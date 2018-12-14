        Лучшие индикаторы для скальпинга

        Индикаторы для скальпинга

        Среди наиболее рискованных стратегий торговли бинарными опционами выделяется скальпинг. При этом он привлекает многих трейдеров, так как позволяет быстро добиться высоких результатов и получать большой доход от работы на финансовом рынке бинарных опционов. Мы рекомендуем использовать специальные индикаторы при работе со скальпингом. Эти инструменты откроют доступ к прибыльным сделкам.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Scalper Dream

        Индикатор Scalper Dream поддерживается платформой Meta Trader 4 и относится к скальперским индикаторам для бинарных опционов. После установки инструмента в платформу и на несения его на нужный актив, под графиком выбранного актива появляется новое окно с гистограммой. На самом графике выводится следующая текстовая информация:

        • сила текущего тренда;
        • название выбранного актива;
        • время до закрытия свечи.

        Наиболее важным с нашей точки зрения считается параметр сила тренда.

        График Scalper Dream

        Мы рекомендуем входить на рынок, когда гистограмма меняет цвет. При этом необходимо обращать на силу тренда. Данный показатель должен превышать 65%. Как только достигаются оба условия, можно открывать ордер на покупку опциона call или put. С выбором временного интервала и экспирации могут возникнуть определенные сложности. Трейдеры для анализа используют различные графики, в том числе и минутный. Чаще экспирацию устанавливают на уровне 1-5 свечей.

        BinaryCash Comodo

        Это второй индикатор для скальпинга который можно применять для торговли бинарными опционами и который не перерисовывает график. BinaryCash Comodo относится к числу стрелочных инструментов технического анализа. Согласно нашему опыту, индикатор выдает очень точные сигналы для бинарных опционов.

        Одна из особенностей инструмента заключается в том, что он прост в использовании. Индикатор сигнализирует о наличии удачного момента для входа на рынок, формируя на графике стрелку, направление которой показывает, какой тип опциона следует покупать (вверх — Put, вниз — Call).

        Выставлять ордер с экспирацией в один бар необходимо сразу после того, как закрывается последняя свеча. Временной интервал при этом может быть любым, но мы рекомендуем работать с таймфреймом М5.

        Эффективность скальпера BinaryCash Comodo в бинарных опционах подтверждает приведенный ниже график, который показывает, что из четырех открытых сделок только одна может быть убыточной. На практике данный индикатор дает точные прогнозы в 66% случаев. По сути, каждый второй контракт (опцион) из трех оказывается прибыльным. Добиться такого результата со скальпингом другими методами достаточно сложно.

        График BinaryCash Comodo

        Из недостатков, присущих BinaryCash Comodo, следует отметить то, что индикатор редко дает сигналы для бинарных опционов. Причем при работе с некоторыми активами приходится долго ждать появления стрелки. Поэтому мы рекомендуем одновременно открывать несколько ценовых графиков, чтобы торговля была динамичной.

        Double ZigZag

        Скальпер ZigZag относится к группе классических индикаторов, используемых в скальпинге. Сигналы, которые дает этот инструмент, часто оказываются верными. Однако оповещение о моменте для входа на рынок поступает с заметным опозданием.

        В итоге трейдеры начали экспериментировать с индикатором, стремясь устранить его недостатки. Это привело к появлению множество версий продукта, часть которых сегодня может получить только за деньги. Среди бесплатных модификаций скальперскго индикатора ZigZag, выделяется индикатор Double ZigZag без перерисовки, который отличается от классического тем, что дает более точные сигналы и на графике вместо привычных стрелок появляются точки.

        График Double ZigZag

        Каждый такой сигнал указывает на скорое изменение направления тренда. Синяя точка свидетельствует о снижении цены, оранжевая — о повышении. Отсутствие перерисовки и высокая точность не способны полностью нивелировать основной недостаток Double ZigZag: как и классическая версия этот индикатор дает сигналы для бинарных опционов с заметным запаздыванием.

        Стандартные индикаторы

        Используя скальпирующую стратегию во время торговли бинарными опционами, не обязательно применять специфические индикаторы. Для этого вида трейдинга подходят и стандартные инструменты, входящие в состав большинства известных платформ и доступных на живых графиках. Мы рекомендуем использовать подобные скальперские индикаторы для бинарных опционов в комбинациях, так как по отдельности они часто дают ложные сигналы.

        Кроме того, чтобы нивелировать описанные ранее недостатки, следует одновременно применять запаздывающие (скользящее среднее, волны Боллинджера и другие) и опережающие (Stochastic, RSI) инструменты.

        Еще один момент, на котором мы хотели бы заострить внимание, касается индикаторов без перерисовки. К этим инструментам относятся не только описанные выше осцилляторы. Большинство популярных индикаторов не перерисовываются. В частности, скользящая средняя фиксируется на определенной позиции после закрытия свечи и со временем не меняет своего положения.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Mister X
        One thing I’ve noticed with BinaryCash Comodo is the timing – you have to be quick! As soon as that arrow appears, it’s game on. I always open my position right after the candle closes, and it seems to work well, especially on the M5 timeframe. How do you guys manage the timing with this indicator? Any tips for reducing the lag?
        22 октября 2024
        Serg
        Scalping can be intense, but if you’re up for it, these indicators like Scalper Dream and Comodo can really boost your strategy.
        22 октября 2024
        Scruffy
        Double ZigZag signals do come late sometimes, but I’ve found them pretty accurate when combined with other indicators. 🔥 Still a solid tool!
        22 октября 2024
        Юрий
        Скажу так, для скальпинга и не нужно никаких специфических индикаторов, тут стрелочные лучше всего работают, я еще бывает вместе с канальными их сочетаю, в зависимости от тренда и волатильности рынка. За эти спасибо кстати, попробую, может они лучше чем те которые я использую.
        16 марта 2021
        Максим Максимович
        Скальпировать на бо очень сложно, а торговля на минутках, это не скальпинг, это турбо-опционы)
        07 марта 2020
        Нурлан
        скальпинг это конечно круто, быстрая прибыль, но для бо сложно его применять. индикаторы пойдут, некотоыре можно и не для скальпинга юзать
        20 февраля 2020
        Геннадий
        Можно ли зарабатывать скальпингом? можно. хватит ли нервов и желания этим заниматься? думаю вряд ли. пройдет немного времени и станет что это дорога в никуда.
        19 января 2020
        Kimich
        Хороший индикатор. В работе себя показал наилучшим образом. Помогает подняться хорошо.
        28 декабря 2018
        Leo1010
        Не сторонник я скальпинга, но в закладочки закинул индикатор. Вдруг изменю свое мнение к этой стратегии.
        25 декабря 2018
