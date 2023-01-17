Брокер бинарных опционов Binarium

Брокер Binarium работает на рынке бинарных опционов уже более 10 лет. За это время компания завоевала доверие трейдеров благодаря трём ключевым преимуществам: удобной торговой платформе, гибкому выбору сроков экспирации и высоким процентам выплат. Кроме того, невысокий порог входа (минимальный депозит) делает платформу особенно привлекательной для новичков. Официальный сайт Binarium

Торговая платформа Binarium работает с 2012 года и за это время прошла несколько обновлений – например, в 2017 году были запущены новая версия торгового терминала и обновлённый сайт. Сегодня функционал брокера не ограничивается стандартными инструментами для торговли бинарными опционами. Клиентам доступны расширенные настройки графиков, набор технических индикаторов и возможность торговать бинарными опционами на внебиржевом рынке (ОТС).

Основные характеристики брокера Binarium

Сайты брокера binarium.com, binarium.market, binarium.global Поддерживаемые языки Украинский, английский, русский и прочие (16 языков) Минимальный депозит 5 долларов (может варьироваться в зависимости от используемой платежной системы) Минимальная сумма сделки 1 доллар (или эквивалентной суммы в валюте вашего счета) Максимальный процент выплат по сделке В обычном режиме - до 92%, в режиме NFX - до 10 000% Торговые активы Зависит от типа счета: Start - 67

Standard - 76

Business - 92

Premium - 113

VIP - 121 Классы активов Индексы, валютные пары, металлы, акции и криптовалюты Валюта счета UAH, USD, EUR, BTC, LTC Способы пополнения счета Банковские карты, электронные кошельки, криптовалюты Вывод средств Минимум 5 $ или эквивалентную сумму в валюте вашего счета Демо-счет Есть Турниры Нет Обучение Есть Мобильное приложение Android Связь со службой поддержки Круглосуточная поддержка

История Binarium: путь от стартапа до одного из лидеров рынка бинарных опционов

Брокер Binarium работает с 2012 года, что для рынка бинарных опционов является внушительным сроком. За это время компания прошла долгий путь и привлекла значительную аудиторию: более 51 000 активных трейдеров, а мобильное приложение скачали свыше 500 000 пользователей по всему миру.

Изначально компания была ориентирована на русскоязычную аудиторию и рынок стран СНГ. По мере развития проекта в торговый терминал добавлялись новые функции и языковые версии. В настоящее время сайт Binarium поддерживает 16 языков, что свидетельствует о масштабировании бизнеса и выходе на международные рынки.

Главным технологическим достижением компании стал собственный торговый терминал с простым и интуитивно понятным интерфейсом, в который интегрированы графики, инструменты и индикаторы популярной платформы TradingView.

В 2025 году брокер Бинариум внедрил ряд нововведений:

Улучшен алгоритм котирования криптовалют – это ответ компании на растущий интерес к цифровым активам, которыми можно торговать в выходные и праздничные дни.

– это ответ компании на растущий интерес к цифровым активам, которыми можно торговать в выходные и праздничные дни. Внедрены уникальные торговые режимы – в платформе появились режимы «NFX» и «Tradeback», позиционируемые как уникальные для рынка бинарных опционов и направленные на повышение доходности либо возврат части средств по убыточным сделкам.

Ключевая стратегия компании заключается в обеспечении низкого порога входа – минимальный депозит составляет от 5 долларов, что привлекает широкую аудиторию без значительного стартового капитала. Трейдерам доступен широкий выбор из более чем 100 активов, включая валютные пары, акции, индексы, сырьевые товары, криптовалюты и круглосуточные внебиржевые инструменты (OTC) у брокера Binarium.

Компания активно поддерживает начинающих пользователей, инвестируя в образовательный контент: видеоуроки, вебинары, статьи и обучающие программы, направленные на снижение рисков, связанных с недостатком опыта. Кроме того, был запущен сервис социального трейдинга (Copy Trading), позволяющий менее опытным пользователям автоматически копировать стратегии успешных трейдеров. Для формирования сообщества и оперативной коммуникации компания развивает каналы в социальных сетях, а также предоставляет круглосуточную поддержку.

Таким образом, с точки зрения развития брокера, Бинариум прошел путь от простой платформы для торговли бинарными опционами к комплексной экосистеме. Компания внедрила образовательные инструменты, социальный трейдинг (копирование сделок), современные методы пополнения счета, включая криптовалюты, а также уникальные торговые режимы.

