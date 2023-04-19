    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Crypto Binary Options

        Индикатор для бинарных опционов Crypto Binary Options

        Индикатор для бинарных опционов Crypto Binary Options создан специально для торговли на криптовалютах, но может использоваться и на основных валютных парах. В основе алгоритма индикатора лежат значения осциллятора ADX, а его работа выражается в появлении стрелочных сигналов и уровней. Правильная интерпретация сигналов и работа от уровней потребует продвинутых навыков, поэтому индикатор предназначен для трейдеров с опытом.

        Crypto Binary Options является платным и стоит $35. Забегая вперед, можно сказать, что соотношение цены и качества сигналов здесь достаточно хорошее, но для эффективного использования индикатора потребуется практика. Получить такой опыт можно совершенно бесплатно, скачав индикатор Crypto Binary Options для торговли бинарными опционами на нашем сайте в ознакомительных целях.

        Содержание:

        график Crypto Binary Options

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Crypto Binary Options

        Установка индикатора для бинарных опционов Crypto Binary Options

        Индикатор Crypto Binary Options устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора Crypto Binary Options для бинарных опционов

        Ранее мы публиковали обзор индикатора со схожим названием – Crypto Binary Pro V2. Так как оба дают стрелочные сигналы с точками, можно предположить, что это разные версии одного инструмента, идентичные в основном функционале, но это не так. Crypto Binary Options и Crypto Binary Pro V2 отличаются в настройках, принципе работы, а также дают абсолютно разные сигналы для торговли бинарными опционами:

        отличие сигналов Crypto Binary Options и Crypto Binary Pro V2

        Индикатор Crypto Binary Options основан на трех осцилляторах ADX с разными периодами. Алгоритм достаточно сложный, ведь каждый из этих трех ADX состоит в свою очередь из трех линий, а уровни, от которых будет вестись торговля, появляются при определенной комбинации всех девяти:

        индикаторы ADX в Crypto Binary Options

        Сам стрелочный сигнал для покупки бинарного опциона появляется в результате сильного однонаправленного движения цены, которое и измеряется осциллятором ADX. После появления стрелки, индикатор Crypto Binary Options продолжает отслеживать значения трех ADX с разными периодами и продолжает рисовать зеленые и красные точки на следующих свечах, пока комбинация параметров всех трех ADX не приведет либо к появлению следующего сигнала, либо к появлению уровня поддержки/сопротивления.

        стрелочный сигнал и уровни в Crypto Binary Options

        Настройки Crypto Binary Options позволяют изменить значения ADX c длинным, коротким и средним периодами (по сути это три разных ADX с периодами 50, 17 и 20), которые используются алгоритмом. Эти периоды заданы здесь как Line Trend, Accurate и Length. Изменить на свой вкус также можно цвета сигналов:

        настройки Crypto Binary Options

        По умолчанию параметр Line Trend равняется 50. При использовании ADX достаточно редко используется период, превышающий 30, поэтому увеличение Line Trend до 100 и более практически никак не влияет на показания индикатора. А вот уменьшение параметра приводит к большей чувствительности Crypto Binary Options, вызывая частое появление сигналов и уменьшение срока действия линий поддержки и сопротивления:

        настройка line trend в Crypto Binary Options

        Параметр Accurate по умолчанию равняется 17. Его уменьшение существенным образом влияет на частоту сигналов и срок жизни уровней. Увеличение приводит к некоторому ужесточению фильтров и, следовательно, уменьшению количества стрелочных сигналов:

        настройка параметра accurate в Crypto Binary Options

        Настройки параметра Length приводит к очень похожему результату, увеличивая частоту сигналов при уменьшении, и отфильтровывая часть из них при увеличении параметра:

        настройка параметра length в Crypto Binary Options

        Названия переменных подсказывают нам, что для правильной работы формулы индикатора нужно следить за тем, чтобы параметр Line Trend имел самый большой период, Accurate – самый короткий (точный), а Length имел среднее значение.

