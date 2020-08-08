Индикатор для бинарных опционов HMA является аналогом индикатора SMA, но при этом имеет более усовершенствованный алгоритм построения, что дает еще более лучшие результаты при его использовании.

Hull Moving Average можно использовать на любом рынке, и торговать при помощи него сможет даже новичок, так как данная версия индикатора меняет цвет «мувинга» в зависимости от роста или падения цены, и также имеет алерты, благодаря которым можно покупать опционы.

Характеристики индикатора HMA

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-H4.

Экспирация: 5 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: HMA.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора Hull Moving Average в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Индикатор HMA имеет различные настройки, которые позволяют настраивать как сам «мувинг», так и его визуальную часть:

Но стоит отметить, что стандартные настройки являются довольно точными и в большинстве случаев сигнализируют о развороте почти в самом его начале.

Но если в торговле бинарными опционами будут использоваться несколько Скользящих Хала, то тогда настройки стоит подбирать в зависимости от тайм фрейма и инструмента.

Правила торговли и описание индикатора HMA

Так как индикатор HMA для бинарных опционов является трендовым, то прежде чем начинать торговлю по нему, стоит знать, что такое тренд и как его определять, а также то, как определять фазы тренда. И немаловажным будет понимать, что такое бычий и медвежий тренд. Конечно же данные темы не являются обязательным к изучению, но благодаря их полному пониманию можно будет достичь намного более лучших результатов в торговле бинарными опционами.

Алгоритм работы Скользящей Хала заключается в том, чтобы усреднить стандартную SMA, используя при этом не сам период «мувинга», а специальную формулу расчета. Благодаря этому скользящая становится более «чувствительной» к ценовым изменениям и дает более точные результаты:

И на изображении выше можно видеть, как Скользящая Хала и стандартная SMA с одинаковым периодом показывают абсолютно разные значения, но при этом Hull Moving Average определяет не только малые коррекции, а и более сильные движения, тогда как SMA запаздывает и во время слабых, и во время сильных движений.

Прежде, чем начинать использовать индикатор HMA, стоит узнать о его минусах, которые, к сожалению, в нем имеются. Первым минусом индикатора Hull Moving Average является то, что он может завышать среднее значение цены, когда на самом деле оно таковым не является. Поэтому если покупать опционы на каждом сигнале, то некоторые сделки могут себя не оправдать, так как сигналы окажутся ложными, тогда как другие наоборот будут очень точными.

Вторым минусом является то, что сигналы после пересечения нескольких Скользящих Хала часто будут ложными, так как в них нет элемента запаздывания, который присутствует в стандартных «мувингах»:

И как можно видеть, немало сигналов с пересечениями являются ложными и буду приносить убыток при таком использовании.

Если говорить о правилах торговли по индикатору HMA, то благодаря встроенным в него сигналам они являются элементарными, и для покупки опциона Call нужна стрелочка, направленная вверх, а для опциона Put нужна стрелочка, направленная вниз.

Также индикатор оснащен алертами, которые оповещают трейдера в момент появления сигнала:

Примеры торговли с помощью индикатора Hull Moving Average

Примеры, которые будут рассмотрены далее, помогут более точно понять, когда же стоит покупать опционы при торговле по индикатору Hull Moving Average, так как использовать стоит не все сигналы.

Открытие опциона Call

На изображении ниже можно видеть, что тренд восходящий, а значит стоит рассматривать только сигналы для опционов Call, и после появления сигнала покупать опцион можно с экспирацией в пять свечей:

И также стоит обратить внимание на то, что после появления сигнала обязательно стоит дождаться закрытия сигнальной свечи.

Открытие опциона Put

Ситуация с нисходящим движением точно такая же. Появляется сигнал, после чего стоит дождаться закрытия свечи и покупать опцион Put с экспирацией в пять свечей:

Заключение

Как можно видеть, индикатор HMA может генерировать точные сигналы для торговли бинарными опционами даже со стандартными настройками, особенно если использовать их по тренду. Но чтобы получать максимальную прибыль от использования данного индикатора, стоит потратить время и подобрать настройки, которые подойдут как под стиль торговли трейдера, так и под торгуемый инструмент. Также не стоит забывать о том, что перед началом торговли на реальном счету правильным подходом будет поторговать на демо, чтобы понять, как работает индикатор и чего от него стоит ожидать в будущем.

Также нельзя забывать про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как они позволяют получать прибыль несмотря на убыточные сделки благодаря грамотному управлению. И не менее важным в торговле является надежный брокер, которого можно выбрать в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Скачать шаблон и индикатор HMA