Лицензия и регуляция

Брокер Binarium зарегистрирован на островах Сент-Винсент и Гренадины и осуществляет деятельность в соответствии с местной юрисдикцией. Однако данное обстоятельство не останавливает многих трейдеров. Причины, по которым значительная часть брокеров регистрируется в офшорных зонах, во многом связаны с особенностями регулирования в ряде стран, включая Россию. Сам по себе этот фактор не является прямым показателем низкого качества предоставляемых услуг.

В то же время отсутствие российской лицензии настораживает часть пользователей, находящихся в поиске надежного брокера. При изучении тематических форумов и блогов с отзывами, где обсуждается вопрос возможности заработка на платформе, можно встретить мнения о том, что сервис позволяет получать прибыль и осуществляет вывод средств клиентам.

Пользовательское соглашение Binarium

На официальном сайте документ называется «Клиентское соглашение». В нем прописаны базовые условия работы с брокером: права и обязанности сторон, зона ответственности компании, гарантии, а также порядок действий при технических сбоях и форс-мажорных обстоятельствах.

Перед регистрацией и внесением средств рекомендуем внимательно изучить этот документ. Именно в нем описаны ключевые правила сотрудничества с брокером: как решаются спорные ситуации, при каких условиях возможна блокировка счета и в каких случаях брокерская компания снимает с себя ответственность.

Отдельный момент – порядок действий при форс-мажорах (технические сбои, ограничения доступа к аккаунту и другие нештатные ситуации). В подобных случаях Бинариум указывает, что не компенсирует убытки, возникшие вследствие таких обстоятельств. Это стандартная практика для большинства брокеров, однако пользователю важно понимать связанные с этим риски.

Стоит учитывать и языковой фактор: официальная версия соглашения представлена только на английском языке. Это может усложнить ознакомление с условиями для части пользователей.

Согласно положениям документа, брокерская компания вправе ограничить доступ к платформе или полностью заблокировать счет в случае нарушения правил. Среди оснований указываются:

предоставление недостоверных данных;

подозрения в мошенничестве;

неплатежеспособность клиента.

В случае серьезных нарушений возможна полная блокировка аккаунта. В некоторых ситуациях вывод средств остается доступным, но торговля не разрешается.

Также в соглашении закреплено, что брокер Бинариум не несет ответственности за торговые убытки клиентов. Это означает, что финансовый результат операций полностью зависит от решений трейдера и ситуации на рынке.

В целом этот документ соответствует стандартной практике отрасли, однако его изучение перед началом работы позволяет трейдерам лучше понимать потенциальные риски и условия сотрудничества.

Условия торговли с Binarium

Торговые условия на платформе регулярно обновляются: расширяется перечень инструментов, корректируются параметры сделок и добавляются новые функции. Компания позиционирует это как адаптацию к запросам начинающих и опытных трейдеров.

Одним из ключевых преимуществ Binarium пользователи отмечают простоту начала торговли. Регистрация занимает всего несколько минут, а доступ к демо-счету предоставляется без прохождения верификации. Баланс учебного счета составляет 10 000 долларов и автоматически восстанавливается при новом входе в терминал.

Основные торговые параметры

Предусмотрено 5 типов реальных счетов и отдельный демо-счет.

Минимальный депозит:

5 долларов или эквивалентная сумма в валюте вашего счета.

Минимальная сумма сделки:

1 доллар или эквивалентная сумма в валюте вашего счета.

Максимальная сумма сделки:

100 000 долларов или эквивалентная сумма в валюте вашего счета. Общая сумма и количество одновременно открытых сделок зависит от типа вашего счета.

Доходность по опционам:

Зависит от актива и условий сделки. Может достигать 92% от суммы инвестиции.

Сроки экспирации:

краткосрочные сделки со сроком экспирации до 5 мин;

средне- и долгосрочные сделки со сроком экспирации от 5 мин до 3 месяцев.

Типы опционов:

Турбо-опционы выше / ниже

Классические опционы выше / ниже

Доступные активы и режим работы

Платформа Бинариум предлагает более 100 торговых активов, включая валютные пары, сырьевые товары, индексы и криптовалюты. Благодаря OTC-котировкам торговля доступна 24/7 – как по внебиржевым активам, так и по криптовалютам и индексам.

В терминале можно одновременно открыть до 4 графиков, предусмотрено хранение истории сделок и возможность сверки котировок у поставщика (срок обработки запроса – до 3 рабочих дней).

