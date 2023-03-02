        Zeus Trend

        Индикатор для бинарных опционов Zeus Trend

        Индикатор Zeus Trend – это сигнальный индикатор, разработанный специально для торговли бинарными опционами. Он комбинирует стандартные индикаторы CCI и RSI для получения торговых сигналов. Рекомендация к покупке Call и Put опциона отображается на графике соответствующими стрелками.

        Примечательной особенностью индикатора Zeus Trend для бинарных опционов является его вспомогательная панель статистики по всем сигналам, сгенерированным за определенный период. Трейдер сразу видит количество прибыльных и убыточных трейдов и их винрейт. Это удобно при настройке параметров индикатора для конкретного инструмента и таймфрейма.

        Обратите внимание, что индикатор Zeus Trend является платным, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно.

        Характеристики индикатора Zeus Trend

        Установка индикатора для бинарных опционов Zeus Trend

        Индикатор Zeus Trend устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора Zeus Trend для бинарных опционов

        Обратите внимание, что на нашем сайте уже есть стратегия с похожим названием – Zeus. Она также основана на сигналах для бинарных опционов, но дополнительно использует уровни поддержки и сопротивления. Самое интересное то, что ее сигналы также основаны на RSI и CCI. При этом алгоритмы индикаторов отличаются, что приводит к генерированию абсолютно разных сигналов.

        Индикатор для торговли бинарными опционами Zeus Trend основан на двух базовых осцилляторах:

        • Индекс торгового канала (CCI);
        • Индекс относительной силы (RSI).

        Он дополнен счетчиком статистики, который отображает количество прибыльных и убыточных сигналов за определенный период, а также подсчитывает винрейт индикатора. 

        Стрелочные сигналы индикатора Zeus Trend для покупки Call и Put опционов не перерисовываются после того, как свеча закрылась.

        В настройках индикатора Zeus Trend можно:

        • включить, выключить и настроить оповещения о сигналах;
        • изменить параметры CCI и RSI;
        • изменить глубину истории для сбора статистики;
        • изменить периодичность обновления статистики;
        • изменить время экспирации контрактов, которое влияет на винрейт системы;
        • настроить визуальное отображение сигналов индикатора.

        В базовом варианте настройки индикатора для бинарных опционов Zeus Trend подобраны для торговли на М5 таймфрейме с экспирацией опционов в 3 свечи. В зависимости от актива и фазы рынка индикатор генерирует 2-4 сигнала в день с винрейтом 60-65%.

        Для подсчета статистики прибыльности индикатора по умолчанию принимаются во внимание сигналы за период 10000 баров. Пересчет происходит с периодичностью, указанной в настройках, либо при обновлении параметров индикатора.

        Правила торговли по индикатору  Zeus Trend для бинарных опционов

        К сожалению, при тестировании индикатора с разными настройками нам не удалось добиться винрейта, стабильно превышающего 65% ни для одной валютной пары и таймфрейма. Ожидаемая прибыльность сигналов Zeus Trend не позволяет использовать их как самостоятельный инструмент для торговли бинарными опционами.

        Увеличить количество успешных сделок поможет, прежде всего, разделение торговых сигналов на трендовые и флетовые. Разобраться с тем, в какой фазе находится рынок,  вам помогут наши статьи:

        При тестировании индикатора стало ясно, что большое количество сигналов Zeus Trend поступает в условиях флэта на рынке, поэтому полностью исключать торговлю в условиях боковика по данному индикатору не стоит. Выбирая лишь фазы активного тренда для сделок, мы отсеем 70-80% всех сигналов индикатора. Учитывая, что общее их количество относительно невелико, а стрелки Zeus Trend, появляющиеся на границах флэта, имеют неплохой потенциал – имеет смысл адаптировать торговую систему под трендовую и флэтовую торговлю. Торговля от границ флета или в направлении тренда сохранит количество качественных торговых сигналов индикатора для бинарных опционов, а их достоверность не потребует дополнительного подтверждения.

        В условиях трендового рынка прибыльность сигналов поможет повысить комбинирование  Zeus Trend с другими индикаторами. Наши эксперименты с различными базовыми индикаторами показали, что Stochastic Oscillator наилучшим образом дополнит такую торговую систему. Далее мы рассмотрим правила торговли по этому индикатору в комбинации со Стохастиком.

        Перед тем, как перейти к правилам торговли по индикатору для бинарных опционов Zeus Trend, следует принять во внимание, что:

        1. При наличии флэта мы используем этот индикатор без вспомогательных инструментов.
        2. При наличии тренда мы используем этот индикатор вместе со Stochastic Oscillator.

