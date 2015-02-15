Индикатор трендовых линий для МТ4

Трендовые линии — это основа технического анализа, без которого невозможно осуществлять успешные сделки как на Forex так и в бинарных опционах. Однако построение их занимает время. Кроме того, на графике нередко одновременно представлено несколько трендовых линий, что значительно усложняет анализ.

Упростить работу с этим инструментом помогает автоматический индикатор True Trendline. Данный индикатор достаточно встроить в текущий график на платформе MT4, и он самостоятельно прорисует трендовые линии. В результате у трейдера высвобождается время на ведение торговли или анализ текущей ситуации.

Настройка индикатора True Trendline

True Trendline – это эффективный инструмент, который экономит время и подает звуковые сигналы, если цена коснется либо пробьет одну из линий тренда. Установка индикатора проводится в несколько этапов.

Сначала необходимо скачать архив с индикатором в конце статьи и встроить его в платформу МТ4. После этого достаточно прикрепить индикатор к любому из графиков, чтобы на них появились автоматические трендовые линии. Дополнительно в архиве предусматривается инструмент TrueTL Alert, который после установки начнет подавать сигналы, если цена коснется либо пробьет эти линии.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Индикатор True Trendline имеет несколько настроек:

Число баров, по которым рассчитываются линии тренда. Параметр задается в конкретном временном диапазоне. Выделение цветом. Этой же настройкой снимаются выделения Выделение жирным. Применяется только к самой верхней и самой нижней линиям. Автоматическое обновление настроек. При выборе этого параметра меняется положение линий тренда, если корректируются временной интервал, момент закрытия свечей и символы. Ускоренный анализ графиков в 1- и 5-минутных таймфреймах. Такая настройка будет удобной для владельцев маломощных компьютеров.

Индикатор трендовых линий TrueTL_Alert имеет следующие настройки:

Автоматический поиск всех линий тренда. Сигнал о касании ценой линии тренда . А с помощью другого параметра можно задать расстояние от ценового графика до линии тренда, по достижении которого индикатор подает сигнал. Сигнал о пробое трендовой линии . В первом случае сигнал подается до закрытия свечи, а второй — после.

Еще один параметр High_TL_Name/Low_TL_Name применяется при выключенном автоматическом поиске. Эти настройки позволяют задавать название верхней и нижних линий тренда для того, чтобы индикатор «обращал» на них внимание.

Кроме того, данный индикатор позволяет задавать, каким образом приходит оповещение: на электронную почту (через Email_Alert), в виде всплывающего окна в терминале (через PopUp_Alert) или звукового сигнала (Sound_Alert). Последний, в свою очередь, можно задавать посредством Sound_File.

Если дополнить данный индикатор еще хотя бы одним каким-либо индикатором, в котором Вы хорошо разбираетесь, у Вас может получиться очень хорошая торговая стратегия для бинарных опционов.

С данным индикатором мы рекомендуется использовать один из осцилляторов RSI, CCI или Stochastic, а также для более удобной работы дополнить индикатором CrossLine.

Правила торговли по индикатору True Trendline

Правила торговли по данному индикатору для бинарных опционов очень просты и легко могут использоваться новичками.

Сигналы на покупку (CALL)

Цена актива коснулась линии сверху, при этом один из осцилляторов в зоне перекупленности - покупаем call опцион с экспирацией по закрытию этой свечи.

Сигналы на продажу (PUT)

Цена актива коснулась линии снизу, при этом один из осцилляторов в зоне перепроданности - покупаем put опцион с экспирацией по закрытию этой свечи.

Обратите внимание, что чем толще линия тем более надежен уровень, а линии золотого цвета указывают на глобальный нисходящий или восходящий тренд.

