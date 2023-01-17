Рейтинг брокеров бинарных опционов по надёжности

Ищете самого надежного брокера бинарных опционов? Выберите надежного брокера доверившись нашему рейтингу брокеров. Мы собрали список и отзывы о самых надежных брокерах в России и не только, торгуя на любой из этих платформ брокера вы гарантируете себе безопасную и надежную торговлю бинарными опционами:

Самые надежные брокеры бинарных опционов должны включать в себя несколько критериев: надежность, функциональность торговой платформы, эффективность службы поддержки и скорость вывода средств. Но первый параметр считается основным. Если брокер ненадежный, то работать с такой компанией нельзя, даже если та соответствует остальным критериям. Поэтому важно знать, как выбирать брокера бинарных опционов в 2026 году.

Надежные брокеры бинарных опционов

Выбрать надежную компанию сложно, так как трейдеры нередко оставляют противоречивые отзывы о сотрудничестве с брокерами. Также в Сети постоянно присутствуют мошенники, которые выглядят честными, предлагая выгодные условия торговли, но обманывающие своих клиентов.

Топ брокеры с лицензией всегда предоставляют прозрачные условия сотрудничества, которые важно изучить перед началом торговли бинарными опционами. Также следует обратить внимание на тематические форумы, где можно прочитать отзывы.

Надежные брокеры в России всегда предлагают доступные для любых трейдеров размеры минимального депозита, и на первом этапе рекомендуется начинать работу, инвестируя не более 50-ти долларов. После совершения нескольких успешных торговых операций следует поставить деньги на вывод. Если брокер позволит снять заработанные средства, то можно инвестировать более крупные суммы.

С целью снижения рисков опытные трейдеры одновременно сотрудничают с 2-3 компаниями, периодически выводя средства с депозитов. Занимаясь торговлей опционами, нужно учитывать, что за каждое принятое решение ответственность несет пользователь. То есть, если трейдер теряет деньги из-за неправильного прогноза, то брокер не возвращает эту сумму.

Формирование рейтингов

Надежные брокеры бинарных опционов отбираются трейдерами по разным критериям. Пользователи часто ориентируются на условия торговли, предоставляемые компанией. В частности, в список таких компаний попадают те компании, которые обеспечивают постоянный вывод денег, предоставляют доступ для широкого списка активов и позволяют использовать множество индикаторов и несколько графиков. Такие условия обеспечивают удобную работу с бинарными опционами и открывают дополнительные возможности для извлечения прибыли.

При составлении данного рейтинга учитывались следующие параметры:

функциональность и технологичность торговой платформы;

торговые условия и размер прибыли, которую предлагает брокер по опционам;

характеристики акционных и бонусных программ;

наличие лицензии;

скорость вывода денег с депозита;

качество работы службы поддержки;

отзывы реальных клиентов;

Эти критерии позволяют составить рейтинг брокеров бинарных опционов по надежности, который будет актуальным не только в 2026 году, а и в последующие годы.

Виды лицензий у надежных брокеров бинарных опционов

Каждая компания, представленная в рейтинге, получила лицензию на ведение финансовой деятельности. Для получения соответствующего сертификата компании должны пройти проверку на соблюдение ряда требований, а также внести вступительный взнос и ежегодно продлевать членство.

Клиенты брокеров с лицензией вправе подавать претензии регулятору на неправомерные действия. Для подтверждения своего мнения трейдер в подобных обстоятельствах должен привести соответствующие доказательства:

скриншоты проведенных/не проведенных операций;

переписку со службой поддержки;

выписку из банка и другие.

Брокеры с лицензией вынуждены соблюдать жесткие правила. В ином случае, если трейдер докажет свою правоту, то регулятор оштрафует компанию и одновременно с этим выплатит пострадавшему лицу компенсацию. Поэтому самые надежные брокеры бинарных опционов стремятся честно выполнять взятые на себя обязательства. Убытки по штрафам в ряде случаев могут превысить совокупный доход.

