    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Master Entry

        Индикатор для бинарных опционов Master Entry

        Индикатор для бинарных опционов Master Entry представляет собой сигнальный индикатор, который может быть как трендовым, так и скальперским благодаря четырем режимам торговли.

        Также в индикаторе есть торговая панель, которая позволяет видеть основную информацию и может помогать в принятии решений при совершении сделок.

        Стоит отметить, что индикатор является платным и на сайте продавца его стоимость составляет $97, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Master Entry

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-H4.
        • Экспирация: в зависимости от режима торговли.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: master entry.
        • Торговые инструменты: любые.
        • Время торговли: 8:00-18:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов Master Entry в MT4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Настроить в индикаторе Master Entry можно алерты, а также есть возможность выбора торгового режима (более подробно о каждом режиме будет рассказано далее):

        Настройки индикатора Master Entry

        Если значение алертов установлено как «true», то они по итогу будут отображаться на графике, что является очень удобным при работе с сигнальными индикаторами:

        Алерты индикатора Master Entry

        Правила торговли и описание индикатора Master Entry

        Индикатор Master Entry по своей сути является трендовым и его сигналы основаны именно на движениях по тренду вне зависимости от выбранного режима торговли. Поэтому серьезным преимуществом будет понимание того, что такое тренд и как его определять и что такое флэт и как его определять. Полное понимание тренда и его составляющих сможет принести пользу не только при торговле по индикатору Master Entry, а и по любой другой торговой стратегии для бинарных опционов.

        Правила торговли по данному индикатору будут понятны даже новичкам, так как основаны на сигналах в виде стрелочек, и если линия индикатора перекрасилась в зеленый цвет и появилась зеленая стрелочка, необходимо покупать опцион Call (выше), а если линия индикатора перекрасилась в красный цвет и появилась красная стрелочка, то необходимо покупать опцион Put (ниже). Экспирации будут рассмотрены далее, так как они используются индивидуально под каждый торговый режим индикатора:

        Сигналы индикатора Master Entry

        Как уже говорилось ранее, индикатор Master Entry имеет четыре режима торговли, которые можно установить в настройках. Режимы разделяются на:

        1. Extreme (Экстремальный).
        2. Intense (Интенсивный).
        3. Neutral (Нейтральный).
        4. Moderate (Умеренный).

        Экстремальный режим подразумевает агрессивную торговлю (скальпинг) и сигналы при выборе этого режима будут генерироваться довольно часто даже на малых коррекциях. Стоит отметить, что в большинстве случаев тренд учитывать не обязательно, так как сделки могут совершаться и против тренда, но и нельзя забывать о том, что риски при такой торговле гораздо выше, чем при любой другой, а значит нужно использовать этот режим максимально осторожно. Экспирация при торговле по экстремальному режиму составляет 1-3 свечи:

        Экстремальный режим индикатора Master Entry

        Интенсивный режим торговли несмотря на название отличается от экстремального и количество сигналов уменьшено, а малые коррекции уже не берутся в расчет, но сами сигналы все равно появляются довольно рано, что иногда может быть очень полезным, а иногда наоборот. Если обобщить, то данный режим является чем-то средним между скальпингом и консервативным методом торговли. Экспирация в таком случае должна быть равна 10 свечам:

        Интенсивный режим индикатора Master Entry

        Нейтральный режим является еще более «мягким» вариантом торговли после скальпинга, так как сигналы будут генерироваться не сразу, а после подтверждения движения ценой, и этот режим можно рассматривать любителям долгих сделок с малыми рисками. Экспирация при торговле с нейтральным режимом должна составлять пятнадцать свечей.

        Нейтральный режим индикатора Master Entry

        Последним режимом является умеренный и он максимально консервативный, а сигналы этого режима в некоторых моментах можно даже назвать запоздалыми, так как прежде, чем появится стрелочка, ценовое движение уже пройдет определенное расстояние. Этот режим подойдет любителям долгосрочных сделок и свинг-трейдерам. Экспирация при его использовании составляет двадцать свечей:

        Умеренный режим индикатора Master Entry

        Обратите внимание, что для каждого из режимов выше взят один и тот же участок графика, чтобы можно было посмотреть на разницу в генерации сигналов.

        Помимо режимов в индикаторе Master Entry присутствует панель, которая хоть и не имеет много полезной информации, но зато показывает силу тренда в процентах (Trend Power):

        Панель индикатора Master Entry

        Кроме этого, можно видеть название торгового режима, тип последнего сигнала (Call/Buy или Put/Sell) и время до закрытия свечи.

