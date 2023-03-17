    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Radar 2022

        Индикатор для бинарных опционов Radar 2022

        Индикатор для бинарных опционов Radar 2022 предназначен для получения торговых сигналов на основе графического анализа и, по заверению автора, использует различные графические фигуры. Он подходит как для торговли на бинарных опционах, так и для Форекса.

        Обратите внимание, что индикатор Radar 2022 является платным, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

        Содержание:

        график Radar 2022

        Характеристики индикатора Radar 2022

        Установка индикатора Radar 2022

        Индикатор Radar 2022 устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора Radar 2022 для бинарных опционов

        Изначально можно подумать, что индикатор Radar 2022 работает по примеру других индикаторов для поиска графических паттернов, таких как Price Patterns и Binary Double Top-Bottom, но его алгоритм абсолютно отличается как визуально, так и по настройкам.

        Radar 2022, согласно заявлениям автора, находит графические паттерны на графике, после чего дает стрелочные сигналы на их основании. Для тех, кто хочет использовать индикатор на Форекс, в сигнал также заложен предположительный уровень тейк-профита, который отображается в виде куба.

        сигналы в Radar 2022

        Помимо алертов и включения/отключения уровня стоп-лосса настройки индикатора Radar 2022 содержат:

        • Filter. Фильтр по размеру для идентификации фигур. Здесь используются значения от 10 до 1000, и чем больше число, тем более крупные, значимые формации алгоритм должен находить на графике.
        • Data size for figure analysis. Объем данных, используемых для анализа. Увеличение параметра должно улучшать точность идентификации графического паттерна.
        • Signal accuracy. Точность сигнала, где можно выбрать значение от 10 до 90. Чем выше значение, тем вернее сигнал.
        • Shape match. Совпадение фигуры. Значения от 10 до 90 задают критерий точности соответствия найденного графического паттерна идеальному.
        • Signal generation. Согласно авторской документации означает отступ от границ фигуры для формирования сигнала.
        • Max bars. Число используемых баров для анализа. Не рекомендуется использование значений, превышающих 15000, так как это негативно влияет на ресурсы компьютера.

        настройки Radar 2022

        К сожалению, в отличие от большинства подобных инструментов, индикатор для графического анализа Radar 2022 не визуализирует найденные фигуры, поэтому определить, какая из них легла в основу сигнала можно только глядя на график. Со слов автора, здесь используются классические графические паттерны, такие как голова и плечи, двойная вершина, треугольник и другие, и часть сигналов действительно похожа на результат отработки определенных фигур:

        фигура голова и плечи в Radar 2022

        Но очень часто Radar 2022 может генерировать сигналы, которые вообще никак не связаны с какими-либо паттернами, особенно когда сигналы появляются на волатильной свече не в сторону движения, а против нее:

        ложный сигнал в Radar 2022

        Теперь стоит обсудить важный момент, который касается настроек этого индикатора.

        Тестируя разные параметры, можно увидеть, что настройки Filter, Data size и Signal generation влияют на частоту сигналов. В этом можно убедиться, если сравнить одинаковые настройки для трех разных таймфреймов. Для графика H1 валютной пары EUR/USD можно видеть оптимальное количество и качество сигналов, но на H4 уже появляется множество ложных, а на М5 и вовсе нет сигналов:

        таймфреймы в Radar 2022

        Filter, Data size и Signal generation – все чувствительны к изменениям значений, но часто в неожиданную сторону. К примеру, уменьшив для той же EUR/USD и таймфрейма М5 объем данных с 1500 до 500 мы получаем увеличение количества сигналов, большая часть из которых являются ложными и не соответствует никаким паттернам:

        увеличение сигналов в Radar 2022 

        Смысл настройки отступа от границ фигуры для формирования сигнала (Signal generation) и вовсе непонятен. Подняв это значение с 300 до 500 для этого же графика и оставив  остальные параметры нетронутыми мы получаем вот такой результат:

        увеличение количества сигналов в Radar 2022 

         

        Параметры совпадения фигуры (Shape match) и точности сигнала (Signal accuracy) и вовсе никак не влияют на работу индикатора. Сигналы абсолютно одинаковы как для наименьших значений обоих параметров (10), так и для наибольших (90).

        Исходя из вышеописанного, можно видеть, что самостоятельно настроить индикатор Radar 2022 будет очень сложно даже для опытных трейдеров. Поэтому автор индикатора предоставляет набор пресетов для большинства валютных пар, металлов, криптовалют, индексов, акций и товаров. Все они настроены под H1 таймфрейм. Важно выбрать правильный пресет в зависимости от того, какие числовые значения имеют котировки вашего брокера. Пресеты сделаны как для котировок с 4 знаками после запятой, так и с пятью. Загрузив график определенного актива, зайдите в настройки индикатора и выберите соответствующий:

        пресеты настроек в Radar 2022

        Подробнее об установке файлов с предварительными настройками читайте в нашей статье “Как установить индикатор MT4”.

