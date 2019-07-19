Индикатор для бинарных опционов Entry Points – топовый сигнальный инструмент технического анализа, специально разработанный под платформу MetaTrader 4. По заявлению разработчиков, он дает точные сигналы на открытие и закрытие сделок без перерисовки, ведет статистику своих сигналов, а также подходит для торговли любыми финансовыми инструментами.

Этот передовой индикатор бинарных опционов стоит $125. Но действительно ли он так хорош? Давайте разберемся в этом обзоре. Есть некоторые нюансы, о которых следует знать, поэтому рекомендуем дочитать до конца.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Entry Points

Терминал: MetaTrader 4

Таймфрейм: М30

Экспирация: 5 свечей

Типы опционов: Call/Put

Индикаторы: EntryPoints.ex4

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК

Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

Установка индикатора для бинарных опционов Entry Points

Индикатор Entry Points устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Entry Points

Сигнальный индикатор бинарных опционов Entry Points отображает стрелками момент открытия позиций на графике выбранного инструмента. Стрелка синего цвета указывает на сигнал покупки, красного - на продажу. Отмененные сделки обозначены стрелками серого цвета.

Рядом со свечой закрытия сделки указан результат операции в пунктах. Эта информация наверняка заинтересует трейдеров Форекс. В то же время, торговцев бинарными опционами больше привлечет панель сводной статистики в левом верхнем углу экрана.

В ней приводится статистика по сделкам за указанный период (30 дней), который можно настроить в параметрах. Указано общее количество сигналов (88), число отмененных сделок – 28, соотношение Win/Loss – 49/11 и самый интересный показатель – коэффициент успешности (Success Rate/винрейт-82%). Последняя строка – количество пунктов профита, заработанных по сигналам индикатора, но доверять этим данным особо не стоит, т.к. считаются они несколько странно, и вряд ли возможно закрыть сделку в том месте, где указан маркер на графике. Ввиду того, что этот момент больше касается трейдеров Форекс, не будем на этом останавливаться подробно.

У индикатора Entry Points немного параметров и все они разделены на 5 блоков:

DEMA Filter – активация и период расчета экспоненциальной скользящей средней (DEMA) Correction Level Filter – активация фильтра коррекции (сигнал на откате) Working Hours Filter – период работы Statistics Settings – Статистика по сигналам Alerts – настройка сообщений

На заметку: Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA) была разработана Патриком Маллоем с целью сокращения задержки и повышения скорости реакции на рыночные изменения.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Entry Points

Индикатор для бинарных опционов Entry Points – не просто "сигнальщик", а полноценная торговая система. Он анализирует движение цены финансового инструмента и определяет моменты входа в сделку согласно встроенному алгоритму. При этом не только указывает, когда необходимо открывать позиции, но и определяет момент фиксации прибыли. Имея такого помощника, трейдер может сосредоточиться не на поиске точек входа, а на своей торговой дисциплине и методах управления капиталом, о которых мы подробно рассказывали в этих статьях:

При этом мы по-прежнему советуем новичкам сосредоточиться на торговле по тренду. И то, что этот подход обеспечит вам больше прибыльных сделок покажем на практическом примере. В качестве эксперимента в настройках индикатора отключим фильтр DEMA, отсекающий сделки против основной тенденции, и сравним полученный в таком режиме винрейт с включенным фильтром.

Как видно на картинке выше, отключенный фильтр тренда (слева) приводит к заметному снижению винрейта (82% против 91%). Поэтому для пары USD/CHF на таймфрейме М30 предпочтительней открывать сделки в сторону доминирующей тенденции. На младших временных интервалах и инструментах, имеющих склонность к торговле во флэте, можно поэкспериментировать с периодом расчета DEMA, или попробовать ее полностью отключить. Однако, начинающим трейдерам советуем придерживаться правила торговли по тренду и использовать фильтр.

Покупка опциона Call

Свеча закрылась выше DEMA(500) – тренд восходящий. Под свечой появилась синяя стрелка. На открытии новой свечи покупаем Call

Покупка опциона Put

Свеча закрылась ниже DEMA(500) – тренд нисходящий. Над свечой появилась красная стрелка. На открытии новой свечи покупаем Put.

Рекомендуется выбрать время экспирации 5 свечей. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Entry Points

Чтобы максимально эффективно использовать индикатор Entry Points, рекомендуем выбрать финансовый инструмент и временной интервал с наивысшим показателем винрейта. Для этого изучите коэффициент успешности сигналов у валютных пар вашего брокера на различных временных периодах.

Когда выберете несколько интересующих вас валютных пар, можно приступить к более детальной настройке сигналов. Попробуйте последовательно активировать различные режимы работы Entry Points – с фильтром и без него. Также не забудьте настроить рабочие часы в разделе "Working Hours Filter" и попробовать разные периоды расчета двойной скользящей средней в качестве трендового фильтра.

Плюсы индикатора Entry Points

Обеспечивает надежные сигналы для открытия сделок без перерисовки. Подходит для торговли как на Форекс, так и на рынке бинарных опционов. Работает на различных финансовых инструментах, включая акции и криптовалюты. Подробная статистика и анализ исторических данных помогут определить наиболее перспективные инструменты и временные интервалы для торговли, что положительно скажется на прибыли трейдера. Индикатор прост в использовании и подходит для новичков.

Минусы индикатора Entry Points

Предоставляет достаточно точные сигналы для открытия позиции, однако закрытие может быть ориентировочным и не всегда оптимальным. Поэтому не стоит принимать буквально информацию о "Минимальной прибыли" на сигнальной панели. Она может быть завышенной или заниженной в зависимости от конкретных условий, таких как спред и проскальзывание у вашего Форекс-брокера.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Entry Points – современный инструмент технического анализа, разработанный для платформы MetaTrader 4. Он обеспечивает точные сигналы на открытие и закрытие сделок без перерисовки, а также ведет статистику, что делает его универсальным средством торговли различными финансовыми инструментами. Фактически, это полноценная торговая система, способная анализировать движение цены и определять оптимальные моменты для входа и выхода из сделок.

При использовании данного индикатора для бинарных опционов, особенно при соблюдении трендового подхода, можно ожидать увеличения числа прибыльных сделок. Экспериментируя с разными режимами работы, фильтрами и периодами расчета, можно добиться еще более высоких результатов. Важно помнить – подробная статистика и анализ исторических данных помогут подобрать оптимальные инструменты и временной интервал для графика, что заметно повысит результативность вашей торговли.

Высокая точность сигналов и возможность выбора оптимальных настроек, позволяет утверждать, что этот инструмент стоит своих денег. Вы можете его бесплатно скачать в ознакомительных целях по ссылке в конце этого обзора. Чтобы больше узнать об использовании Entry Points на практике, начните с демо-счета у брокера с минимальным депозитом. Заключайте сделки, соблюдая правила управления рисками и капитала. Поделитесь в комментариях своим опытом использования этого сигнального индикатора. Желаем всем успешной торговли!

