Индикатор Binary Winner для бинарных опционов

Бинарные опционы хороши, в первую очередь, тем, что позволяют быстро наращивать прибыль. И помогают им с этим точные индикаторы с коротким сроком действия. Одним из таких индикаторов является Binary Winner, который предназначен для торговли на М5 и эксперацией 5 минут. Он так же может использоваться для торговли на M1 с истечением 60 секунд, но в этом случае будет больше ложных сигналов. Binary Winner не перерисовывается и подходит для торговли на любом активе.
Характеристики индикатора Binary Winner
Платформа: Метатрейдер4.
Актив: Основная валютная пара.
Время торговли: круглосуточно.
Таймфрейм: M5 (оптимально) и M1.
Эксперация: 5 минут или 60 секунд при торговле на m1.
Рекомендуемый брокер: Альпари, Quotex, PocketOption, Binarium, Grand Capital.
Правила торговли по индикатору Binary Winner
Условия торговли по индикатору Binary Winner заключаются только в отслеживании соответствующих сигналов (доступно звуковое оповещение). Сделку нужно открывать сразу после появления сигнальной стрелки (не нужно ждать закрытия текущего бара):
Индикатор дает довольно много сигналов точных сигналов. Конечно, вы должны понимать, что индикатор Binary Winner не идеален, и ложные сигналы неизбежны. Поэтому лучше использовать с дополнительными фильтрами или как часть своей торговой стратегии.