Пополнение и вывод средств

Поддерживаются банковские карты, электронные и криптовалютные кошельки. Доступные к использованию методы пополнения и вывода средств могут меняться в зависимости от вашего региона. Ознакомиться с ними можно в разделе “Касса” торгового терминала.

Стандартный вывод средств – до 24 часов (без учета времени обработки банком или платежной системой).

Для счетов VIP заявлен ускоренный вывод – до 1 часа.

Дополнительные сервисы:

торговые сигналы и торговая комната;

аналитические материалы;

совместная торговля с аналитиком;

индивидуальное обучение;

бесплатные образовательные материалы (видеоуроки, стратегии, методические пособия);

мобильное приложение для Android;

круглосуточная поддержка (5 дней в неделю).

В целом условия ориентированы на низкий порог входа и активную поддержку начинающих пользователей, при этом сохраняются инструменты, рассчитанные на более опытных трейдеров.

Опционы для торговли у брокера Binarium

Для клиентов доступны два типа бинарных опционов:

Турбо-опционы рассчитаны на краткосрочную торговлю – время экспирации составляет от 1 до 5 минут. Потенциальная доходность по таким цифровым контрактам может достигать 92% от суммы инвестиции. Однако высокая скорость сделок увеличивает влияние рыночного шума: технические индикаторы чаще дают ложные сигналы, что усложняет прогнозирование движения цены.

рассчитаны на краткосрочную торговлю – время экспирации составляет от 1 до 5 минут. Потенциальная доходность по таким цифровым контрактам может достигать 92% от суммы инвестиции. Однако высокая скорость сделок увеличивает влияние рыночного шума: технические индикаторы чаще дают ложные сигналы, что усложняет прогнозирование движения цены. Классические опционы предполагают более длительные сроки экспирации – от 15 минут до трех месяцев. Этот формат считается менее динамичным и более предпочтительным для начинающих трейдеров, стремящихся снизить уровень краткосрочных рисков.

Независимо от выбранного типа контрактов, рекомендуется предварительно тестировать торговые стратегии на демо-счете.

Для выбора подходящего режима в терминале используются соответствующие кнопки: «1–5 мин» или «5+ мин».

Далее пользователь задает срок экспирации – время, по истечении которого сделка автоматически закрывается.

Торговые счета у брокера Binarium: виды и возможности

На платформе Бинариум предусмотрено 5 типов торговых счетов, различающихся минимальным депозитом и набором дополнительных возможностей:

Start (от 5 до 99 $). Начальный уровень аккаунта для знакомства с платформой. Пользователь получает доступ к стандартному функционалу терминала и основным инструментам технического анализа. Доступно 67 активов из 121. Бонусы не предусмотрены, доступ к торговой комнате отсутствует. Standard (от 100 до 499 $). Предусматривает начисление бонусов и расширенный список торговых активов. Также становится доступна функция Tradeback – частичный возврат средств по убыточным сделкам. Business (от 500 до 1999 $). Открывает доступ к торговой комнате, где публикуются торговые сигналы (до 30 в день), а также аналитические материалы и рекомендации. Premium (от 2000 до 4999 $). Включает доступ к режиму NFX с заявленной повышенной доходностью по отдельным сделкам. Предусмотрен приоритетный вывод средств. VIP (от 5000 $). Максимальный уровень аккаунта с расширенным набором привилегий. Эти счета имеют целый ряд преимуществ:

доступ ко всем 121 активу;

персональные торговые сигналы;

обучение от аналитиков компании;

еженедельный возврат до 15% убытков на счет;

индивидуальные бонусные условия и сопровождение менеджера.

В отдельных случаях заявляется возможность получения бонуса, доступного для вывода, однако условия его начисления и использования зависят от внутренних правил платформы.

Брокер Бинариум устанавливает лимиты на вывод прибыли в зависимости от типа торгового счета.

Start

не более 1 заявки в сутки;

максимальный вывод – 75 $ в день / 150 $ в неделю;

лимит одной заявки – 75 $;

обработка запроса на вывод – до 5 дней.

Standard

до 2 заявок в сутки;

максимальный вывод – 200 $ в день / 500 $ в неделю;

лимит одной заявки – 75 $;

обработка запроса на вывод – до 3 дней.

Business

максимальный вывод – 500 $ в день / 2000 $ в неделю;

лимит одной заявки – 150 $;

обработка запроса на вывод – до 2 дней.