        Перед рассмотрением примеров сделок также стоит отметить, что одним из главных плюсов индикатора Master Entry является то, что после закрытия свечи сигналы не перерисовываются.

        Теперь, понимая, как работает индикатор, можно рассмотреть некоторые примеры сделок.

        Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов Master Entry

        Рассмотрим пример сделок Call и Put с экстремальным режимом и короткой экспирацией, так как суть сделок все равно сводится к сигналам и не имеет значения, какой режим брать за пример.

        Покупка опциона Call и Put

        Так как для примера взят экстремальный режим, то торговать можно как по тренду, так и против него (но предпочтительнее конечно же торговля по движению), и поэтому при появлении сигналов можно было совершать сделки с экспирацией в 3 свечи, но также обратите внимание, что прибыль можно было получить и с 1 свечей в качестве экспирации:

        Торговля по индикатору Master Entry

        Заключение

        Подводя итоги по индикатору Master Entry можно сказать, что его плюсом является то, что он не перерисовывает свои сигналы и имеет целых четыре режима торговли, которые подойдут под любой тип трейдинга.

        Но на что стоит обратить внимание, так это на то, что настройки индикатора скрыты и не совсем понятно, какой алгоритм он использует в своей работе, а с учетом того, что множество платных индикаторов основаны на простых Скользящих Средних, этот индикатор может работать таким же образом. Поэтому очень важно провести тесты и посмотреть на каждый режим по отдельности, и только после этого переходить на реальный счет.

        Также в успешной торговле незаменимыми являются правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как они позволяют правильно использовать свой торговый капитал.

        А проверенного брокера для торговли всегда можно найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно индикатор Master Entry

