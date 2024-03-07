        Breakout Zones

        Индикатор для бинарных опционов Breakout Zones

        Индикатор бинарных опционов Breakout Zones относится к категории надежных инструментов, способных однозначно указать текущее направление тренда. Он определяет зоны прорыва и сигнализирует о лучшем моменте для совершения сделки.

        Этот инструмент автоматически выводит на ценовой график линии поддержки и сопротивления. Созданный для определения диапазона ценовых колебаний, он с легкостью распознает бычьи и медвежьи тренды, что является ключом к успешной торговле на рынке бинарных опционов и Форекс. За этот индикатор разработчики просят $97. Стоит ли он этих денег, разберемся в этом обзоре, а пока можете скачать Breakout Zones с нашего сайта в ознакомительных целях совершенно бесплатно.

         Содержание:

        график breakout zones

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Breakout Zones

        Установка индикатора для бинарных опционов Breakout Zones

        Индикатор Breakout Zones устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Breakout Zones

        Основная идея индикатора для бинарных опционов Breakout Zones заключается в определении расположения цены относительно сформированных им уровней поддержки и сопротивления. Если ценам удалось пробиться выше линии сопротивления, это говорит о начале бычьего тренда, в то время как пробитие поддержки сигнализирует о старте медвежьего рынка. Это позволяет трейдерам принимать обоснованные решения об открытии сделок, а также корректировать текущие позиции в соответствии с расположением цен относительно уровней поддержки и сопротивления.

        уровни поддержки и сопротивления

        Как видно на слайде, после закрытия свечи выше уровня сопротивления, обычно возникает однонаправленный безоткатный рост котировок. С другой стороны, как только ценам удается пробиться ниже поддержки (о чем говорит свеча, закрывшаяся ниже этого уровня), они буквально проваливаются, указывая на начало медвежьего тренда.

        настройки в breakout zones

        У этого инструмента графического анализа мало настроек и они состоят всего из трех переменных:

        1. Local Time Zone – местный часовой пояс UTC;
        2. Dest Time Zone – часовой пояс начала отрисовки границ диапазона;
        3. Pips for Entry – корректировка границ диапазона.

        Что делает индикатор Breakout особенно ценным, так это его способность выявлять значительные изменения в поведении котировок. Зоны прорыва, определенные им, часто указывают на начало нового тренда или значительное изменение цен. Это открывает возможности для торговли на прорывах. Суть ее сводится к тому, чтобы войти в сделку сразу же после того, как курс валютной пары выйдет за пределы ранее установленного диапазона. На нашем сайте вы также можете ознакомиться с другими импульсными индикаторами для бинарных опционов.

        Для повышения процента прибыльных сделок советуем использовать один из индикаторов тренда и открывать позиции на прорыве границ канала в его направлении. В этом случае ваши сделки будут чаще закрываться с прибылью.

        Индикатор зон прорыва подходит как новичкам, так и опытным трейдерам. Первые могут использовать его для распознавания рыночных тенденций, разработки простых торговых стратегий и прогноза курсовых движений. В свою очередь, опытные трейдеры могут применить этот инструмент для разработки более продвинутых подходов, основанных на прорывах цен из зон поддержки и сопротивления.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Breakout Zones

        Индикатор для бинарных опционов Breakout Zones дает довольно много точных сигналов и представляет собой ценный инструмент. Он предоставляет трейдеру всю необходимую информацию и аналитические данные для успешной торговли на финансовых рынках.

        Для того, чтобы лучше разобраться с правилами торговли по тренду советуем ознакомиться с подборкой статей, специально посвященных этой теме:

        Правила торговли по индикатору бинарных опционов Breakout Zones для покупки Call:

        1. Тренд восходящий.
        2. Свеча закрылась выше верхней границы диапазона.
        3. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.

        Для заработка на снижении курса и покупке Put, ждем выполнения следующих условий:

        1. Тренд нисходящий.
        2. Свеча закрылась ниже нижней границы диапазона.
        3. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.

        Таймфрейм можно использовать любой. Рекомендуемое время экспирации – 2 свечи. 

        Открытие опциона Call

        Свеча закрылась выше верхней границы ценового коридора, что говорит о зарождении нового импульса к росту. На открытии новой свечи открываем Call с экспирацией в 2 свечи.

        сигнал на покупку опциона call

        Открытие опциона Put

        Свеча закрылась ниже нижней границы ценового коридора, что говорит о зарождении нового импульса к снижению. На открытии новой свечи открываем Put.

        сигнал на покупку опциона put

        Заключение

        Анализ поведения цен во время прорыва ценового уровня – критически важный момент. Чтобы отличить подлинные сигналы прорыва от рыночного шума, следует внимательно изучать объемы, скорость и реакцию рынка на новые ценовые движения,. Это поможет принять обоснованные решения в торговле бинарными опционами и снизить вероятность получения убытков.

        Учитывая довольно точные сигналы, подаваемые этим индикатором, можно считать его стоимость вполне обоснованной. При этом, несмотря на то, что индикатор Breakout Zones – мощный инструмент технического анализа, для получения устойчивых результатов с его помощью потребуется комплексный подход. Он включает в себя не только анализ уровней поддержки и сопротивления, но и тщательное наблюдение за поведением цен. Это позволит трейдерам бинарных опционов принимать взвешенные решения и достигать желаемых результатов.

        Комментарии

        Serheii
        Реально классная и удобная платформа для торговли!
        26 ноября 2024
        Mister X
        While the indicator works well on trending markets, it struggles in sideways or flat conditions. You need to filter out trades during low volatility periods to avoid false signals.
        21 ноября 2024
        Scruffy
        The $97 price tag is reasonable if you’re committed to binary options trading. I’ve seen indicators priced much higher that didn’t deliver as clear and actionable signals as this one does.
        21 ноября 2024
        Трейдер БО
        Подождите, если надо изучать объемы, нужен индикатор объемов.
        Богдан, Некоторые брокеры предоставляют информацию об объемах, но она запаздывает.
        Трейдер БО, Вот и я об этом. Пока объемы не работают
        Богдан, Все зависит от брокера.
        11 сентября 2024
        Богдан
        Подождите, если надо изучать объемы, нужен индикатор объемов.
        Богдан, Некоторые брокеры предоставляют информацию об объемах, но она запаздывает.
        Трейдер БО, Вот и я об этом. Пока объемы не работают
        22 августа 2024
        Трейдер БО
        Артур
        Богдан
        Трейдер БО
        Главное дождаться сигнала на открытие сделки. Так хочется схватить самое начало.)))
        tirant, Самое начало практически не возможно поймать, и это может быть ложным сигналом. Лучше перебдеть, чем потом разворачиваться, и уходить в безубыток.
        Артур, согласен. И именно этот индюк может помочь с сигналом на вход.
        06 августа 2024
        Артур
        tirant
        Руслан
        Тестировал несколько стратегий и лучшие результаты на бинарных опционах получил, покупая на откате к пробитому уровню. Рекомендую!
        Option Bull, а я вот попробовал поторговать с использованием графических фигур вроде треугольника и т.д. для дополнительной фильтрации тренда и сигналов. Возможно это более заморочно, но оно однозначно того стоит! Можешь тоже попробовать)
        06 августа 2024
        Руслан
        Я бы еще от себя добавил, что очень важно не попасться на ложное пробитие уровней. Когда цена закрывается, но линию пересекает не тело свечи, а только ее тень.
        06 августа 2024
        Option Bull
