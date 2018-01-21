Из всех инструментов, которые трейдеры применяют в торговле бинарными опционами, особой популярностью пользуются стрелочные индикаторы. Они с высокой точностью дают сигналы для бинарных опционов, информируя о времени вхождения в сделку. В итоге трейдерам не нужно тратить время на дополнительный анализ рынка.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Важно понимать, что стрелочные индикаторы для бинарных опционов не всегда показывают верные сигналы. Окончательное решение и риск должен принимать трейдер.

Как работать со стрелочными индикаторами для бинарных опционов?

Такие индикаторы представлены на графика в виде стрелок:

1. Красные стрелки, направленные вниз, сигнализируют о возможности открытия сделки по покупке опциона Put.

2. Зеленые или синие стрелки, направленные вверх, сообщают о возможности открытия сделки по покупке опциона Call.

Стоит отметить, что некоторые торговые системы используют вместо стрелок кружки. Но в этом случае красный и зеленый цвета сообщают соответственно о покупке Put и Call.

Входить в сделку рекомендуется в тот момент, когда закрывается свеча, в пределах которой возник данный сигнал. Вне зависимости от типа индикатора и торговой системы информация, которую сообщает этот инструмент, интерпретируется одинаково.

Распространенные стрелочные индикаторы для бинарных опционов

Сегодня трейдеры могут воспользоваться множеством вариантов стрелочных индикаторов. Некоторые инструменты распространяются бесплатно, за другие придется внести определенную сумму. Ниже будут рассмотрены несколько наиболее точных стрелочных индикаторов, которые вы можете скачать бесплатно.

Индикатор BrainTrend2Sig

BrainTrend2Sig вобрал в себя возможности, которыми обладают Stochastic и ATR. Эти индикаторы не выводятся на графике. Торговые системы выводят только результат работы обоих инструментов в виде красных и синих точек. BrainTrend2Sig можно использовать в различных программных продуктах.

Этот стрелочный индикатор в отличие от других подобных инструментов дает точные прогнозы как на коротких, так и на длинных временных промежутках. Эксперты предполагают, что такая результативность BrainTrend2Sig объясняется одной его особенностью: индикатор сигнализирует о необходимости открытия сделки в момент разворота тренда. Данные торговой системы интерпретируются по стандартной схеме: красный кружок сообщает, что нужно покупать опцион Putt, синий - Call.

Скачать индикатор BrainTrend2Sig

Индикатор KillBinarySignals-2

KillBinarySignals-2 считается очень эффективным стрелочным индикатором. Инструмент демонстрирует хорошие результаты при торговле с различными финансовыми активами как на коротких, так и на длинных таймфреймах. Изначально алгоритм, на основе которого работает индикатор, создавался для МТ4. В сравнении с классической версией данного инструмента, KillBinarySignals-2 при формировании сигналов учитывает большее число параметров. Например, этот индикатор позволяет выводить на графике уровни поддержки и сопротивления без эффекта перерисовки.

Работать с KillBinarySignals-2 рекомендуется по следующей схеме:

1. Если синяя стрелка появилась под графиком цен, следует открывать сделку по покупке Call.

2. Если над графиком цен появилась красная стрелка, нужно открывать позицию по покупке Put.

В период, когда ценовой график входит в коридор, и стоимость активов практически не меняется в течение некоторого времени, KillBinarySignals-2 дает множество ложных сигналов. Поэтому в подобных условиях рекомендуется проверить направление тренда посредством трендовых индикаторов.

Скачать индикатор KillBinarySignals-2

Индикатор QQE arrows MTF

Работа с QQE arrows MTF наиболее привлекательна, когда инструмент используется вместе с графиками Ренко. Однако этот индикатор остается эффективным и в других условиях. В основе QQE arrows MTF лежат ATR и RSI. Индикатор выводит сообщения на графике в виде традиционных красных и синих стрелок. Одновременно с появлением значков система подает звуковой сигнал.

