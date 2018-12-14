Индикаторы для скальпинга

Среди наиболее рискованных стратегий торговли бинарными опционами выделяется скальпинг. При этом он привлекает многих трейдеров, так как позволяет быстро добиться высоких результатов и получать большой доход от работы на финансовом рынке бинарных опционов. Мы рекомендуем использовать специальные индикаторы при работе со скальпингом. Эти инструменты откроют доступ к прибыльным сделкам.

Scalper Dream

Индикатор Scalper Dream поддерживается платформой Meta Trader 4 и относится к скальперским индикаторам для бинарных опционов. После установки инструмента в платформу и на несения его на нужный актив, под графиком выбранного актива появляется новое окно с гистограммой. На самом графике выводится следующая текстовая информация:

сила текущего тренда;

название выбранного актива;

время до закрытия свечи.

Наиболее важным с нашей точки зрения считается параметр сила тренда.

Мы рекомендуем входить на рынок, когда гистограмма меняет цвет. При этом необходимо обращать на силу тренда. Данный показатель должен превышать 65%. Как только достигаются оба условия, можно открывать ордер на покупку опциона call или put. С выбором временного интервала и экспирации могут возникнуть определенные сложности. Трейдеры для анализа используют различные графики, в том числе и минутный. Чаще экспирацию устанавливают на уровне 1-5 свечей.

BinaryCash Comodo

Это второй индикатор для скальпинга который можно применять для торговли бинарными опционами и который не перерисовывает график. BinaryCash Comodo относится к числу стрелочных инструментов технического анализа. Согласно нашему опыту, индикатор выдает очень точные сигналы для бинарных опционов.

Одна из особенностей инструмента заключается в том, что он прост в использовании. Индикатор сигнализирует о наличии удачного момента для входа на рынок, формируя на графике стрелку, направление которой показывает, какой тип опциона следует покупать (вверх — Put, вниз — Call).

Выставлять ордер с экспирацией в один бар необходимо сразу после того, как закрывается последняя свеча. Временной интервал при этом может быть любым, но мы рекомендуем работать с таймфреймом М5.

Эффективность скальпера BinaryCash Comodo в бинарных опционах подтверждает приведенный ниже график, который показывает, что из четырех открытых сделок только одна может быть убыточной. На практике данный индикатор дает точные прогнозы в 66% случаев. По сути, каждый второй контракт (опцион) из трех оказывается прибыльным. Добиться такого результата со скальпингом другими методами достаточно сложно.

Из недостатков, присущих BinaryCash Comodo, следует отметить то, что индикатор редко дает сигналы для бинарных опционов . Причем при работе с некоторыми активами приходится долго ждать появления стрелки. Поэтому мы рекомендуем одновременно открывать несколько ценовых графиков, чтобы торговля была динамичной.

Double ZigZag

Скальпер ZigZag относится к группе классических индикаторов, используемых в скальпинге. Сигналы, которые дает этот инструмент, часто оказываются верными. Однако оповещение о моменте для входа на рынок поступает с заметным опозданием.

В итоге трейдеры начали экспериментировать с индикатором, стремясь устранить его недостатки. Это привело к появлению множество версий продукта, часть которых сегодня может получить только за деньги. Среди бесплатных модификаций скальперскго индикатора ZigZag, выделяется индикатор Double ZigZag без перерисовки, который отличается от классического тем, что дает более точные сигналы и на графике вместо привычных стрелок появляются точки.

Каждый такой сигнал указывает на скорое изменение направления тренда. Синяя точка свидетельствует о снижении цены, оранжевая — о повышении. Отсутствие перерисовки и высокая точность не способны полностью нивелировать основной недостаток Double ZigZag: как и классическая версия этот индикатор дает сигналы для бинарных опционов с заметным запаздыванием.

Стандартные индикаторы

Используя скальпирующую стратегию во время торговли бинарными опционами, не обязательно применять специфические индикаторы. Для этого вида трейдинга подходят и стандартные инструменты, входящие в состав большинства известных платформ и доступных на живых графиках. Мы рекомендуем использовать подобные скальперские индикаторы для бинарных опционов в комбинациях, так как по отдельности они часто дают ложные сигналы.

Кроме того, чтобы нивелировать описанные ранее недостатки, следует одновременно применять запаздывающие (скользящее среднее, волны Боллинджера и другие) и опережающие (Stochastic, RSI) инструменты.

Еще один момент, на котором мы хотели бы заострить внимание, касается индикаторов без перерисовки . К этим инструментам относятся не только описанные выше осцилляторы. Большинство популярных индикаторов не перерисовываются. В частности, скользящая средняя фиксируется на определенной позиции после закрытия свечи и со временем не меняет своего положения.

Смотрите также: