3 лучших индикатора для бинарных опционов без перерисовки

Среди инструментов, используемых трейдерами при проведении спекулятивных операций, наиболее точные результаты в бинарных опционах дает технический анализ, который на практике удобнее применять, используя данные с индикаторов. Последние демонстрируют хорошую эффективность на различных таймфреймах. Однако большинство индикаторов перерисовывают графики, дают недостаточно точные сигналы либо запаздывают. Инструменты технического анализа, лишенные указанных недостатков, пользуются особой популярностью среди трейдеров, так как облегчают поиск оптимального момента для входа на рынок.

Почему индикаторы без перерисовки эффективны?

Индикаторы, которые без задержек сигнализируют о необходимости открывать сделку и не перерисовывают графики, популярны тем, что позволяют с достаточно высокой точностью находить моменты для входа на рынок, при торговле бинарными опционами.

Другие инструменты не предоставляют такие возможности. Наоборот, подобные индикаторы в течение выбранного таймфрейма нередко меняют торговые сигналы, увеличивая тем самым риски потери депозита. Описать эти ситуации можно следующим образом:

Трейдер, воспользовавшись определенным индикатором, ищет точку для входа на рынок. Индикатор показывает (стрелками или иным способом), что в текущий момент времени необходимо открывать сделку, например, на покупку актива. Трейдер открывает сделку на покупку. После выставления ордера индикатор перерисовывается и показывает, что сделку нужно было открывать на продажу того же актива (в обратном направлении). В результате трейдер теряет свои деньги из-за недостоверного сигнала.

Некоторые трейдеры предполагают, что индикаторы дают неточные сигналы «специально». То есть такая возможность заложена непосредственно в программном коде. Однако большинство трейдеров склонно полагать, что неточные прогнозы обусловлены устаревшими или неэффективными алгоритмами, на базе которых функционируют индикаторы. Рынок — это быстро меняющийся механизм, поэтому инструменты, которые еще недавно приносили прибыль, сегодня становятся неактуальными.

Второй недостаток многих индикаторов проявляется в том, что они дают сигналы с определенной задержкой. Запаздывание объясняется тем, что в основе алгоритмов лежат усредненные значения. Благодаря этом индикаторы сглаживают колебания рынка, небольшие откаты и импульсы. Такое решение повышает точность выдаваемых сигналов. Но из-за этого индикаторы запаздывают, вследствие чего трейдеры нередко теряют время и упускают оптимальную возможность для входа на рынок. Поэтому многие из них применяют на практике индикаторы, сигналы которых соответствуют выбранной стратегии.

Придерживаться подобного подхода крайне не рекомендуется. В определенных обстоятельствах эта стратегия может принести существенный убыток. Трейдерам следует использовать индикаторы, которые не только дают точные результаты, но и действуют так постоянно.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Виды индикаторов

Разработчики не могут предложить индикаторы, которые постоянно дают сигналы со 100-процентной точностью. Каждый такой инструмент периодически показывают значения с некоторой погрешностью. Кроме того, создано достаточно мало индикаторов, способных не только своевременно (без запаздывания) выводить сигналы, но и не изменять со временем (не перерисовывать) ранее предоставленные данные.

Условно инструменты технического анализа классифицируются на следующие группы:

Трендовые. Индикаторы этого типа входят в базовый пакет практических всех торговых платформ. Отличаются такие инструменты достаточно точным прогнозированием и отсутствием перерисовки (встречается редко). Но трендовые индикаторы часто запаздывают. Поэтому трейдеры рекомендуют использовать эти инструменты для подтверждения сигналов. Популярными трендовыми индикаторами считаются ADX и SMA. Флетовые. Применяются в период, когда актив попал в ценовой коридор. Под последним понимается ситуация, при которой стоимость опциона меняется в пределах определенных значений, а график движется в боковом направлении. При таких параметрах чаще для входа на рынок используют осцилляторы, среди которых выделяется Stochastic. Контртрендовые. Применяются при откатах цены от текущих значений. Подобные ситуации складываются, когда, например, стоимость актива постоянно идет вверх, но на определенный временной период снижается. Используя стратегию на ценовых откатах, трейдеры могут открывать позиции против текущего тренда. В этом случае отличным инструментом считаются волны Боллинджера, которые дают своевременные сигналы и не перерисовываются. Для скальпинга. Эта стратегия предусматривает открытие одновременно нескольких сделок в ситуации, когда наблюдается незначительное колебание цен на рынке. Инструменты, применяемые для скальпинга, не должны запаздывать или перерисовываться. Основной недостаток таких индикаторов заключается в том, что они часто дают неточные сигналы. При работе на слабоволатильном рынке рекомендуют использовать BinaryCash, Scalper Dream и ряд других инструментов. Сигнальные (стрелочные). В основе индикаторов этого типа лежат сложные алгоритмы, благодаря которым облегчается работа с техническими инструментами. Трейдерам не нужно дожидаться формирования фигур. Индикатор сигнализирует об оптимальных точках входа на рынок, выводя на графике стрелки либо точки. Некоторые инструменты делают звуковое оповещение.

