Индикатор для бинарных опционов Radar 2022 предназначен для получения торговых сигналов на основе графического анализа и, по заверению автора, использует различные графические фигуры. Он подходит как для торговли на бинарных опционах, так и для Форекса.

Содержание:

Характеристики индикатора Radar 2022

Установка индикатора Radar 2022

Индикатор Radar 2022 устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора Radar 2022 для бинарных опционов

Изначально можно подумать, что индикатор Radar 2022 работает по примеру других индикаторов для поиска графических паттернов, таких как Price Patterns и Binary Double Top-Bottom, но его алгоритм абсолютно отличается как визуально, так и по настройкам.

Radar 2022, согласно заявлениям автора, находит графические паттерны на графике, после чего дает стрелочные сигналы на их основании. Для тех, кто хочет использовать индикатор на Форекс, в сигнал также заложен предположительный уровень тейк-профита, который отображается в виде куба.

Помимо алертов и включения/отключения уровня стоп-лосса настройки индикатора Radar 2022 содержат:

Filter . Фильтр по размеру для идентификации фигур. Здесь используются значения от 10 до 1000, и чем больше число, тем более крупные, значимые формации алгоритм должен находить на графике.

Data size for figure analysis. Объем данных, используемых для анализа. Увеличение параметра должно улучшать точность идентификации графического паттерна.

Signal accuracy . Точность сигнала, где можно выбрать значение от 10 до 90. Чем выше значение, тем вернее сигнал.

Shape match . Совпадение фигуры. Значения от 10 до 90 задают критерий точности соответствия найденного графического паттерна идеальному.

Signal generation . Согласно авторской документации означает отступ от границ фигуры для формирования сигнала.

Max bars. Число используемых баров для анализа. Не рекомендуется использование значений, превышающих 15000, так как это негативно влияет на ресурсы компьютера.

К сожалению, в отличие от большинства подобных инструментов, индикатор для графического анализа Radar 2022 не визуализирует найденные фигуры, поэтому определить, какая из них легла в основу сигнала можно только глядя на график. Со слов автора, здесь используются классические графические паттерны, такие как голова и плечи, двойная вершина, треугольник и другие, и часть сигналов действительно похожа на результат отработки определенных фигур:

Но очень часто Radar 2022 может генерировать сигналы, которые вообще никак не связаны с какими-либо паттернами, особенно когда сигналы появляются на волатильной свече не в сторону движения, а против нее:

Теперь стоит обсудить важный момент, который касается настроек этого индикатора.

Тестируя разные параметры, можно увидеть, что настройки Filter, Data size и Signal generation влияют на частоту сигналов. В этом можно убедиться, если сравнить одинаковые настройки для трех разных таймфреймов. Для графика H1 валютной пары EUR/USD можно видеть оптимальное количество и качество сигналов, но на H4 уже появляется множество ложных, а на М5 и вовсе нет сигналов:

Filter, Data size и Signal generation – все чувствительны к изменениям значений, но часто в неожиданную сторону. К примеру, уменьшив для той же EUR/USD и таймфрейма М5 объем данных с 1500 до 500 мы получаем увеличение количества сигналов, большая часть из которых являются ложными и не соответствует никаким паттернам:

Смысл настройки отступа от границ фигуры для формирования сигнала (Signal generation) и вовсе непонятен. Подняв это значение с 300 до 500 для этого же графика и оставив остальные параметры нетронутыми мы получаем вот такой результат:

Параметры совпадения фигуры (Shape match) и точности сигнала (Signal accuracy) и вовсе никак не влияют на работу индикатора. Сигналы абсолютно одинаковы как для наименьших значений обоих параметров (10), так и для наибольших (90).

Исходя из вышеописанного, можно видеть, что самостоятельно настроить индикатор Radar 2022 будет очень сложно даже для опытных трейдеров. Поэтому автор индикатора предоставляет набор пресетов для большинства валютных пар, металлов, криптовалют, индексов, акций и товаров. Все они настроены под H1 таймфрейм. Важно выбрать правильный пресет в зависимости от того, какие числовые значения имеют котировки вашего брокера. Пресеты сделаны как для котировок с 4 знаками после запятой, так и с пятью. Загрузив график определенного актива, зайдите в настройки индикатора и выберите соответствующий:

Правила торговли по индикатору Radar 2022 для бинарных опционов

Несмотря на сложность настроек и отсутствие визуализации найденных графических паттернов, Radar 2022 способен давать сигналы приемлемого качества без перерисовки. Несмотря на это, мы настоятельно рекомендуем фильтровать предложенные им сделки самостоятельно, так как торгуя против тренда, вы просто сольете депозит.

По итогу, для открытия опциона Call необходимо, чтобы:

Тренд был восходящим. Появился торговый сигнал на покупку синего цвета.

Для открытия опциона Put необходимо чтобы:

Тренд был нисходящим. Появился торговый сигнал на продажу красного цвета.

Сразу после появления сигнала можно покупать опцион с экспирацией 3 свечи.

Открытие опциона Call

На восходящем тренде появился сигнал индикатора – синяя стрелка вверх. При соблюдении этих двух простых условий можно покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи:

Открытие опциона Put

На скриншоте ниже мы видим, что тренд нисходящий. После появления сигнала красного цвета можно сразу покупать Put опцион:

Заключение

Несмотря на приемлемое качество сигналов Radar 2022 при работе с авторскими настройками, индикатор продемонстрировал ряд недостатков при тестировании. Отсутствие визуализации графических паттернов затрудняет торговлю, так как ориентироваться можно лишь на стрелочные сигналы, а принцип его работы остается непонятным. Подобрать правильные настройки для младших таймфреймов крайне сложно из-за неочевидности формул и единиц измерения для переменных, и это – существенное препятствие для осознанного использования индикатора.

Если же вы решите торговать при помощи Radar 2022, то мы рекомендуем тщательно тестировать его на демо-счету, придерживаться трендовой торговли, правил риск-менеджмента и мани-менеджмента, а также торговать с проверенным брокером, которого вы можете найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Скачать бесплатно индикатор Radar 2022

Скачать

Попробовать на демо счете

