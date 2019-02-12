    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Binary Comodo

        Индикатор Binary Comodo для бинарных опционов

        Binary Comodo – это эффективный индикатор, предназначенный для торговли бинарными опционами исключительно по валютным парам. Инструмент не перерисовывает сигналы на графике и своевременно подает точные сигналы для бинарных опционов.

        График с индикатором Binary Comodo

        В основе Binary Comodo лежат 3 технических индикатора. На графике этот инструмент показывает оптимальные точки для открытия сделки зелеными и красными стрелками, направленными соответственно вверх и вниз.

        Binary Comodo поддерживается MetaTrader 4. Этот технический инструмент подходит для торговли любыми валютными парами. Предпочтительнее использовать данный индикатор во время работы американской валютной сессии, открывая сделки 15-минутным периодом экспирации.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Binary Comodo

        Стратегия торговли бинарными опционами с использованием индикатора Binary Comodo сводится к двум простым правилам:

        1. Открывать сделку на продажу (опцион PUT) на следующей свече, появившейся после красной стрелки, которая направлена вниз.
        2. Выставлять ордер на покупку актива (опцион CALL) на следующей свече, идущей за зеленой стрелкой.

        Сигналы Binary Comodo

        Индикатор отличается высокой эффективностью, давая в среднем не более 25% ложных сигналов. Благодаря простоте работы с инструментом Binary Comodo подходит как начинающим, так и опытным трейдерам. Используя этот индикатор, можно выстроить прибыльную и долгосрочную стратегию на бинарных опционах.

        Во время торговли на рынке рекомендуется соблюдать следующее правило: не открывать сделки за полчаса до и спустя 30 минут после выхода важных новостей, которые влияют на валютные курсы. (Смотрите экономический календарь)

         Скачать индикатор Binary Comodo

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

        binarium

        Смотрите также:

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Орехокол
        На часовом таймфрейме 100%. ставлю 5 часов нормально пока всё. Можете в истории посмотреть тоже нормально всё показывает отличный индикатор
        а мартина надо использовать или ты так далеко не заходил в тестах?
        18 августа 2020
        Ответить
        Javlon
        На часовом таймфрейме 100%. ставлю 5 часов нормально пока всё. Можете в истории посмотреть тоже нормально всё показывает отличный индикатор
        17 августа 2020
        Ответить
        Ирина Александрова
        Тестила, брала уровни и брала свои индюки, и даже стандартные типа стох макд, сам по себе так себе он без подтверждения, а с другими норм можно)
        30 апреля 2020
        Ответить
        Кентяра
        сигналка обычная
        нормальная сигналы, не рассказывай!))
        07 марта 2020
        Ответить
        крутой
        сигналка обычная
        21 февраля 2020
        Ответить
        Endgy5
        Отличный индикатор, потестил его, очень понравился
        01 марта 2019
        Ответить
        Григорий$
        Как наверно и все индикаторы, надо пробовать его на разных таймфреймах, тестировать на истории и подстраивать параметры, чтобы получить лучшие результаты.
        28 февраля 2019
        Ответить
        Allo4ka
        Binary Comodo - довольно точный индикатор, он дает не менее 70% точных сигналов, которых за сессию получается около 8-10 штук.
        23 февраля 2019
        Ответить
        alek-1975
        Не соглашусь с предыдущим отзывом. Если переключаться между графиками, то стрелки перерисовываются. Если оставаться на одном графике, то может он и сохраняет все сигналы.
        16 февраля 2019
        Ответить
        Юрий1402
        Я протестировал индикатор, но вместе с ним использовал другой, который 100% не перерисовывается. Результат порадовал. Comodo не перерисовывается. Из 8 сигналов 6 успешных при торговле на минутном графике.
        13 февраля 2019
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!