        Результаты тестирования также указывают на то, что алгоритм индикатора Crypto Binary Options предусматривает использование переменных Accurate и Length в связке друг с другом. Если оставить параметр Line Trend как есть и изменять комбинации двух других ADX одновременно, мы получим более интересные результаты. Уменьшение обоих переменных приводит к существенному росту количества сигналов, а одновременное увеличение, даже если оно не столь значительно –  существенно снижает его:

        связка accurate и leng в Crypto Binary Options

        Тесты индикатора указывают на то, что базовые настройки достаточно хорошо сбалансированы, поэтому мы не рекомендуем изменять их без четкого понимания цели и последующей внимательной проверки результатов торговли бинарными опционами.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Crypto Binary Options

        Прежде всего следует помнить, что торговля по любым индикаторам для бинарных опционов увеличивает свою эффективность при торговле исключительно в направлении тренда. Если вы только начинаете изучение азов торговли на финансовых рынках, распознавать направление тренда и фазы рынка вам поможет внимательное ознакомление с нашими материалами:

        Обязательным условием появления стрелочного сигнала Crypto Binary Options является сильное однонаправленное движение цены, а сама стрелка всегда противоположна направлению этого движения. Это значит, что индикатор указывает на покупку бинарных опционов против локального микро-тренда. По этой причине вам будет нужно определять основной тренд, ориентируясь на больший период времени. Для этого можно сжимать график, чтобы видеть больший диапазон цен, или использовать старший таймфрейм.

        Само по себе появление стрелочного сигнала не является сигналом к немедленному действию, потому что торговля ведется от уровней, и в некоторых ситуациях уровень будет появляться не одновременно с сигналом, а лишь спустя некоторое время.  

        Уровни остаются актуальными достаточно долго, и часто от одного из них можно будет совершать несколько сделок. Для работы от уровня нужно, чтобы цена подошла к уровню либо в первый раз, либо обновила локальный максимум/минимум, образованный предыдущим подходом к нему:

        когда входить в сделку по стратегии Crypto Binary Options

        Итак, правила торговли по индикатору для бинарных опционов Crypto Binary Options будут следующие:

        Для покупки Call опциона:

        1. Основной тренд восходящий.
        2. Появился синий стрелочный сигнал вверх и уровень.
        3. Цена подошла к уровню либо в первый раз, либо обновила предыдущий максимум перед новым подходом.

        Можно сразу покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой.

        Для покупки Put опциона:

        1. Основной тренд нисходящий.
        2. Появился желтый стрелочный сигнал вниз и уровень.
        3. Цена подошла к уровню либо в первый раз, либо обновила предыдущий минимум перед новым подходом.

        На касании уровня можно сразу покупать Put опцион.

        Открытие опциона Call

        В данном примере общий тренд был восходящим, поэтому после появления синей стрелки вверх и уровня можно покупать Call опцион на первом подходе к уровню. Далее цена обновляла локальный максимум, поэтому покупка опциона возможна и на втором подходе. Далее цена не росла выше локального максимума, поэтому на третьем подходе к уровню покупка опциона уже не рекомендуется. Хоть в данном примере это и привело бы к выигрышной сделке, но статистическая вероятность получения прибыли в подобных ситуациях снижается.

        сигнал на покупку call опциона

        Открытие опциона Put

        В данном примере общая картина тренда указывала на нисходящее движение. После появления желтой стрелки вниз и уровня, покупать Put опцион можно было на первом подходе цены к нему. Второе касание мы не используем, так как цена не обновляла локальный минимум.

        сигнал на покупку put опциона

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Crypto Binary Options задает направление сделки и уровни. Правила торговли по нему достаточно простые, но содержат нюансы, требующие умения верно определять направление тренда и понимания принципов торговли от уровней поддержки и сопротивления. По этой причине индикатор рекомендуется к использованию более опытным трейдерам.

        В любом случае с опытом даже новички могут относительно легко обучится прибыльному использованию индикатора. Практиковаться и тестировать работу Crypto Binary Options мы рекомендуем на демо-счете. Не забывайте о важности соблюдения правил риск-менеджмента и мани-менеджмента, ведь это позволит вам получать более стабильный доход. В нашем рейтинге брокеров бинарных опционов вы найдете надежную площадку как для демо-торговли, так и для открытия реального счета.

        Скачать бесплатно индикатор Crypto Binary Options

        Скачать

        Попробовать на демо счете

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Option Bull
        24 апреля 2023
        Ответить
        Руслан
        24 апреля 2023
        Ответить
        24 апреля 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Крипта для меня пока темный лес. Так что за такими индюками я только наблюдаю.
        Богдан, Аналогично. Хотя если что, то 35 баксов не так уж и много.
        24 апреля 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Крипта для меня пока темный лес. Так что за такими индюками я только наблюдаю.
        21 апреля 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Специально для криптовалют? И не трогать базовые настройки.
        tirant, Если оно работает, то лучше ничего не трогать.
        21 апреля 2023
        Ответить
        tirant
        tirant
        Специально для криптовалют? И не трогать базовые настройки.
        21 апреля 2023
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!