Интерпретация сигналов QQE arrows MTF ведется по аналогичной схеме, что в случае с другими стрелочными индикаторами. Этот инструмент наиболее эффективен в работе с валютными парами. Его можно использовать на любых временных промежутках, в том числе и на минутном таймфрейме.

Скачать индикатор QQE arrows MTF

Индикатор SixtySecondTrends

SixtySecondTrends создавался специально для торговли трубо опционами. Причем этот индикатор считается наиболее оптимальным инструментом для работы с валютной парой EUR/USD. Однако и в торговле с другими активами он демонстрирует хорошие результаты. В основе индикатора лежат МА и ADX. Сигнал об открытии сделки возникает в момент, когда вероятность изменения направления тренда превысила 60%.

Торговая система выводит сообщения SixtySecondTrends в виде зеленых и красных кружков, которые указывают на необходимость покупки опционов соответственно Call и Put. Его можно вводить в состав определенной стратегии или использовать в качестве самостоятельного инструмента. При этом, если применяется первый вариант торговли, рекомендуется использовать сигналы SixtySecondTrends при условии, если аналогичные сообщения дают другие индикаторы.

Скачать индикатор SixtySecondTrends

Преимущества и недостатки стрелочных индикаторов в торговле бинарными опционами

Несмотря на высокую эффективность и универсализм, характерных для стрелочных индикаторов, этот инструмент не лишен недостатков.

Прежде всего, они демонстрируют сравнительно низкую результативность. Каждый стрелочный индикатор работает по собственному алгоритму, в связи с чем они функционируют с разной эффективностью. Кроме того, платные инструменты не всегда выдают точные сигналы. Так, некоторые разработчики заявляют, что их стрелочные индикаторы эффективны в 90% случаев. Однако в реальности точность показателей, которые демонстрируют эти инструменты, не превышает 60-70%. Поэтому сигналы от стрелочных индикаторов рекомендуется проверять посредством других программ или дополнительных индикаторов.

Помимо сказанного, такие инструменты не лишены эффекта перерисовки. Для такого явления характерно исчезновение стрелки с графика или смены ее направления. Причем данная проблема затрагивает не только последний сигнал, но и все предыдущие. Перерисовка усложняет работу трейдеров с графиками. И, как следствие, снижается результативность торговли.

Приведенные недостатки характерны для большинства инструментов, которые используют трейдеры. Это обстоятельство всегда нужно учитывать. Чтобы повысить эффективность торговли, следует выбирать стрелочные индикаторы без перерисовки и встраивать их в состав различных стратегий. При этом не стоит ожидать, что выбранный подход будет постоянно приносить прибыль. Важно постоянно анализировать рынок и принимать решения, соответствующие текущим реалиям, а не слепо следовать сигналам индикаторов.

К числу преимуществ данных инструментов следует отнести то, что работать с ними можно, не имея знаний даже об основах торговли на бирже. Стрелочные индикаторы одинаково эффективны на любых временных промежутках. Исключением из этого правила являются инструменты, созданные специально для торговли опционами в пределах 60 секунд.

Хорошие стрелочные индикаторы можно использовать при работе с любыми активами. Этот инструмент остается эффективным в сочетании с большинством средств технического анализа.

Итог

Стрелочные индикаторы демонстрируют точные результаты, если:

не допускают перерисовки;

не зависят от торгового счета или брокера;

предоставляют возможность вносить изменения в параметры в соответствии с текущей ситуацией на рынке;

своевременно дают сигналы в необходимом количестве и с низким процентом брака.

Прежде чем приступать к торговле с определенным стрелочным индикатором, его рекомендуется протестировать на разных временных промежутках. Также следует помнить о том, что точность результатов снижается в период, когда стоимость актива практически не меняется, выхода экономических новостей и появления информации о катастрофах или иных форс-мажорных ситуациях.

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.