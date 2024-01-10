Представляем вашему вниманию индикатор для бинарных опционов Half Trend. Эта интересная разработка станет незаменимым помощником в определении тренда не только новичкам, но и опытным трейдерам. Half Trend относится к категории классических инструментов технического анализа, ввиду того, что в его основе лежат средние скользящие, на основе которых индикатор определяет разворот тенденции и генерирует точки входа в форме так полюбившимся многим стрелок на графике.

Главное преимущество индикатора для бинарных опционов Half Trend в том, что он точно определяет развороты рынка, не перерисовывает сигналы, а значит, используя его, вы не будете засорять свой торговый терминал бесполезными оповещениями с неверными прогнозами.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Half Trend

Платформа : MetaTrader 4

MetaTrader 4 Инструменты: высоко волатильные валюты, нефть, металлы, индексы, криптовалюты

высоко волатильные валюты, нефть, металлы, индексы, криптовалюты Таймфрейм: M5 и выше

M5 и выше Экспирация: 3 свечи

3 свечи Время торговли: активные часы работы рынка

активные часы работы рынка Рекомендуемые брокеры: PocketOption, Quotex, Alpari, Binarium

Установка Half Trend в терминал MetaTrader4

Установка Half Trend не отличается оригинальностью и повторяет стандартную процедуру установки индикаторов Форекс и бинарных опционов в торговый терминал MetaTrader4. После того как вы скачаете и распакуете архив с индикатором с нашего сайта, вам необходимо переместить файлы из папки Indicators в соответствующий каталог торгового терминала. Путь к нему вы по-прежнему сможете найти, открыв меню Файл-Открыть каталог данных.

Если у вас возникли трудности с установкой, советуем посмотреть видео на нашем YouTube-канале, в котором мы подробно рассматриваем этот процесс.

Одновременно с индикатором советуем становить и шаблон с настройками индикатора Half Trend, чтобы не тратить лишнее время на регулировку и подбор оптимальных параметров. По умолчанию индикатор настроен на валютную пару EURAUD и таймфрейм M5.

Принцип работы и настройка индикатора бинарных опционов Half Trend

Настраиваемых параметров очень мало. Сигналы индикатора зависят всего от одного параметра – Amplitude - диапазона последних n-баров. В случае превышения ценой этой величины на определённый порог, индикатор меняет свои показания на противоположные.

Далее идут стандартные настройки отображения различных компонентов Half Trend (Show Bars, Show Arrows): линий, указывающих на флэт или откат к основной тенденции и сигнальных стрелок. Замыкает список параметров стандартный перечень алертов, звуковых сигналов, и почтовых сообщений.

Сам индикатор состоит из двух основных компонентов: линии тренда, меняющей свой цвет в зависимости от направления текущего тренда, и стрелочного индикатора, удобно отображающего на ценовом графике моменты смены тенденции.

Показания стрелочного индикатора не перерисовываются и им можно доверять. Сама линия тренда основана на скользящих средних, которые в режиме реального времени отслеживают динамику торгуемого финансового инструмента. Красная линия индикатора Half Trend красноречиво говорит о медвежьем тренде (трейдерам следует приготовиться к покупке бинарных опционов Put), в то время как синяя линия индикатора – признак преобладания быков, а значит самое время покупать опционы Call.

Индикатор Half Trend отслеживает настроения участников торгов и немедленно сигнализирует об их смене с помощью стрелки: красная – рынок контролируют продавцы и следует покупать бинарные опционы Put, синяя – покупатели и трейдерам следует поспешить с покупкой опционов Call.

В целом индикатор для бинарных опционов Half Trend очень прост в использовании даже для новичков, имеет понятную логику работы, очень полезен при выборе направления торговли. Помимо направления Half Trend показывает точки входа с высокой вероятностью положительного исхода, а для тех, кто с его помощью торгует на рынке Форекс могут использовать его и в качестве инструмента определения места фиксации прибыли на противоположном сигнале.

Для устойчивых положительных результатов с этим индикатором советуем использовать только волатильные инструменты и избегать неактивные часы работы рынка. В качестве дополнительного фильтра можно использовать дополнительные индикаторы, отслеживающие локальные уровни перекупленности и перепроданности. Такой подход поможет избежать открытия позиции на самом «излете» бычьего или медвежьего импульса.

На графике видно, что, если стрелка индикатора для бинарных опционов Half Trend совпадает с зоной перепроданности (-180) или перекупленности (180) по индикатору Сommodity Сhannel Index (CCI) с периодом 12, — это ведет к потерям. Аналогично можно использовать Стохастический осциллятор или любой другой, показаниям которого Вы доверяете.

Правила торговли по индикатору бинарных опционов Half Trend

Правила торговли по индикатору Half Trend основаны на следовании тренду. Все сделки по этому индикатору открываются в строгом соответствии с доминирующей тенденцией, а как известно лучшим моментом для открытия сделки по тренду выступает момент его зарождения. Поэтому для начала торговли необходимо дождаться перелома действовавшего ранее тренда. Об этом будет сигнализировать изменившийся цвет средней скользящей и появление стрелки в направлении нового ценового импульса.

Покупка бинарных опционов Call

Цвет средней изменился на синий

Под графиком цены появилась синяя стрелка

Значение индикатора CCI (12) не находится в зоне перекупленности (ниже 180)

Покупка бинарных опционов Put

Цвет средней изменился на красный

Под графиком цены появилась красная стрелка

Значение индикатора CCI (12) не находится в зоне перепроданности (выше -180)

Время экспирации зависит от выбранного инструмента – от 3 до 5 свечей.

Покупка опциона Call

В примере на графике трейдер ждет пока флэтовый участок затухающего медвежьего тренда сменится новым импульсом в сторону покупок, и на графике появится синяя средняя скользящая. Сразу со сменой цвета средней появляется синяя стрелка на покупку. Остаётся только свериться с показанием индикатора фильтра – CCI c периодом 12. Индикатор CCI не в зоне перекупленности (ниже уровня 180) – покупаем опцион Call с экспирацией 3 свечи.

Покупка опциона Put

Для заработка на понижении цены трейдеру необходимо дождаться красной линии индикатора для бинарных опционов Half Trend. Одновременно с этим появится красная стрелка, сигнализируя о сформировавшихся условиях для открытия сделки. Сверяемся с показаниями нашего фильтра - CCI c периодом 12 находится выше зоны перепроданности (выше отметки -180) - покупаем опцион Put с экспирацией 3 свечи.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Half Trend однозначно заслуживает вашего внимания. Даже, если вы не будете его использовать для торговли в качестве сигнального индикатора для открытия сделки, он прекрасно подойдет на роль трендового фильтра и сможет дополнить собой любую трендоследящую торговую систему.

Использовать для торговли БО только показания стрелочного индикатора не рекомендуется, обязательно используйте его в связке с фильтром перекупленности и перепроданности, чтобы снизить вероятность получения ложных сигналов на затухающем тренде.

