Технический анализ на автомате с помощью индикатора Autochartist

Технический анализ - это основа, с помощью которой ведётся торговля на рынке Форекс. Он позволяет заранее предугадывать движение цен. До появления компьютеров трейдеры вручную строили фигуры на графиках, что позволяло определить будущее направление тренда в отношении выбранного актива.

Позднее, когда торговать на рынке Форекс начали с помощью специальных программ, поиск моделей, посредством которых устанавливается движение цены, упростился. Однако и эта работа занимала немало времени. Особенно сложно приходится трейдерам, которые ведут внутридневную торговлю.

Решить эту проблему помогает индикатор технического анализа Autochartist. Причём данный инструмент распространяется бесплатно. Autochartist автоматически и в условиях реального времени определяет графические паттерны. Индикатор позволяет трейдерам проводить тонкую настройку оптимальных для торговли параметров.

Скачать Autochartist можно после открытия торгового счета. Доступ к индикатору предлагают большинство крупных компаний, находящихся в рейтинге Форекс брокеров.

Что такое Autochartist?

Autochartist - это технический инструмент, который в режиме реального времени определяет на графике цен фигуры, указывающие на продолжение движения тренда в прежнем направлении или скорый разворот последнего. Данная разработка выпускается в виде отдельного индикатора, применяемого на платформе МТ4, либо web-приложения.

С помощью Autochartist можно:

определять на графике фигуры (каналы, треугольники, «Двойная вершина» и другое);

определять сильные уровни поддержки и сопротивления;

определять фигуры Фибоначчи;

анализировать уровень волатильности рынка;

просматривать историю результативности стратегии в зависимости от используемых графических моделей;

получать информацию о новых сигналах на электронную почту.

Индикатор Autochartist позволяет вести торговлю на следующих таймфремах:

15-минутный;

30-минутный;

Н1;

Н4;

D1.

Благодаря тому, что Autochartist способен автоматически проводить анализ волатильности, трейдеры могут корректировать ранее выставленные уровни тейк-профитов и стоп-лоссов в зависимости от показаний поступающих сигналов. Нужно понимать, что этот индикатор не является советником. Autochartist разрабатывался как вспомогательный инструмент, с помощью которого упрощается поиск и построение моделей на графике. Успешность работы трейдера напрямую зависит от его решений и способности принять риск на себя.

Преимущества и недостатки Autochartist

Преимущества индикатора Autochartist заключаются в следующем:

1. Инструмент распространяется бесплатно и не предъявляет особых требований к качеству и уровню знаний у трейдера.

2. Поиск и построение графических фигур ведутся в автоматическом режиме. Поэтому трейдерам не нужнопроводить подобные операции вручную, благодаря чему экономится много времени. После построения фигур индикатор подаёт звуковой сигнал либо отправляет соответствующее сообщение на электронную почту.

3. Индикатор подаёт сигналы до того, как окончательно сформируются фигуры на графике. Такая особенность Autochartist позволяет трейдеру раньше других участников рынка открывать или закрывать позиции, что ведёт к росту прибыли.

4. Доступ к статистике позволяет оценивать успешность применения конкретных сигналов и подбирать наиболее оптимальную стратегию.

5. Наличие фильтров даёт возможность проводить тонкую настройку индикатора, за счёт чего трейдер может экспериментировать с инструментами и определять наиболее подходящие для торговли паттерны.

6. В Сети представлено множество обучающих материалов по Autochartist, с помощью которых можно разобраться в особенностях работы индикатора.

7. Индикатор универсален. Autochartist встраивается в торговый терминал MT4, а также способен работать в виде отдельного wtb-приложения. Кроме того, индикатор совместим с мобильными устройствами.

К числу недостатков Autochartist относят следующее:

1. Индикатор наиболее эффективен при внутридневной торговле, которая ведётся с использованием графического анализа.

2. Бесплатные торговые сигналы иногда поступают с временной задержкой, в связи с чем трейдеры не могут их использовать. Чаще подобное происходит в период, когда выходят важные новости, из-за которых цены резко поднимаются или падают.

3. Чтобы использовать все возможности индикатора, необходимо потратить время на изучение тонкостей работы инструмента.

Ещё одним важным недостатком Autochartist является то, что некоторые брокеры не предлагают трейдерам использовать бесплатные сигналы. Поэтому перед установкой индикатора рекомендуется уточнить этот нюанс в службе поддержки финансовой компании.

Как установить Autochartist в MT4?

Многие индикаторы устанавливаются в торговую систему через пункт «Каталог данных». Чтобы воспользоваться возможностями данного инструмента, необходимо выполнить иные манипуляции.

Установка Autochartist проводится в ходе следующих этапов:

1. Скачать Autochartist с сайта брокера. Расширение установочного файла - .mg4 (у других индикаторов - .exe).

2. Запустить установочный файл и выбрать язык, на котором будет работать индикатор.

3. Подтвердить пользовательское соглашение.

4. Указать путь к папке, в котором хранятся файлы торговой платформы.

5. Перезапустить торговый терминал.

