Индикатор OsMA для бинарных опционов

Чтобы стать хорошим трейдером необходимо постоянно находиться в поиске новой информации, с помощью которой можно получить перевес в свою пользу на финансовом рынке. С каждым днем появляется все больше различных индикаторов и торговых систем на их основе. Трейдер должен уметь проводить анализ глобальных данных и постоянно находится в режиме тестирования всевозможных торговых инструментов. Некоторые из них способны значительно повысить эффективность торговли. В данной статье речь будет идти об индикаторе OsMA (Moving Average of Oscillator). Это осциллятор можно назвать относительно новым. С его помощью трейдер может получить представление о рыночной ситуации.

Появление OsMA

Название говорит само за себя. Инструмент представляет собой гибрид осциллятора и трендового индикатора. Благодаря такому симбиозу появляется возможность осуществлять торговлю в ситуации, при которой нет выраженного тренда, а график представляет собой боковое движение цены.

Одной из главных целей создателей OsMA было избавить осциллятор от главного недостатка MACD – запаздывания сигналов. Предполагалось, что такой подход позволит повысить точность технического анализа. Эксперимент оказался весьма успешным. Сегодня индикатор OsMA является базовым в любом современном торговом терминале. Например, в МТ4 он расположен в пункте «Вставка-Индикаторы-Осцилляторы». Это избавляет трейдеров от необходимости искать этот инструмент на просторах интернета. Он всегда будет под рукой.

Описание индикатора OsMA

Значения индикатора показывают разницу между сигнальной линией и всеми известным MACD. Причем эта линия является не стандартной MA, а чем-то иным. В результате проводимых расчетов индикатор рисует столбцы диаграммы.

Ситуация, когда столбцы MACD расположены выше сигнальной линии, будет аналогична ситуации, при которой столбцы OsMA будут выше нулевого уровня. Если линия MACD проходит выше столбцов, то гистограмма OsMA будет находиться ниже нулевого уровня.

Величина столбцов, формирующих гистограмму, зависит от расстояния между столбиками и сигнальной линией MACD.

Данная информация также используется для проведения анализа рынка, так как высота столбцов OsMA является показателем силы существующего тренда.

Параметры OsMA

При добавлении на график этого индикатора пользователь терминала может увидеть список элементов, подлежащих настройки. Все они находятся во вкладке «Параметры». Все они являются частью алгоритма работы индикатора. Всего таких элемента четыре. Каждый профессионал должен знать, с чем он работает.

Позволяет изменить количество свечей, на основании которых рассчитывается экспоненциальная МА. Это нужно для определения краткосрочного тренда. Позволяет настроить период более медленной экспоненциальной МА. Она показывает общий тренд. MACD SMA. Параметр простой скользящей средней. Она выполняет функции сигнальной линии. «Применить к». Здесь задаются цены, на которые нужно ориентировать в процессе построения МА.

Торговля с использованием OsMA

Ниже будет рассмотрена одна из самых простых стратегий на основе этого индикатора. Для начала нужно понять, что OsMA – это доработанный MACD. Поэтому описание торговых операций будет сопровождаться сравнением этих двух инструментов.

Основные сигналы

Покупать нужно в том случае, когда столбцы гистограммы OsMA пересекли нулевую линию по направлению снизу вверх. Также стоит обращать внимание и на величину столбцов. Если они продолжают расти, то это явный признак усиления тенденции. Закрывать позицию целесообразно в тот момент, когда столбцы начинают уменьшаться, так как это свидетельствует о затухании тренда. Сделки на продажу нужно рассматривать при пересечении нулевой линии столбцами гистограммы OsMA сверху вниз. Как и в предыдущем случае удерживать позицию можно до момента снижения величины столбцов. Как только в окне индикатора наблюдается такая картина можно начинать искать точку выхода.

Дополнительные нюансы работы с OsMA

Начинающим трейдерам стоит понять, что индикатор OsMA, как и многие другие, неизбежно будет периодически давать ложные сигналы, которые будут выражаться в преждевременном завершении тренда, хотя ситуация будет давать четкое представление о том, что это всего лишь коррекция. По этой причине рекомендуется в паре с OsMA использовать дополнительные инструменты технического анализа, например, уровни поддержки/сопротивления. Это даст возможность делать более обоснованные выводы о целесообразности входа в рынок и выхода из него.

Прибыльная торговля возможна только при проведении комплексного анализа. OsMA является лишь его частью. Трейдер всегда должен объективно оценивать ситуацию и принимать взвешенные решения. Слепое следование каждому сигналу может привести к убыткам.

С помощью OsMA вовремя указывает на зарождение тренда и позволяет войти в рынок на этапе его формирования. Как раз это и нужно использовать для получения максимальной прибыли по сделке.

Дивергенция

Для тех, кто имел дело с MACD понятие дивергенции знакомо довольно хорошо. Дивергенция – это расхождение между ценой актива и показаниями осциллятора. Использование OsMA для определения дивергенции является весьма эффективным. Как показывает практика, большинство подобных сигналов отрабатывается. Для того, чтобы убедиться в этом следует рассмотреть несколько примеров.

Дивергенция на покупку. Например, трейдер видит расхождения между свечным графиком и сформированными экстремумами в окне индикатора. Ценовое движение дает понять, что на рынке присутствует нисходящий тренд. Гистограмма образовала два повышающихся минимума. Скорее всего, это признак скорого разворота цены. В большинстве случаев открытая сделка принесет прибыль, причем у трейдера есть возможность войти в рынок в самом начале формирования новой тенденции. Дивергенция на продажу. Формирование сигнала происходит аналогичным образом. Во время бычьего движения свечной график показывает несколько возрастающих пиков. Если гистограмма OsMA будет показывать понижающиеся максимумы, то самое время открывать позицию на понижение.

Преимущества OsMA

Благодаря существованию OsMA каждый трейдер имеет возможность применять в своей торговле усовершенствованный MACD, лишенный своих недостатков. Большинство полученных сигналов являются своевременными и точными. Трейдер может найти оптимальную точку входа, так как индикатор позволят определить глубокую коррекцию или зарождающийся тренд. Нет смысла говорить, какие преимущества дает отсутствие запаздывания. OsMA дает серьезные преимущества трейдеру при совершении торговых операций на Forex.

Но всегда нужно помнить о том, что финансовый рынок является очень сложной структурой. Поэтому следует учитывать не только достоинства, но и недостатки. Для подтверждения сигнала следует использовать другие индикаторы. Кстати, делать выбор между OsMA и MACD совершенно не обязательно. Большинство специалистов утверждают, что они отлично работают в паре и дополняют друг друга.

Скачать индикатор OsMA с сигналом дивергенции

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.