Индикатор для бинарных опционов De Forex Mr Y представляет собой локальные уровни поддержки и сопротивления, которые разделяются на основные и промежуточные. Также автор индикатора De Forex Mr Y использует Скользящие Средние, поэтому они были оставлены, так как помогают дополнить анализ.

Стоит отметить, что данный индикатор по своему исполнению похож на индикатор для бинарных опционов Crystal, хотя в данном случае уровней получается намного меньше.

И также важно знать, что индикатор De Forex Mr Y является платным и его оригинальная цена составляет $347, что довольно дорого, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать абсолютно бесплатно.

Характеристики индикатора De Forex Mr Y

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-H4.

Экспирация: 3 свечи.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: de forex mr y, ain-dicad-ormry1/2/3, t-to.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора De Forex Mr Y в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

На самом деле уровни добавляются при помощи двух индикаторов, и их настройки можно поменять для изменения самих уровней. В индикаторе ain-dicad-ormry1/2 можно поменять параметры, а также отключить алерты, но лучше оставить все по умолчанию:

Также за промежуточные уровни отвечает индикатор t-to, и в его настройках можно поменять как визуальную составляющую, так и сами параметры уровней:

Как уже говорилось выше, в индикаторе уровней есть алерты, которые помогут понять, когда стоит покупать опционы:

Правила торговли и описание индикатора De Forex Mr Y

Так как сам автор ведет торговлю вместе с тремя «мувингами», то можно с уверенностью сказать о том, что тренд важен в торговле при помощи индикатора De Forex Mr Y. Поэтому есть смысл изучить материал о том, что такое тренд и как его определять, и также в дополнение к тренду стоит понимать, что такое флэт и как его определять.

Описание самих уровней стоит начать с их видов, и как уже говорилось ранее, в данном индикаторе для бинарных опционов они есть как основные, так и промежуточные. Основными считаются белые и красные уровни, состоящие из «точек», а к промежуточным уровням поддержки и сопротивления относятся уже обычные линейные уровни:

Одним из главных преимуществ данного индикатора является то, что он не перерисовывает уровни после закрытия свечи, на которой они появляются. Поэтому торговля по ним может вестись почти сразу же после их появления.

Торговля по уровням сама по себе очень проста и не требует каких либо-знаний, но самих способов торговли по уровням индикатора De Forex Mr Y существует три вида:

В момент появления основного или промежуточного уровня.

При подходе уже к существующим уровням.

После подтверждения направления Скользящими Средними.

В момент появления основного уровня можно сразу покупать опцион Call или Put в зависимости от того, какой это уровень:

И это относится не только к красным уровням, а и к белым. Экспирация в данном случае должна использоваться в 3 свечи.

Также торговлю можно вести при подходе цены к уже существующим уровням, и на этом же изображении после развития ситуации можно видеть пример такой торговли, когда цена «оттолкнулась» от предыдущей поддержки независимо от появления нового уровня:

И появление нового красного уровня можно было бы считать дополнительным подтверждением для совершения сделки. Экспирацию также стоит использовать в три свечи.

Трейдерам, любящим совершать много сделок, подойдет использование только уровней в виде белых точек. Для этого необходимо, чтобы уровень появлялся на Скользящей Средней (любого цвета):

Для трейдеров, которые любят максимально консервативные сделки по тренду (мало-рисковые и с большой вероятностью получения прибыли) можно использовать Скользящие Средние в торговле по уровням:

Но стоит отметить, что такая торговля не подойдет новичкам, так как экспирацию в данном случае стоит использовать около 5 свечей, а также стоит понимать работу самих «мувингов», которые пересекаются не одновременно и могут давать ложные сигналы.

Если говорить о промежуточных уровнях, то использовать их стоит лишь как подтверждение к основным уровням, но как показывает практика, в торговле по индикатору De Forex Mr Y можно обойтись и без них.

Примеры торговли с помощью индикатора De Forex Mr Y

Для закрепления понимания работы индикатора рассмотрим примеры для Call и Put.

Открытие опциона Call и Put

На изображении ниже можно видеть, что опцион Call покупался от белого уровня в момент его появления, и в подтверждение этому можно было использовать направление тренда, а когда цена довольно сильно выросла и начала свое снижение, тренд еще не поменялся, но появился сильный уровень, состоящий из красного и белого уровней, и после закрытия нужной свечи можно было покупать опцион Put:

Заключение

Индикатор De Forex Mr Y, как можно было видеть, позволяет вести торговлю бинарными опционами тремя разными способами, и поэтому он подойдет всем типам трейдеров. Также сами уровни можно считать универсальным инструментом, так как они способы как генерировать собственные сигналы, так и являться фильтром для каких-либо других торговых стратегия для бинарных опционов.

Но успешная торговля зависит не только от индикаторов или стратегий и опытные трейдеры всегда используют правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как это позволяет обезопасить свой торговый счет от потерь.

Также не стоит забывать и о брокерах, так как они не менее важны в прибыльной торговле. Подобрать брокера всегда можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Смотрите также:

Калькулятор Мартингейла

Как приспособить Forex стратегию под Бинарные Опционы?

Актуальные бонусы и промокоды на 2023 год