Среди перечисленных выше индикаторов стоит отметить стрелочные, так как они дают сигналы без запаздывания и редко перерисовываются. При этом трейдер не должен полагаться исключительно на данные инструменты. Стрелочные индикаторы лишь показывают потенциально прибыльные моменты для входа на рынок. Окончательное решение трейдер должен делать, основываясь на собственном анализе графика и других показателей.

Индикаторы для скальпинга также подходят под вышеперечисленные условия. Однако эти инструменты отличаются одним существенным недостатком: они часто дают неточные сигналы.

Виды индикаторов для торговли бинарными опционами

Индикаторы без перерисовки и запаздываний, применяемые для торговли бинарными опционами, отличаются тем, что дают несколько сигналов для входа на рынок. Благодаря этому трейдер может подобрать оптимальный момент для открытия сделки. Характер сигналов от индикатора в дальнейшем не меняются.

BOSS

К числу преимуществ использования стрелочного индикатора для бинарных опционов BOSS относят следующее:

высокий уровень доходности, достигающий 69%;

соответствует правилам манименеджмента;

помимо стрелок индикатор сигнализирует о точке входа посредством сообщений.

Стрелочник BOSS подходит для работы на 15-минутном таймфрейме. Добиться результативной торговли, используя этот индикатор, можно, если следовать нескольким правилам:

Стрелка образуется на графике в момент, когда начинает формироваться новая свеча. Поэтому на рынок следует входить, как только появится сигнал. В углу экрана в этот момент возникает сообщение о необходимости открыть сделку на покупку опциона или . Когда стрелка направлена вверх, необходимо открывать сделку на покупку опциона . Если стрелка направлена вниз, следует выставлять ордер на покупку .

Вторая отличительная особенность BOSS заключается в том, что индикатор редко дает ложные сигналы.

Six Seconds Trades

Стрелочный индикатор для бинарных опционов Six Seconds Trades рекомендован для работы со скальпирующей стратегией или турбо опционами. Индикатор отличается сравнительно простым интерфейсом. Оптимальным для Six Seconds Trades считается минутный график. Принцип работы с этим индикатором сводится к следующим правилам:

Зеленая стрелка на графике указывает на необходимость покупки актива (покупка опциона ). Красная стрелка сигнализирует о продаже актива (покупка опциона ). Открывать позицию необходимо, когда закроется бар либо свеча, над или под которыми появился сигнал.

Стрелочник Six Seconds Trades лучше ведет себя на волатильном рынке. Поэтому инструмент рекомендуют использовать для торговли наиболее популярными валютными парами. Данный индикатор можно отнести к условно-бесплатным. Обычная версия Six Seconds Trades дает сигналы с запаздыванием. За инструмент, лишенный этого недостатка, придется заплатить.

KILLBINARYSIGNALS-2

Этот стрелочный индикатор относится к числу наиболее востребованных, так как не перерисовывается и своевременно дает сигналы о входе на рынок. Причем для работы с бинарными опционами рекомендуется использовать именно вторую версию инструмента, так как первая часто меняла значения во время трейдинга.

Если KILLBINARYSIGNALS-2 формирует на графике синюю стрелку, необходимо открывать сделку на покупку опциона CALL; красную стрелку — опциона PUT.

Алгоритмы, на базе которых работает данный индикатор, учитывают следующие показатели:

сила волатильности выбранного актива;

риск возникновения пробоя либо отката цены;

уровни поддержки и сопротивления;

характер изменения стоимости актива по отношению к другим важным ценовым уровням.

Ряд источников в Сети приводит информацию о том, что стрелочный индикатор KILLBINARYSIGNALS-2 позволяет извлекать прибыль в 97% сделок. На практике ситуация выглядит несколько иначе. Однако индикатор действительно отличается высокой эффективностью.

Большинство инструментов технического анализа без перерисовки и задержки можно встроить в платформу МТ4. Интернет-порталы в редких случаях позволяют использовать дополнительные индикаторы. Практически все веб-платформы поддерживают исключительно встроенные инструменты. При этом трейдеры могут воспользоваться живыми графиками (в частности, TradingView), которые позволяют устанавливать дополнительные индикаторы.

