Обучение торговле бинарными опционами

Сегодня сеть переполнена множеством материалов, обучающих торговле бинарными опционами. Здесь и уроки опытных наставников, и специальная литература по трейдингу, и практические видео занятия, и даже платные курсы. В общем, всего не перечислить.

В действительности плодотворность обучения бинарным опционам (бесплатно или платно – не важно) зависит в основном от самого новичка и от того, сколько он тратит времени и вкладывает усилий в освоение этой непростой профессии.

Рассмотрим в данном материале самые значимые нюансы обучения с нуля бинарным опционам.

Уровень знаний: новичок

Что такое бинарные опционы и как они работают, а также общая информация о данной финансовой сфере.

Уровень знаний: продвинутый

Знакомство с основополагающими знаниями для прибыльной торговли бинарными опционами.

Уровень знаний: профессионал

Знакомство с общими принципами заработка на бинарных опционах, а также индикаторами, стратегиями, и техническим анализом.

Часть 1: основные принципы

Часть 2: техническая информация

Дополнительная информация

Информация, которая будет полезна для дополнительного ознакомления.

Регуляция бинарных опционов

Брокеры бинарных опционов

Общая информация

Что в реальности представляют из себя бинарные опционы

Это сравнительно новый, но быстро набирающий популярность торговый инструмент, работающий по принципу «все или ничего». В торговле бинарными опционами нужно правильно спрогнозировать движение цены валютной пары, акции, криптовалюты, ETF или другого актива на графике, и, если позиция закроется в плюс, ваш профит составит до 90% от вложенной суммы. Если прогноз не оправдается, то вы потеряете все, что инвестировали в сделку.

Основная причина привлекательности бинарных опционов заключается в том, что начать торговлю можно всего с $5. Брокеры предоставляют торговый терминал, в котором минимальная сумма сделки составляет лишь $1, а в случае выигрыша реально получить от 50 до 95%. При этом все, что нужно – правильно спрогнозировать, куда двинется цена (вверх или вниз). Для некоторых трейдеров это очень интересные условия для начала освоения рынка финансов, тем более, если можно пройти курс обучения бинарным опционам.

Иногда в торговле используется слово – «угадать», когда речь идет о цене, но оно не совсем верно отражает суть действий, поскольку подразумевает чистую случайность и везение. Однако работа трейдера заключается в том, чтобы сделать грамотный прогноз направления движения цены, имеющий большую долю вероятности. В таком случае количество успешно закрытых позиций будет гораздо выше 50%, что позволит получить хорошую прибыль. Именно этому и можно научиться, пройдя обучение для новичков бинарным опционам бесплатно.

Сколько времени придется потратить на обучение бинарным опционам – зависит от психологических качеств человека, проявленного трудолюбия и усидчивости. Сразу стоит предупредить, что не существует каких-то супер-индикаторов и выигрышных стратегий, которые за пару часов обеспечат бешеную прибыль без всяких усилий с вашей стороны.

Обучение: как начать торговлю бинарными опционами

После того, как вы открыли реальный счет, нужно выбрать любой актив, например, валютную пару, и предположить, в каком направлении пойдет курс и где он будет через определенный временной интервал (экспирация).

Если вы полагаете, что цена направится вверх – жмите кнопку Call («Выше»), а если полагаете, что направится вниз – жмите кнопку Put («Ниже»).

Пример: возьмем в качестве актива серебро. Предполагаем, что через 5 минут курс вырастет, поэтому покупаем опцион на $100, то есть жмем кнопку Call. Возможный профит с опциона – 80%:

Если цена окажется хоть немного выше начальных значений, мы получим обратно на счет $180, то есть свои вложения в $100 и $80 прибыли. При неправильном прогнозе мы бы потеряли $100.

По итогу в бинарных опционах за несколько минут можно заработать сумасшедший процент. Но стоит понимать и то, что такая хорошая прибыльность сопровождается и высоким риском потери всей инвестиции. Поэтому чтобы иметь как можно больше успешно закрытых сделок в бинарных опционах, обучение для новичков просто необходимо.

Что потребуется для обучения торговле опционами

Основную часть времени трейдер проводит, наблюдая за движением котировок на графике. В торговых терминалах брокеров не всегда удобно проводить анализ, поэтому для начала обучения бинарным опционам бесплатно можно установить либо отдельный терминал (к примеру, MetaTrader 4), или же использовать живой график (к примеру, платформа TradingView), на котором можно работать с индикаторами и другими техническими инструментами и просматривать движение цен на разных таймфреймах.

