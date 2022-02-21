    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Fxaccurate Larna MT4

        Индикатор для бинарных опционов Fxaccurate Larna MT4

        Индикатор Fxaccurate Larna изначально был создан для рынка Forex и первое время был доступен только пользователям одного закрытого зарубежного форума. Позже его слили в сеть и он был переделан под бинарные опционы. Fxaccurate Larna MT4 является трендовым и основан на индикаторе ADX и Heiken Ashi. Он позволяет определять тренд и состоит из облака, как в Ichimoku Kinko Hyo и локальных уровней поддержки/сопротивления. Также индикатор генерирует сигналы для торговли в виде стрелочек.

        Содержание:

        Обратите внимание, что Fxaccurate Larna MT4 является платным, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

        как выглядит индикатор

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Fxaccurate Larna

        Установка индикатора для бинарных опционов Fxaccurate Larna в MT4

        Индикатор Fxaccurate Larna MT4 устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора Fxaccurate Larna для бинарных опционов

        В индикаторе есть более тридцати настраиваемых параметров, и настройки в Fxaccurate Larna являются сложными, поэтому менять стоит лишь некоторые параметры. Изначально на графике отображается два последних сигнала, что неудобно для проверки их на истории. Количество отображаемых сигналов можно поменять, изменив переменную «BUYSELLSignalCount», к примеру, на «10»:

        настройки индикатора

        Индикатор автоматически меняет расцветку свечей, но не меняет сами свечи. Если вы хотите использовать Хейкен Аши в своей торговле, то поменяйте переменную «HeikenAshi» на «true»:

        настройки хейкен аши

        Все остальные настройки относятся как к сигналам, так и к панелям, и при желании вы можете поменять любые из них, а мы перейдем к рассмотрению самого индикатора и его сигналов.

        Fxaccurate Larna состоит из:

        1. Трендового облака;
        2. Панели тренда;
        3. Информационной панели;
        4. Уровней;
        5. Сигналов.

        расположение элементов в индикаторе

        Благодаря трендовому каналу в виде облака индикатор Fxaccurate Larna MT4 определяет силу тренда, которая показана на трендовой панели. Присутствует четыре вида тренда:

        1. Слабый нисходящий тренд;
        2. Сильный нисходящий тренд;
        3. Слабый восходящий тренд;
        4. Сильный восходящий тренд.
        нисходящие тренды в панели восходящие тренды в панели

         

        Инфо-панель показывает дату и время, а также валютную пару, спред и цену, от которой началась волна (облако):

        информационная панель

        Уровни появляются довольно часто и являются лишь дополнением к анализу, а сигналы показывают, когда входить в сделку. Далее рассмотрим их более подробно вместе с правилами торговли по индикатору.

        Правила торговли по индикатору Fxaccurate Larna MT4 для бинарных опционов

        Мы уже несколько раз упоминали о том, что индикатор Fxaccurate Larna MT4 является трендовым. Поэтому перед тем, как использовать его в торговле, стоит изучить такие темы:

        Почему важно понимать, как работает тренд? Понимание тренда позволяет торговать в плюс практически любыми индикаторами, включая обсуждаемый. Поэтому обязательно изучите данные темы.

        Теперь, когда у вас есть понимание торговли бинарными опционами по тренду, можно рассмотреть основные условия для совершения сделок. Контракты Call покупаются, когда:

        1. есть восходящий тренд, о чем будет говорить панель тренда (мы смотрим только на часовой график на панели);
        2. свечи должны быть голубого цвета;
        3. появился локальный уровень поддержки;
        4. цена находится выше облака;
        5. появился сигнал с подписью «BUY».

        Условия для покупки контрактов Put:

        1. есть нисходящий тренд, о чем будет говорить панель тренда (мы смотрим только на часовой график на панели);
        2. свечи должны быть красного цвета;
        3. появился локальный уровень сопротивления;
        4. цена находится ниже облака;
        5. появился сигнал с подписью «SELL».

        Торговля по индикатору Fxaccurate Larna MT4 ведется только на таймфрейме 5 минут, а экспирация всегда равняется 1 часу. Ниже можно увидеть общие примеры сигналов со всеми условиями, но более точные варианты сделок мы обсудим далее:

        примеры сделок

        Открытие опциона Call

        Рассмотрим ситуацию с покупкой Call со всеми правилами, описанными ранее. В данном случае можно видеть, что у нас есть восходящий тренд, что подтверждается панелью слева. Кроме этого, цена выше облака, а свечи стали голубыми. Все остальные условия также выполнены, включая сам сигнал:

        покупка опциона call

        Открытие опциона Put

        Сделки Put торгуются также, и на изображении ниже есть нисходящий тренд, о чем говорит панель слева. Также появился сигнал, цена находится ниже облака и свечи стали красного цвета:

        покупка опциона put

        Заключение

        Несмотря на то, что индикатор Fxaccurate Larna ранее являлся недоступным и использовался малым количеством трейдеров, перед торговлей с его помощью на реальном счету обязательно стоит провести тестирование на демо-счету, чтобы понять, как он работает. Также важно помнить, что во флэте этот индикатор, как и многие другие, скорее всего принесет убыток.

        Помимо этого, чтобы обезопасить свой депозит, всегда стоит помнить про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Индикатор Fxaccurate Larna MT4 скачать бесплатно

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        binarium

         

        Смотрите также:

         

        Актуальные бонусы и промокоды на 2023 год

        Плюсы и минусы в торговле бинарными опционами

        Психология в трейдинге - что нужно знать новичку?

