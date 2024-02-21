Индикатор для бинарных опционов Trend Direction предназначен для определения участков тренда и флэта на графике финансового инструмента. Он может использоваться, как фильтр сигналов на открытие сделок по тренду, так и в качестве самостоятельного инструмента технического анализа.

Развитая система встроенных алертов не позволит трейдеру пропустить сигнал об открытии сделки, а надежный осциллятор, лежащий в его основе, предостережет от торговли во флэте. Однако, его название разработчики держат в секрете и просят за свою разработку $37. В ходе этого обзора узнаем, стоит ли этот инструмент таких денег, и по какому принципу он работает.

Не вызывает сомнения, что он может одинаково успешно применяться в торговле на Форекс и рынке бинарных опционов. Для его использования не нужно обладать каким-то опытом. И это обстоятельство делает Trend Direction очень привлекательным для новичков, которые могут скачать его с нашего сайта в ознакомительных целях абсолютно бесплатно.

Содержание:

Характеристики индикатора для бинарных опционов Trend Direction

Установка индикатора для бинарных опционов Trend Direction

Индикатор Trend Direction устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Trend Direction

Индикатор для бинарных опционов Trend Direction относится к классическим “подвальным” осцилляторам, располагающимся под графиком торгового инструмента. С его помощью очень легко визуально выделять зоны флэта и участки однонаправленного изменения цен – тренд.

Как видно на предыдущем слайде, зона флэта подсвечена светло-серым цветом (Flat), в то время как нисходящий тренд подсвечен барами красного и темного-красного цвета (Trend Down), а тренд вверх – синего (Trend UP). Все просто и очень наглядно. Новички точно оценят.

Параметры этого помощника трейдера состоят из трех основных блоков:

Базовые настройки;

Визуализация;

Оповещения (алерты).

Базовые настройки индикатора для бинарных опционов состоят из следующих параметров:

Bars Count – количество свечей (баров), на которых отображаются показания индикатора;

Period – выбор периода расчета осциллятора;

Start Flat After Bar - количество свечей (баров), пропускаемых после окончания тренда, перед отрисовкой флэта.

В блоке визуализации пользователь может настраивать цветовую гамму и внешний вид осциллятора:

Color – содержит 4 цветовые палитры: автоматическая (Auto), на черном фоне (On Black), на белом фоне (On White) и ручная настройка (Manual), при выборе которой активируется настройка цвета каждого элемента;

Floor Color – в случае выбора режима “Manual” для Color задает цвета участков флэта, тренда, ценового роста и снижения;

Histo Width (0 - Auto) – выбор толщины гистограммы (если присвоить этому параметру значение 0, ширина подберется автоматически).

Настройки оповещений в этом индикаторе очень разнообразны и наверняка понравятся многим трейдерам:

Alert позволяет включать (On) и отключать (Off) сообщения, а также задавать режимы их отображения: только для сигналов на покупку (Only UP) и наоборот – только для сигналов на продажу (Only DN);

Alert Work Time – задает расписание сообщений по часам и минутам (по умолчанию указано 00:00 – 23:59);

Alert Pop Up – включает/выключает всплывающее окно;

Alert Push – включить/отключить Push уведомление;

Alert E-mail – вкл./выкл. оповещение по электронной почте;

Alert Sound – вкл./выкл. звуковое оповещение;

Alert Sound Name – выбор файла звукового оповещения.

Сигналом к открытию сделок по Trend Direction выступает смена цвета (баров), что говорит об изменении курсовой динамики анализируемого финансового инструмента. Бары, окрашенные в темно-серый цвет, указывают на наличие тренда, в то время как светло-серые отрезки указывают на флэт. Пока рыночная фаза (тренд или флэт) не изменится, цвет вертикальных отрезков также будет сохранять свой цвет.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Trend Direction

Индикатор для бинарных опционов Trend Direction дает довольно много точных сигналов в условиях устойчивого однонаправленного ценового движения торгуемого инструмента. По сути, он не только способен играть роль классификатора тренда, уверенно отделяя участки курсового роста и снижения от торговли в диапазоне, но и генерирует большое количество сигналов для открытия позиций на покупку (Call) и продажу (Put).

Для того, чтобы лучше разобраться с правилами торговли по тренду советуем ознакомиться с подборкой статей, специально посвященных этой теме:

Для совершения сделок по сигналам индикатора для бинарных опционов Trend Direction не потребуется использовать никаких дополнительных фильтров. Все, что необходимо для торговли уже заложено в этот аналитический инструмент.

Чтобы заработать на снижении цен, необходимо дождаться смены цвета вертикальных отрезков в центре осциллятора со светло-серого на темно серый и появления бара красного цвета. На открытии следующего временного интервала открываем опцион Put.

Для заработка на росте действуем зеркально – дожидаемся возникновения тренда после флэта, о чем свидетельствует смена цвета отрезков в середине осциллятора со светло-серого на темно-серый и ждем появления голубого бара. Затем на открытии новой свечи покупаем Call.

Рекомендуемое время экспирации 3 свечи. Однако, для конкретной валютной пары следует подбирать время экспирации, исходя из результатов тестирования на истории и используемого таймфрейма.

С целью повышения процента прибыльных сделок, сигналы осциллятора можно дополнительно отфильтровать с помощью различных приемов и методов технического анализа и индикаторов паттернов для MetaTrader 4.

Открытие опциона Call

Цвет баров в середине осциллятора изменил цвет со светло-серого на темно-серый (начался тренд). Появился бар синего цвета, что говорит о зарождении ценового импульса к росту. На открытии новой свечи открываем Call.

Открытие опциона Put

Цвет баров в середине осциллятора изменил цвет со светло-серого на темно-серый (начался тренд). Появился бар красного цвета, что говорит о зарождении ценового импульса к снижению. На открытии новой свечи открываем Put.

Заключение

Индикатор бинарных опционов Trend Direction – универсальный и многоуровневый инструмент технического анализа, способный дополнить любую торговую систему. Его оценят не только любители турбо-опционов и быстрых сделок, но и внутридневные трейдеры рынка Форекс, удерживающие позиции от нескольких минут до нескольких часов.

В целом эта разработка стоит своих небольших денег и способна генерировать достаточно много эффективных сигналов, не требующих дополнительной фильтрации разными методами. Тем не менее, для некоторых валютных пар фильтрация сигналов все же может понадобиться. Обязательно проверяйте эффективность точек входа и их прибыльность на исторических данных конкретного финансового инструмента.

Общая рекомендация – используя этот аналитический инструмент в торговле бинарными опционами, старайтесь избегать ценовых консолидаций и флэтовых участков рынка. Начните с демо-счета у проверенного брокера, применяя все правила риск-менеджмента и мани-менеджмента. И только получив положительный результат на виртуальных деньгах, переходите к торгам на реальном счете. Желаем всем попутного тренда!

