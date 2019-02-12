Индикатор Binary Comodo для бинарных опционов

Binary Comodo – это эффективный индикатор, предназначенный для торговли бинарными опционами исключительно по валютным парам. Инструмент не перерисовывает сигналы на графике и своевременно подает точные сигналы для бинарных опционов.

В основе Binary Comodo лежат 3 технических индикатора. На графике этот инструмент показывает оптимальные точки для открытия сделки зелеными и красными стрелками, направленными соответственно вверх и вниз.

Binary Comodo поддерживается MetaTrader 4. Этот технический инструмент подходит для торговли любыми валютными парами. Предпочтительнее использовать данный индикатор во время работы американской валютной сессии, открывая сделки 15-минутным периодом экспирации.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Binary Comodo

Стратегия торговли бинарными опционами с использованием индикатора Binary Comodo сводится к двум простым правилам:

Открывать сделку на продажу (опцион PUT) на следующей свече, появившейся после красной стрелки, которая направлена вниз. Выставлять ордер на покупку актива (опцион CALL) на следующей свече, идущей за зеленой стрелкой.

Индикатор отличается высокой эффективностью, давая в среднем не более 25% ложных сигналов. Благодаря простоте работы с инструментом Binary Comodo подходит как начинающим, так и опытным трейдерам. Используя этот индикатор, можно выстроить прибыльную и долгосрочную стратегию на бинарных опционах.

Во время торговли на рынке рекомендуется соблюдать следующее правило: не открывать сделки за полчаса до и спустя 30 минут после выхода важных новостей, которые влияют на валютные курсы. (Смотрите экономический календарь)

Скачать индикатор Binary Comodo

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

Смотрите также: