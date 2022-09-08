Индикатор для бинарных опционов Master Entry представляет собой сигнальный индикатор, который может быть как трендовым, так и скальперским благодаря четырем режимам торговли.

Также в индикаторе есть торговая панель, которая позволяет видеть основную информацию и может помогать в принятии решений при совершении сделок.

Стоит отметить, что индикатор является платным и на сайте продавца его стоимость составляет $97.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Master Entry

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-H4.

Экспирация: в зависимости от режима торговли.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: master entry.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора для бинарных опционов Master Entry в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Настроить в индикаторе Master Entry можно алерты, а также есть возможность выбора торгового режима (более подробно о каждом режиме будет рассказано далее):

Если значение алертов установлено как «true», то они по итогу будут отображаться на графике, что является очень удобным при работе с сигнальными индикаторами:

Правила торговли и описание индикатора Master Entry

Индикатор Master Entry по своей сути является трендовым и его сигналы основаны именно на движениях по тренду вне зависимости от выбранного режима торговли. Поэтому серьезным преимуществом будет понимание того, что такое тренд и как его определять и что такое флэт и как его определять. Полное понимание тренда и его составляющих сможет принести пользу не только при торговле по индикатору Master Entry, а и по любой другой торговой стратегии для бинарных опционов.

Правила торговли по данному индикатору будут понятны даже новичкам, так как основаны на сигналах в виде стрелочек, и если линия индикатора перекрасилась в зеленый цвет и появилась зеленая стрелочка, необходимо покупать опцион Call (выше), а если линия индикатора перекрасилась в красный цвет и появилась красная стрелочка, то необходимо покупать опцион Put (ниже). Экспирации будут рассмотрены далее, так как они используются индивидуально под каждый торговый режим индикатора:

Как уже говорилось ранее, индикатор Master Entry имеет четыре режима торговли, которые можно установить в настройках. Режимы разделяются на:

Extreme (Экстремальный). Intense (Интенсивный). Neutral (Нейтральный). Moderate (Умеренный).

Экстремальный режим подразумевает агрессивную торговлю (скальпинг) и сигналы при выборе этого режима будут генерироваться довольно часто даже на малых коррекциях. Стоит отметить, что в большинстве случаев тренд учитывать не обязательно, так как сделки могут совершаться и против тренда, но и нельзя забывать о том, что риски при такой торговле гораздо выше, чем при любой другой, а значит нужно использовать этот режим максимально осторожно. Экспирация при торговле по экстремальному режиму составляет 1-3 свечи:

Интенсивный режим торговли несмотря на название отличается от экстремального и количество сигналов уменьшено, а малые коррекции уже не берутся в расчет, но сами сигналы все равно появляются довольно рано, что иногда может быть очень полезным, а иногда наоборот. Если обобщить, то данный режим является чем-то средним между скальпингом и консервативным методом торговли. Экспирация в таком случае должна быть равна 10 свечам:

Нейтральный режим является еще более «мягким» вариантом торговли после скальпинга, так как сигналы будут генерироваться не сразу, а после подтверждения движения ценой, и этот режим можно рассматривать любителям долгих сделок с малыми рисками. Экспирация при торговле с нейтральным режимом должна составлять пятнадцать свечей.

Последним режимом является умеренный и он максимально консервативный, а сигналы этого режима в некоторых моментах можно даже назвать запоздалыми, так как прежде, чем появится стрелочка, ценовое движение уже пройдет определенное расстояние. Этот режим подойдет любителям долгосрочных сделок и свинг-трейдерам. Экспирация при его использовании составляет двадцать свечей:

Обратите внимание, что для каждого из режимов выше взят один и тот же участок графика, чтобы можно было посмотреть на разницу в генерации сигналов.

Помимо режимов в индикаторе Master Entry присутствует панель, которая хоть и не имеет много полезной информации, но зато показывает силу тренда в процентах (Trend Power):

Кроме этого, можно видеть название торгового режима, тип последнего сигнала (Call/Buy или Put/Sell) и время до закрытия свечи.

Перед рассмотрением примеров сделок также стоит отметить, что одним из главных плюсов индикатора Master Entry является то, что после закрытия свечи сигналы не перерисовываются.

Теперь, понимая, как работает индикатор, можно рассмотреть некоторые примеры сделок.

Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов Master Entry

Рассмотрим пример сделок Call и Put с экстремальным режимом и короткой экспирацией, так как суть сделок все равно сводится к сигналам и не имеет значения, какой режим брать за пример.

Покупка опциона Call и Put

Так как для примера взят экстремальный режим, то торговать можно как по тренду, так и против него (но предпочтительнее конечно же торговля по движению), и поэтому при появлении сигналов можно было совершать сделки с экспирацией в 3 свечи, но также обратите внимание, что прибыль можно было получить и с 1 свечей в качестве экспирации:

Заключение

Подводя итоги по индикатору Master Entry можно сказать, что его плюсом является то, что он не перерисовывает свои сигналы и имеет целых четыре режима торговли, которые подойдут под любой тип трейдинга.

Но на что стоит обратить внимание, так это на то, что настройки индикатора скрыты и не совсем понятно, какой алгоритм он использует в своей работе, а с учетом того, что множество платных индикаторов основаны на простых Скользящих Средних, этот индикатор может работать таким же образом. Поэтому очень важно провести тесты и посмотреть на каждый режим по отдельности, и только после этого переходить на реальный счет.

Также в успешной торговле незаменимыми являются правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как они позволяют правильно использовать свой торговый капитал.

Скачать бесплатно индикатор Master Entry

Скачать

