Индикатор для бинарных опционов Shadow Pulse является платным импульсным индикатором, алгоритм которого, как это часто бывает, был скопирован из другого индикатора (CSI), который основывается на краткосрочных импульсах колебания цены. Помимо этого, к индикатору были добавлены уровни и сигналы, но даже с CSI можно без проблем совершать точно такие же сделки.

Также цена индикатора Shadow Pulse на данный момент составляет 6 420 рублей, но он абсолютно не стоит своих денег, в чем можно будет убедиться далее.

В конце статьи можно будет скачать бесплатный аналог этого индикатора, с которого скорее всего и был скопирован алгоритм работы Shadow Pulse.

Характеристики индикатора Shadow Pulse (CSI)

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М5.

Экспирация: 3 свечи.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: CSI, KG_Support_and_Resistance.ex4.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора Shadow Pulse (CSI) в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Правила торговли и описание индикатора Shadow Pulse (CSI)

На сайте автора индикатора Shadow Pulse говорится о том, что алгоритм индикатора построен на:

Действиях крупного игрока; Уровнях относительно открытых позиций крупного игрока; Нахождении импульса.

Можно согласиться с тем, что индикатор действительно анализирует цену и определяет импульс, хоть в этом и нет ничего сложного и тоже самое может без проблем делать Bollinger Bands, но то, что этот индикатор не сможет определить действия крупного игрока, можно не сомневаться.

Понятие «крупный игрок» может применяться к акциям или фьючерсам на реальной бирже, так как там есть возможность видеть настоящие объемы во время торговли, но даже с такой информацией это почти невозможно понять, так как не известно, кто именно совершал те или иные сделки.

Рынок Форекс считается децентрализованным, так как у него не существует единой торговой площадки, где все могли бы совершать сделки с валютами или металлами. А значит никакие открытые позиции на валютных парах определить нельзя, из чего можно сделать вывод, что те уровни, которые строит индикатор, могут быть основаны на чем угодно, но точно не на действиях крупного игрока.

Примечание: также стоит сказать о том, что автор индикатора Shadow Pulse является автором и других индикаторов, и о большинстве из них он говорит о том, что они способы определять действия крупного игрока, хоть это и не так.

Shadow Pulse индикатор – отзывы

Так как индикатор Shadow Pulse появился совсем недавно и мало кто успел его протестировать, то и отзывов о нем очень мало, но нашелся один самый примечательный:

И как можно видеть, в нем говорится о том, что это просто очередная копия, хоть и совсем по-другому сделанная, но суть, скорее всего, не поменялась и индикатор вряд ли является прибыльным на долгой дистанции.

Как получить индикатор Shadow Pulse бесплатно?

Как уже говорилось выше, индикатор Shadow Pulse визуально очень похож на индикатор CSI и вполне возможно делался на его основе. Если сравнить оба этих индикатора, то можно увидеть, что они ничем не отличаются в плане построения даже на разны участках цены, и если их алгоритм и является разным, то изменений в Shadow Pulse было внесено минимальное количество:

А значит индикатор CSI можно использовать в торговле таким же образом, и при этом бесплатно.

Также в индикаторе Shadow Pulse присутствуют уровни, которые без проблем можно заменить на индикатор KG Support and Resistance (есть в архиве в конце статьи) или выбрать любой другой индикатор уровней из ТОП-списка лучших индикаторов уровней поддержки и сопротивления.

По итогу, добавив индикаторы на график, можно будет получить подобный шаблон:

Правила торговли и сделки по индикатору Shadow Pulse (CSI)

Несмотря на то, что сигналы в индикаторе CSI отсутствуют, использовать его можно другим способом, который предлагает сам автор индикатора Shadow Pulse.

Суть торговли заключается в покупке опционов после импульса цены, что можно понять по пересечению индикатором уровней «1» и «-1». Дополнительным фильтром в данном случае служат уровни, и сделки стоит совершать только тогда, когда они подкрепляются уровнями, а экспирация должна использоваться в 3 свечи. Самым лучшим таймфреймом для бинарных опционов при работе с данными индикаторами является М5 (5 минут).

Опцион Call

При появлении сигнала в данном случае важно понять, что уровень уже был сформирован ранее, после чего цена еще раз подходила к нему на импульсе, и это показал индикатор CSI:

Опцион Put

Такая же ситуация произошла и в данном случае, когда импульсное движение было как раз к уже сформированному уровню:

Заключение

По итогу, используя бесплатные индикаторы CSI и KG Support and Resistance можно получать точно такие же сигналы, как и при торговле по индикатору Shadow Pulse, а с учетом того, что многое из написанного на сайте автора – неправда, можно сделать вывод, что он точно не стоит своих денег.

И не стоит забывать, что в торговле всегда стоит придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, а совершать сделки правильнее всего через качественного брокера, выбрать которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

