Индикатор для бинарных опционов SHI SilverTrendSig

Как действует индикатор SHI SilverTrendSig

Графически программный продукт отображается на графике котировок в виде точек разного цвета:

(call) красные предупреждают о повышении цены;

(put) синие — о ее снижении.

При появлении такого обозначения после закрытия сигнальной свечи повышается вероятность начала нового трендового движения. Это может произойти сразу же или через некоторое время.

В основе работы SHI_SilverTrendSig лежат данные осциллятора. Торговые рекомендации для трейдера появляются при переходе цены из зон перекупленности или перепроданности в зону средних значений.

Подготовка к работе c индикатором SHI SilverTrendSig

Устанавливая индикатор для торговли бинарными опционами SHI_SilverTrendSig в свою платформу, не спешите изменять его стандартные настройки. Прежде всего, оцените точность сигналов, анализируя некий промежуток графика на истории.

Параметры инструмента не нуждаются в изменениях, неподготовленным трейдерам лучше не пытаться менять числа просто так. Например, опция «All Bars» обозначает количество свечей, взятых для вычислений. Если стоит «0», то будут учтены все данные, извлекаемые из загруженного на данный момент отрезка графика. Остальные две опции «Per» «Otstup» трогать вовсе не рекомендуется.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Как торговать по индикатору SHI SilverTrendSig

Сигналы для бинарных опционов индикатора SHI SilverTrendSig очень удобны и визуально понятны даже новичкам. С их помощью любой трейдер быстро сориентируется в ситуации на рынке и примет решение о заключении сделки.

Поскольку данный инструмент является осциллятором, он плохо работает на сильных трендовых движениях, поэтому без дополнительных фильтров не обойтись.

SHI_SilverTrendSig эффективен на коррекциях и незначительных колебаниях, причем только как часть комплексной стратегии, а их разработано немало («FX Ghost », «Нахуатль», «AOSHI» и др.).

Если вы работаете на трендовом рынке, индикатор поможет предугадать точки выхода из коррекции для дальнейшего роста/снижения, подскажет, когда пора изменять направление сделок, поскольку начинается откат.

Дополнительно к данному индикатору можно применять привычный всем Moving Average, имеющий большой период для того, чтобы определять, какой глобальный тренд доминирует на графике торгового актива. Если «подсказки» SHI_SilverTrendSig совпадают с ним, то шанс заключить прибыльную сделку повышается.

Главный минус индикатора - немалое количество ложных сигналов при флете. В целом индикатор показывает довольно не плохие результаты при торговле бинарными опционами и при грамотном комбинировании его например с "уровнями" может принести значительную прибыль.