Брокеры бинарных опционов в основном оформляют следующие виды лицензий:

ЦРОФР. Российская негосударственная организация, которая контролирует деятельность брокеров и диллинговых центров. CySEC. Кипрский финансовый регулятор, который выдает лицензии на ведение финансовой деятельности в Европе. VFSA. Регулятор, работающий на территории Вануату. FSA. Управление по финансовому контролю, Великобритания. MFSA. Единый финансовый регулятор Мальты. LFSA. Финансовый регулятор Лабуана. BVI. Регулятор, который выдает лицензии Виргинских островов. FinaCom. Регулятор, который базируется в Гонконге. Считается влиятельным на мировых финансовых рынках. FinaCom гарантирует, что в случае выявления нарушений со стороны брокера клиент получит компенсацию до 20 тысяч евро.

Чтобы доказать свою честность, некоторые брокеры из рейтинга бинарных опционов по надежности часто оформляют несколько лицензий, которые действительны в разных странах мира. За прохождение подобных процедур компании вынуждены вносить определенную плату, размер которой определяет регулятор. В связи с этим присутствие лицензии считается важным, но не единственным критерием составления рейтинга.

Надежные брокеры, регулируемые ЦРОФР

ЦРОФР считается известным регулятором, который контролирует деятельность брокеров по России и СНГ. Список членов ЦРОФР постоянно пополняется. Так, в 2017 году в состав организации попал брокер Pocket Option.

В рейтинг бинарных опционов по надежности также можно включить Quotex и Evotrade, деятельность которых регулируется ЦРОФР. Эти брокеры предлагают разные условия торговли. В частности, различаются характеристики демо-счета, размеры минимальных депозитов и ставки по одной сделке. Но каждый брокер демонстрирует надежность, которая подтверждена как участием в ЦРОФР, так и отзывами трейдеров.

Выбрать лучшую компанию из списка сложно. Объясняется это тем, что каждый брокер предлагает собственные условия торговли, которые могут быть невыгодны для конкретного трейдера. Если судить по количеству выданных лицензий, то лидерами из указанного списка станут Deriv и Binary. Но меньшее количество сертификатов не означает, что брокер не исполняет своих обязательств.

Топ надежных брокеров бинарных опционов

При выборе надежного брокера бинарных опционов начинающие трейдеры должны обращать внимание на следующие критерии:

размер минимального депозита;

размер минимальной инвестиции в одну сделку;

наличие демо-счета;

качество обучающих материалов;

наличие акций и бонусов.

Многие топ брокеры бинарных опционов вводят ограничение на минимальную сумму пополнения депозита. В основном этот параметр устанавливают на отметке в 5 долларов и выше. Такая сумма считается адекватной для трейдеров-новичков. Благодаря такому ограничению новички застрахуют себя от потери большого количества денег, возникающих из-за характерных для начинающих трейдеров ошибок. Однако опытным трейдерам такие маленькие суммы не подойдут, и они предпочитают начинать торговать с 250 долларов и выше. Этой суммы будет достаточно для наращивания депозита и получения хорошей прибыли.

Приведенное правило касается и критерия поиска надежного брокера бинарных опционов по размеру минимальной инвестиции в одну сделку. Новичкам рекомендуется сотрудничать с компаниями, которые позволяют размещать ордера на сумму от 1 доллара. Это также позволяет уменьшить потери из-за ошибок.

Наличие демо-счета считается важным критерием при составлении рейтинга. Этот инструмент позволяет отточить навыки, полученные в ходе обучения торговле. С помощью демо-счета начинающие и опытные трейдеры проверяют эффективность выбранных стратегий.

Качество обучения считается не основным критерием при отборе. Информацию о торговле цифровыми контрактами можно найти в других источниках. Однако то, насколько качественные обучающие материалы предоставляет компания, свидетельствует о характере взаимодействия брокера с клиентами.

Последний критерий – наличие бонусов и акций. Этот параметр тоже считается не основным. Но наличие бонусов при пополнении депозита и не только повышает привлекательность и надежность брокера в глазах трейдеров.

Надежный брокер бинарных опционов Quotex

предоставляет брокерские услуги для клиентов, которые хотят торговать бинарными опционами с 2020 года. Данная компания регулируется ЦРОФР, как уже говорилось выше.

Несмотря на то, что брокер является молодым, он попал в наш рейтинг благодаря многочисленным отзывам от трейдеров. Брокер Квотекс регулярно выплачивает прибыль и не задерживает переводы. Также на его платформе все сделки совершаются моментально, а анализ можно проводить при помощи большого количества индикаторов и графических инструментов.

