Индикатор для бинарных опционов Fire Rider Indicator v2.86 – это сигнальный индикатор без перерисовки, сигналы которого не исчезают при обновлении графика. Благодаря этому можно проверять его эффективность на истории или через тестер и использовать для торговли как на рынке Форекс, так и для бинарных опционов.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Fire Rider Indicator v2.86

Установка индикатора для бинарных опционов Fire Rider Indicator v2.86

Индикатор Fire Rider Indicator v2.86 устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора Fire Rider Indicator v2.86 для бинарных опционов

Fire Rider Indicator v2.86 является сигнальным и генерирует очень частые сигналы, которые не перерисовываются. На чем основан данный индикатор, сказать сложно, так как его настройки ограничены лишь визуальными параметрами.

Из предложенных настроек можно выбрать вид сигналов, включить или выключить логотип автора, поменять цвет графика, включить или выключить алерты:

Если вы решите менять вид стрелочек, то можно выбрать из трех предложенных вариантов:

Arrow; Grail Arrow; Signal Arrow.

Также тот цвет графика, который вы видите, является настройкой и будет работать без шаблона и без изменений самого графика. Чтобы их использовать, просто нужно включить переменную «Chart Color».

Другие настройки позволяют включить алерты на ПК и смартфоне, и также можно поменять цвета самих стрелочек.

Правила торговли по индикатору Fire Rider Indicator v2.86 для бинарных опционов

Есть один важный момент, который стоит учитывать при торговле с индикатором для бинарных опционов Fire Rider Indicator v2.86. Так как он генерирует большое количество сигналов и их обязательно нужно фильтровать, так как если вести торговлю по всем сигналам сразу, то можно слить весь депозит. Самым простым способом фильтровать сигналы является торговля по тренду. Поэтом стоит изучить то, как работает тренд:

Если вы полностью понимаете, как торговать бинарными опционами по тренду, то сможете отсеять более 75% убыточных сигналов. Конечно, Fire Rider Indicator v2.86 можно использовать без вспомогательных инструментов, но мы не рекомендуем этого делать, так как очень много сигналов будет является убыточными и лучше перестраховаться. Дополнительным вариантом перестраховки может послужить использование этого индикатора вместе с другими. Когда мы тестировали его работу, то обратили внимание, что он неплохо показывает себя вместе с Stochastic Oscillator. Поэтому правила торговли по нему будут включать в себя Стохастик:

Итак, для покупки опционов Call нужно, чтобы:

Был восходящий тренд. Стохастик был выше уровня «20». Появилась стрелка, направленная вверх.

Для опционов Put нужно, чтобы:

Был нисходящий тренд. Стохастик был ниже уровня «80». Появилась стрелка, направленная вниз.

Таймфрейм можно использовать любой, а экспирация должна составлять 1 свечу.

Открытие опциона Call

Теперь рассмотрим потенциальные сделки на примерах.

В этом случае у нас началось движение вверх (тренд поменялся на восходящий), стохастик начал пересекать уровень «20» и появился сигнал (стрелочка вверх), после чего можно было покупать опцион Call с экспирацией в 1 свечу:

Открытие опциона Put

В этом случае у нас началось движение вниз (тренд поменялся на нисходящий), стохастик начал пересекать уровень «80» и появился сигнал (стрелочка вниз), после чего можно было покупать опцион Put с экспирацией в 1 свечу:

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Fire Rider Indicator v2.86 – это сигнальный инстурмент, который, как выяснилось, стоит использовать только вместе с вспомогательными инструментами, так как он генерирует много сигналов и без фильтрации они будут приносить больше убытков, чем прибылей. Вне зависимости от фильтра, которые вы будете использовать (Стохастик или любой другой индикатор), важно протестировать все на демо-счету, и только потом переходить на реальный счет.

Помимо этого, чтобы обезопасить свой депозит, всегда стоит помнить про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Fire Rider Indicator v2.86 скачать бесплатно

Смотрите также:

Как заработать на бинарных опционах

На чем зарабатывают брокеры бинарных опционов

Топ 5 ошибок трейдера бинарными опционами

Платформы для торговли бинарными опционами