        Binary Winner

        Индикатор Binary Winner для бинарных опционов

        Бинарные опционы хороши, в первую очередь, тем, что позволяют быстро наращивать прибыль. И помогают им с этим точные индикаторы с коротким сроком действия. Одним из таких индикаторов является Binary Winner, который предназначен для торговли на М5 и эксперацией 5 минут. Он так же может использоваться для торговли на M1 с истечением 60 секунд, но в этом случае будет больше ложных сигналов. Binary Winner не перерисовывается и подходит для торговли на любом активе.

        Характеристики индикатора Binary Winner

        Платформа: Метатрейдер4.

        Актив: Основная валютная пара.

        Время торговли: круглосуточно.

        Таймфрейм: M5 (оптимально) и M1.

        Эксперация: 5 минут или 60 секунд при торговле на m1.

        Рекомендуемый брокер: Альпари, QuotexPocketOption, BinariumGrand Capital.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли по индикатору Binary Winner

        Условия торговли по индикатору Binary Winner заключаются только в отслеживании соответствующих сигналов (доступно звуковое оповещение). Сделку нужно открывать сразу после появления сигнальной стрелки (не нужно ждать закрытия текущего бара):

        Индикатор дает довольно много сигналов точных сигналов. Конечно, вы должны понимать, что индикатор Binary Winner не идеален, и ложные сигналы неизбежны. Поэтому лучше использовать с дополнительными фильтрами или как часть своей торговой стратегии.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        binarium

         

        Комментарии

        Алекс
        понравился, прикрутил к стратегии
        08 марта 2020
        Feduk
        Feduk
        пойдет)))
        12 января 2020
        Sergiy0
        Не идеальный, но довольно точный индюк, пользуюсь с фильтрами
        17 февраля 2019
        Антон
        Антон
        Хороший индикатор, дает довольно точные сигналы
        02 февраля 2019
        ILUA
        Согласен - индикатор наоборот
        28 января 2019
        Владимир
        Я проверил этот индикатор на разных активах и таймфреймах. Также с некоторыми дополнительными фильтрами. Процент успешных сделок менее 30%.
        Михаил Храмов, так надо, значит, делать наоборот и будет тебе 70% прибыльных сделок
        26 января 2019
        Михаил Храмов
        Я проверил этот индикатор на разных активах и таймфреймах. Также с некоторыми дополнительными фильтрами. Процент успешных сделок менее 30%.
        17 января 2019
        Михаил Храмов
        Торгую на валютных парах. На таймфрейме 2-3 минуты. Сделку открываю сразу же после оповещения. Прибыльных сделок 60%. Вот мои итоги тестирования индикатора.
        13 января 2019
