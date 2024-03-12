        Индикатор для бинарных опционов Gann Made Easy

        Индикатор для бинарных опционов Gann Made Easy создан для торговли по методам легендарного  трейдера – Уильяма Ганна. Этот человек, не имея образования, только с помощью собственных методов сумел заработать более 50 миллионов долларов. Огромное состояние ему принесла уникальная стратегия, основанная на рыночных циклах. По сей день остается загадкой его феноменальная способность предсказывать развороты рынка.

        Этот индикатор основан на лучших принципах его торговли и способен давать точные сигналы на покупку и продажу в сочетании с уровнями стоп-лосс и тейк-профит, что важно для торговли на Форексе. Возможно, в мире валютного рынка этот инструмент и не станет настоящим героем, но для бинарных опционов он обладает вполне приличным потенциалом. На наш взгляд он определенно стоит внимания, но использовать его нужно особым образом. Как именно - читайте в обзоре.

         Содержание:

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Gann Made Easy

        Установка индикатора для бинарных опционов Gann Made Easy

        Индикатор Gann Made Easy устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Gann Made Easy

        Индикатор для бинарных опционов Gann Made Easy создавался на основе теории Уильяма Ганна. Ее трудно понять не только начинающим, но даже опытным трейдерам. Многие ее элементы основаны на планетарных аспектах (взаимодействии планет), натальных картах (схемах расположения небесных тел на определенную дату) и астрологии. Не меньше сложностей вызывают и более приземленные техники вроде “Веера”, “Квадрата девяти” и “Гексагона Ганна”, а также анализ временных циклов, исследующий повторяющиеся ценовые паттерны.

        Для упрощения изучения рынка и был создан инструмент, генерирующий сигналы на покупку и продажу на основе лучших рекомендаций методов Ганна. Теперь работа трейдера бинарных опционов упростилась до простого следования за сигналами стрелочного индикатора, а тем, кто торгует на Форекс, он любезно предоставляет уровни стоп-лосс и тейк-профит.

        Настроек у него немного. Очевидно, разработчик закрыл большую часть из них, оставив на выбор пользователя подбор цвета уровней фиксации прибыли и стоп-лосса, а также размера сигнальной стрелки – невероятно “важной” характеристики.

        А вот, что действительно необходимо отрегулировать, если торгуете на Форексе – расстояние в пунктах от цены открытия сигнального бара до уровня стоп-лосс, именуемое в этом инструменте “Multiply Risk Stop”. От этого значения зависит, как далеко от цены открытия расположится Stop Level.

        Как видим, наши предположения подтвердились. На графике выше сигнал возник на баре с ценой открытия 1,66194, а стоп-лосс установлен на отметке 1,66655. Разница этих величин дает -0,00461. Именно это число в пунктах (-461) подсвечено рядом с уровнем Stop Level.

        Теперь сравним, как выглядят графики с разными настройками “Multiply Risk Stop”.

        Как можно заметить, чем больше величина “Multiply Risk Stop”, тем дальше от уровня открытия сигнальной свечи находится “Stop Level”. Таким образом, соотношение доходность/риск будет тем хуже, чем дальше установлен стоп-лосс, учитывая, что уровни тейк-профит не меняются.

        Теперь о плохом. У этого индикатора есть определенные недостатки: к ним относится довольно грубая настройка вышеописанного коэффициента. Изменять его можно только с шагом 1, что на наш взгляд очень грубо.

        В последнем блоке параметров можно включать/отключать алерты с возможностью их отправки в виде стандартного всплывающего сообщения, письма на электронный адрес или Push-сообщения.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Gann Made Easy

        Индикатор для бинарных опционов Gann Made Easy работает на любом индексе, металле, криптовалюте и таймфрейме. Однако, на практике советуем его использовать совместно с инструментом анализа тренда. Вы можете выбрать наиболее подходящий из нашей подборки лучших индикаторов тренда для бинарных опционов.

        Мы же для повышения процента прибыльных сделок добавим на график экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 100. Будем брать сигналы на покупку от индикатора бинарных опционов Gann Made Easy только в случае, если цены находится выше EMA(100). Для продаж условия зеркальны.

