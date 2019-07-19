Индикатор для бинарных опционов Trend Wave Oscillator прекрасно определяет направление импульса цены. Как следует из названия, трейдеры с его помощью стремятся прокатиться на волне тренда. При этом этот инструмент дает довольно точные сигналы, как в направлении доминирующей тенденции, так и против нее.

Индикатор для бинарных опционов Trend Wave Oscillator способен сам определять направление торговли, а также формировать очень популярные среди трейдеров зоны перекупленности и перепроданности. За возможность применять этот многофункциональный инструмент в своих стратегиях разработчики просят $30. Сумма небольшая, но стоит ли ее тратить разберемся в этом обзоре.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Trend Wave Oscillator

Установка индикатора для бинарных опционов Trend Wave Oscillator

Индикатор Trend Wave Oscillator устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Trend Wave Oscillator

Индикатор для бинарных опционов Trend Wave Oscillator – еще один осциллятор, удобно расположившийся под графиком цен. Такое положение не случайно и обусловлено необходимостью использовать отдельную от финансового инструмента шкалу. В то время как валютная пара, акция или криптовалюта может иметь любую стоимость, наш “подвальный” осциллятор способен принимать значения только от 0 до 100. Из-за этой особенности его и все прочие осцилляторы выносят в отдельное окно, называемое на трейдерском жаргоне “подвалом”.

Что же касается самого термина “осциллятор” – он происходит от латинского oscillare (качаться). Wave Trend “качается” от своей нижней границы к верхней, анализируя различия между максимальными и минимальными, ценами, а также их начальными и финальными значениями за определенный период. Выявленные отклонения отображаются в виде линии, обвивающейся вокруг центральной нулевой отметки.

Например, когда максимальные значения цен в новом периоде торгов превышают предыдущие максимумы или когда цены закрытия находятся близко к верхней границе диапазона, это может привести к отображению высоких или растущих значений этого инструмента. Это может указывать на наличие растущего тренда или формирование зоны перекупленности.

Сам же индикатор бинарных опционов Trend Wave Oscillator состоит из двух кривых с нанесенными на них гистограммой и двумя дополнительными горизонтальными прямыми зон перекупленности и перепроданности.

Довольно стандартный вид осциллятора за исключением добавленной гистограммы, призванной помочь трейдерам визуально отследить пересечение основной и сигнальной линии.

Пересечение, как правило, предвосхищает ценой рост или снижение. Например, на рисунке ниже показан пример возобновления роста котировок после коррекции, завершившейся пересечением сигнальных линий и переходом гистограммы на положительную территорию.

Аналогично выглядит ситуация и в случае снижения цен. В таких обстоятельствах трейдеру следует дождаться пересечения Wave Trend индикатора и перехода столбиковой гистограммы в зону отрицательных значений.

У этого осциллятора совсем немного настроек, и даже полный новичок в них сразу разберется. Основных параметров всего два:

Channel Length – оценивает краткосрочный моментум

Average Length – усредняет цены за более продолжительный период

Чтобы визуально оценить, насколько эти параметры оказывают влияние на формирование сигналов добавим trend wave с разными настройками на три разных графика.

Заметно, что чем меньше указываемые параметры, тем более чувствительным к изменению цен становится осциллятор. Стоит это взять на заметку, когда будете подстраивать этот инструмент под свой стиль торговли. Для того, чтобы понять как влияет параметр Signal Length, установим на графики индикатор с одинаковыми параметрами, за исключением этого.

Как видим, значение Signal Length никак не влияет на пересечение Wave Trend индикатора. Этот параметр задает лишь смещение двух линий относительно друг друга. Чем больше значение – тем больше смещение.

Последние параметры в блоке настроек определяют уровни перекупленности и перепроданности. Для каждого таймфрейма и валютной пары они будут свои. Все зависит от степени волатильности конкретного финансового инструмента и временного интервала, на которым проводится анализ.

Визуально на графике эти уровни выделены горизонтальными пунктирными линиями, указывающими на границы “нормального торгового диапазона”, выйдя за который, котировки с большей вероятностью перестанут двигаться в прежнем направлении и начнется, как минимум, коррекция или вовсе произойдет смена курсовой динамики.

Более детально о правилах открытия сделок поговорим уже в следующем разделе.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Trend Wave Oscillator

Индикатор для бинарных опционов Trend Wave Oscillator прекрасно справляется с определением крупных (по меркам выбранного таймфрейма), ценовых колебаний. Его наверняка оценят сторонники теории волн Эллиотта – концепции определения рыночной динамики через призму визуальных моделей, называемых в этой методике волнами.