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Сергей
        часовой график так вообще
        Владимир, двумя руками заааааа! Люблю часовой график и ИСТОРИЯ УДИВИЛА тоже!!! ХОЧУ посмотреть в реале.... пробовал сегодня в покете на ОТС тоже не плохо, но отс есть ОТС )))
        27 января 2024
        Ответить
        Владимир
        4 режима для любителей разных по интенсивности типов торговли, с предустановленными параметрами, что на мой взгляд очень удобно.
        Руслан, это безспорно очень удобно и оперативно. А визуал какой? Это же просто прелесть как подобраны цвета и всё рисует аккуратно и удобно, особенно линия тренда. Честно? Я удивлен посмотрел шортс на канале и решил установить и посмотреть историю на разных тф. Сигналы на удивление очень точные особенно на м15 м30 и часовой график так вообще. Жду понедельника буду пробовать реально. Спасибо за знакомство и короткий обзор
        27 января 2024
        Ответить
        Олег Т.
        Приятный индикатор, и 97$ это не такие уж и большие деньги.
        Богдан, сто пудов! если сигналы точные, то можно и за неделю отбить... или за день)))
        Тимофей, 100%, сотня долларов это не деньги в масштабах бинарок)) Опытные трейдеры зарабатывают примерно от 1000$/1500$ до 5000$ в месяц. Так что да, такое отбивается легко за неделю.
        Option Bull, ты хотел сказать за день)))
        27 января 2024
        Ответить
        Option Bull
        Приятный индикатор, и 97$ это не такие уж и большие деньги.
        Богдан, сто пудов! если сигналы точные, то можно и за неделю отбить... или за день)))
        Тимофей, 100%, сотня долларов это не деньги в масштабах бинарок)) Опытные трейдеры зарабатывают примерно от 1000$/1500$ до 5000$ в месяц. Так что да, такое отбивается легко за неделю.
        26 января 2024
        Ответить
        Руслан
        Вот такой индюк мне нравится. Стрелочка вверх, стрелочка вниз. Все предельно понятно.
        Трейдер БО, согласен, ничего лишнего и все предельно понятно. Единственное что может мешать - это инфо-панель в верхней левой части экрана, но даже там есть такой параметр как сила тренда (TREND POWER), так что так и быть пусть будет)
        26 января 2024
        Ответить
        Руслан
        Master Entry хоть и платный, но вот особенного в нем я ничего не увидел. ну стрелки. ну панель. я таких кучу знаю бесплатных индикаторов для бинарных опционов
        ТрейдерБО, ничего себе ничего особенного. Да есть есть 4 режима для любителей разных по интенсивности типов торговли, с предустановленными параметрами, что на мой взгляд очень удобно.
        26 января 2024
        Ответить
        Тимофей
        Вот такой индюк мне нравится. Стрелочка вверх, стрелочка вниз. Все предельно понятно.
        Трейдер БО, а линию тренда рисует в цвете - это же так удобно
        26 января 2024
        Ответить
        Тимофей
        Приятный индикатор, и 97$ это не такие уж и большие деньги.
        Богдан, сто пудов! если сигналы точные, то можно и за неделю отбить... или за день)))
        26 января 2024
        Ответить
        Богдан
        Приятный индикатор, и 97$ это не такие уж и большие деньги.
        26 января 2024
        Ответить
        Артур
        Артур
        Режимы есть разные - нормально. А алгоритм это не дело трейдеров. Работаем!
        26 января 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Вот такой индюк мне нравится. Стрелочка вверх, стрелочка вниз. Все предельно понятно.
        26 января 2024
        Ответить
        а
        Master Entry хоть и платный, но вот особенного в нем я ничего не увидел. ну стрелки. ну панель. я таких кучу знаю бесплатных индикаторов для бинарных опционов
        ТрейдерБО, Написано же, что он бесплатный
        06 июля 2022
        Ответить
        Edward
        Edward
        Индикатор для скальпинга без перерисовки подает четкие торговые сигналы на основе действующего тренда, а перемену в тенденции определяет после её завершения, не меняя свой вид. Вопрос скорее в том, что тенденция может быть краткосрочной и долгосрочной.
        05 февраля 2021
        Ответить
        Грановский
        Как установит этот индикатор вна платформу брокера в телефоне?
        к сожалению никак, на мобильную версию мт4 такие индюки не устанавливаются, они только для компа
        05 октября 2020
        Ответить
        Оксана
        Как установит этот индикатор вна платформу брокера в телефоне?
        04 октября 2020
        Ответить
        Максим
        Максим
        Добрый день. Кто-то может подсказать мне, пожалуйста, какие есть варианты взаимодействия сигналов этого индикатора с торговыми роботами? Или, можно получить открытый код этого индикатора, чтобы из него сделать робота, который будет работать в паре с другим роботом? Спасибо)
        а есть толк его совмещать? он дает не более лучшие сигналы, чем любые другие индюки, тем более эта платный, он явно не заточен под стабильный заработок, его главное продать. проще искать что-то бесплатное с открытым кодом и делать робота.
        ТрейдерБО, Грановский, У меня получилось получить сигналы этого индикатора) просто свой почтовый сервер, который перехватывает сообщение от мт4, когда появляется сигнал. В настройках индикатора есть флаг, который включает функцию отправки e-mail))) Этот индикатор, как и "любой другой", основан на ближайшем среднем, он как и все не работает, а просто показывает превышение ближайшей средней цены. Он не для того, чтобы по нему торговать, он для того чтобы показывать начало торгов)
        01 октября 2020
        Ответить
        ТрейдерБО
        ТрейдерБО
        Добрый день. Кто-то может подсказать мне, пожалуйста, какие есть варианты взаимодействия сигналов этого индикатора с торговыми роботами? Или, можно получить открытый код этого индикатора, чтобы из него сделать робота, который будет работать в паре с другим роботом? Спасибо)
        а есть толк его совмещать? он дает не более лучшие сигналы, чем любые другие индюки, тем более эта платный, он явно не заточен под стабильный заработок, его главное продать. проще искать что-то бесплатное с открытым кодом и делать робота.
        01 октября 2020
        Ответить
        Грановский
        Добрый день. Кто-то может подсказать мне, пожалуйста, какие есть варианты взаимодействия сигналов этого индикатора с торговыми роботами? Или, можно получить открытый код этого индикатора, чтобы из него сделать робота, который будет работать в паре с другим роботом? Спасибо)
        на счет совмещения сигналов не подскажу. не пробовал, а код в нем закрытый, никак ты его не получишь. разве что взломать, но это надо программера тогда понимающего
        01 октября 2020
        Ответить
        Максим
        Максим
        Добрый день. Кто-то может подсказать мне, пожалуйста, какие есть варианты взаимодействия сигналов этого индикатора с торговыми роботами? Или, можно получить открытый код этого индикатора, чтобы из него сделать робота, который будет работать в паре с другим роботом? Спасибо)
        01 октября 2020
        Ответить
        ТрейдерБО
        ТрейдерБО
        Master Entry хоть и платный, но вот особенного в нем я ничего не увидел. ну стрелки. ну панель. я таких кучу знаю бесплатных индикаторов для бинарных опционов
        14 сентября 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!