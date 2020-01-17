Индикатор для бинарных опционов Power Fuse — это смесь всем известных Bollinger Bands и MACD. Если просто добавить эти два индикатора на график, то будет невозможно увидеть сигналы, которые они показывает одновременно. А когда эти два индикатора помещены в один, то мы получаем отличные сигналы для бинарных опционов, и не засоряем график лишними индикаторами.

Пользуясь данным индикатором для бинарных опционов, можно добиться 70% положительных сделок, а также построить или дополнить свою торговую стратегию.

Характеристики индикатора Power Fuse

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: M1-Н1.

Экспирация: 1 свеча.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Power Fuse.

Торговые инструменты: Любые.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора Power Fuse в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Настройки индикатора оставляем без изменений.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать данный индикатор и шаблон для него.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью индикатора Power Fuse

Правила для торговли бинарными опционами у этого индикатора просты, а точнее сказать, правило всего одно:

Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

Индикатор MACD (красные и синие кружки) пересек снизу вверх индикатор Bollinger Bands (голубые линии).

Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

Индикатор MACD (красные и синие кружки) пересек сверху вниз индикатор Bollinger Bands (голубые линии).

Хотется отметить, что при высокой волатильности данный индикатора может выдавать много ложных сигналов, которые принесут убытки. Поэтому лучшим вариантом будет использование индикатора Power Fuse при торговле по тренду на спокойных рынках.

Примеры торговли с помощью индикатора Power Fuse

А теперь давайте посмотрим все на графиках М1 и экспирации 1 минута.

Использовать будем валютную пару — NZD/CAD.

Примечание: не забывайте, что использовать можно почти любой тайм фрейм, а также вы можете самостоятельно скорректировать время экспирации, но при работе с данным индикатором она равна одной свече.

Открытие опциона Call

Сигналы данный индикатор выдет часто, и в идеале их нужно чем-то фильтровать, но и без фильтров можно торговать с прибылью:

Открытие опциона Put

Такие же сигналы получаются и для опционов Put:

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Power Fuse можно использовать отдельно, а можно дополнить свою торговую стратегию. Этот индикатор универсален и если подобрать правильные настройки, применять его получится для любых тайм фреймов и активов.

Конечно же, если вы решите торговать бинарными опционами, то вам нужен проверенный и надежный брокер.

