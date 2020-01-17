        Индикатор для бинарных опционов Power Fuse

        Индикатор для бинарных опционов Power Fuse — это смесь всем известных Bollinger Bands и MACD. Если просто добавить эти два индикатора на график, то будет невозможно увидеть сигналы, которые они показывает одновременно. А когда эти два индикатора помещены в один, то мы получаем отличные сигналы для бинарных опционов, и не засоряем график лишними индикаторами.

        Пользуясь данным индикатором для бинарных опционов, можно добиться 70% положительных сделок, а также построить или дополнить свою торговую стратегию.

        Индикатор Power Fuse

        Характеристики индикатора Power Fuse

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: M1-Н1.
        • Экспирация: 1 свеча.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Power Fuse.
        • Торговые инструменты: Любые.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора Power Fuse в MT4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Настройки индикатора оставляем без изменений.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать данный индикатор и шаблон для него.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью индикатора Power Fuse

        Правила для торговли бинарными опционами у этого индикатора просты, а точнее сказать, правило всего одно:

        Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

        1. Индикатор MACD (красные и синие кружки) пересек снизу вверх индикатор Bollinger Bands (голубые линии).

        Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

        1. Индикатор MACD (красные и синие кружки) пересек сверху вниз индикатор Bollinger Bands (голубые линии).

        Хотется отметить, что при высокой волатильности данный индикатора может выдавать много ложных сигналов, которые принесут убытки. Поэтому лучшим вариантом будет использование индикатора Power Fuse при торговле по тренду на спокойных рынках.

        Примеры торговли с помощью индикатора Power Fuse

        А теперь давайте посмотрим все на графиках М1 и экспирации 1 минута.

        Использовать будем валютную пару — NZD/CAD.

        Примечание: не забывайте, что использовать можно почти любой тайм фрейм, а также вы можете самостоятельно скорректировать время экспирации, но при работе с данным индикатором она равна одной свече.

        Открытие опциона Call

        Сигналы данный индикатор выдет часто, и в идеале их нужно чем-то фильтровать, но и без фильтров можно торговать с прибылью:

        Опцион Call

        Открытие опциона Put

        Такие же сигналы получаются и для опционов Put:

        Опцион Put

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Power Fuse можно использовать отдельно, а можно дополнить свою торговую стратегию. Этот индикатор универсален и если подобрать правильные настройки, применять его получится для любых тайм фреймов и активов.

        Конечно же, если вы решите торговать бинарными опционами, то вам нужен проверенный и надежный брокер. Найти информацию вы можете на нашем сайте в разделе — рейтинг брокеров бинарных опционов. Там есть множество брокеров бинарных опционов, из которых вы можете выбрать лучшего по своим критериям  и начать прибыльную торговлю уже сейчас. Желаем вам успехов!

        Скачать шаблон и индикатор Power Fuse

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

        PO

        Комментарии

        ilya
        полная шляпа
        Виталик ты наверное не настроил его должным образом и использовал в одиночку. Вроде кажется проще некуда, Bollinger Bands и MACD, но вот я включил этот индикатор в свою стратегию вместе с другими индикаторами, некоторые из которых являются авторскими и получаю неплохие сигналы.
        04 марта 2021
        Виталий
        полная шляпа
        08 апреля 2020
        Дмиттрий
        Индюк без алерта, т.е. нужно выбрать 2-3 пары и какое то время сидеть и маниторить входы.
        20 января 2020
        Дмиттрий
        уверен получится каша какая-то))) этот индикатор удивил, хорошие показатели)
        Анна, А на каком ТФ Вы его используете?
        Дмиттрий, Простите, туплю по старости.
        19 января 2020
        Support
        Архив повреждён или имеет неизвестный формат. Хорошее описание, а в итоге пшиик.
        Константин, Здравствуйте. Все архивы на сайте рабочие, если не открывается один из скачанных файлов, обновите архиватор, все работает. Если будут сложности, можете обратиться к нам в поддержку support@winoptionsignals.com
        16 января 2020
        Константин
        Архив повреждён или имеет неизвестный формат. Хорошее описание, а в итоге пшиик.
        16 января 2020
        Игорь
        возьми прогони все по очереди,правда это займет миллион часов)))
        02 декабря 2019
        Анна
        уверен получится каша какая-то))) этот индикатор удивил, хорошие показатели)
        02 декабря 2019
        трейд
        я не знал что ест ьтакие индикаторы, где 2 в 1. класс, совместить бы все индикаторы в один и прогнать на истории))
        02 декабря 2019
