Индикатор для бинарных опционов Breakout Zones

Индикатор бинарных опционов Breakout Zones относится к категории надежных инструментов, способных однозначно указать текущее направление тренда. Он определяет зоны прорыва и сигнализирует о лучшем моменте для совершения сделки.

Этот инструмент автоматически выводит на ценовой график линии поддержки и сопротивления. Созданный для определения диапазона ценовых колебаний, он с легкостью распознает бычьи и медвежьи тренды, что является ключом к успешной торговле на рынке бинарных опционов и Форекс. За этот индикатор разработчики просят $97. Стоит ли он этих денег, разберемся в этом обзоре, а пока можете скачать Breakout Zones с нашего сайта в ознакомительных целях совершенно бесплатно.

Содержание:

Характеристики индикатора для бинарных опционов Breakout Zones

Установка индикатора для бинарных опционов Breakout Zones

Индикатор Breakout Zones устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Breakout Zones

Основная идея индикатора для бинарных опционов Breakout Zones заключается в определении расположения цены относительно сформированных им уровней поддержки и сопротивления. Если ценам удалось пробиться выше линии сопротивления, это говорит о начале бычьего тренда, в то время как пробитие поддержки сигнализирует о старте медвежьего рынка. Это позволяет трейдерам принимать обоснованные решения об открытии сделок, а также корректировать текущие позиции в соответствии с расположением цен относительно уровней поддержки и сопротивления.

Как видно на слайде, после закрытия свечи выше уровня сопротивления, обычно возникает однонаправленный безоткатный рост котировок. С другой стороны, как только ценам удается пробиться ниже поддержки (о чем говорит свеча, закрывшаяся ниже этого уровня), они буквально проваливаются, указывая на начало медвежьего тренда.

У этого инструмента графического анализа мало настроек и они состоят всего из трех переменных:

Local Time Zone – местный часовой пояс UTC; Dest Time Zone – часовой пояс начала отрисовки границ диапазона; Pips for Entry – корректировка границ диапазона.

Что делает индикатор Breakout особенно ценным, так это его способность выявлять значительные изменения в поведении котировок. Зоны прорыва, определенные им, часто указывают на начало нового тренда или значительное изменение цен. Это открывает возможности для торговли на прорывах. Суть ее сводится к тому, чтобы войти в сделку сразу же после того, как курс валютной пары выйдет за пределы ранее установленного диапазона. На нашем сайте вы также можете ознакомиться с другими импульсными индикаторами для бинарных опционов.

Для повышения процента прибыльных сделок советуем использовать один из индикаторов тренда и открывать позиции на прорыве границ канала в его направлении. В этом случае ваши сделки будут чаще закрываться с прибылью.

Индикатор зон прорыва подходит как новичкам, так и опытным трейдерам. Первые могут использовать его для распознавания рыночных тенденций, разработки простых торговых стратегий и прогноза курсовых движений. В свою очередь, опытные трейдеры могут применить этот инструмент для разработки более продвинутых подходов, основанных на прорывах цен из зон поддержки и сопротивления.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Breakout Zones

Индикатор для бинарных опционов Breakout Zones дает довольно много точных сигналов и представляет собой ценный инструмент. Он предоставляет трейдеру всю необходимую информацию и аналитические данные для успешной торговли на финансовых рынках.

Для того, чтобы лучше разобраться с правилами торговли по тренду советуем ознакомиться с подборкой статей, специально посвященных этой теме:

Правила торговли по индикатору бинарных опционов Breakout Zones для покупки Call:

Тренд восходящий. Свеча закрылась выше верхней границы диапазона. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.

Для заработка на снижении курса и покупке Put, ждем выполнения следующих условий:

Тренд нисходящий. Свеча закрылась ниже нижней границы диапазона. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.

Таймфрейм можно использовать любой. Рекомендуемое время экспирации – 2 свечи.

Открытие опциона Call

Свеча закрылась выше верхней границы ценового коридора, что говорит о зарождении нового импульса к росту. На открытии новой свечи открываем Call с экспирацией в 2 свечи.

Открытие опциона Put

Свеча закрылась ниже нижней границы ценового коридора, что говорит о зарождении нового импульса к снижению. На открытии новой свечи открываем Put.

Заключение

Анализ поведения цен во время прорыва ценового уровня – критически важный момент. Чтобы отличить подлинные сигналы прорыва от рыночного шума, следует внимательно изучать объемы, скорость и реакцию рынка на новые ценовые движения,. Это поможет принять обоснованные решения в торговле бинарными опционами и снизить вероятность получения убытков.

Учитывая довольно точные сигналы, подаваемые этим индикатором, можно считать его стоимость вполне обоснованной. При этом, несмотря на то, что индикатор Breakout Zones – мощный инструмент технического анализа, для получения устойчивых результатов с его помощью потребуется комплексный подход. Он включает в себя не только анализ уровней поддержки и сопротивления, но и тщательное наблюдение за поведением цен. Это позволит трейдерам бинарных опционов принимать взвешенные решения и достигать желаемых результатов.

