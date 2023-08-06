Индикатор для бинарных опционов DSR levels определяет девять ключевых уровней, от которых наиболее вероятен отскок цены. Вспомогательные стрелочные сигналы дают дополнительные сведения о поведении цены при касании любого из уровней и подсказку о направлении сделки.

Уровни индикатора DSR levels вычисляются по стандартной формуле Ника Стотта, разработанной еще в 1989 году. Они известны среди трейдеров как уровни Камарилья и ценятся в торговле бинарными опционами как точный инструмент для краткосрочных сделок.

Существует множество бесплатных индикаторов уровней Камарилья, которые используют одни и те же формулы, но отличаются визуальными параметрами и системой оповещений. DSR levels – один из удачных примеров реализации подобного индикатора, дополненный понятными стрелочными сигналами, упрощающими торговлю от уровней. Скачать его бесплатно можно у нас на сайте в конце этого обзора.

Характеристики индикатора для бинарных опционов DSR levels

Установка индикатора для бинарных опционов DSR levels

Индикатор DSR levels устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора DSR levels для бинарных опционов

Индикатор DSR levels рассчитывает восемь уровней поддержки и сопротивления, а также дополнительный уровень Pivot. Четыре поддержки S1, S2, S3 и S4 обозначаются синими линиями разного оттенка, сопротивления R1, R2, R3 и R4 – зелеными. Уровень Pivot (PV) отмечен красным цветом на графике:

Уровни Камарилья основаны на ценах прошлого дня и используют в формуле:

самую высокую цену (H); самую низкую цену (L); цену закрытия (C).

Сопротивления рассчитываются по следующим формулам:

R1 = (H-L)x1.1/12+C

R2 = (H-L)x1.1/6+C

R3 = (H-L)x1.1/4+C

R4 = (H-L)x1.1/2+C

Формулы для уровней поддержки:

S1 = C-(H-L)x1.1/12

S1 = C-(H-L)x1.1/6

S1 = C-(H-L)x1.1/4

S1 = C-(H-L)x1.1/2

Дополнительный уровень Pivot использует следующую формулу:

PV = (H+L+C)/3

Кроме уровней, индикатор DSR levels для торговли бинарными опционами выводит на экран вспомогательные стрелочные сигналы голубого цвета:

Стрелочный сигнал DSR levels появляется при условии определенного Price Action при касании уровня. Если цена, подойдя к уровню сверху, коснулась и закрылась выше него красной медвежьей свечой, появляется стрелка вверх – сигнал на покупку Call опциона. Стрелка вниз (покупка Put) выводится на график при условии отскока снизу и закрытия зеленой свечи ниже уровня.

Алгоритм DSR levels не делает различия между поддержками, сопротивлениями Камарилья и Pivot уровнями. Каждый из них индикатор может использовать зеркально для сигнала на покупку бинарного опциона:

Сам стрелочный сигнал появляется только в момент закрытия свечи и не перерисовывается ни при каких обстоятельствах.

Обратите внимание, что в алгоритме стрелочных сигналов DSR levels для торговли бинарными опционами также заложена логика движения цены от уровня к уровню. Соблюдение всех вышеописанных условий появления сигнала не приводит к появлению стрелки, если предварительно цена не отбилась и от противоположного уровня:

Возможно в алгоритме DSR levels заложены и другие условия для фильтрации торговых сигналов, но узнать их достоверно без доступа к исходному коду индикатора не представляется возможным.

Настойки DSR levels многочисленны, но малозначимы. Они позволяют адаптировать под свои предпочтения систему оповещения о касании ценой уровня и влияют на визуальные параметры:

Любопытно, что при выборе в параметре “Вариант оповещения” опции “отключено”, индикатор DSR levels все равно использует один из вариантов оповещения о сигнале на покупку опциона, а именно – изменяет цвет фона для графика. В условиях для покупки Put опционов фон становится красным, а для Call – синим.

В настройках можно выбрать опцию отображения такого сигнала при касании ценой уровня (при предварительном сигнале), при окончательном его формировании, или же отключить это оповещение.

Фон для графика будет меняться только при условии, что в параметре “Вариант оповещения” выбрана опция “отключено”.