Premium

максимальный вывод – 1 500 $ в день / 4000 $ в неделю;

лимит одной заявки – 250 $;

обработка запроса на вывод – до 1 дня.

VIP

максимальный вывод – 15 000 $ в день / 100000 $ в неделю;

лимит заявки отсутствует;

обработка запроса на вывод – до 1 дня.

Для начинающих трейдеров также может действовать совокупный месячный лимит (до 1 000 $). По мере повышения статуса счета ограничения на вывод смягчаются.

Минимальная сумма вывода начинается от 5 долларов (или эквивалента в валюте счета), однако фактический порог может зависеть от выбранной платежной системы.

Важные нюансы:

Лимиты Бинариум могут отличаться от ограничений конкретной платежной системы.

Банки и платежные сервисы вправе взимать собственные комиссии.

Платформа Binarium заявляет об отсутствии комиссии за пополнение и вывод средств, однако комиссии сторонних платежных систем компенсируются за счет клиента.

Условия и лимиты могут изменяться в соответствии с внутренней политикой брокера и правилами платежных провайдеров.

Демо-счет доступен всем пользователям независимо от суммы инвестиций.

Регистрация нового счета

По отзывам реальных пользователей, регистрация на этой платформе проходит быстро и занимает всего несколько минут. Для создания аккаунта необходимо указать адрес электронной почты, придумать пароль и выбрать валюту счета.

Платформа бинарных опционов Binarium поддерживает операции в украинской гривне, евро, долларах США, а также в криптовалютах – Bitcoin и Litecoin.

Также предусмотрена возможность регистрации и входа через аккаунт Google. При выборе этого способа важно заранее проверить корректность данных, указанных в профиле. Информация (например, фамилия и имя) автоматически переносится в учетную запись на платформе. В случае выявления несоответствий служба поддержки может временно ограничить доступ к личному кабинету до уточнения данных.

Актуальные промокоды Binarium

Брокерская платформа предусматривает использование актуальных промокодов Binarium, позволяющих получить бонус при пополнении первого депозита. Как правило, такие предложения дают дополнительные средства для торговли.

ВНИМАНИЕ: при регистрации аккаунта с партнерским промокодом пользователь получит улучшенные стартовые условия! Например, при пополнении депозита на 100 $ ваш баланс увеличится до 200 $ за счёт 100% бонуса.

Как активировать промокод:

Перейти на официальный сайт Binarium и начать регистрацию; Указать e-mail, придумать пароль и выбрать валюту счета; На следующем этапе (при вводе имени и номера телефона) появится поле «Партнерский промокод»; После пополнения первого депозита от 20 $ начисляется бонус в размере 100%.

Верификация счета в Binarium

В негативных отзывах о Binarium нередко поднимается тема вывода средств: пользователи сообщают о задержках или невозможности получить деньги. Однако при детальном разборе подобных ситуаций чаще всего выясняется, что ограничения связаны с непрохождением процедуры верификации.

Помните: прохождение верификации является обязательным условием для вывода средств. Это требование обусловлено правилами финансового мониторинга и политикой противодействия мошенничеству. В рамках процедуры клиенту необходимо предоставить копии (сканы или фотографии) документов, подтверждающих личность и адрес проживания.

Проверка данных проводится после регистрации и заполнения соответствующей информации в личном профиле. До завершения этой процедуры вывод средств может быть ограничен.

Демо-счет от Бинариум

После регистрации пользователю автоматически открывается доступ к учебному счету. Демо-режим доступен без ограничений по времени и позволяет тестировать торговые стратегии без риска потери реальных средств.

При работе с бинарными опционами через платформу Binarium демо-счет выполняет сразу две функции: помогает отрабатывать торговые подходы и знакомит пользователя с интерфейсом терминала, его инструментами и настройками.

Наличие учебного режима упрощает переход к реальной торговле, особенно для начинающих трейдеров, которым важно сначала освоить функционал платформы и базовые принципы работы.

Настройка графика

После завершения регистрации и авторизации пользователю становится доступен торговый терминал. Согласно отзывам и обзорам платформы, интерфейс отличается интуитивной структурой и логичным расположением элементов.

Благодаря этому даже начинающие трейдеры могут быстро освоить основные функции, разобраться с навигацией и расположением ключевых инструментов в терминале.

Несмотря на интуитивную структуру интерфейса, у части пользователей после первого входа возникает вопрос настройки платформы. Это во многом связано с широким набором инструментов и функций, которые при грамотном использовании позволяют ускорить и упростить процесс торговли.