        Для открытия опциона Call:

        1. Цена закрытия предыдущего бара выше EMA(100)
        2. Появилась голубая стрелка
        3. Сразу после появления стрелки, не дожидаясь закрытия свечи, открываем Call

        Для открытия опциона Put:

        1. Цена закрытия предыдущего бара ниже EMA(100)
        2. Появилась золотая стрелка
        3. Сразу после появления стрелки, не дожидаясь закрытия свечи, открываем Put

        Рекомендуемое время экспирации 3 свечи. Однако, для определенного инструмента следует подбирать период удержания позиции, исходя из результатов тестирования на истории и используемого таймфрейма.

        Открытие опциона Call

        В этом примере тренд восходящий, так как цена находится выше EMA (100). Затем  появился голубой сигнал на покупку. Опцион Call покупаем не дожидаясь закрытия свечи, сразу после появления стрелки.

        сигнал на покупку call опциона

        Открытие опциона Put

        Здесь тренд нисходящий, так как цена находится ниже EMA (100). Появилась красный сигнал на продажу. Опцион Put покупаем не дожидаясь закрытия свечи, сразу после появления стрелки.

        сигнал на покупку put опциона

        Заключение

        Индикатор бинарных опционов Gann Made Easy дает шанс каждому трейдеру воспользоваться рекомендациями Ганна. С его помощью можно заметно упростить анализ любого финансового инструмента. При этом никаких предварительных знаний о методах великого трейдера не потребуется. Если хотите понять, каково было бы довериться советам самого Уильяма Ганна – рекомендуем скачать этот индикатор.

        На наш взгляд этот инструмент однозначно заслуживает внимания и стоит своих денег. Фильтруя его сигналы с помощью скользящей средней можно повысить эффективность торговли и количество прибыльных сделок. Проверьте его работу на демо-счете и поделитесь в комментариях своими впечатлениями. Нам интересно знать ваше мнение. Не забывайте применять правила риск-менеджмента и мани-менеджмента. Желаем всем удачной торговли!

