        Entry Points

        Индикатор для бинарных опционов Entry Points

        Индикатор для бинарных опционов Entry Points – топовый сигнальный инструмент технического анализа, специально разработанный под платформу MetaTrader 4. По заявлению разработчиков, он дает точные сигналы на открытие и закрытие сделок без перерисовки, ведет статистику своих сигналов, а также подходит для торговли любыми финансовыми инструментами.

        Этот передовой индикатор бинарных опционов стоит $125. Но действительно ли он так хорош? Давайте разберемся в этом обзоре. Есть некоторые нюансы, о которых следует знать, поэтому рекомендуем дочитать до конца.

        Содержание:

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Entry Points

        • Терминал: MetaTrader 4
        • Таймфрейм: М30
        • Экспирация: 5 свечей
        • Типы опционов: Call/Put
        • Индикаторы: EntryPoints.ex4
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
        • Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

        Установка индикатора для бинарных опционов Entry Points

        Индикатор Entry Points устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Entry Points

        Сигнальный индикатор бинарных опционов Entry Points отображает стрелками момент открытия позиций на графике выбранного инструмента. Стрелка синего цвета указывает на сигнал покупки, красного - на продажу. Отмененные сделки обозначены стрелками серого цвета.

        Рядом со свечой закрытия сделки указан результат операции в пунктах. Эта информация наверняка заинтересует трейдеров Форекс. В то же время, торговцев бинарными опционами больше привлечет панель сводной статистики в левом верхнем углу экрана.

        В ней приводится статистика по сделкам за указанный период (30 дней), который можно настроить в параметрах. Указано общее количество сигналов (88), число отмененных сделок – 28, соотношение Win/Loss – 49/11 и самый интересный показатель – коэффициент успешности (Success Rate/винрейт-82%). Последняя строка – количество пунктов профита, заработанных по сигналам индикатора, но доверять этим данным особо не стоит, т.к. считаются они несколько странно, и вряд ли возможно закрыть сделку в том месте, где указан маркер на графике. Ввиду того, что этот момент больше касается трейдеров Форекс, не будем на этом останавливаться подробно.

        У индикатора Entry Points немного параметров и все они разделены на 5 блоков:

        1. DEMA Filter – активация и период расчета экспоненциальной скользящей средней (DEMA)
        2. Correction Level Filter – активация фильтра коррекции (сигнал на откате)
        3. Working Hours Filter – период работы
        4. Statistics Settings – Статистика по сигналам
        5. Alerts – настройка сообщений

        На заметку: Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA) была разработана Патриком Маллоем с целью сокращения задержки и повышения скорости реакции на рыночные изменения.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Entry Points

        Индикатор для бинарных опционов Entry Points – не просто "сигнальщик", а полноценная торговая система. Он анализирует движение цены финансового инструмента и определяет моменты входа в сделку согласно встроенному алгоритму. При этом не только указывает, когда необходимо открывать позиции, но и определяет момент фиксации прибыли. Имея такого помощника, трейдер может сосредоточиться не на поиске точек входа, а на своей торговой дисциплине и методах управления капиталом, о которых мы подробно рассказывали в этих статьях:

        При этом мы по-прежнему советуем новичкам сосредоточиться на торговле по тренду. И то, что этот подход обеспечит вам больше прибыльных сделок покажем на практическом примере. В качестве эксперимента в настройках индикатора отключим фильтр DEMA, отсекающий сделки против основной тенденции, и сравним полученный в таком режиме винрейт с включенным фильтром.

        Как видно на картинке выше, отключенный фильтр тренда (слева) приводит к заметному снижению винрейта (82% против 91%). Поэтому для пары USD/CHF на таймфрейме М30 предпочтительней открывать сделки в сторону доминирующей тенденции. На младших временных интервалах и инструментах, имеющих склонность к торговле во флэте, можно поэкспериментировать с периодом расчета DEMA, или попробовать ее полностью отключить. Однако, начинающим трейдерам советуем придерживаться правила торговли по тренду и использовать фильтр.

        Покупка опциона Call

        1. Свеча закрылась выше DEMA(500) – тренд восходящий.
        2. Под свечой появилась синяя стрелка.
        3. На открытии новой свечи покупаем Call

        Покупка опциона Put

        1. Свеча закрылась ниже DEMA(500) – тренд нисходящий.
        2. Над свечой появилась красная стрелка.
        3. На открытии новой свечи покупаем Put.

        Рекомендуется выбрать время экспирации 5 свечей. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения индикатора для бинарных опционов Entry Points

        Чтобы максимально эффективно использовать индикатор Entry Points, рекомендуем выбрать финансовый инструмент и временной интервал с наивысшим показателем винрейта. Для этого изучите коэффициент успешности сигналов у валютных пар вашего брокера на различных временных периодах.