Согласно отзывам, среди ключевых возможностей терминала Бинариум выделяют:

добавление активов в панель быстрого доступа;

одновременное отображение до четырех графиков;

отдельное боковое меню с разделами «История торговли», «Касса», «Торговая комната» и «Акции»;

быстрый выбор таймфрейма и типа графика;

подключение технических индикаторов и графических инструментов;

масштабирование и центрирование графика;

настройку объема сделки и срока экспирации;

отображение текущей доходности выбранного бинарного опциона.

Доступные рынки:

На платформе Binarium представлена торговля следующими категориями активов:

валютные пары;

криптовалюты;

индексы;

металлы;

акции.

В верхней части экрана расположены кнопки, позволяющие выбрать количество одновременно отображаемых графиков. Их расположение можно настроить в соответствии с личными предпочтениями. Для этого необходимо нажать на иконку разделения экрана.

По состоянию на 2026 год в отзывах пользователи отмечают удобство работы с этим торговым терминалом. В частности, платформа поддерживает четыре варианта отображения графиков: свечной, барный, линейный и зональный.

Графические инструменты и индикаторы

В интерфейсе терминала Binarium предусмотрена отдельная кнопка (расположена в левой нижней части экрана), открывающая доступ к графическим инструментам. Среди них:

кривые и произвольные линии;

эллипс;

инструменты пересечения;

горизонтальные линии;

уровни и линии Фибоначчи;

лучи и другие элементы разметки.

В отзывах пользователи также отмечают широкий набор встроенных технических индикаторов. Это позволяет проводить полноценный технический анализ непосредственно в терминале, без использования сторонних платформ, таких как MetaTrader 4.

Для анализа доступны следующие индикаторы:

Выбор и настройка индикаторов осуществляется через ту же панель инструментов: пользователь может добавить нужный индикатор на график и задать параметры его отображения.

Безрисковые сделки на Binarium

Безрисковая сделка – это инструмент, при котором в случае неблагоприятного исхода трейдеру компенсируется сумма инвестиции на заранее оговоренных условиях. При положительном результате прибыль зачисляется в стандартном порядке.

Платформа Binarium предусматривает два типа безрисковых сделок:

Реальные – выплата зачисляется на основной торговый счет;

– выплата зачисляется на основной торговый счет; Бонусные – начисление производится на отдельный бонусный счет и может сопровождаться условиями отработки.

Как правило, доступ к таким сделкам предоставляется при пополнении счета с использованием специального промокода. Условия начисления и использования зависят от действующих правил брокерской платформы.

Информация о доступных безрисковых сделках отображается в торговом терминале – над кнопкой открытия позиции «Вверх».

Трейдбэк на Binarium

Трейдбэк – это частичное возмещение убытков реальных инвестиций трейдера. Если за расчетный период сумма убытков превышает доход, Binarium компенсирует от 5 до 15% понесенных потерь. Убыток определяется как разница между суммой потерянных реальных средств с депозита и полученным доходом за выбранный период.

Расчетный период на платформе составляет одну неделю, а начисление трейдбэка происходит по вторникам с 00:00 до 12:00 GMT+0. Размер возврата зависит от типа счета: для Standard – 5%, Business – 10%, Premium – 12,5 %, VIP – 15%.

Начисление может происходить как бонусными средствами на специальный бонусный счет (для Standard, Business и Premium), так и реальными деньгами на основной счет (для VIP).

Услугу трейдбэка можно отключить и возобновить в любой момент через раздел «Отказ от трейдбэка» в личном кабинете. При этом накопление приостанавливается, а уже накопленный трейдбэк за текущий расчетный период аннулируется. После повторного включения начисления, убытки, полученные в период отключения, учитываться не будут.

Режим торговли NFX

NFX-режим – это особый вид торговли, при котором уровень доходности актива рассчитывается отдельно для каждой сделки. На процент прибыли влияют такие факторы, как количество активных трейдеров и текущая волатильность актива на рынке. В этом режиме доходность может колебаться в широком диапазоне – от 10% до 10 000%, что позволяет получать потенциально высокую прибыль при успешных прогнозах.

Торговая комната

Торговая комната Binarium представляет собой закрытый чат для клиентов платформы, где участники обсуждают торговые стратегии, методы анализа рынка и текущую рыночную ситуацию.

