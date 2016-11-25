        SHI_SilverTrendSig

        Индикатор для бинарных опционов SHI SilverTrendSig

        Как действует индикатор SHI SilverTrendSig

        Графически программный продукт отображается на графике котировок в виде точек разного цвета:

        • (call) красные предупреждают о повышении цены;
        • (put) синие — о ее снижении.

        Индикатор

        При появлении такого обозначения после закрытия сигнальной свечи повышается вероятность начала нового трендового движения. Это может произойти сразу же или через некоторое время.

        В основе работы  SHI_SilverTrendSig лежат данные осциллятора. Торговые рекомендации для трейдера появляются при переходе цены из зон перекупленности или перепроданности в зону средних значений.

        Подготовка к работе c индикатором SHI SilverTrendSig

        Устанавливая индикатор для торговли бинарными опционами SHI_SilverTrendSig в свою платформу, не спешите изменять его стандартные настройки. Прежде всего, оцените точность сигналов, анализируя некий промежуток графика на истории.

        Настройки

        Параметры инструмента не нуждаются в изменениях, неподготовленным трейдерам лучше не пытаться менять числа просто так. Например, опция «All Bars» обозначает количество свечей, взятых для вычислений. Если стоит «0», то будут учтены все данные, извлекаемые из загруженного на данный момент отрезка графика. Остальные две опции «Per» «Otstup» трогать вовсе не рекомендуется.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Как торговать по индикатору SHI SilverTrendSig

        Сигналы для бинарных опционов индикатора  SHI SilverTrendSig очень удобны и визуально понятны даже новичкам. С их помощью любой трейдер быстро сориентируется в ситуации на рынке и примет решение о заключении сделки.

        Поскольку данный инструмент является осциллятором, он плохо работает на сильных трендовых движениях, поэтому без дополнительных фильтров не обойтись.

        SHI_SilverTrendSig эффективен на коррекциях и незначительных колебаниях, причем только как часть комплексной стратегии, а их разработано немало («FX Ghost », «Нахуатль», «AOSHI» и др.).

        Если вы работаете на трендовом рынке, индикатор поможет предугадать точки выхода из коррекции для дальнейшего роста/снижения, подскажет, когда пора изменять направление сделок, поскольку начинается откат.

        Дополнительно к данному индикатору можно применять привычный всем Moving Average, имеющий большой период для того, чтобы определять, какой глобальный тренд доминирует на графике торгового актива. Если «подсказки» SHI_SilverTrendSig совпадают с ним, то шанс заключить прибыльную сделку повышается.

        Главный минус индикатора - немалое количество ложных сигналов при флете. В целом индикатор показывает довольно не плохие результаты при торговле бинарными опционами и при грамотном комбинировании его например с "уровнями" может принести значительную прибыль.

        Скачать индикатор SHI SilverTrendSig

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        binarium

         

        Смотрите также:

         

        Рейтинг брокеров бинарных опционов

        Живой график для бинарных опционов

        Стратегии для бинарных опционов

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Артур
        В 2016 году были такие простые индикаторы.
        20 июня 2023
        tirant
        Индикаторы всегда должны работать в паре. Для лучшего отображения сигналов.
        20 июня 2023
        Картер
        С виду точный, а как на деле?
        а на деле средний, но с фильтрами пойдет.
        01 февраля 2020
        Алина Малина
        31 января 2020
        Василий
        Довольно часто пользуюсь этим индикатором и чаще всего в паре с МА
        14 декабря 2017
        Игорь
        Использовал этот индикатор в паре с MA,как и указанно в статье,большая часть сделок прибыльная,так что советую
        30 октября 2017
        Андрей
        Этот индикатор нужно использовать как минимум с другим в паре,иначе слишком большой риск
        18 октября 2017
        Юрий
        Он сигналы рисует на истории, а не в реальном времени.
        13 февраля 2017
        Алекс
        Индикатор класс. Автору 100 баллов. Дивиргенция это один из самых сильных сигналов только после как она образовалась и только тогда рынок начинает разворачиваться.
        11 февраля 2017