        Правила торговли по индикатору Radar 2022 для бинарных опционов

        Несмотря на сложность настроек и отсутствие визуализации найденных графических паттернов, Radar 2022 способен давать сигналы приемлемого качества без перерисовки. Несмотря на это, мы настоятельно рекомендуем фильтровать предложенные им сделки самостоятельно, так как торгуя против тренда, вы просто сольете депозит.

        Если вы хотите лучше научиться распознавать различные фазы движения цены, определять тренд и флэт на рынке и отфильтровывать до 75% убыточных сигналов – рекомендуем ознакомиться с нашими материалами:

        По итогу, для открытия опциона Call необходимо, чтобы:

        1. Тренд был восходящим.
        2. Появился торговый сигнал на покупку синего цвета.

        Для открытия опциона Put необходимо чтобы:

        1. Тренд был нисходящим.
        2. Появился торговый сигнал на продажу красного цвета.

        Сразу после появления сигнала можно покупать опцион с экспирацией 3 свечи.

        Открытие опциона Call

        На восходящем тренде появился сигнал индикатора – синяя стрелка вверх. При соблюдении этих двух простых условий можно покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи:

        сигнал на покупку call опциона

        Открытие опциона Put

        На скриншоте ниже мы видим, что тренд нисходящий. После появления сигнала красного цвета можно сразу покупать Put опцион:

        сигнал на покупку put опциона

        Заключение

        Несмотря на приемлемое качество сигналов Radar 2022 при работе с авторскими настройками, индикатор продемонстрировал ряд недостатков при тестировании. Отсутствие визуализации графических паттернов затрудняет торговлю, так как ориентироваться можно лишь на стрелочные сигналы, а принцип его работы остается непонятным. Подобрать правильные настройки для младших таймфреймов крайне сложно из-за неочевидности формул и единиц измерения для переменных, и это – существенное препятствие для осознанного использования индикатора. 

        Если же вы решите торговать при помощи Radar 2022, то мы рекомендуем тщательно тестировать его на демо-счету, придерживаться трендовой торговли, правил риск-менеджмента и мани-менеджмента, а также торговать с проверенным брокером, которого вы можете найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Смотрите также:

         

        Книги по трейдингу

        Актуальные бонусы и промокоды для БО

        Живой график для бинарных опционов онлайн

        Официальные брокеры бинарных опционов в России

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Богдан
        Как везде: если неправильно настроишь - утонешь в ложных сигналах.
        Трейдер России, Возможно просто индюк сырой. Что-то не доделали.
        15 июня 2023
        Ответить
        Руслан
        Вывод следующий - индикатор хороший, но надо работать с настройками. В общем как у всех индикаторов.
        Богдан, полностью с вами согласен. Индикатор как будто еще недоделан. Не понимаю разработчиков, которые так халатно относятся к своим же разработкам, а потом еще и требуют за подобное деньги.
        Option Bull, так здесь часть настроек, точнее параметров ни на что не влияет. Это вообще смешно) А по поводу Signal generation и остальных которые работают вообще непонятно, придется устраивать танцы с бубном, чтобы разобраться как их откалибровать)
        17 апреля 2023
        Ответить
        Руслан
        Как везде: если неправильно настроишь - утонешь в ложных сигналах.
        Трейдер России, это точно, хоть здесь в наборе файлов индикатора и есть несколько пресетов, но все они предназначены для таймфрейма H1, а что остается делать любителям более длительной или наоборот - более быстрой торговли? Бред какой-то, хотя на первый взгляд индюк неплохой, и довольно простой в использовании.
        17 апреля 2023
        Ответить
        Option Bull
        Вывод следующий - индикатор хороший, но надо работать с настройками. В общем как у всех индикаторов.
        Богдан, полностью с вами согласен. Индикатор как будто еще недоделан. Не понимаю разработчиков, которые так халатно относятся к своим же разработкам, а потом еще и требуют за подобное деньги.
        17 апреля 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Как везде: если неправильно настроишь - утонешь в ложных сигналах.
        31 марта 2023
        Ответить
        Артур
        Увеличение количества ложных сигналов - звучит не обнадеживающе.
        30 марта 2023
        Ответить
        Богдан
        Вывод следующий - индикатор хороший, но надо работать с настройками. В общем как у всех индикаторов.
        30 марта 2023
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!