Индикатор для бинарных опционов Vega является сигнальным индикатором с фильтрами и уровнями, который создавался специально для торговли бинарными опционами.

Основным плюсом индикатора для бинарных опционов Vega является наличие трех фильтров для каждого тайм фрейма, что позволяет определять направление и силу тренда максимально быстро, просто взглянув на сигнальную панель.

Стоит обратить внимание на то, что индикатор Vega продается в сети за 3 150 рублей, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно в конце статьи.

Характеристики индикатора Vega

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М5.

Экспирация: 5 минут.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Vega.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора Vega в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Индикатор для бинарных опционов Vega не имеет настроек, что делает его максимально удобным как для новичков, так и для опытных трейдеров. По итогу можно настроить по желанию цвета уровней или отключить алерты:

Если же алерты включены, то при появлении сигналов будут появляться оповещения:

Правила торговли и описание индикатора Vega

Автор индикатора для бинарных опционов Vega делает основной акцент на торговле по тренду, так как понимание тренда ведет к успешной торговле на любых рынках и тайм фреймах, поэтому перед использованием индикатора стоит разобраться с тем, что такое тренд и как его определять, а также как определять флэт на рынке и что такое бычий и медвежий тренд.

После изучения основ тренда можно перейти к правилам торговли, которые понятны даже без объяснения, так как для покупки опциона Call необходимо определить тренд самостоятельно или при помощи панели, после чего дождаться синей стрелочки, которая направлена вверх, и тоже самое для опциона Put, но стрелочка уже должна быть красной и направлена вниз.

Данные правила являются не единственными и для получения максимально точных сделок необходимо будет придерживаться и других важных факторов при торговле по индикатору для бинарных опционов Vega. К таким факторам относятся:

Торгуемые валютные пары.

Правильное использование панели индикатора.

Местонахождение уровней.

Автор рекомендует использовать для торговли 16 валютных пар, так как, по его словам, они являются самыми предсказуемыми в торговле:

Другие валютные пары также можно пробовать использовать в торговле, но обязательно стоит проверять работу индикатора на них.

Помимо стандартных способов определения тренда его можно определять и с помощью панели, которая находится в правом верхнем углу. Стоит отметить, что определение тренда при помощи панели дает лишь краткосрочное направление и использовать его стоит только для быстрых сделок:

Для совершения сделок самым лучшим вариантом будет наличие двух или трех стрелочек, направленных в одну сторону:

Если всего один фильтр направлен в сторону сигнала на графике, то сделку лучше пропустить.

Примечание: самым мощным сигналом считается однонаправленное движение от всех трех фильтров.

Также важно наблюдать за уровнями, которые индикатор строит автоматически:

И как утверждает автор индикатора для бинарных опционов Vega, если цена находится внутри канала, то стоит рассматривать все сигналы (стрелочки), но если же цена вышла из канала, то торговлю по такой валютной паре лучше не вести, так как сила уровней теряется. Но если посмотреть на некоторые валютные пары, то даже за уровнями сигналы могут очень хорошо себя отрабатывать, поэтому данное правило можно исключить:

Но прежде, чем использовать такие сигналы, стоит также проверить их и провести тесты, так как неизвестно, насколько они эффективны в перспективе. Также не стоит забывать про панель, которая должна показывать направление движения в сторону сигнала.

По итогу можно заключить, что самые точные сигналы получаются, когда:

У нас есть тренд, определенный самостоятельно или с помощью панели.

Цена находится между уровнями.

Появляется сигнал (стрелочка).

Экспирация в торговле по индикатору Vega должна составлять 5 минут, и автор рекомендует использовать тайм фрейм М5.

Примеры торговли с помощью индикатора Vega

Далее рассмотрим несколько примеров торговли на разных валютных парах и тайм фрейме М5.

Открытие опциона Call

Цена находилась на среднем уровне, тренд был направлен вверх и появился сигнал, что означало покупку опциона Call:

Открытие опциона Put

В данном случае цена находилась рядом с верхним уровнем, после чего появился сигнал, и панель также сигнализировала о снижении:

Индикатор Vega отзывы

Отзывы об индикаторе Vega, найденные на одном из форумов, говорят о том, что уровни, которые строит индикатор, достойны внимания и могут использоваться в торговле бинарными опционами:

По словам автора комментария он тестировал данный индикатора неделю. Про сигналы, к сожалению, ничего сказано не было.

Также при желании можно найти и другие отзывы об индикаторе Vega, но что можно отметить – отрицательных комментариев почти нет. Поэтому отзывы об индикаторе Vega можно считать довольно положительными.

Заключение

По итогу можно видеть, что индикатор для бинарных опционов Vega может без проблем применяться в торговле, но несмотря на некоторые положительные отзывы и точные сигналы не стоит полагаться на него без проверки и обязательно стоит протестировать его в тестере, а также на демо-счету, чтобы удостовериться в его качественной работе.

Также данный индикаторе можно без проблем «вшить» в уже готовую стратегию для бинарных опционов или построить новую на его основе.

И не стоит забывать, что во время торговли всегда стоит использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, и торговать только через надежного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Скачать шаблон и индикатор Vega

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

