Индикатор для бинарных опционов Crypto Binary Options создан специально для торговли на криптовалютах, но может использоваться и на основных валютных парах. В основе алгоритма индикатора лежат значения осциллятора ADX, а его работа выражается в появлении стрелочных сигналов и уровней. Правильная интерпретация сигналов и работа от уровней потребует продвинутых навыков, поэтому индикатор предназначен для трейдеров с опытом.

Crypto Binary Options является платным и стоит $35. Забегая вперед, можно сказать, что соотношение цены и качества сигналов здесь достаточно хорошее, но для эффективного использования индикатора потребуется практика. Получить такой опыт можно совершенно бесплатно, скачав индикатор Crypto Binary Options для торговли бинарными опционами на нашем сайте в ознакомительных целях.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Crypto Binary Options

Установка индикатора для бинарных опционов Crypto Binary Options

Индикатор Crypto Binary Options устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора Crypto Binary Options для бинарных опционов

Ранее мы публиковали обзор индикатора со схожим названием – Crypto Binary Pro V2. Так как оба дают стрелочные сигналы с точками, можно предположить, что это разные версии одного инструмента, идентичные в основном функционале, но это не так. Crypto Binary Options и Crypto Binary Pro V2 отличаются в настройках, принципе работы, а также дают абсолютно разные сигналы для торговли бинарными опционами:

Индикатор Crypto Binary Options основан на трех осцилляторах ADX с разными периодами. Алгоритм достаточно сложный, ведь каждый из этих трех ADX состоит в свою очередь из трех линий, а уровни, от которых будет вестись торговля, появляются при определенной комбинации всех девяти:

Сам стрелочный сигнал для покупки бинарного опциона появляется в результате сильного однонаправленного движения цены, которое и измеряется осциллятором ADX. После появления стрелки, индикатор Crypto Binary Options продолжает отслеживать значения трех ADX с разными периодами и продолжает рисовать зеленые и красные точки на следующих свечах, пока комбинация параметров всех трех ADX не приведет либо к появлению следующего сигнала, либо к появлению уровня поддержки/сопротивления.

Настройки Crypto Binary Options позволяют изменить значения ADX c длинным, коротким и средним периодами (по сути это три разных ADX с периодами 50, 17 и 20), которые используются алгоритмом. Эти периоды заданы здесь как Line Trend, Accurate и Length. Изменить на свой вкус также можно цвета сигналов:

По умолчанию параметр Line Trend равняется 50. При использовании ADX достаточно редко используется период, превышающий 30, поэтому увеличение Line Trend до 100 и более практически никак не влияет на показания индикатора. А вот уменьшение параметра приводит к большей чувствительности Crypto Binary Options, вызывая частое появление сигналов и уменьшение срока действия линий поддержки и сопротивления:

Параметр Accurate по умолчанию равняется 17. Его уменьшение существенным образом влияет на частоту сигналов и срок жизни уровней. Увеличение приводит к некоторому ужесточению фильтров и, следовательно, уменьшению количества стрелочных сигналов:

Настройки параметра Length приводит к очень похожему результату, увеличивая частоту сигналов при уменьшении, и отфильтровывая часть из них при увеличении параметра:

Названия переменных подсказывают нам, что для правильной работы формулы индикатора нужно следить за тем, чтобы параметр Line Trend имел самый большой период, Accurate – самый короткий (точный), а Length имел среднее значение.

Результаты тестирования также указывают на то, что алгоритм индикатора Crypto Binary Options предусматривает использование переменных Accurate и Length в связке друг с другом. Если оставить параметр Line Trend как есть и изменять комбинации двух других ADX одновременно, мы получим более интересные результаты. Уменьшение обоих переменных приводит к существенному росту количества сигналов, а одновременное увеличение, даже если оно не столь значительно – существенно снижает его:

Тесты индикатора указывают на то, что базовые настройки достаточно хорошо сбалансированы, поэтому мы не рекомендуем изменять их без четкого понимания цели и последующей внимательной проверки результатов торговли бинарными опционами.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Crypto Binary Options

Прежде всего следует помнить, что торговля по любым индикаторам для бинарных опционов увеличивает свою эффективность при торговле исключительно в направлении тренда. Если вы только начинаете изучение азов торговли на финансовых рынках, распознавать направление тренда и фазы рынка вам поможет внимательное ознакомление с нашими материалами:

Обязательным условием появления стрелочного сигнала Crypto Binary Options является сильное однонаправленное движение цены, а сама стрелка всегда противоположна направлению этого движения. Это значит, что индикатор указывает на покупку бинарных опционов против локального микро-тренда. По этой причине вам будет нужно определять основной тренд, ориентируясь на больший период времени. Для этого можно сжимать график, чтобы видеть больший диапазон цен, или использовать старший таймфрейм.

Само по себе появление стрелочного сигнала не является сигналом к немедленному действию, потому что торговля ведется от уровней, и в некоторых ситуациях уровень будет появляться не одновременно с сигналом, а лишь спустя некоторое время.

Уровни остаются актуальными достаточно долго, и часто от одного из них можно будет совершать несколько сделок. Для работы от уровня нужно, чтобы цена подошла к уровню либо в первый раз, либо обновила локальный максимум/минимум, образованный предыдущим подходом к нему:

Итак, правила торговли по индикатору для бинарных опционов Crypto Binary Options будут следующие:

Для покупки Call опциона:

Основной тренд восходящий. Появился синий стрелочный сигнал вверх и уровень. Цена подошла к уровню либо в первый раз, либо обновила предыдущий максимум перед новым подходом.

Можно сразу покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой.

Для покупки Put опциона:

Основной тренд нисходящий. Появился желтый стрелочный сигнал вниз и уровень. Цена подошла к уровню либо в первый раз, либо обновила предыдущий минимум перед новым подходом.

На касании уровня можно сразу покупать Put опцион.

Открытие опциона Call

В данном примере общий тренд был восходящим, поэтому после появления синей стрелки вверх и уровня можно покупать Call опцион на первом подходе к уровню. Далее цена обновляла локальный максимум, поэтому покупка опциона возможна и на втором подходе. Далее цена не росла выше локального максимума, поэтому на третьем подходе к уровню покупка опциона уже не рекомендуется. Хоть в данном примере это и привело бы к выигрышной сделке, но статистическая вероятность получения прибыли в подобных ситуациях снижается.

Открытие опциона Put

В данном примере общая картина тренда указывала на нисходящее движение. После появления желтой стрелки вниз и уровня, покупать Put опцион можно было на первом подходе цены к нему. Второе касание мы не используем, так как цена не обновляла локальный минимум.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Crypto Binary Options задает направление сделки и уровни. Правила торговли по нему достаточно простые, но содержат нюансы, требующие умения верно определять направление тренда и понимания принципов торговли от уровней поддержки и сопротивления. По этой причине индикатор рекомендуется к использованию более опытным трейдерам.

В любом случае с опытом даже новички могут относительно легко обучится прибыльному использованию индикатора. Практиковаться и тестировать работу Crypto Binary Options мы рекомендуем на демо-счете. Не забывайте о важности соблюдения правил риск-менеджмента и мани-менеджмента, ведь это позволит вам получать более стабильный доход. В нашем рейтинге брокеров бинарных опционов вы найдете надежную площадку как для демо-торговли, так и для открытия реального счета.

