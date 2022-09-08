Индикатор для бинарных опционов MBFX Timing является осциллятором, с помощью которого можно довольно точно прогнозировать коррекции как по текущему движению, так против него. Благодаря этому даже трейдер-новичок сможет покупать опционы с прибылью.
Также данный индикатор может легко использоваться в какой-либо стратегии для бинарных опционов, так как является универсальным.
Характеристики индикатора MBFX Timing
- Терминал: MetaTrader 4.
- Тайм фрейм: М1-H4.
- Экспирация: 4 свечи.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: MBFX Timing.
- Торговые инструменты: любые.
- Время торговли: 8:00-18:00.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Установка индикатора MBFX Timing в MT4
Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.
Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:
Индикатор MBFX Timing имеет в своих настройках всего два параметра:
Поменяв параметр «Len» на более высокое значение можно будет получить более редкие сигналы разворотов от индикатора, но, к сожалению, не совсем понятно, станут ли они от этого качественнее, так как теряются многие небольшие коррекции, которые до этого были легко видны.
Параметр «Filter» добавляет фильтр в виде желтой полоски на индикаторе, но значения «0» вполне достаточно для комфортной торговли.
Правила торговли и описание индикатора MBFX Timing
Говоря о правилах торговли по индикатору MBFX Timing, для опционов Call нужно, чтобы индикатор находился в нижней зоне (ниже уровня «30») и после появления желтой линии начал пересекать уровень снизу вверх:
Опцион Put, соответственно, покупается, когда индикатор находится в верхней зоне и после появления желтой линии пересекает уровень «70» сверху вниз:
Экспирация при покупке опционов должна составляет четыре свечи на используемом таймфрейме.
Правила торговли не единственное, что необходимо понимать при работе с данным индикатором, и как уже было сказано ранее, индикатор MBFX Timing позволяет «ловить» развороты или коррекционные откаты, и делать это можно по тренду или против него. Если трейдер занимается скальпингом, то чаще всего будут использоваться сигналы именно против тренда, так как скальперские сделки являются короткими и быстрыми, но новичкам же правильнее всего будет использовать коррекции только по тренду, так как потенциал движения в таких сделках намного выше и не требует подготовки и опыта, которые необходимы в скальпинге.
Поэтому прежде, чем приступать к торговле, стоит узнать, что такое тренд и как его определять, и в дополнение можно также ознакомиться с тем, как определять фазы тренда и что такое бычий и медвежий тренд.
Индикатор имеет ряд преимуществ по сравнению с другими осцилляторами:
- Высокая точность.
- Не перерисовывает значения благодаря диапазону уровней от «0» до «100».
- Очень мало находится в нижней или верхней зоне по вермени (в отличии от того же Stochastic Oscillator).
На примере ниже можно видеть, как точно индикатор показывает коррекционные развороты:
Но стоит учитывать, что бывают моменты, когда индикатор будет сигнализировать о развороте, но его не произойдет, поэтому каждый сигнал правильнее всего будет фильтровать дополнительно каким-то индикатором или, как вариант, свечными формациями и паттернами. Такой подход позволит улучшить качество получаемых сигналов и даст возможность намного быстрее начать получать прибыль.
Элементарным примером фильтрации сигналов может послужить использование не самого популярного индикатора Parabolic SAR:
При использовании фильтров, сигналов конечно же станет в разы меньше, но большая часть из них будут иметь очень высокую точность.
Еще один пример с использованием свечного паттерна «Поглощение»:
Как можно видеть на изображении выше, свечной анализ также можно использовать в торговле при помощи индикатора MBFX Timing.
Примеры торговли с помощью индикатора MBFX Timing
Рассмотрим несколько примеров торговли по индикатору для бинарных опционов MBFX Timing без использования каких-либо фильтров.
Открытие опциона Call
На изображении ниже можно наблюдать тренд вверх, и как только появляются все нужные сигналы, покупается опцион Call:
Открытие опциона Put
Точно также при нисходящем тренде после появления всех сигналов можно покупать опцион Put:
Заключение
Индикатор для бинарных опционов MBFX Timing является очень простым и понятным индикатором, который не перерисовывает свои сигналы и позволяет использовать их как по отдельности, так и вместе с другими индикаторами. Также индикатор может довольно точно показывать развороты и коррекции, что является одним из его главных преимуществ.
Но не стоит думать, что данный индикатор является Граалем для бинарных опционов, так как он может генерировать и ложные сигналы, после которых коррекция продлится всего одну свечу, поэтому при торговле по MBFX Timing стоит придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента и всегда тестировать все индикаторы на демо-счету. Также не стоит забывать про лучших брокеров, найти которых можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.
Скачать шаблон и индикатор MBFX Timing
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.
Смотрите также:
Живой график для бинарных опционов
Как выбрать брокера бинарных опционов?
Как получать прибыль, торгуя на чистых графиках