        Правила торговли в условиях флэта

        Итак, для открытия опциона Call в условиях флэта на рынке нам требуется соблюдение следующих условий:

        1. Рынок находится в боковом тренде.
        2. Цена находится у нижней границы флэта.
        3. Появилась голубая стрелка вверх.

        На открытии следующего бара можно открывать Call опцион с экспирацией 3 свечи.

        Для открытия Put опциона в условиях флэта:

        1. Рынок находится в боковом тренде
        2. Цена находится у верхней границы флэта
        3. Появилась розовая стрелка вниз

        На открытии следующего бара можно открывать Put опцион с экспирацией 3 свечи.

        Правила торговли в условиях тренда

        Для Call опциона:

        1. Рынок находится в восходящем тренде.
        2. Индикатор Стохастик находится ниже уровня 20.
        3. Появилась голубая стрелка вверх.

        Для Put опциона:

        1. Рынок находится в нисходящем тренде.
        2. Индикатор Стохастик находится выше уровня 80.
        3. Появилась розовая стрелка вверх.

        Таймфрейм можно использовать любой, а время экспирации – 3 свечи.

        Открытие опциона Call

        Рассмотрим условия для открытия Call опциона в условиях флэта на конкретном примере.

        Цена находится у нижней границы флэта, и появился сигнал голубого цвета на покупку опциона:

        В условиях тренда для покупки Call опциона используем подтверждение осциллятором Стохастик:

        Открытие опциона Put

        В условиях бокового тренда покупаем Put опцион, если цена находится у верхней границы флета во время появления розовой стрелки вниз.

        В условиях тренда используем подтверждение осциллятором Стохастик для покупки Put опциона.

        Заключение

        Индикатор Zeus Trend требует индивидуальной настройки под каждый таймфрейм и торговый инструмент. Счетчик статистики облегчает этот процесс, но все равно точность сигналов требует применения дополнительных фильтров для них. Осциллятор Стохастик и верное распознавание флэта и тренда на рынке помогут улучшить винрейт торговой системы на основе индикатора Zeus Trend.

        Обязательно следует тестировать индикатор на демо счету, и помнить, что соблюдение правил риск-менеджмента и мани-менеджмента обезопасят ваш депозит от нежелательных потерь. Мы рекомендуем торговать только с проверенными брокерами бинарных опционов, найти которых вы можете в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно индикатор Zeus Trend

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Богдан
        Скользящие средние и торговый канал. В принципе это очень полезные индикаторы, но действительно: настраивать на каждый инструмент и тайм фрейм это зло.)))
        24 марта 2023
        Артур
        В статье написано что индикатор требует индивидуальной настройки под каждый тайм фрейм и инструмент. Даже не знаю. Вот это как то огорчило.
        Трейдер России, Да, согласен - придётся по возиться. Но я думаю что не так уж и много инструментов задействовано в торговле. Ну 2-3. Ну не 10 же.
        23 марта 2023
        Трейдер БО
        В статье написано что индикатор требует индивидуальной настройки под каждый тайм фрейм и инструмент. Даже не знаю. Вот это как то огорчило.
        17 марта 2023
        Option Bull
        Option Bull
        Мне очень интересно: при каких условиях и выходных значениях они добились винрейта свыше 65%? Даже несмотря на то, что индикатор платный, я все равно сомневаюсь даже в результате на уровне 65%.
        Руслан, скорее всего это просто рекламный ход для привлечения внимания максимального количества потенциальных покупателей. Но я так же не исключаю, что индикатор и без рекламы довольно неплохой, учитывая, что он основан на скользящих средних и индексе торгового канала.
        09 марта 2023
        В целом вроде неплохой индикатор, нужно тестировать, как заметил один из комментаторов. Надеюсь здесь очень точные сигналы, ну или по крайней мере стоят неплохие фильтры для отсеивания сигналов)
        09 марта 2023
        Мне очень интересно: при каких условиях и выходных значениях они добились винрейта свыше 65%? Даже несмотря на то, что индикатор платный, я все равно сомневаюсь даже в результате на уровне 65%.
        09 марта 2023
        Хороший индикатор с большими возможностями, но, как я понял, требует тщательного тестирования и дополнительной настройки. Ну и как всегда стохастику респект) он везде сильное плечо и подмога в любом индикаторе.
        09 марта 2023
        Это хорошо, когда индикатор специально сделан для торговли бинарными опционами! RCI и CCI тоже лишними не будут. Вот главное не запутаться в индикаторах.
        03 марта 2023
