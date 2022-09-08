Индикатор VP V6

Индикатор для бинарных опционов VP V6 является индикатором профиля рынка, который строится за определенный период и позволяет увидеть активность трейдеров не за каждый бар (как в случае с вертикальными объемами), а по конкретной цене.

Благодаря такому отображению у каждого трейдера появляется возможность прогнозировать движения цены и использовать это как в торговле бинарными опционами, так и на рынке Форекс.

Характеристики индикатора VP V6

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: Любой.

Экспирация: от 10 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: VP V6.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора VP V6 в MetaTrader 4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Индикатор имеет разные настройки, которые позволяют менять визуальное отображение на свой вкус. Поэтому можно использовать различные виды отображения профиля, начиная от обычных линий и заканчивая заполненным профилем:

Также можно поменять цветовую гамму и сделать ее либо очень яркой, либо наоборот максимальной тусклой благодаря выбору двух цветов:

Использовать индикатор можно не только для крупных тайм фреймов, а и для малых. Для примера, на изображении ниже можно видеть профиль для тайм фрейма М5:

Особое внимание стоит обратить на параметр «Point scale», так как он будет разным для большинства инструментов. Этот параметр зависит от количества знаков после запятой, и для валютной пары EUR/USD, как и для большинства валютных пар, подходит значение «*10», тогда как для нефти (WTI) необходимо будет выбирать уже значение «*1». Если же оставить для нефти значение «*10», то профиль будет выглядит не корректно:

А вот уже правильное отображение того же участка графика:

За все описанные выше настройки отвечают параметры «Range period», «Point scale», «Bar style» и «Color 1/2»:

Также в индикаторе можно поменять цвет максимального объема, расположение профиля (слева на право или наоборот) и поменять тип линий.

Правила торговли и описание индикатора VP V6

Главным правилом торговли бинарными опционами по профилю рынка при помощи индикатора VP V6 является работа по тренду. Индикатор VP V6 не является «Граалем» для бинарных опционов и хоть он и может указывать на точки для покупки опционов, когда цена точно отбивается от уровня, пренебрегать основными принципами трейдинга все равно нельзя. Поэтому важно понимать, что такое тренд и как его определять, а также что такое рыночные фазы.

Индикаторы профиля и подобные часто используются в кластерном анализе для бинарных опционов, и суть индикатора VP V6 и профиля рынка сводится к отображению проторгованного объема по конкретной цене и при этом время не имеет значения, так как цена может быть в диапазоне и колебаться от одного уровня к другому.

Как уже скорее всего стало понятно, строить профиль при помощи индикатора VP V6 можно для любого диапазона. Это может быть:

Месяц.

Неделя.

День.

Час.

1, 5, 15, 30 минут.

Стоит отметить, что чем больше период профиля, тем меньший тайм фрейм стоит использовать для анализа, и чтобы было понятнее, можно сравнить отображение дневного профиля рынка на дневном и часовом графике:

Как можно видеть, часовой график подходит намного больше, и тоже самое касается, к примеру, часового профиля, который стоит смотреть на тайм фрейме М5, а не на Н1.

Говоря о правилах торговли, использование профиля подразумевает торговлю от объемных уровней и диапазонов, и самым простым является покупка опционов при выходе цены из флэта, который был подкреплен большим объемом. Также можно рассматривать покупку опционов при откате к объемным уровням, так как в большинстве случаев цена будет тестировать объемные зоны, в которых находилась ранее.

Примеры торговли с помощью индикатора VP V6

Конечно, в торговле можно использовать и малые периоды для профиля рынка, но такой подход требует большого опыта в торговле и максимального понимая того, что в данный момент происходит на рынке. Поэтому новичкам проще всего будет использовать дневной профиль, а сигналы для покупки опционов искать уже на тайм фрейме М5 или М15.

Покупка опциона Call

В первой половине дня цена снижалась, но потом был резкий рост и у нас образовался уже восходящий тренд, так как максимумы были обновлены. Также был образован максимальный объем дня по профилю. И когда цена начала корректироваться к этому объему, можно было без колебаний покупать опцион Call, так как все говорило о продолжении движения вверх:

Экспирацию в такой торговле стоит использовать от десяти свечей, и в данном случае десять свечей было бы достаточно, чтобы получить прибыль.

Покупка опциона Put

В этом примере используется флэтовое накопление, которое подкрепляется повышенным объемом, и после того, как цена пробивает флэт, можно покупать опцион в сторону пробоя, и в данном случае это опцион Put:

Заключение

Как уже говорилось ранее, использовать профиль рынка и индикатор VP V6 стоит только по тренду или при выходе цены из флэта, так как против тренда откаты к объемным уровням могут не оказать на цену ожидаемого эффекта.

Также не лишним будет изучить торговлю бинарными опционами по объемам и по возможности прочитать книги по профилю рынка.

Не стоит забывать и про мани-менеджмент и риск-менеджмент, так как они помогают защитить депозит от незапланированных потерь, а также всегда стоит выбирать надежного брокера для торговли, которого можно найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Скачать шаблон и индикатор VP V6

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

