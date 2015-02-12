Индикатор дивергенции MACD

Дивергенция — это преимущественно математическое понятие, применяемое к ситуациям, при которых наблюдается расхождение между определенными значениями. Однако данный термин применим и к финансовому рынку бинарных опционов. Дивергенции также возникают при проведении валютных операций. Речь идет о расхождениях между рыночными ценами и показателями, которые демонстрируют технические индикаторы. Научившись своевременно распознавать дивергенцию, трейдер может существенно нарастить объем прибыли.

Определение понятия

Дивергенция на финансовом рынке, при торговле бинарными опционами — это ситуация, при которой наблюдается расхождение между текущей динамикой котировок и показателями индикатора. Подобные отклонения характерны практически для всех инструментов технического анализа. Трейдеры, которые зарабатывают в бинарных опционах на сигналах дивергенции, применяют для поиска расхождений в основном индикатор MACD.

Существует два типа подобных отклонений: дивергенция и конвергенция. Под первым понимается расхождение между показателями индикаторы и текущей ценой. Появление дивергенции указывает на то, что в ближайшее время произойдет коррекция рынка, и тренд пойдет на снижение. Подобные ситуации отражаются на графике как две локальные вершины, первая которой располагается ниже аналогичной вершины гистограммы MACD, а вторая - выше (рис. 1).

Рис. 1. Дивергенция между MACD и текущей ценой. Первая вершина графика ниже вершины на гистограмме индикатора.

Рис. 2. Дивергенция между MACD и ценой, когда на графике последней формируются две одинаковые вершины, а на гистограмме первая вершина выше второй.

Рис. 3. Дивергенция между MACD и ценой, при которой вершины гистограммы находятся на одном уровне, а на графике цен первая вершина расположена ниже второй.

Исходя из показаний графиков, дивергенция регистрируется всегда, когда наблюдаются расхождения между индикатором и динамикой цен. При этом не важно, как располагаются вершины. Каждый из приведенных выше примеров сигнализирует о скорой корректировке рынка и начале снижения цен актива.

Под конвергенцией понимается обратная ситуация: на ценовом графике появляются два основания (Low), отличающиеся по высоте и углу наклона от аналогичных показателей на гистограмме MACD.

Рис. 1. Конвергенция между ценой и индикатором, когда первое основание ценового графика располагается выше второго, а на гистограмме MACD сформировалась обратная ситуация.

Рис. 2. Конвергенция, характеризующаяся тем, что на графике цен оба основания располагаются на одном уровне, на гистограмме индикатора — на разном.

Рис. 3. Конвергенция, характеризующаяся тем, что основания на гистограмме индикатора находятся на одном уровне, а на ценовом графике — на разном.

Появление конвергенции (или бычьей дивергенции) свидетельствует о скором развороте тренда и начале роста цены актива. Подобные сигналы как раз и стоит использовать при торговле бинарными опционами.

Согласно практике биржевой торговли, приведенные выше сигналы срабатывают в 80% случаев. Это означает, что при условии, если трейдер научится определять момент возникновения дивергенции или конвергенции, то он сможет закрывать до 80% сделок в плюсе у своего брокера бинарных опционов.

Индикаторы для определения дивергенции

Выявлять дивергенцию на графике можно как самостоятельно, так и с помощью специализированных индикаторов. В первом случае необходимо постоянно анализировать рынок и выявлять расхождения между динамикой цен и MACD. Второй вариант более простой, так как высвобождает время для торговли и помогает выявить все дивергенции.

Для быстрого определения расхождений трейдеры чаще используют следующие индикаторы:

индикатор дивергенции для бинарных опционов Macd divergence;

индикатор дивергенции для бинарных опционов Divergence petr.

(Архивы и ссылки на скачивание которых вы найдете в конце статьи)

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Первый индикатор работает по тому же принципу, что и стандартный MACD. Macd divergence входит в стандартный пакет платформы MT4 и отличается от базового инструмента тем, что может автоматически выявлять на графиках дивергенции.

Данный индикатор сигнализирует о наличии расхождений следующим образом:

на ценовом графике между максимальными и минимальными значениями прокладываются наклонные линии;

на гистограмме индикатора дивергенции MACD между экстремумами накладываются наклонные линии;

на каждом из графиков формируются стрелки, указывающие направление торговли (покупка — вверх, продажа — вниз).

Как показывает практика, трейдеры, использующие Macd Divergence для торговли бинарными опционами, не тратят собственное время на поиск расхождений на графике. Вместо этого они реагируют на точные сигналы индикатора, покупая или продавая опционы при дивергенции и конвергенции соответственно.

Пример сигнала конвергенции

Индикатор Divergence показал точку, где график цен и гистограмма MACD расходятся, а также отметил направление, в котором изменяется тренд.

Пример сигнала дивергенции

Индикатор Divergence пометил вершины на ценовом графике и гистограмме MACD, указав стрелкой направление изменение тренда.

Помимо Macd Divergence для определения дивергенции применяют индикатор Divergence petr. Этот технический инструмент работает по аналогичному принципу. Разница заключается в том, что Divergence petr определяет расхождение между ценовым графиком и индикатором RSI.

На представленном ниже графике сформировалась ситуация, когда наблюдается прорыв цены вверх: На приведенном графике видно, что первый минимуму цены располагается ниже второго, когда как на гистограмме RSI сложилась обратная ситуация: второй минимум находится ниже. Ордер на покупку следует выставлять в тот момент, когда формируются вторые минимумы.

Пример графика возникновения дивергенции:

На ценовом графике первая вершина располагается значительно выше второй, когда как на RSI вторая находится выше. Это указывает на разворот котировок в сторону понижения. Ордер на продажу мы рекомендуем открывать, когда сформируется вторая вершина.

Использовать индикаторы дивергенции в бинарных опционах очень выгодно, так как показывает практика, сигналы получаемые от этих индикаторов дают наиболее точные разворотные сигналы, что дает возможность трейдерам совершать больше прибыльных сделок на платформе брокеров.



