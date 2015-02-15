Индикатор трендовых линий для МТ4

        Индикатор трендовых линий

        Трендовые линии — это основа технического анализа, без которого невозможно осуществлять успешные сделки как на Forex так и в бинарных опционах. Однако построение их занимает время. Кроме того, на графике нередко одновременно представлено несколько трендовых линий, что значительно усложняет анализ.

        Упростить работу с этим инструментом помогает автоматический индикатор True Trendline. Данный индикатор достаточно встроить в текущий график на платформе MT4, и он самостоятельно прорисует трендовые линии. В результате у трейдера высвобождается время на ведение торговли или анализ текущей ситуации.

        Настройка индикатора True Trendline

        True Trendline – это эффективный инструмент, который экономит время и подает звуковые сигналы, если цена коснется либо пробьет одну из линий тренда. Установка индикатора проводится в несколько этапов.

        Сначала необходимо скачать архив с индикатором в конце статьи и встроить его в платформу МТ4. После этого достаточно прикрепить индикатор к любому из графиков, чтобы на них появились автоматические трендовые линии. Дополнительно в архиве предусматривается инструмент TrueTL Alert, который после установки начнет подавать сигналы, если цена коснется либо пробьет эти линии.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Индикатор True Trendline имеет несколько настроек:

        1. Число баров, по которым рассчитываются линии тренда. Параметр задается в конкретном временном диапазоне.
        2. Выделение цветом. Этой же настройкой снимаются выделения
        3. Выделение жирным. Применяется только к самой верхней и самой нижней линиям.
        4. Автоматическое обновление настроек. При выборе этого параметра меняется положение линий тренда, если корректируются временной интервал, момент закрытия свечей и символы.
        5. Ускоренный анализ графиков в 1- и 5-минутных таймфреймах. Такая настройка будет удобной для владельцев маломощных компьютеров.

        Индикатор трендовых линий TrueTL_Alert имеет следующие настройки:

        1. Автоматический поиск всех линий тренда.
        2. Сигнал о касании ценой линии тренда . А с помощью другого параметра можно задать расстояние от ценового графика до линии тренда, по достижении которого индикатор подает сигнал.
        3. Сигнал о пробое трендовой линии . В первом случае сигнал подается до закрытия свечи, а второй — после.

        Еще один параметр High_TL_Name/Low_TL_Name применяется при выключенном автоматическом поиске. Эти настройки позволяют задавать название верхней и нижних линий тренда для того, чтобы индикатор «обращал» на них внимание.

        Кроме того, данный индикатор позволяет задавать, каким образом приходит оповещение: на электронную почту (через Email_Alert), в виде всплывающего окна в терминале (через PopUp_Alert) или звукового сигнала (Sound_Alert). Последний, в свою очередь, можно задавать посредством Sound_File.

        Если дополнить данный индикатор еще хотя бы одним каким-либо индикатором, в котором Вы хорошо разбираетесь, у Вас может получиться очень хорошая торговая стратегия для бинарных опционов.

        С данным индикатором мы рекомендуется использовать один из осцилляторов RSI, CCI или Stochastic, а также для более удобной работы дополнить индикатором CrossLine.

        Правила торговли по индикатору True Trendline

        Правила торговли по данному индикатору для бинарных опционов очень просты и легко могут использоваться новичками.

        Сигналы на покупку (CALL)

        Цена актива коснулась линии сверху, при этом один из осцилляторов в зоне перекупленности - покупаем call опцион с экспирацией по закрытию этой свечи. 

        Сигналы на продажу (PUT)

        Цена актива коснулась линии снизу, при этом один из осцилляторов в зоне перепроданности - покупаем put опцион с экспирацией по закрытию этой свечи.

        Обратите внимание, что чем толще линия тем более надежен уровень, а линии золотого цвета указывают на глобальный нисходящий или восходящий тренд.

        Скачать индикатор трендовых линий

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Тренд
        иногда пользуюсь, хоть и дорисовываю некоторые линии сам. все же робот не человек)
        30 мая 2020
        Sultan
        спасибо очень удобный индекатор вобще супер
        20 февраля 2020
        Артур
        Спасибо за индикатор, давно искал как бы упростить этот процесс построения линий
        06 августа 2019
        Ylial
        Несмотря на такое хорошее описание, по своему опыту могу точно сказать, что лучше True Trendline использовать в связке с другими уже проверенными индикаторами.
        18 декабря 2018
        Юрий Жаров
        Соглашусь, очень подробное описание и на доступном языке. Торговать начал недавно и решил начать использовать индикаторы. Судя по всему, мои поиски окончены.
        15 декабря 2018
        Олег
        Индикаторы тренда мне нравятся, с трендом уже год торгую
        01 июля 2018
        что в нем хорошего? народ наверное не видел реально хороших индикаторов!!! как и большинство индикаторы он перерисовывается!!! Почему тогда, когда падает или растет цена рисуется сначало одна линия затем цена падает дальше рисется вторая линия (уже ниже) и так дальше. На одном таймфрейме рисует несколько линий медвежьего тренда ????? Мой вывод индикатор в топку !!! (на форексе с 2006года)
        олег, у меня очень много отбоев от линий срабатывает, в паре с RSI вообще работает супер
        11 декабря 2017
        олег
        хороший индикатор (точный) на каждом таймфрейме будет рисовать только одну линию тренда (либо тренд бычий либо тренд медвежий) и цена будет либо отталкиваться от линии либо пробьет ее!!! (на форексе с 2006 года)
        10 декабря 2017
        олег
        что в нем хорошего? народ наверное не видел реально хороших индикаторов!!! как и большинство индикаторы он перерисовывается!!! Почему тогда, когда падает или растет цена рисуется сначало одна линия затем цена падает дальше рисется вторая линия (уже ниже) и так дальше. На одном таймфрейме рисует несколько линий медвежьего тренда ????? Мой вывод индикатор в топку !!! (на форексе с 2006года)
        10 декабря 2017
        Маша
        хороший и простой индикатор
        25 ноября 2017
        Роман
        Для новичков,простой в понимании и использовании
        05 ноября 2017
        Маргарита
        Хороший индикатор,а главное простой,подойдет для начинающих трейдеров
        05 октября 2017
        Богдан
        Что-то у меня этот индикатор не устанавливается в МТ4 :( или я что-то не так делаю (
        12 января 2017
        Рони
        А видео к этому индикатору есть?
        29 октября 2016
        Артем
        Много статей про него читал, нужно будет попробовать) спасибо
        24 октября 2016
        Куба Антон
        довольно простой индикатор, подходит для начинающих трейдеров, чтобы могли разобрать построения трендовой линии и пробития.
        16 октября 2016
        Макс
        Здравствуйте! Спасибо большое. ..вы очень хорошо преподносите материал, который легко понимается. Скажите пожалуйста, не смогли бы вы сделать небольшой видеобзор данного индикатора и как правильно его применять в работе.
        11 октября 2016
        Коля Коршунов
        Супер
        28 июня 2016
