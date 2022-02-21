Индикатор для бинарных опционов Fxaccurate Larna MT4

Индикатор Fxaccurate Larna изначально был создан для рынка Forex и первое время был доступен только пользователям одного закрытого зарубежного форума. Позже его слили в сеть и он был переделан под бинарные опционы. Fxaccurate Larna MT4 является трендовым и основан на индикаторе ADX и Heiken Ashi. Он позволяет определять тренд и состоит из облака, как в Ichimoku Kinko Hyo и локальных уровней поддержки/сопротивления. Также индикатор генерирует сигналы для торговли в виде стрелочек.

Содержание:

Обратите внимание, что Fxaccurate Larna MT4 является платным, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Fxaccurate Larna

Установка индикатора для бинарных опционов Fxaccurate Larna в MT4

Индикатор Fxaccurate Larna MT4 устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора Fxaccurate Larna для бинарных опционов

В индикаторе есть более тридцати настраиваемых параметров, и настройки в Fxaccurate Larna являются сложными, поэтому менять стоит лишь некоторые параметры. Изначально на графике отображается два последних сигнала, что неудобно для проверки их на истории. Количество отображаемых сигналов можно поменять, изменив переменную «BUYSELLSignalCount», к примеру, на «10»:

Индикатор автоматически меняет расцветку свечей, но не меняет сами свечи. Если вы хотите использовать Хейкен Аши в своей торговле, то поменяйте переменную «HeikenAshi» на «true»:

Все остальные настройки относятся как к сигналам, так и к панелям, и при желании вы можете поменять любые из них, а мы перейдем к рассмотрению самого индикатора и его сигналов.

Fxaccurate Larna состоит из:

Трендового облака; Панели тренда; Информационной панели; Уровней; Сигналов.

Благодаря трендовому каналу в виде облака индикатор Fxaccurate Larna MT4 определяет силу тренда, которая показана на трендовой панели. Присутствует четыре вида тренда:

Слабый нисходящий тренд; Сильный нисходящий тренд; Слабый восходящий тренд; Сильный восходящий тренд.

Инфо-панель показывает дату и время, а также валютную пару, спред и цену, от которой началась волна (облако):

Уровни появляются довольно часто и являются лишь дополнением к анализу, а сигналы показывают, когда входить в сделку. Далее рассмотрим их более подробно вместе с правилами торговли по индикатору.

Правила торговли по индикатору Fxaccurate Larna MT4 для бинарных опционов

Мы уже несколько раз упоминали о том, что индикатор Fxaccurate Larna MT4 является трендовым. Поэтому перед тем, как использовать его в торговле, стоит изучить такие темы:

Почему важно понимать, как работает тренд? Понимание тренда позволяет торговать в плюс практически любыми индикаторами, включая обсуждаемый. Поэтому обязательно изучите данные темы.

Теперь, когда у вас есть понимание торговли бинарными опционами по тренду, можно рассмотреть основные условия для совершения сделок. Контракты Call покупаются, когда:

есть восходящий тренд, о чем будет говорить панель тренда (мы смотрим только на часовой график на панели); свечи должны быть голубого цвета; появился локальный уровень поддержки; цена находится выше облака; появился сигнал с подписью «BUY».

Условия для покупки контрактов Put:

есть нисходящий тренд, о чем будет говорить панель тренда (мы смотрим только на часовой график на панели); свечи должны быть красного цвета; появился локальный уровень сопротивления; цена находится ниже облака; появился сигнал с подписью «SELL».

Торговля по индикатору Fxaccurate Larna MT4 ведется только на таймфрейме 5 минут, а экспирация всегда равняется 1 часу. Ниже можно увидеть общие примеры сигналов со всеми условиями, но более точные варианты сделок мы обсудим далее:

Открытие опциона Call

Рассмотрим ситуацию с покупкой Call со всеми правилами, описанными ранее. В данном случае можно видеть, что у нас есть восходящий тренд, что подтверждается панелью слева. Кроме этого, цена выше облака, а свечи стали голубыми. Все остальные условия также выполнены, включая сам сигнал:

Открытие опциона Put

Сделки Put торгуются также, и на изображении ниже есть нисходящий тренд, о чем говорит панель слева. Также появился сигнал, цена находится ниже облака и свечи стали красного цвета:

Заключение

Несмотря на то, что индикатор Fxaccurate Larna ранее являлся недоступным и использовался малым количеством трейдеров, перед торговлей с его помощью на реальном счету обязательно стоит провести тестирование на демо-счету, чтобы понять, как он работает. Также важно помнить, что во флэте этот индикатор, как и многие другие, скорее всего принесет убыток.

Помимо этого, чтобы обезопасить свой депозит, всегда стоит помнить про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Индикатор Fxaccurate Larna MT4 скачать бесплатно

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