        Scruffy
        Big fan of Gann’s methods, but this makes it way more accessible. Definitely trying it out on a live account soon! The signals are super clear, and it’s helping me follow market trends more confidently. For anyone wondering, I’ve had the best results when pairing it with EMA (100).
        27 ноября 2024
        tirant
        Образование не главное - главное голова!!!! Лишний раз убеждаюсь.
        Богдан, ну как раз образование было у Вильяма дай Бог каждому) читал его биографию - Он с детства начал изучать те вещи, которые в школах не преподают мистические древние знания, которые потом впоследствии помогли ему выстроить свои системы в трейдинге и благодаря которым он предсказывал движение цены падение рынков и даже многие другие исторические события, не связанные с трейдингом.Так что образование у него было на порядок выше , чем у всех остальных. И это позволило ему заработать хорошо.
        До этого я думаю не дойдет.)))) Владимир, Вы хотите сказать что мы не то изучаем? Нам в мистику надо идти?)))))))
        Богдан, Если так и дальше пойдет, я точно скоро с бубном буду вокруг компа танцевать.))))
        tirant, Главное не приносить кровавые жертвы, и все будет норм!.)))))))))))
        Артур, до этого я думаю не дойдет.))))
        20 мая 2024
        Олег Т.
        Олег Т.
        О! хорошая тема раз сам Ганн приложил сюда руку и свои мозги))) Видный и серьезный был чел СТоит посмотреть. Кто смотрел? тестил? может дайте первые резы?
        17 мая 2024
        Артур
        Образование не главное - главное голова!!!! Лишний раз убеждаюсь.
        Богдан , ну как раз образование было у Вильяма дай Бог каждому) читал его биографию - Он с детства начал изучать те вещи, которые в школах не преподают мистические древние знания, которые потом впоследствии помогли ему выстроить свои системы в трейдинге и благодаря которым он предсказывал движение цены падение рынков и даже многие другие исторические события, не связанные с трейдингом.Так что образование у него было на порядок выше , чем у всех остальных. И это позволило ему заработать хорошо.
        Владимир , Вы хотите сказать что мы не то изучаем? Нам в мистику надо идти?)))))))
        Богдан , Если так и дальше пойдет, я точно скоро с бубном буду вокруг компа танцевать.))))
        tirant , Главное не приносить кровавые жертвы, и все будет норм!.)))))))))))
        13 мая 2024
        tirant
        Образование не главное - главное голова!!!! Лишний раз убеждаюсь.
        Богдан , ну как раз образование было у Вильяма дай Бог каждому) читал его биографию - Он с детства начал изучать те вещи, которые в школах не преподают мистические древние знания, которые потом впоследствии помогли ему выстроить свои системы в трейдинге и благодаря которым он предсказывал движение цены падение рынков и даже многие другие исторические события, не связанные с трейдингом.Так что образование у него было на порядок выше , чем у всех остальных. И это позволило ему заработать хорошо.
        Владимир , Вы хотите сказать что мы не то изучаем? Нам в мистику надо идти?)))))))
        Богдан , Если так и дальше пойдет, я точно скоро с бубном буду вокруг компа танцевать.))))
        13 мая 2024
        Богдан
        Образование не главное - главное голова!!!! Лишний раз убеждаюсь.
        Богдан , ну как раз образование было у Вильяма дай Бог каждому) читал его биографию - Он с детства начал изучать те вещи, которые в школах не преподают мистические древние знания, которые потом впоследствии помогли ему выстроить свои системы в трейдинге и благодаря которым он предсказывал движение цены падение рынков и даже многие другие исторические события, не связанные с трейдингом.Так что образование у него было на порядок выше , чем у всех остальных. И это позволило ему заработать хорошо.
        Владимир , Вы хотите сказать что мы не то изучаем? Нам в мистику надо идти?)))))))
        13 мая 2024
        Сергей
        Образование не главное - главное голова!!!! Лишний раз убеждаюсь.
        Богдан , ну как раз образование было у Вильяма дай Бог каждому) читал его биографию - Он с детства начал изучать те вещи, которые в школах не преподают мистические древние знания ,,, И это позволило ему заработать хорошо.
        Владимир , в статье, наверное, имеется ввиду, что не было профильного образования по трейдерству...
        13 мая 2024
        Владимир
        Образование не главное - главное голова!!!! Лишний раз убеждаюсь.
        Богдан , ну как раз образование было у Вильяма дай Бог каждому) читал его биографию - Он с детства начал изучать те вещи, которые в школах не преподают мистические древние знания, которые потом впоследствии помогли ему выстроить свои системы в трейдинге и благодаря которым он предсказывал движение цены падение рынков и даже многие другие исторические события, не связанные с трейдингом.Так что образование у него было на порядок выше , чем у всех остальных. И это позволило ему заработать хорошо.
        13 мая 2024
        Сергей
        Образование не главное - главное голова!!!! Лишний раз убеждаюсь.
        Богдан , Совершенно верно. Главное, что в голове находится!!!!
        Трейдер БО , Образование кстати у него было на высоком уровне, он обладал колоссальной памятью и супер аналитическим умом предвидения + за свою жизнь сколько он книг написал, так что насчёт того что он без образования - это какая-то ошибка,наверное)
        10 мая 2024
        Трейдер БО
        Образование не главное - главное голова!!!! Лишний раз убеждаюсь.
        Богдан , Совершенно верно. Главное, что в голове находится!!!!
        10 мая 2024
        Артур
        Судя по описанию вещь хорошая.
        10 мая 2024
        Богдан
        Образование не главное - главное голова!!!! Лишний раз убеждаюсь.
        10 мая 2024
        10 мая 2024
        Сергей
        Супер публикация одно только начало и упоминание о Вильяма Делберта Ганна, говорит о многом потому что он замечательно разбирался не только в трейдинге но и в геометрии астрономии астрологии и античной математике. Наверное эти знания позволили ему и разработать потрясающий инструмент технического анализа углы Ганна и другие схемы анализа рынка при торговле. С интересом читаю дальше и думаю надо уделить внимание этому индикатору для тестирования. Как всегда огромный респект команде за увлекательный материал и инструмент.
        Владимир , Говорят что он был мистиком и то как он торговал не иначе как колдовтство ))) думаю этот инструмент заслуживает внимательного изучения.... СПС
        10 мая 2024
        Владимир
        Супер публикация одно только начало и упоминание о Вильяма Делберта Ганна, говорит о многом потому что он замечательно разбирался не только в трейдинге но и в геометрии астрономии астрологии и античной математике. Наверное эти знания позволили ему и разработать потрясающий инструмент технического анализа углы Ганна и другие схемы анализа рынка при торговле. С интересом читаю дальше и думаю надо уделить внимание этому индикатору для тестирования. Как всегда огромный респект команде за увлекательный материал и инструмент.
        10 мая 2024
        10 мая 2024