Традиционно не советуем слепо использовать сигналы какого-то бы ни было инструмента. Разбираемый осциллятор в этом смысле не исключение. Любые пересечения его сигнальных линий всегда необходимо согласовывать с основным направлением движения цен. Единственное ограничение этого правила – осознанная торговля в диапазоне, возникшем по фундаментальным причинам: боковой тренд (флэт) в азиатскую сессию по европейским парам или продолжительная консолидация из-за накопления крупными игроками своих позиций.

Однако, будем исходить из того, что мы торгуем в рамках основной тенденции. И в понимании этого подхода нам поможет подборка статей, специально посвященная этой теме:

Учитывая вышесказанное и понимая всю важность для результатов торговли умения правильно определять тенденции на рынке, обратимся за помощью в этом вопросе к одному из лучших индикаторов тренда бинарных опционов.

Торговля с Ozymandias

В этот раз для определения тренда воспользуемся нашим старым знакомым анализатором тенденций, наверно, с самым поэтическим названием на сайте – Ozymandias. Почему поэтическим? Так назывался сонет, написанный английским поэтом начала XIX века Перси Биш Шелли.

Правила для покупок опционов Call:

Гистограмма Wave Trend перешла из отрицательной на положительную территорию Цвет центральной лини Ozymandias стал голубым Последний бар закрылся выше верхней границы Ozymandias На открытии нового временного интервала открываем Call

Правила для покупок опционов Put:

Гистограмма Wave Trend перешла из положительной на отрицательную территорию Цвет центральной лини Ozymandias стал оранжевым Последний бар закрылся ниже нижней границы Ozymandias На открытии нового временного интервала открываем Put

Торговля с CCI

Помимо всяких новомодных инструментов для выявления тенденции вполне подойдет и старый проверенный временем осциллятор CCI. Он уже много лет пользуется стабильно высоким спросом у не одного поколения трейдеров. Большинство применяет его для оценки будущего направления рынка и определения перелома тренда, а также обнаружения начала ценового импульса в противоположную сторону, но мы поступим иначе и приспособим сие средство для трендовой торговли.

Для этого вместо традиционного периода расчета в 5 или 8 баров используем подсчет индекса товарного канала за 89 баров (число из ряда Фибоначчи).

Тогда CCI примет вид, как на картинке ниже. Обратите внимание – значение выше нуля указывают на восходящий тренд, а ниже – на нисходящую тенденцию.

Это будет фильтром при определении момента заключения сделки.

Правила для покупок опционов Call:

ССІ выше нуля Гистограмма Wave Trend перешла на положительную территорию На открытии нового временного интервала открываем Call

Правила для покупок опционов Put:

ССІ ниже нуля Гистограмма Wave Trend перешла на отрицательную территорию На открытии нового временного интервала открываем Put

Открытие опциона Call

Показания CCI превышают ноль, а гистограмма Wave Trend перешла на положительную территорию. Покупаем Call на открытии нового интервала с экспирацией 3 свечи.

Открытие опциона Put

CCI указывает на нисходящий тренд, так как его показания ниже нулевой отметки. Гистограмма Wave Trend перешла на отрицательную территорию. На открытии новой свечи покупаем Put с экспирацией в 3 свечи.

Заключение

Индикатор бинарных опционов Trend Wave Oscillator может быть отличным помощником в определении момента зарождения нового ценового импульса. Вместе с тем, ему, как и многим другим осцилляторам, присущи не только достоинства, но и недостатки. К ним относятся наличие ложных сигналов и неоднозначность некоторых из них.

Однако, применяя техники определения основного тренда, можно большую часть ложных сигналов отфильтровать и в полной мере насладиться положительными качествами этого инструмента. В первую очередь – наглядность, большое разнообразие точек входа и торговых методов, построенных на его основе. Во-вторую, – опережающий характер информации, которую дает этот осциллятор бинарных опционов трейдеру, а также возможность гибкой подстройки под определенную валютную пару.

Отметим, что этот подвальный осциллятор справедливо оценивается продавцами, и за свои $30 он дает достаточно много хороших сигналов. Прежде, чем его покупать предлагаем бесплатно скачать с нашего сайта в ознакомительных целях. Попробуйте открыть несколько сделок с его помощью на демо-счете, следуя правилам риск-менеджмента и мани-менеджмента. Только после получения устойчивых результатов переходите к реальной торговле. Желаем всем профитных сделок.