Чтобы охватить все одним взглядом, рекомендуется открыть с одной стороны брокерский график, с другой – сторонний живой график:

Для анализа рынка бинарных опционов во время обучения лучше выбрать свечной график. Он является наиболее информативным и комфортным для визуального восприятия. Свеча состоит из «тела» и «тени» и показывает движение цены внутри таймфрейма. «Тело» показывает уровни открытия и закрытия цены, а «тени» – максимумы и минимумы, достигнутые котировками за соответствующий временной интервал. Кроме того, по цвету свечи можно понять, выросла или упала цена по сравнению с предыдущим периодом:

Лучшее время для торговли бинарными опционами

Трейдинг на рынке бинарных опционов доступен 24 часа в сутки в рабочие дни, то есть кроме субботы и воскресенья. А у некоторых брокеров торговля и вовсе ведется 7 дней в неделю при помощи специальных котировок. Однако открывать сделки в любое время дня или ночи однозначно не стоит. Есть периоды наилучшей торговли, и каждый трейдер, который прошел обучение по торговле бинарными опционами старается их придерживаться.

Для эффективной работы требуется, чтобы рынок был активным. Самая высокая активность и увеличение объемов происходят, когда пересекаются торговые сессии крупных мировых бирж. Это и есть время, наиболее благоприятное для торговли, которое нужно учесть новичку, проходящему обучение бинарным опционам.

Такую информацию, как время открытия и закрытия мировых бирж, всегда необходимо держать под рукой. Ниже можно посмотреть расписание торговых сессий:

Когда открыты одновременно две мировые биржи, активность ценового движения резко возрастает, усиливается волатильность. Именно это и требуется для успешной работы. На спокойном рынке открывать сделки более рискованно, тем более не стоит этого делать тем, кто начинает с нуля обучение бинарным опционам.

Наиболее благоприятный период для трейдинга по московскому времени по возрастанию:

С 3 часов ночи до 9 утра (Австралия + Япония); С 11 часов до 12 часов (Европа + Япония); С 16 часов до 19 часов (Европа + Америка).

Самое большое оживление происходит во время работы европейской и американской бирж. Также нужно быть готовым к импульсному движению рынков, когда выходят важные экономические новости, отслеживать которые можно в экономическом календаре. Все это будет более понятно после прохождения курса обучения бинарным опционам.

Какие дни недели предпочтительнее для торгов?

Понедельник – это день, когда рынок пробуждается и понемногу начинает «раскачиваться». Лучше не открывать сделки ранним утром.

Вторник и среда – отличные дни, чтобы научиться торговать БО. В это время хорошо работают индикаторы и можно сделать довольно точный технический анализ.

Четверг – тоже неплохой день для открытия позиций.

В Пятницу после 19 часов, если вы не прошли обучение бинарным опционам для новичков, не стоит выходить на рынок. Не всегда, но периодически рынок в это время становится очень волатильным и непредсказуемым перед закрытием недельных торгов, и поэтому возможны резкие импульсы в любую сторону.

Какое время экспирации опциона выбирать?

Экспирация – это срок закрытия сделки, когда опцион автоматически закрывается. Выбор правильного периода экспирации очень важен для достижения положительного результата. Как правило, трейдеры открывают опционы продолжительностью от 30 секунд до 4-х часов.

В начале обучения бинарным опционам новички нередко путают «экспирацию» и «таймфрейм», хотя это два совершенно разных понятия.

Таймфрейм – торговый период, то есть промежуток времени, который используется для группировки котировок на ценовом графике. Иначе говоря, это время, за которое на графике формируется свеча.

Экспирация – это временной интервал, по прошествии которого закроется позиция. Другими словами, это срок жизни опциона. Он выбирается в момент покупки опциона в терминале брокера. Одна из составляющих успешной торговли – соответствие времени экспирации рабочему таймфрейму. То есть, не стоит открывать на часовом графике 30-секундный опцион.

Возьмем для примера таймферйм 5 минут – здесь одна свеча формируется в течение пяти минут, отражая движение котировок. Чем короче ТФ, тем труднее спрогнозировать направление цены. 5-секундный таймфрейм может показать лишь совершенно непредсказуемое хаотичное метание рынка:

В рамках бесплатного обучения бинарным опционам подробнее расскажем, на каких таймфреймах лучше анализировать график при различном времени экспирации.

