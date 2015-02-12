    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        MACD

        Индикатор дивергенции MACD

        Дивергенция — это преимущественно математическое понятие, применяемое к ситуациям, при которых наблюдается расхождение между определенными значениями. Однако данный термин применим и к финансовому рынку бинарных опционов. Дивергенции также возникают при проведении валютных операций. Речь идет о расхождениях между рыночными ценами и показателями, которые демонстрируют технические индикаторы. Научившись своевременно распознавать дивергенцию, трейдер может существенно нарастить объем прибыли.

        Определение понятия

        Дивергенция на финансовом рынке, при торговле бинарными опционами — это ситуация, при которой наблюдается расхождение между текущей динамикой котировок и показателями индикатора. Подобные отклонения характерны практически для всех инструментов технического анализа. Трейдеры, которые зарабатывают в бинарных опционах на сигналах дивергенции, применяют для поиска расхождений в основном индикатор MACD.

        Существует два типа подобных отклонений: дивергенция и конвергенция. Под первым понимается расхождение между показателями индикаторы и текущей ценой. Появление дивергенции указывает на то, что в ближайшее время произойдет коррекция рынка, и тренд пойдет на снижение. Подобные ситуации отражаются на графике как две локальные вершины, первая которой располагается ниже аналогичной вершины гистограммы MACD, а вторая - выше (рис. 1).

        Дивергенция первого типа

        Рис. 1. Дивергенция между MACD и текущей ценой. Первая вершина графика ниже вершины на гистограмме индикатора.

        Дивергенция второго типа

        Рис. 2. Дивергенция между MACD и ценой, когда на графике последней формируются две одинаковые вершины, а на гистограмме первая вершина выше второй.

        Дивергенция третьего типа

        Рис. 3. Дивергенция между MACD и ценой, при которой вершины гистограммы находятся на одном уровне, а на графике цен первая вершина расположена ниже второй.

        Исходя из показаний графиков, дивергенция регистрируется всегда, когда наблюдаются расхождения между индикатором и динамикой цен. При этом не важно, как располагаются вершины. Каждый из приведенных выше примеров сигнализирует о скорой корректировке рынка и начале снижения цен актива.

        Под конвергенцией понимается обратная ситуация: на ценовом графике появляются два основания (Low), отличающиеся по высоте и углу наклона от аналогичных показателей на гистограмме MACD.

        Конвергенция первого типа

        Рис. 1. Конвергенция между ценой и индикатором, когда первое основание ценового графика располагается выше второго, а на гистограмме MACD сформировалась обратная ситуация.

        конвергенция второго типа

        Рис. 2. Конвергенция, характеризующаяся тем, что на графике цен оба основания располагаются на одном уровне, на гистограмме индикатора — на разном.

        конвергенция третьего типа

        Рис. 3. Конвергенция, характеризующаяся тем, что основания на гистограмме индикатора находятся на одном уровне, а на ценовом графике — на разном.

        Появление конвергенции (или бычьей дивергенции) свидетельствует о скором развороте тренда и начале роста цены актива. Подобные сигналы как раз и стоит использовать при торговле бинарными опционами.

        Согласно практике биржевой торговли, приведенные выше сигналы срабатывают в 80% случаев. Это означает, что при условии, если трейдер научится определять момент возникновения дивергенции или конвергенции, то он сможет закрывать до 80% сделок в плюсе у своего брокера бинарных опционов.

        Индикаторы для определения дивергенции

        Выявлять дивергенцию на графике можно как самостоятельно, так и с помощью специализированных индикаторов. В первом случае необходимо постоянно анализировать рынок и выявлять расхождения между динамикой цен и MACD. Второй вариант более простой, так как высвобождает время для торговли и помогает выявить все дивергенции.

        Для быстрого определения расхождений трейдеры чаще используют следующие индикаторы:

        • индикатор дивергенции для бинарных опционов Macd divergence;
        • индикатор дивергенции для бинарных опционов Divergence petr.

        (Архивы и ссылки на скачивание которых вы найдете в конце статьи)

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Первый индикатор работает по тому же принципу, что и стандартный MACD. Macd divergence входит в стандартный пакет платформы MT4 и отличается от базового инструмента тем, что может автоматически выявлять на графиках дивергенции.

        Данный индикатор сигнализирует о наличии расхождений следующим образом:

        • на ценовом графике между максимальными и минимальными значениями прокладываются наклонные линии;
        • на гистограмме индикатора дивергенции MACD между экстремумами накладываются наклонные линии;
        • на каждом из графиков формируются стрелки, указывающие направление торговли (покупка — вверх, продажа — вниз).