        Как получать прибыль, торгуя на чистых графиках

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Богдан
        Кто-то закончил тестирование? Результаты хоть какие-то есть?
        Артур, наверно все деньги мешками грузят.))))
        tirant, Ага, или тратят.))))
        Богдан, Я думаю что результаты тестов обычны. Прорыва нет. И не чем особо хвастаться.
        Трейдер БО, хорошая вещь. Крепкий середняк.
        18 сентября 2023
        Ответить
        Кто-то закончил тестирование? Результаты хоть какие-то есть?
        Кто-то закончил тестирование? Результаты хоть какие-то есть?
        Что-то действительно обсуждение заглохло.
        21 июля 2023
        Ответить
        Таких индикаторов в сети очень много. Чем этот отличается от других?
        14 июля 2023
        Ответить
        Узнав о индикаторе FXAccurate Larna MT4, я сразу же решил попробовать его. Он действительно помогает в прогнозировании рынка и принятии более обоснованных решений. Спасибо за рекомендацию!
        Руслан, согласен, индикатор FXAccurate Larna впечатляет своей точностью. Я также начал использовать его недавно и заметил положительные результаты. Он отлично дополняет мою торговую стратегию) Рад, что мы оба нашли его полезным!
        Option Bull, да, именно! Это отличный инструмент для трейдеров, которые стремятся к более успешным сделкам. Я только начинаю изучать все его функции, и пока очень доволен)) Желаю вам удачи в использовании индикатора и успешных сделок!
        23 июня 2023
        Ответить
        Узнав о индикаторе FXAccurate Larna MT4, я сразу же решил попробовать его. Он действительно помогает в прогнозировании рынка и принятии более обоснованных решений. Спасибо за рекомендацию!
        Узнав о индикаторе FXAccurate Larna MT4, я сразу же решил попробовать его. Он действительно помогает в прогнозировании рынка и принятии более обоснованных решений. Спасибо за рекомендацию!
        23 июня 2023
        Ответить
        Кто-то закончил тестирование? Результаты хоть какие-то есть?
        27 апреля 2023
        Ответить
        И молчание. Сергей наверно мешки с деньгами пакует. )))
        22 февраля 2023
        Ответить
        Всем привет! Скачал ларну и тестировал. Очень интересные и довольно точные результаты. На любом длинном тренде даёт хорошие показатели. Что интересно, ждёшь ждёшь сигнала, и вроде уже пора бы, но не спешит ларна давать сигнал)), а потом понимаешь что правильно. Только на устойчивом тренде дает выверенный сигнал. Тестировал на демо счёте - СУПЕР! Начну пробовать на реальном. Хочется спросить у администраторов сайта, а демо версия для ознакомления на какой период даётся? И какая цена этого индикатора для постоянного приобретеения и пользования? Спасибо
        Сергей, Да, мне он тоже понравился. Знаком с ним давно. Харош на трендовой торговле. В неём главное выбрать правильно экспирацию и таймфрейм. ТОлковый, но сигнала надо ждать доооолго)))
        Вячеслав, Тестирую его уже несколько дней. И ты знаешь, Вячеслав, мне он начинает нравится) Что-то в нём есть, не зря он долго время был в закрытых форумах для трейдеров, пока его не слили... Ну надо пару месяцев хотя бы, как рекомендуют админы этого сайта. Короче отпишусь о результатах. Удачи!
        28 мая 2022
        Ответить
        Всем привет! Скачал ларну и тестировал. Очень интересные и довольно точные результаты. На любом длинном тренде даёт хорошие показатели. Что интересно, ждёшь ждёшь сигнала, и вроде уже пора бы, но не спешит ларна давать сигнал)), а потом понимаешь что правильно. Только на устойчивом тренде дает выверенный сигнал. Тестировал на демо счёте - СУПЕР! Начну пробовать на реальном. Хочется спросить у администраторов сайта, а демо версия для ознакомления на какой период даётся? И какая цена этого индикатора для постоянного приобретеения и пользования? Спасибо
        Всем привет! Скачал ларну и тестировал. Очень интересные и довольно точные результаты. На любом длинном тренде даёт хорошие показатели. Что интересно, ждёшь ждёшь сигнала, и вроде уже пора бы, но не спешит ларна давать сигнал)), а потом понимаешь что правильно. Только на устойчивом тренде дает выверенный сигнал. Тестировал на демо счёте - СУПЕР! Начну пробовать на реальном. Хочется спросить у администраторов сайта, а демо версия для ознакомления на какой период даётся? И какая цена этого индикатора для постоянного приобретеения и пользования? Спасибо
        27 мая 2022
        Ответить
        ого подгон, Fxaccurate Larna MT4 с закрытого форума оказывается, хотя думает мне что он ничем не лучше других индюков будет тестить
        как будто на закрытых форумах не сливает никто)) но все равно заинтриговали, спасибо за индюка такого))
        Славик, индюк прикольный)) только ждать надо сигналов... скорее из-за точности его он выдаёт сигналы не часто. Все надо пробовать...)
        25 мая 2022
        Ответить
        а как тут скачать этот ваш fxaccurate Larna mt4 ????
        в конце статьи кнопка есть - скачать))
        21 февраля 2022
        Ответить
        ого подгон, Fxaccurate Larna MT4 с закрытого форума оказывается, хотя думает мне что он ничем не лучше других индюков будет тестить
        как будто на закрытых форумах не сливает никто)) но все равно заинтриговали, спасибо за индюка такого))
        21 февраля 2022
        Ответить
        а как тут скачать этот ваш fxaccurate Larna mt4 ????
        21 февраля 2022
        Ответить
        ого подгон, Fxaccurate Larna MT4 с закрытого форума оказывается, хотя думает мне что он ничем не лучше других индюков будет тестить
        21 февраля 2022
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!