Но сразу стоит отметить основное правило трейдера – открывать сделки по направлению движения тренда. Это увеличивает процент успешных сделок. Тренд – это общее направление, в котором движется цена в течение достаточно долгого времени. Для того чтобы понять, куда движется тренд, нужно открыть график с более долгим таймфреймом.

К примеру, в ходе торговли турбо-опционами для открытия позиций используем минутный график, а для понимания трендового движения – 30-минутный или часовой. Аналогично, для таймфреймов 5-60 минут смотрим тренд на таймфреймах 4 часа или 1 день.

Экспирация 60 секунд

Для торговли опционами со столь малым сроком экспирации используется таймфрейм в 1 минуту. В данном случае спрогнозировать направление цены не просто, поэтому начинающим трейдерам лучше не открывать такие сделки. Хотя с опытом на них тоже можно получать неплохой профит.

Экспирация от 5 до 15 минут

Открывая опционы с таким сроком экспирации нужно иметь в виду, что цена может развернуться в обратную сторону до закрытия сделки. Поэтому важно определить точку разворота, для чего наилучшим образом подойдет 5-минутный таймфрейм.

Экспирация 30 минут

Тем, кто проходит обучение бинарным опционам с нуля, лучше всего открывать позиции именно с 30-минутной экспирацией. Единственное, следует учитывать важные экономические новости, выход которых анонсируется заранее.

Как новичку начать торговлю по стратегиям бинарных опционов

Процесс покупки опционов по своему оформлению и результату напоминает ставки в казино, поэтому новичок может обмануться видимой простотой игры и начать беспорядочно открывать позиции то вверх, то вниз, надеясь на удачу. Однако это понимание в корне неверно. Бинарные опционы – это инструмент рыночной торговли. Для того, чтобы зарабатывать на рынке, трейдер должен определить для себя набор общих правил входа в сделку, и следовать им в любых ситуациях. Иначе это будет не торговля, а детская игра в «орла» и «решку». Существует великое множество торговых стратегий, но для того, чтобы выбрать лучшую, необходимо попробовать их в деле. Рассмотрим для начала две простых стратегии, которые помогут новичку пройти на рынке бинарных опционов обучение с нуля.

Стратегия торговли по индикатору MACD

Индикатор MACD объединяет свойства трендового индикатора и осциллятора. Применяется как для определения трендовых тенденций, так и для обнаружения момента ценового разворота. MACD строится на двух линиях (скользящие средние MACD и сигнальная) и представлен на графике как линейный индикатор и гистограмма.

Для начала торговли нужно установить индикатор MACD на график. Сделать это можно, открыв вкладку «Индикаторы» и выбрав MACD. Сигналы, которые будет давать индикатор, помогут найти точку входа в рынок.

Как применять стратегию бинарных опционов для обучения новичков? Это несложно – если линия MACD пересекает нулевой уровень в направлении снизу вверх, при этом обе линии также пересекаются, открываем сделку Call. В противоположной ситуации, когда линия MACD пересекает нулевой уровень сверху вниз, открываем позицию Put:

Торговая стратегия «Буратино»

Данный вариант торговли основан на анализе свечей. «Буратино» (или «Пинбар») называют свечу, которая практически не имеет тела, а состоит из тени, похожей на длинный нос деревянного человечка.

Происхождение названия стратегии понятно, и, если вы помните старую сказку, нос у деревянного человечка увеличивался, если он кого-то обманывал. В этой стратегии действует тот же принцип – если по ходу движения рынка формируется свеча «Буратино», значит цена начинает «врать» и скоро развернется в обратную сторону.

Торговать по данной стратегии несложно, поэтому она предусмотрена при обучении бинарным опционам для новичков бесплатно. Когда «нос» смотрит вверх, можно ожидать, что далее цена пойдет вниз. И наоборот, если «нос» направлен вниз, значит, котировки пойдут вверх:

Открывать сделку можно сразу после закрытия свечи «Буратино», либо подождать следующей свечи, и, если она будет направлена в сторону «Пинбара», покупать опцион в том же направлении.

Следует принять во внимание, что стратегия «Буратино» применяется в ходе трендового движения. На спокойном рынке во флэте она работать не будет.

Период жизни сделки (экспирация) – от одного до полутора часов. Открывать позиции лучше на графике с таймфреймом от 5 до 15 минут.

Лучшие индикаторы при обучении бинарным опционам

В торговле бинарными опционами лучшие стратегии построены на показаниях индикаторов, которые можно добавлять на график почти в любом существующем терминале.