В рамках этого формата пользователи могут обмениваться опытом, получать дополнительные разъяснения по работе терминала и обсуждать практические аспекты торговли. По отзывам, в чате также делятся рекомендациями и примерами использования функционала платформы, которые не всегда подробно описаны в официальных инструкциях.

Этот инструмент позволяет наблюдать за торговой активностью аналитика и других опытных трейдеров с возможностью копирования их сделок.

Торговый сигнал – это рекомендация, указывающая, по какому активу, в какое время и в каком направлении предполагается открытие сделки.

Каждому сигналу присваивается условный показатель «силы», обозначаемый одним–тремя треугольниками. Чем больше таких отметок, тем выше уверенность в сигнале.

На платформе предусмотрены два формата торговых комнат: Business и VIP.

Business – общий чат для трейдеров, где публикуются торговые сигналы (до 30 в день), а также обсуждаются текущие рыночные ситуации.

VIP-комната ориентирована на индивидуальное сопровождение. Клиентам предоставляется персональный менеджер, который комментирует сигналы и консультирует по вопросам торговли.

Доступ к торговой комнате можно получить несколькими способами:

пополнить счет на сумму, соответствующую требуемому типу комнаты;

воспользоваться акционными предложениями или специальными промокодами, которые периодически распространяются через рассылки.

Условия предоставления доступа могут меняться в зависимости от действующих программ и внутренней политики брокера.

Для доступа в торговую комнату Business необходимо пополнение счета на 500 $, а для VIP-комнаты – на 5000 $.

Пополнение торгового счета в Binarium

В отличие от многих других брокеров, Binarium ориентирован на упрощение торговли бинарными опционами. Это проявляется, в частности, в интуитивно понятном интерфейсе торгового терминала.

Для пополнения счета достаточно нажать кнопку «Пополнить», расположенную в правом верхнем углу экрана.

Аналогично пополнение счета доступно через личный кабинет: перейдите в раздел «Касса», затем выберите «Пополнить счет» и следуйте инструкциям платформы.

По отзывам пользователей, одной из сильных сторон Binarium является разнообразие вариантов пополнения баланса.

Поддерживаются следующие методы:

Банковские карты: Visa, Mastercard;

Visa, Mastercard; Электронные платежные системы: Skypay, Piastrix Wallet;

Skypay, Piastrix Wallet; Криптовалютные переводы: Binance Pay в Tether, Bitcoin, Litecoin, Ripple, Ethereum, TRON, USDC, Toncoin, Solana, Binance Coin, Hamster Kombat, Dogecoin.

Минимальная сумма пополнения составляет 5 $. При первом пополнении клиентам начисляется бонус, условия использования которого зависят от правил платформы.

Бонусы от Бинариум

Binarium, как и большинство брокеров бинарных опционов, предлагает клиентам различные бонусы, направленные на привлечение и удержание пользователей.

Безрисковые сделки позволяют торговать без потери средств в случае неудачного исхода. В такой сделке инвестиция не списывается с основного баланса, а прибыль при успешной операции зачисляется на бонусный счет. Для вывода бонусных средств необходимо выполнить условия отработки, установленные платформой.

Страхование сделок для счетов VIP и Premium: пользователи могут застраховать до трех сделок. Если какая-либо операция окажется убыточной, брокер возвращает вложенную сумму только по ним. Сделки, завершившиеся с прибылью, при этом учитываются отдельно – прибыль вместе с инвестицией зачисляется на счет.

Приветственный бонус: при первом пополнении депозита размер бонуса может достигать 100% от суммы перевода.

Котировки брокера

Котировки активов на платформе бинарных опционов Binarium предоставляются сторонней компанией Leverate – известного поставщика технологических решений и ликвидности в индустрии онлайн-трейдинга.

При необходимости пользователи могут запросить у службы поддержки сверку котировок. Проверка проводится совместно с поставщиком ликвидности, что добавляет прозрачности процессу формирования цен.

Важно учитывать, что котировки могут отличаться от данных других брокеров. Это связано с тем, что разные компании работают с различными поставщиками ликвидности. По отзывам трейдеров, подобные расхождения не оказывают критического влияния на итоговый финансовый результат сделки – прибыль или убыток формируются в рамках условий конкретной платформы.

Мобильное приложение

Платформа бинарных опционов Binarium доступна как для пользователей компьютеров, так и для владельцев мобильных устройств. Для смартфонов и планшетов предусмотрено отдельное приложение для Android, позволяющее торговать вне зависимости от местоположения пользователя.