        График Macd Divergence

        Как показывает практика, трейдеры, использующие Macd Divergence для торговли бинарными опционами, не тратят собственное время на поиск расхождений на графике. Вместо этого они реагируют на точные сигналы индикатора, покупая или продавая опционы при дивергенции и конвергенции соответственно.

        Пример сигнала конвергенции

        Пример сигнала конвергенции

        Индикатор Divergence показал точку, где график цен и гистограмма MACD расходятся, а также отметил направление, в котором изменяется тренд.

        Пример сигнала дивергенции

        вершины на ценовом графике и гистограмме MACD

        Индикатор Divergence пометил вершины на ценовом графике и гистограмме MACD, указав стрелкой направление изменение тренда.

        Помимо Macd Divergence для определения дивергенции применяют индикатор Divergence petr. Этот технический инструмент работает по аналогичному принципу. Разница заключается в том, что Divergence petr определяет расхождение между ценовым графиком и индикатором RSI.

        Пример Divergence petr

        На представленном ниже графике сформировалась ситуация, когда наблюдается прорыв цены вверх: На приведенном графике видно, что первый минимуму цены располагается ниже второго, когда как на гистограмме RSI сложилась обратная ситуация: второй минимум находится ниже. Ордер на покупку следует выставлять в тот момент, когда формируются вторые минимумы.

        Формирование вторых минимумов и дивергенции

        Пример графика возникновения дивергенции:

        график возникновения дивергенции

        На ценовом графике первая вершина располагается значительно выше второй, когда как на RSI вторая находится выше. Это указывает на разворот котировок в сторону понижения. Ордер на продажу мы рекомендуем открывать, когда сформируется вторая вершина.

        Использовать индикаторы дивергенции в бинарных опционах очень выгодно, так как показывает практика, сигналы получаемые от этих индикаторов дают наиболее точные разворотные сигналы, что дает возможность трейдерам совершать больше прибыльных сделок на платформе брокеров.

        значок ютуб
        Видео урок дивергенция смотреть.

        Скачать индикатор дивергенции MACD

        Скачать

        Скачать индикатор Divergence petr

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        binarium

         

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Артур
        Артур
        Для работы с диверами самое оно!!!
        19 июня 2023
        Ответить
        Сергей
        Сергей
        Обучаюсь и продвигаюсь в направлении правильного трейдинга. Спасибо ОГРОМНОЕ админам сайта за такой полезный материал. Дивергенции - это очень интересно
        05 августа 2022
        Ответить
        Ирина Александрова
        Ирина Александрова
        Спасибо что в статье есть видео, более информативно получилось чем читать
        26 февраля 2020
        Ответить
        Григорий Туманов
        Григорий Туманов
        Диверы - классика. работали всегда и будут работать
        19 января 2020
        Ответить
        Дмиттрий
        Выдаёт алерт поздно, когда ситуация уже отработана,во всяком случае на м1 и м5 ТФ. Если это нельзя никак перенастроить, то он Вас сольёт в 0.
        13 декабря 2019
        Ответить
        Антон Спивак
        Новичкам не советую браться за торги по дивергенции, так как существует масса тонкостей, которые нужно знать. Никакой индикатор без наличия знаний не поможет.
        20 декабря 2018
        Ответить
        Alex
        Интересный вариант торговли. Обязательно попробую.
        17 декабря 2018
        Ответить
        Геннадий
        Главный его плюс в том, что он совмещает в себе импульсные элементы и тренд. MACD показывает разницу между двумя скользящими средними (EMA); одна из которых с коротким периодом, другая - с длинным, что делает этот индикатор удобным и эффективным
        21 декабря 2017
        Ответить
        Егор
        Егор
        Дивергенцию используют наверное все.Но явно не как основной момент для открытия сделки.Ибо количество сделок сократится.
        15 октября 2016
        Ответить
        Жека
        Жека
        Вообще дивергенция очень часто образуется при формировании фигуры двойное дно(двойная вершина) и голова плечи и эта фигура очень часто отрабатывается. Сам очень часто беру так профит но я без всяких индикаторов, невооружённым глазом вижу и определяю её.
        05 октября 2016
        Ответить
        https://www.youtube.com/watch?v=Owhcqqn-9mM вот видео как установить индикатор
        07 июля 2016
        Ответить
        Илья
        А как установить этот индикатор?
        22 июня 2016
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!