Самыми оптимальными индикаторами для бинарных опционов считаются:

Советуем внимательно изучить, как они работают. По крайней мере, выберите любые два, если начинаете обучение бинарным опционам с нуля. Вообще лучше использовать единственный индикатор, четко понимая, как он действует, чем метаться от одного к другому, от третьего к четвертому и так далее.

Названные выше индикаторы присутствуют в любом веб-терминале брокера, и поэтому найти их не составит труда даже для новичка, который хочет пройти обучение бинарным опционам:

Выбор брокера бинарных опционов для новичков

Опасайтесь попасть на мошенническую контору, которая выходит на рынок с единственной целью – собрать побольше депозитов и закрыться. Советуем открывать счет для обучения бинарным опционам в брокерских компаниях, которые работают уже много лет и имеют большие обороты капитала. Рассмотреть можно:

Pocket Option – современный брокер, который уже несколько лет предоставляет качественный сервис;

Quotex – новый брокер, который уже успел зарекомендовать себя среди многих трейдеров;

Binarium – понятная платформа для инвестиций, депозит от 10$, приветственный бонус за первое пополнение.

Разница между бинарными опционами и Форексом

Рынок обмена валюты по свободным ценам Forex существует не один десяток лет. На нем торгуют миллионы людей во всем мире, в том числе и в России. Частные лица пользуются возможностью передать деньги в доверительное управление, банки проводят валютные операции. Благодаря рекламе, Форекс в настоящее время известен каждому.

Торговля на Форексе довольно сложна для начинающего. Нужно разобраться не только с функционалом платформы, но и научиться правильно рассчитывать уровни стоп-лосса и тейк-профита. Есть опасность потерять весь депозит при резком скачке цены, при отсутствии стопов. Поэтому лучше начинать освоение торговых терминалов и инструментов, пройдя курс обучения бинарным опционам.

Плюсы бинарных опционов в сравнении с Forex:

Отсутствуют комиссии брокера;

Высокий процент прибыли с одной сделки (от 60%);

Достаточно правильно предсказать, вверх или вниз пойдет цена, и не нужно определять уровень, которого она достигнет;

Очень много торговых активов (валютные пары, металлы, товары и так далее);

Возможные потери ограничены размером ставки, в то время как на форексе есть риск слить весь депозит за одну сделку;

Простое бесплатное обучение бинарным опционам для новичков.

Плюсы Forex в сравнении с бинарными опционами:

Торговля Форекс чаще всего ведется на платформах MT4 или MT5, имеющих огромный выбор графических инструментов и индикаторов технического анализа. Брокеры бинарных опционов организуют торговлю на своих сайтах, где не очень удобно проводить анализ и поэтому приходится дополнительно устанавливать сторонние программы;

Есть кредитное плечо, которое можно применять, чтобы открывать сделки на гораздо большие суммы (в 100–500 раз больше, чем сумма на счете).

Для тех, кто делает первые шаги в торговле финансовыми инструментами, обучение бинарным опционам бесплатно является лучшим решением и позволяет быстро освоиться на рынке.

Также еще больше отличий между данными видами трейдинга можно увидеть в таблице ниже:

Насколько сложно получать прибыль от торговли бинарными опционами

Не стоит доверять рекламным лозунгам, которые убеждают в том, что заработать на бинарных опционах легче легкого. Совершенно ни к чему платить деньги за чужие сигналы для торговли и покупать секретные стратегии. Пройдите бесплатное обучение бинарным опционам и старайтесь полагаться только на себя, а не искать подсказок продвинутых наставников.

Чтобы получить прибыль, 60% позиций по сделкам с бинарными опционами должны закрываться в пользу инвестора. Достичь этого можно после того, как новичок начнет понимать процессы, которые движут рынком и значение важных экономических новостей. После этого следует проштудировать основные понятия технического анализа для бинарных опционов и затем браться за работу с индикаторами для начинающих.

Заключение

Таким образом, начинающим работу с бинарными опционами (обучение для новичков бесплатно) следует разобраться в основах технического анализа и понять, как использовать индикаторы, календарь экономических новостей, а также потренироваться открывать сделки с минимальным депозитом.

Потерпев много раз неудачу (увы, без этого не получится), вы наработаете опыт для формирования вашей собственной стратегии, которая поможет добиться реального заработка и будет только совершенствоваться с годами. Положительный результат можно получить уже через два-три месяца после прохождения курса обучения бинарным опционам, в зависимости от ваших способностей, трудолюбия и психологических установок.