Существенных различий между мобильной и десктопной версиями терминала нет. Оба приложения поддерживают одинаковый набор инструментов, торговых функций и возможностей управления счетом.

Мобильное приложение доступно для скачивания в Google Play. После его установки пользователи могут авторизоваться, используя данные своего личного кабинета, без необходимости повторной регистрации.

Обучение трейдингу от брокера бинарных опционов Binarium

В 2026 году реальные отзывы о Binarium часто отмечают наличие бесплатных обучающих материалов, ориентированных как на новичков, так и на более опытных трейдеров. Платформа предоставляет базу знаний, необходимую для начала работы с цифровыми контрактами.

К основным обучающим разделам относятся:

Ответы на популярные вопросы – базовые разъяснения по работе терминала и условиям торговли.

– базовые разъяснения по работе терминала и условиям торговли. 20 торговых стратегий – материалы разделены по уровню сложности, что позволяет постепенно повышать свои навыки.

– материалы разделены по уровню сложности, что позволяет постепенно повышать свои навыки. Рыночная аналитика и торговые сигналы – дополнительные инструменты для принятия решений.

– дополнительные инструменты для принятия решений. Живой чат трейдеров – возможность обмена опытом.

– возможность обмена опытом. Торговые сессии и экономический календарь – информация о времени работы рынков и важных событиях.

Отдельного внимания заслуживают тематические разделы сайта:

Терминология – объяснение ключевых понятий: виды сделок, сроки экспирации, котировки и ценообразование.

– объяснение ключевых понятий: виды сделок, сроки экспирации, котировки и ценообразование. Счет – условия пополнения и вывода средств, минимальные суммы операций.

– условия пополнения и вывода средств, минимальные суммы операций. Бонусы – описание программ лояльности, страхования сделок и других поощрений.

– описание программ лояльности, страхования сделок и других поощрений. Активы и котировки – сведения о доступных инструментах, торговых часах и истории цен.

Благодаря столь обширной базе обучающих материалов, представленных на сайте Binarium, процесс освоения платформы становится значительно проще, а вход в торговлю – более понятным и структурированным как для новичков, так и для пользователей с опытом.

Вывод средств из Binarium

Согласно регламенту платформы, пользователи могут оформить заявку на вывод суммы в пределах от 75 до 15 000 долларов (либо эквивалента в другой валюте по текущему курсу). При необходимости вывести более крупную сумму трейдер вправе подать несколько заявок с учетом действующих ограничений:

для базового счета – не более двух заявок в сутки;

для остальных типов счетов – до пяти заявок в день.

В отзывах о Binarium часто встречается вопрос о надежности выплат. По комментариям клиентов этой компании, длительное время сотрудничающих с платформой, существенных задержек при выводе средств не наблюдается.

Согласно пользовательскому соглашению, стандартный срок обработки заявки составляет до трех рабочих дней. Для владельцев счетов уровня Business вывод средств осуществляется быстрее – в течение суток.

Средства перечисляются на те же платежные реквизиты с каких пополнялся баланс.

Платформа не взимает собственную комиссию за вывод средств. Однако в отдельных отзывах о Binarium пользователи отмечают, что на кошелек может поступать сумма немного меньше заявленной к снятию – разница иногда достигает нескольких процентов.

Как правило, это связано не с условиями брокера, а с комиссией платежной системы или банка, через которые осуществляется перевод. Размер списаний зависит от выбранного способа вывода средств и внутренних тарифов соответствующего сервиса.

Жалобы на брокера

Основная часть негативных отзывов связана с работой мобильного приложения. Некоторые пользователи сообщают о периодических зависаниях программы или ошибках при запуске.

В то же время отмечается, что служба поддержки брокера оперативно реагирует на подобные обращения и предпринимает меры для устранения технических неполадок. Пользователи могут оставить свой отзыв или описание возникшей проблемы в соответствующем разделе сайта.

Служба поддержки

Служба поддержки Binarium работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. По отзывам клиентов, специалисты достаточно быстро реагируют на обращения и стараются оперативно решать возникающие вопросы.

Для получения ответа рекомендуется воспользоваться онлайн-чатом. Кнопка для перехода в чат размещена в нижнем левом углу интерфейса торгового терминала и на официальном сайте Binarium.

Поддержка осуществляется на русском языке, что упрощает коммуникацию для русскоязычных пользователей.

