатор для бинарных опционов Mr Y Indicator был придуман для торговли по уровням поддержки и сопротивления, причем на других сайтах он платный, а здесь можно пробовать его бесплатно.
        22 июля 2021
        Ответить
        Stas
        Stas
        22 июля 2021
        Ответить
        Inokentiy Norman
        Индикатор не перерисовывает, не пересчитывает и не задерживает. Больше похоже на Холли Грааль, и это потрясающе, спасибо!
        03 февраля 2021
        Ответить
        ТрейдерБО
        как может индикатор De Forex Mr Y стоит 350 баков?)) диву даюсь кто то ж покупает это но этопросто тсарые индикаторы, всунутые в стратегию. спасибо что бесплатно!
        07 сентября 2020
        Ответить
        Юрец
        Круто спасибо тут прям кладезь платных индюков!!!
        07 сентября 2020
        Ответить
        Кирилл Радченко
        Уровни нормальные, но они тупо стандартные и таких индикаторов много есть бесплатных уже)
        07 сентября 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!