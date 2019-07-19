Условия и определения

Клиент заявляет, подтверждает и гарантирует, что все средства, переданные сайту принадлежат исключительно Клиенту и свободны от залоговых, налоговых, закладных или любых других обязательств. Кроме того, любые средства, переданные сайту Клиентом, никаким образом, прямо или косвенно, не являются доходами, полученными путем каких-либо незаконных действий или результатом преступной деятельности. Клиент подтверждает, что все средства переданные на сайт являются добровольным взносом в развитие и продвижение сайта. Средства передаются в одностороннем порядке и возврату не подлежат.

Клиент действует от своего имени и не является представителем или доверенным лицом любого третьего лица, кроме случаев, когда он может предоставить удовлетворяющие документы и/или доверенности, позволяющие ему выступать в качестве представителя и/или доверенного лица какого-либо третьего лица.

При подписании данного Соглашения Клиент подтверждает, что он/она старше 18 лет (для физических лиц) или обладает полной правоспособностью (для юридических лиц). При этом клиент обязуется не передавать информацию, полученную по средствам данного сайта третьим лицам. В случаи передачи закрытой информации третьим лицам, аккаунт клиента подлежит немедленной блокировке.

Клиент гарантирует подлинность и действительность любых документов, которые Клиент передает Компании.

Клиент согласен получать email рассылки ознакомительного характера, использовать программное обеспечение, разработанное третьими лицами, в том числе указанное выше, браузеры, которые поддерживают протоколы защиты данных совместимые с протоколами, используемыми сайтом. Более того, Клиент согласен проходить процедуру получения доступа к системе сайта, используя такие протоколы.

Нарушение условий пользовательского соглашения может привести к полной или частичной блокировке аккаунта клиента.

Конфиденциальность и защита персональной информации

Мы признаем важность конфиденциальности информации.

В этом документе описывается, какую личную информацию мы получаем и собираем, когда Вы пользуетесь этим сайтом. Мы надеемся, что эти сведения помогут Вам принимать осознанные решения в отношении предоставляемой нам личной информации.

Предоставление информации Клиентом:

Если Вы просто просматриваете сайт без регистрации, информация о Вас не публикуется на сайте. Когда Вы комментируете материалы на сайте, вы публикуете каждое слово из того, что написали, и эта информация будет храниться и показываться другим посетителям проекта. Это касается статей, полезных советов, материалов, личных страниц пользователей, комментариев и т.п.

При регистрации на Сайте клиент предоставляет следующую информацию: адрес электронной почты и телефон. Кроме того телефон не является обязательным и подписчик может заполнить его любыми данными.

Клиент, указывая на сайте при регистрации свои контактные данные (имя, контактный телефон, e-mail адрес), понимает, что вносимые им данные не являются персональными данными, идентифицирующими Клиента на основании п.1 ст.8 Федерального Закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ, предоставляются Продавцу добровольно, и в объеме, необходимом и достаточном для исполнения Продавцом обязательств перед Клиентом.

Продавец использует предоставленную информацию для выполнения своих обязательств перед Клиентом в соответствии и на основании Федерального Закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ.

Разглашение информации, полученной Продавцом:

Продавец обязуется не разглашать полученную от Клиента информацию. Не считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств перед Клиентом.

Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями закона.

Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.



Рассылки и информационные сообщения.

При регистрации на Сайте Клиент дает согласие на получение от Продавца рассылок рекламно-информационного характера.

Настройка параметров рассылки (периодичность получения, возможность отказа от рассылки и пр.) размещена в разделе «Личный кабинет», в пункте «Изменить профиль».

Рассылки поступают в виде электронного письма на адрес указанный Клиентом при регистрации на сайте.

Как отписаться:

В каждом письме рассылки есть ссылка на отписку.

Отказ от ответсвенности:

Вся информация на сайте, несет исключительно ознакомительный (информационный) характер и не является призывом к действию. Мы не обещаем никаких быстрых заработков используя информацию с нашего сайта. Вы можете потерять свои деньги торгуя на финансовых рынках. Все решения клиент должен принимать самостоятельно. Кроме того, некоторая информация может изменяться и дополняться в процессе работы сайта, клиент обязан самостоятельно следить за ее обновлением.