Плюсы и минусы торговой платформы Binarium

Выбор в пользу Binarium многие пользователи делают по следующим причинам:

Плюсы:

широкий список базовых активов;

торговые сигналы и аналитика от опытных трейдеров;

возможность копировать сделки ведущего аналитика;

оперативная работа службы поддержки;

несколько типов торговых счетов;

поддержка различных валют;

минимальный депозит от 5 долларов;

удобный доступ к экономическому календарю и расписанию торговых сессий;

бонусные программы и акции;

защита пользовательских данных;

бесплатные обучающие материалы;

быстрый вывод средств (в отдельных случаях – от одного часа);

поддержка десяти языков интерфейса.

Торговый терминал отличается интуитивно понятным интерфейсом. При этом мобильная версия платформы повторяет дизайн и функционал десктопной, что делает работу одинаково удобной на разных устройствах.

Минусы:

отсутствие доступа к торговой комнате с расширенными сигналами для владельцев счетов Start и Standard;

ограничения на условия торговли для начальных типов счетов;

возможные отличия котировок от данных, представленных в сторонних сервисах, таких как MetaTrader 4 или TradingView.

Разница в котировках может быть связана с различиями в поставщиках ликвидности, форматах данных, расчетных алгоритмах и временных зонах.

Какие отзывы о Binarium в Сети?

Большая часть негативных комментариев о Binarium не подкреплена конкретными доказательствами: пользователи часто оставляют гневные отзывы без скринов или подтверждающих документов. В то же время реальные клиенты отмечают, что брокер надежный и соблюдает свои обязательства по выплатам.

Некоторые претензии связаны с несоблюдением правил платформы. Например, по пользовательскому соглашению сроки обработки заявок на вывод средств могут достигать 24 часов. В отзывах одни клиенты утверждают, что деньги пришли спустя час, другие – что это заняло целые сутки. Оба варианта соответствуют условиям платформы, поскольку указанный срок является максимальным.

Другой распространенный тип негативных комментариев касается потери депозитов. Часто причиной таких обвинений является непонимание особенностей работы бинарных опционов и торговых стратегий. Пользователи, совершив ошибку при открытии сделки, порой воспринимают потерю средств как «слив» со стороны брокера.

Для снижения рисков и понимания принципов работы платформы рекомендуется пройти обучение и отработать стратегии на демо-счете. Это позволит лучше понять специфику цифровых контрактов и оценить потенциальные риски торговли.

Заключение

В 2026 году брокер бинарных опционов Binarium предоставляет платформу с удобным интерфейсом, широким набором инструментов и функционалом. Платформа отличается обширной базой бесплатных обучающих материалов, которые будут полезны как новичкам, так и более опытным трейдерам.

Брокер бинарных опционов Binarium предлагает клиентам доступ к торговым сигналам, аналитике и инструментам для отслеживания сделок успешных трейдеров, а также предоставляет различные типы счетов и способы пополнения депозита.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли выводить бонусные начисления?

Бонусные средства можно перевести на реальный счет только после выполнения условий платформы: трейдер должен совершить сделки на общую сумму, которая в 40 раз превышает размер начисленного бонуса.

Как войти в личный кабинет?

Для входа достаточно указать логин и пароль, либо авторизоваться через одну из предложенных социальных сетей, нажав на соответствующую иконку.

Как связаться с технической поддержкой?

Помимо онлайн-чата, доступного в профиле или торговом терминале, клиенты могут обратиться к поддержке по электронной почте, телефону или через Telegram.

Какова минимальная сумма вывода?

Минимальная сумма для снятия с брокерского счета составляет 5 долларов или эквивалентная сумма в валюте вашего счета. Однако ее размер может меняться в зависимости от выбранной платежной системы.

Обязательно ли проходить верификацию сразу после регистрации?

Верификация проводится по желанию пользователя, но она становится обязательной при подаче заявки на вывод средств.

Как копировать сделки и получать торговые сигналы?

Чтобы начать копировать сделки опытных трейдеров, необходимо перейти в раздел «Копитрейдинг» в торговом терминале. Там выбирается трейдер, чьи сделки вы хотите повторять. Информацию о подходящих лидерах можно получить напрямую от трейдеров, аналитиков, партнеров платформы или менеджеров Binarium. Они могут самостоятельно настраивать условия подписки и копирования.

Доступны ли переводы в криптовалюте?

Binarium поддерживает пополнение счета в Bitcoin, Litecoin, Ripple, Ethereum, TRON, USDC, Toncoin, Solana, Binance Coin, Hamster Kombat, Dogecoin.

