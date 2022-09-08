    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        VP V6

        Индикатор VP V6

        Индикатор для бинарных опционов VP V6 является индикатором профиля рынка, который строится за определенный период и позволяет увидеть активность трейдеров не за каждый бар (как в случае с вертикальными объемами), а по конкретной цене.

        Благодаря такому отображению у каждого трейдера появляется возможность прогнозировать движения цены и использовать это как в торговле бинарными опционами, так и на рынке Форекс.

        Характеристики индикатора VP V6

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: Любой.
        • Экспирация: от 10 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: VP V6.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 8:00-18:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора VP V6 в MetaTrader 4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Индикатор имеет разные настройки, которые позволяют менять визуальное отображение на свой вкус. Поэтому можно использовать различные виды отображения профиля, начиная от обычных линий и заканчивая заполненным профилем:

        Виды профиля индикатора VP V6

        Также можно поменять цветовую гамму и сделать ее либо очень яркой, либо наоборот максимальной тусклой благодаря выбору двух цветов:

        Цвета профиля индикатора VP V6

        Использовать индикатор можно не только для крупных тайм фреймов, а и для малых. Для примера, на изображении ниже можно видеть профиль для тайм фрейма М5:

        Профиль М5 на графике М1 индикатора VP V6

        Особое внимание стоит обратить на параметр «Point scale», так как он будет разным для большинства инструментов. Этот параметр зависит от количества знаков после запятой, и для валютной пары EUR/USD, как и для большинства валютных пар, подходит значение «*10», тогда как для нефти (WTI) необходимо будет выбирать уже значение «*1». Если же оставить для нефти значение «*10», то профиль будет выглядит не корректно:

        Некорректное отображение профиля индикатора VP V6

        А вот уже правильное отображение того же участка графика:

        Корректное отображение профиля индикатора VP V6

        За все описанные выше настройки отвечают параметры «Range period», «Point scale», «Bar style» и «Color 1/2»:

        Настройки индикатора VP V6

        Также в индикаторе можно поменять цвет максимального объема, расположение профиля (слева на право или наоборот) и поменять тип линий.

        Правила торговли и описание индикатора VP V6

        Главным правилом торговли бинарными опционами по профилю рынка при помощи индикатора VP V6 является работа по тренду. Индикатор VP V6 не является «Граалем» для бинарных опционов и хоть он и может указывать на точки для покупки опционов, когда цена точно отбивается от уровня, пренебрегать основными принципами трейдинга все равно нельзя. Поэтому важно понимать, что такое тренд и как его определять, а также что такое рыночные фазы.

        Индикаторы профиля и подобные часто используются в кластерном анализе для бинарных опционов, и суть индикатора VP V6 и профиля рынка сводится к отображению проторгованного объема по конкретной цене и при этом время не имеет значения, так как цена может быть в диапазоне и колебаться от одного уровня к другому.

        Как уже скорее всего стало понятно, строить профиль при помощи индикатора VP V6 можно для любого диапазона. Это может быть:

        • Месяц.
        • Неделя.
        • День.
        • Час.
        • 1, 5, 15, 30 минут.

        Стоит отметить, что чем больше период профиля, тем меньший тайм фрейм стоит использовать для анализа, и чтобы было понятнее, можно сравнить отображение дневного профиля рынка на дневном и часовом графике:

        Сравнение профилей индикатора VP V6

        Как можно видеть, часовой график подходит намного больше, и тоже самое касается, к примеру, часового профиля, который стоит смотреть на тайм фрейме М5, а не на Н1.

        Говоря о правилах торговли, использование профиля подразумевает торговлю от объемных уровней и диапазонов, и самым простым является покупка опционов при выходе цены из флэта, который был подкреплен большим объемом. Также можно рассматривать покупку опционов при откате к объемным уровням, так как в большинстве случаев цена будет тестировать объемные зоны, в которых находилась ранее.

        Примеры торговли с помощью индикатора VP V6

        Конечно, в торговле можно использовать и малые периоды для профиля рынка, но такой подход требует большого опыта в торговле и максимального понимая того, что в данный момент происходит на рынке. Поэтому новичкам проще всего будет использовать дневной профиль, а сигналы для покупки опционов искать уже на тайм фрейме М5 или М15.

        Покупка опциона Call

        В первой половине дня цена снижалась, но потом был резкий рост и у нас образовался уже восходящий тренд, так как максимумы были обновлены. Также был образован максимальный объем дня по профилю. И когда цена начала корректироваться к этому объему, можно было без колебаний покупать опцион Call, так как все говорило о продолжении движения вверх:

        Опцион Call и индикатор VP V6

        Экспирацию в такой торговле стоит использовать от десяти свечей, и в данном случае десять свечей было бы достаточно, чтобы получить прибыль.

        Покупка опциона Put

        В этом примере используется флэтовое накопление, которое подкрепляется повышенным объемом, и после того, как цена пробивает флэт, можно покупать опцион в сторону пробоя, и в данном случае это опцион Put:

        Опцион Put и индикатор VP V6

        Заключение

        Как уже говорилось ранее, использовать профиль рынка и индикатор VP V6 стоит только по тренду или при выходе цены из флэта, так как против тренда откаты к объемным уровням могут не оказать на цену ожидаемого эффекта.

        Также не лишним будет изучить торговлю бинарными опционами по объемам и по возможности прочитать книги по профилю рынка.

        Не стоит забывать и про мани-менеджмент и риск-менеджмент, так как они помогают защитить депозит от незапланированных потерь, а также всегда стоит выбирать надежного брокера для торговли, которого можно найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать шаблон и индикатор VP V6

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        binarium

         

        Смотрите также:

         

        Бинарные опционы это развод

        Как лучше пополнять счет у брокера? ТОП-10 способов

        Как заработать на бинарных опционах

        Актуальные бонусы и промокоды на 2022 год

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Евгений Рогозин
        Спасибо Вам за это чудо-индюк! жаль что у меня его не было раньше! Просто великолепная штука! Сколько же "уровней" бракуются благодаря Вашему творению по причине "пустоты" в них объема! сколько же раз я заходил на отскок, не видя, что в уровне "пусто", и цена прошивала эту пустышку на раз! а я еще и мартина, и раз, и два... А потом ничего не понятно! а теперь понятно! Проверил расторговку на объем, проверил движение на объем - и все ясно!
        05 марта 2021
        Ответить
        ТрейдерБО
        Спасибо за индикатор VP V6, не знал что есть такие индикаторы еще и беслпатно. работает на тиковых объемах вообще без глюков, еще и может по реальным строить, но их к сожалению никто не предоставляет.
        04 августа 2020
        Ответить
        Leonid
        На таком индикаторе можно даже свою систему построить
        04 августа 2020
        Ответить
        Mage777
        Класс, отлично все объяснено, конечно существует больше способов торговли. но для начала новичкам хватит и таких, другие не проблема найти в нете))
        04 августа 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!