Если выбрать опцию звукового оповещения или всплывающий алерт в параметре “Вариант оповещения”, сигнал DSR levels будет выдаваться соответствующим образом. Обратите внимание, что во всплывающем окне оповещений слова “ВВЕРХ” или “ВНИЗ” относятся не к предполагаемому направлению цены после отскока от уровня, а наоборот, что уровень был задет при движении цены вверх или вниз, а следовательно, предполагается отскок в противоположном направлении.

Правила торговли по индикатору DSR levels для бинарных опционов

Согласно результатам нашего тестирования, наилучшие результаты по сигналам этого индикатора можно получить при торговле на пятиминутном таймфрейме. Это логично, так как таймфреймы младше M5 не дают достаточно времени для формирования разворота от уровня, а старше – позволяют цене, проявив первую реакцию на уровень, продолжить движение в направлении локального микро-тренда, который привел цену к уровню. По этой причине в правилах торговли по индикатору DSR levels используется M5 таймфрейм с короткой экспирацией в одну свечу.

Как и с другими индикаторами, где торговля ведется от уровней, такими как Zain V4, Crypto Binary Options и другие, улучшить эффективность стратегии можно добавив в правила торговли дополнительный фильтр – направление тренда. Почему именно тренд является важнейшим из критериев отбора лучших торговых сигналов, и как верно определять его направление мы рассказываем в серии обучающих материалов:

Таким образом, правила торговли бинарными опционами по индикатору DSR levels сводятся к следующим условиям:

Для покупки Call опциона:

Основной тренд восходящий. На только что закрытой свече появился сигнал – стрелка вверх. Новая свеча открылась выше уровня, от которого цена отбилась вверх на предыдущей свече.

Сразу же на открытии этой свечи, следующей за свечой со стрелочным сигналом, можно покупать Call опцион. Таймфрейм следует всегда выбирать М5, а экспирацию 5 минут.

Для покупки Put опциона:

Основной тренд нисходящий. На только что закрытой свече появилась стрелка вниз. Новая свеча открылась ниже уровня, от которого цена отбилась вниз на предыдущей свече.

Сразу же на открытии этой свечи можно покупать Put опцион.

Открытие опциона Call

В данном случае на паре AUD/JPY восходящий тренд. После отбоя цены от уровня поддержки после закрытия свечи, коснувшейся уровня, под ней появилась голубая стрелка вверх. На открытии новой свечи, убедившись, что она открылась выше уровня, следует сразу же покупать Call опцион с экспирацией 5 минут.

Открытие опциона Put

В данном примере на паре USD/JPY нисходящий тренд. Цена отбилась от уровня вниз и после закрытия этой зеленой свечи над ней появился голубой сигнал – стрелка вниз. Новая свеча открылась ниже уровня, поэтому сразу же можно покупать Put опцион с экспирацией 5 минут.

Заключение

Торговля по индикатору DSR levels бинарными опционами достаточно проста, поэтому подойдет трейдерам с любым уровнем опыта.

Уровни Камарилья, на которых основана данная стратегия, часто вызывают кратковременный отскок цены, но являются недостаточно сильными, чтобы долго сдерживать или глобально разворачивать цену. По этой причине торговая стратегия по индикатору DSR levels рассчитана на бинарные опционы с короткой экспирацией.

Гибкие настройки оповещений индикатора позволяют торговать на многих инструментах одновременно, получая звуковые и визуальные оповещения о наступлении торговых сигналов. Их частота является оптимальной, и большим преимуществом является то, что стрелки не перерисовываются ни при каких обстоятельствах.

По нашим наблюдениям винрейт сигналов DSR levels без учета тренда на пятиминутном таймфрейме составляет около 60%, поэтому для успешной торговли бинарными опционами в данной стратегии необходимо фильтровать сигналы, учитывая направление основного тренда актива.

Тестируя индикатор самостоятельно обязательно используйте только демо-счет для экспериментов и практики. Соблюдение правил мани-менеджмента и риск-менеджмента также важно для повышения эффективности стратегии на реальном счету. Надежного брокера можно найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