При желании в маркете брокера можно приобрести и активировать промокоды и бонусы, такие как безрисковые сделки и бонус на пополнение. Также брокер предоставляет бесплатные сигналы, которые можно использовать в своей торговле или проверить выбранную стратегию.

Надежный брокер бинарных опционов Pocket Option

Сегодня данный надежный брокер бинарных опционов предоставляет возможность торговать бинарными опционами с минимальным депозитом всего в 5 долларов. Pocket Option набрал обширную клиентскую базу, насчитывающую десятки тысяч опытных и начинающих трейдеров, что также относит его к надежным бинарным опционами.

Покет Опшен выделяется на фоне конкурентов за счет следующих особенностей:

входит в состав ЦРОФР;

предлагает минимальный депозит от 5 долларов и сделки от 1 доллара;

предоставляет возможность торговать четырьмя видами опционов;

имеет функциональную торговую платформу;

дает возможность использовать маркет для получения бонусов и промокодов.

Pocket Option представлен на рынке с 2017 года. Несмотря на достаточный опыт оказания брокерских услуг, компания продолжает развиваться. В частности, Покет Опшн улучшает функциональность торговой платформы, тем самым делая работу с бинарными опционами комфортнее.

Надежный брокер бинарных опционов Deriv

Deriv действует на финансовых рынках с 2020 года, но только как отдельный брокер, так как основной компанией, которая владеет брокером Дерив является Binary.com, основанная в 1999 году.

К настоящем моменту Deriv стал очень популярным. При этом компания не перестает развиваться и предлагает новые возможности для заработка на бинарных опционах.

Среди достоинств Дерив трейдеры выделяют следующее:

наличие пяти лицензий, выданных разными регуляторами;

5 торговых платформ;

более пятнадцати видов бинарных опционов, которые доступны для всех трейдеров;

удобные способы пополнения и вывода средств;

различные торговые активы, включая собственные синтетические индексы.

Брокера Deriv можно назвать самым надежным брокером бинарных опционов, так как он предлагает выгодные торговые условия, функциональные платформы и массу возможностей для заработка.

Надежный брокер бинарных опционов Binary

Binary, как уже говорилось ранее, вышел на финансовый рынок в 1999 году. Компания изначально фокусировалась на рынке Forex, так как тогда еще не были распространены бинарные опционы. Но позже компания полностью сосредоточилась на цифровых контрактах.

Бинари за 20-летнюю историю работы открыл свои представительства на японском, малайзийском и других рынках. Деятельность брокера регулируется на основании лицензий, выданных следующими государствами:

Мальта (MFSA);

Две лицензии от Вануату (VFSC);

Виргинские острова (BVI);

Лабуан (LFSA).

Binary также, как и Дерив, имеет не менее четырех торговых платформ, но предлагает для торговли всего пять видов бинарных опционов. Количество торговых активов такое же, включая синтетические индексы.

Надежный брокер бинарных опционов Binarium

Как и Binary, брокер Binarium считается проверенной компанией, так как существует с 2012 года.

Минимальный депозит на платформе брокера Бинариум составляет 10 долларов, а сделки можно проводить с 1 доллара. Также компания постоянно проводит как платные, так и бесплатные турниры с призами в виде реальных денег.

Для трейдеров, счета которых составляют от 500 долларов и выше, доступна торговая комната, предоставляющая общение с опытными трейдерами, аналитику, сигналы и другие бонусы.

Binarium – это активно развивающийся брокер. Компания всегда работала с бинарными опционами и поэтому входит в наш рейтинг.

Заключение

Наш рейтинг брокеров бинарных опционов по надежности позволяет узнать всю необходимую информацию о каждом брокере, включая отзывы других трейдеров, с которыми также можно ознакомиться на нашем сайте. Благодаря полученной информации выбрать самого надежного брокера бинарных опционов становится намного проще.

Не забывайте, что даже если брокер предлагает отличные торговые условия и имеет лицензию, все равно изначально стоит опробовать торговлю на демо-счету, после чего пополнить счет на небольшую сумму, чтобы проверить торговлю бинарными опционами и вывод денег. Если после этого вы не найдете каких-либо проблем, такого брокера можно считать надежным и использовать для заработка на бинарных опционах.