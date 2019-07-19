Книги по трейдингу

Известный американский инвестор Уоррен Баффет, уже многие годы фигурирует в списке Форбс. Он является весомой личностью в экономической жизни Америки, к его советам прислушиваются, а он не стеснятся их давать и делиться опытом с молодым поколением.

Книга одного из самых успешных людей в мире Дональда Трампа, открывает секреты достижения успеха в бизнесе. И это не теории, а реальная история жизни миллиардера.

Получить прибыль на фондовом рынке и заработать с помощью интернета возможно, если точно знаешь как. К книге детально описана технологии и инструкции для получения каждого вида прибыли.

«Скорая помощь трейдерам» - вот что такое книга Александра Элдера. Она расскажет о секретах тактики игры, о психологии поведения, управлении доходами просто и доступно. Конкретные инструкции, которые можно применить прямо здесь и прямо сейчас.

Книга научит вас нестандартно разрабатывать торговые системы на биржевом рынке, так, как это удобно именно вам и в соответствии с вашими чертам характера. Инициативный и доходный трейдинг с книгой Ван Тарпа.

Книга, которая подробно объясняет принцип работы блокчейна и рассказывает о том, где и как это технология может применяться.

Автор книги известен своими успехами на рынке, признан как квалифицированный технический аналитик последних лет. В своем исследовании он предлагает ознакомиться с основами солидной и убедительной торговли на коротких тайм-фреймах.

Путь к эксперту в техническом анализе автор описывает с своей книге. Первые дни освоения науки торговли акциями были полны ошибок и бесплодных надежд и тогда Элдер решил использовать свои знания по психологии.

Стресс от рискованных решений в неопределенных ситуациях близок каждому читателю, однако для трейдера последствия могут быть намного опаснее, чем в другой профессии.

Автор книги честно предупреждает, что его работа не защитит и не спасет от всех сложных ситуаций на финансовом рынке. Она лишь даст понимание как оградиться от ошибок и стать удачливым игроком.

Книга основана на личном опыте и трейдинге Александра Элдера, а также даны важные советы для тех кто начинает свой путь трейдинга.

Участник известного эксперимента в области трейдинга, рассказывает о том, чему и как обучал новичков руководитель эксперимента – Ричард Деннис. Рекомендуется к прочтению как опытным, так и начинающим трейдерам.

Книга Майкла Ковела «Биржевая торговля по трендам» объясняет понятным языком сложные темы торговли по тренду и его следованию, а также подробно отвечает на самые часто задаваемые вопросы.

Восточная теория, касающаяся игры на бирже, считается объектом изучения многих специалистов. Пришла пора разобраться более подробно, из чего именно она состоит и какую пользу может принести.

Многие сталкивались с действиями мошенников на финансовой бирже. Как уберечься и сохранить свои деньги? Об этом можно прочитать в книге журналиста, который провел грандиозное исследование тонкостей работы в сфере финансов.

Из данной книги вы узнаете, каким был рынок после 1980 года и также о том, что нужно простому трейдеру, чтобы добиться успеха в торговле на финансовых рынках.

Данная книга расскажет о том, как можно получать прибыль в краткосрочной перспективе, не прибегая к рискованным методам в торговле на финансовых рынках.

Данная книга расскажет, почему 95% трейдеров теряют свои деньги на рынке с психологической точки зрения и о чем стоит позаботиться прежде, чем начинать заниматься торговлей.

Психология в торговле играет очень важную роль и в данной книге рассказывается, какой подход стоит использовать, чтобы контролировать свои эмоции и желания во время торгов.

Лучшие книги для эффективного трейдинга

Трейдер — современная профессия, которая становится все более популярной. В помощь начинающим созданы видеоуроки, написана масса статей и учебников, проводятся вебинары и другие виды донесения информации. Книги по трейдингу, будь то обычные или электронные, постепенно уходят на второй план, поскольку разработаны другие, более интересные методики обучения.

Уделите немного времени, чтобы прочитать бесплатные книги трейдингу, проанализировать рекомендации профессионалов, и убедитесь, что все они очень действенны.

Стоит ли читать книги о трейдинге?

Многие начинающие инвесторы не желают тратить время на длинные тексты, предпочитая им видеоролики, общение по скайпу и другие формы изучения материала. Но именно в книгах по трейдингу, написанных признанными авторитетами на финансовых рынках, содержится тот фундамент, на который в дальнейшем будет опираться все последующее обучение.

Чтобы понять, как функционируют финансовые рынки, необходимо прочесть и проанализировать хотя бы один учебник, считающийся классикой. Лучшие книги по трейдингу должны быть всегда под рукой, в них вы найдете ответы на многие вопросы, интересующие новичков. Более популярные способы подачи материала должны выступать только как дополнение.

Эксперты рекомендуют

Есть целый ряд книг по трейдингу, написанных опытными биржевиками, прочитав которые, вы получите целостную картину происходящих на финансовых рынках процессов и научитесь грамотно торговать.

Лучшие книги по трейдингу для начинающих — кладезь важной и ценной информации.

«Умный инвестор»

Эта книга Бенджамина Грэхема, написанная еще в 1949 г., стала в прямом смысле настольной для многих людей, добившихся в жизни огромного успеха. Например, ее рекомендует американский миллиардер Уорен Баффет. Один из лучших мировых экономистов дает немало полезных советов об инвестировании, защите от инфляции и др.

«Трейдинг — ваш путь к финансовой свободе»

Среди книг по трейдингу для новичков именно эта наиболее востребована у делающих первые шаги в мире инвестиций. Автор пособия — Ван Тарп, сам профессиональный трейдер. Он доступно и очень интересно рассказывает об особенностях торговли на финансовых рынках.

«Мысли по-крупному и не тормози»

Популярная в бизнес-среде книга Дональда Трапма пригодится всем, кто хочет достичь вершин успеха в бизнесе. В ней есть все для того, чтобы научиться мыслить глобально, развивая собственное дело.

Книга «Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры»

В списке полезных книг про трейдинг эта занимает одно из первых мест. Ее автор А. Элдер как опытный биржевой игрок дает ценные советы по контролю за денежными средствами, раскрывает психологию трейдеров, указывает на типичные ошибки.

«Богатый папа, бедный папа»

Одна из книг про трейдинг, обучающая правильному мышлению, которое поможет добиться финансового успеха. Р. Кийосаки предлагает начать путь к мечте с самого себя, изменив собственное восприятие жизни.

«Множественные источники дохода»

Р. Аллен делится богатым опытом о том, как управлять финансами, во что лучше всего инвестировать, как сделать бизнес прибыльным, а также дает советы по таймменеджменту. Это, несомненно, одна из лучших книг по трейдингу для начинающих.

«Межрыночный технический анализ»

Среди лучших книг по трейдингу эта выделяется действительно новаторским подходом. Д. Мерфи — один из первых авторов, детально изучающих взаимное влияние рынков акций, товаров, валютных и фондовых рынков друг на друга. Он дает советы, как эту взаимосвязь лучше использовать для получения дохода.

«Игры, в которые играют акулы бизнеса»

Нейропсихолог М. Холл рассказывает, как эффективно управлять собой и другими для достижения успеха в бизнесе.

Перечисленные книги по трейдингу — далеко не все пособия, популярные в среде инвесторов, но они наиболее полезны при освоении азов торговли. Их основа - практический опыт авторов, изложены их мысли и наблюдения. Вы всегда можете эти и другие книги по трейдингу скачать бесплатно для более качественного самообразования.