        Когда выберете несколько интересующих вас валютных пар, можно приступить к более детальной настройке сигналов. Попробуйте последовательно активировать различные режимы работы Entry Points – с фильтром и без него. Также не забудьте настроить рабочие часы в разделе "Working Hours Filter" и попробовать разные периоды расчета двойной скользящей средней в качестве трендового фильтра.

        Плюсы индикатора Entry Points

        Обеспечивает надежные сигналы для открытия сделок без перерисовки. Подходит для торговли как на Форекс, так и на рынке бинарных опционов. Работает на различных финансовых инструментах, включая акции и криптовалюты. Подробная статистика и анализ исторических данных помогут определить наиболее перспективные инструменты и временные интервалы для торговли, что положительно скажется на прибыли трейдера. Индикатор прост в использовании и подходит для новичков.

        Минусы индикатора Entry Points

        Предоставляет достаточно точные сигналы для открытия позиции, однако закрытие может быть ориентировочным и не всегда оптимальным. Поэтому не стоит принимать буквально информацию о "Минимальной прибыли" на сигнальной панели. Она может быть завышенной или заниженной в зависимости от конкретных условий, таких как спред и проскальзывание у вашего Форекс-брокера.

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Entry Points – современный инструмент технического анализа, разработанный для платформы MetaTrader 4. Он обеспечивает точные сигналы на открытие и закрытие сделок без перерисовки, а также ведет статистику, что делает его универсальным средством торговли различными финансовыми инструментами. Фактически, это полноценная торговая система, способная анализировать движение цены и определять оптимальные моменты для входа и выхода из сделок.

        При использовании данного индикатора для бинарных опционов, особенно при соблюдении трендового подхода, можно ожидать увеличения числа прибыльных сделок. Экспериментируя с разными режимами работы, фильтрами и периодами расчета, можно добиться еще более высоких результатов. Важно помнить – подробная статистика и анализ исторических данных помогут подобрать оптимальные инструменты и временной интервал для графика, что заметно повысит результативность вашей торговли.

        Высокая точность сигналов и возможность выбора оптимальных настроек, позволяет утверждать, что этот инструмент стоит своих денег. Вы можете его бесплатно скачать в ознакомительных целях по ссылке в конце этого обзора. Чтобы больше узнать об использовании Entry Points на практике, начните с демо-счета у брокера с минимальным депозитом. Заключайте сделки, соблюдая правила управления рисками и капитала. Поделитесь в комментариях своим опытом использования этого сигнального индикатора. Желаем всем успешной торговли!

        tirant
        tirant
        Панель можно отключить? Она явно лишняя.
        tirant, Тогда зачем индюк, если что-то в нем отключать?
        Богдан, Я настраиваю рабочий инструмент под себя. Как мне удобно работать.
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Индикатор не накладывается на график, в чем причина?
        Dima, На сайте есть поддержка. Спросите у них.
        Dima
        Индикатор не накладывается на график, в чем причина?
        Артур
        Артур
        Как я не люблю лезть. в настройки. Жаль что нет готовых профилей.(((
        Трейдер БО, Пора бы уже научится.))) Без обид.
        Богдан
        Богдан
        Панель можно отключить? Она явно лишняя.
        tirant, Тогда зачем индюк, если что-то в нем отключать?
        tirant
        tirant
        Панель можно отключить? Она явно лишняя.
        Валерий
        Сегодня, воскресенье, установил его в МТ4, но на графике он не появился как индикатор и не вышло окно с настройками. Почему? Или надо подождать работы бирж?
        Option Bull
        Option Bull
        А как можно торговать не по тренду со стрелочным индикатором?
        Богдан, Там же написано что если отключить фильтр, то можно. Правда зачем? Не понятно.
        Артур, по всей видимости чтобы иметь получать больше сигналов на покупку и не ждать разворота тренда, но это уже для любителей экстрима, какого-то скальпинга например.
        Option Bull
        Option Bull
        Я так понимаю что здесь есть только фильтр тренда, но нет фильтра сигналов, по крайней мере он неочевиден. Хорошо что хоть можно смотреть статистику сделок, и на том спасибо.
        Руслан, ты имеешь в виду DEMA(500)? Так он здесь как бы выполняет заодно и роль фильтра сигналов. Там ведь в статье выше приводится пример торговли с выключенным фильтром. Если сильно хочется, то можешь поставить дополнительно какой-нибудь стохастик, твое дело. но на мой взгляд это уже лишнее имхо
        Руслан
        Руслан
        Я так понимаю что здесь есть только фильтр тренда, но нет фильтра сигналов, по крайней мере он неочевиден. Хорошо что хоть можно смотреть статистику сделок, и на том спасибо.
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Как я не люблю лезть. в настройки. Жаль что нет готовых профилей.(((
        Артур
        Артур
        А как можно торговать не по тренду со стрелочным индикатором?
        Богдан, Там же написано что если отключить фильтр, то можно. Правда зачем? Не понятно.
        Богдан
        Богдан
        А как можно торговать не по тренду со стрелочным индикатором?