Указывая путь к папке, нужно выбирать торговый терминал того брокера, с сайта которого скачивался Autochartist.

Как пользоваться Autochartist?

Прежде чем приступать к работе с Autochartist, необходимо перенести индикатор с окна «Навигатор» на график (место не имеет значения). Сразу после этого открывается меню с настройками. В появившемся окне необходимо выбрать пункт «Разрешить использование DLL». Такое требование объясняется тем, что информацию, которой оперирует Autochartist, последний собирает на своём сайте.

Установленная программа предоставляет доступ к 6 индикаторам:

1. Chat Patterns. Индикатор, который определяет графические паттерны, выводит их на экран и анализирует модели.

2. Fibonacci Patterns. Индикатор определяет паттерны Фибоначчи.

3. Key Levels. Вычерчивает на графике уровни поддержки и сопротивления.

4. Volatility. Индикатор составляет прогноз об уровнях волатильности в пределах определённого таймфрейма.

5. Market Reports. Индикатор необходимо предварительно активировать в браузере, используемом по умолчанию. Market Reports по запросу трейдера формирует отчёт, в котором представлен анализ текущей ситуации на рынке по основным активам (в том числе по ценам на золото и нефть).

В пакет программ также вошёл Web Application, с помощью которого можно запустить Autochartist через браузер.

Как настроить индикатор Autochartist?

Индикаторы, входящие в пакет Autochartist, настраиваются по схожему принципу. Поэтому ниже представлены параметры, которые соотносятся со всеми описанными ранее инструментами:

Timezoneoffset. Автоматически синхронизирует часовые пояса, в которых работают сервер Autochartist и брокер. После установки индикатора никаких дополнительных настроек не потребуется. Autochartist автоматически проведёт синхронизацию времени. Pattern_Count. Параметр настройки количества паттернов, отображаемых на графике. Filter_ShowEmerging. Если выбрать этот параметр, то индикатор будет отображать на экране формирующиеся графические модели. Filter_ShowCompleted. Если установить параметр «true», то индикатор будет выводить на график завершённые паттерны. Filter_ShowLegend. После включения этого параметра на графике появится информационная панель. Filter_ShowTargetRegian. С помощью этого параметра открывается доступ к области прогноза.

Информационная панель содержит в себе:

название паттерна;

направление тренда;

прогноз цен.

При необходимости трейдер может перенести окно информационной панели на любую часть графика и выбирать другие паттерны.

Помимо приведённых настроек в состав Autochartist включены дополнительные фильтры, с помощью которых удаляются «слабые» фигуры.

Программа отличается высокой вариативностью. Autochartist позволяет вести торговлю в период флета и выраженного тренда, используя сигналы индикатора.

Веб-приложение Autochartist

Важной особенностью программы является то, что трейдеры могут не устанавливать Autochartist в торговый терминал MT4. Разработчики создали web-приложение, открывающее доступ к аналогичным инструментам.

Чтобы воспользоваться возможностями программы через браузер, достаточно перенести на график индикатор Autochartist Web Application на график. После этого открывается web-приложение.

Появившееся окно содержит 5 вкладок:

торговые возможности;

анализ волатильности;

статистика результативности;

сообщения и оповещения;

торговое сообщество.

Первая вкладка - это рабочее окно, в котором представлены формирующиеся или готовые модели. Приложение позволяет увеличивать размеры графика (для этого нужно кликнуть один раз). В правой части окна размещена информационная панель, которая показывает качество паттерна и точность его формирования. Ниже располагаются фильтры, позволяющие сортировать фигуры.

Во второй вкладке регулярно обновляется информация о прогнозируемом движении цен по конкретному активу.

В окне со статистикой трейдер может проанализировать результативность используемых паттернов и инструментов.

Во вкладке с оповещениями настраиваются параметры автоматической отправки сообщений, содержащих торговые сигналы, прогнозы движения цен и экономические новости. Информация поступает на электронную почту.

Последняя вкладка предоставляет доступ к учебным пособиям, видеороликам и иным материалам, предназначенным для ознакомления с особенностями работы Autochartist.

Данный индикатор, как и другие подобные инструменты, не решает все задачи трейдера. Autochartist не способен постоянно давать исключительно прибыльные торговые сигналы. Индикаторы - это инструмент, с помощью которого упрощается проведение технического анализа.

Благодаря тому, что Autochartist в автоматическом режиме определяет и выстраивает графические фигуры, трейдер может потратить высвободившееся время на решение иных задач. В результате повышается качество работы и увеличивается доходность торговли на рынке Форекс.

Autochartist также полезен начинающим трейдерам. Программа помогает быстро ознакомиться с основами технического анализа.

Autochartist отличают интуитивно понятный интерфейс и точные прогнозы, которые даёт индикатор. Эти особенности сделали программу одной из наиболее востребованной среди трейдеров. Несмотря на то, что Autochartist распространяется бесплатно, не все брокеры позволяют пользоваться им. Вы можете бесплатно воспользоваться Autochartist открыв счет у одного из надежных Forex брокеров.