Индикатор для бинарных опционов MBFX Timing является осциллятором, с помощью которого можно довольно точно прогнозировать коррекции как по текущему движению, так против него. Благодаря этому даже трейдер-новичок сможет покупать опционы с прибылью.

Также данный индикатор может легко использоваться в какой-либо стратегии для бинарных опционов, так как является универсальным.

Характеристики индикатора MBFX Timing

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-H4.

Экспирация: 4 свечи.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: MBFX Timing.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора MBFX Timing в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Индикатор MBFX Timing имеет в своих настройках всего два параметра:

Поменяв параметр «Len» на более высокое значение можно будет получить более редкие сигналы разворотов от индикатора, но, к сожалению, не совсем понятно, станут ли они от этого качественнее, так как теряются многие небольшие коррекции, которые до этого были легко видны.

Параметр «Filter» добавляет фильтр в виде желтой полоски на индикаторе, но значения «0» вполне достаточно для комфортной торговли.

Правила торговли и описание индикатора MBFX Timing

Говоря о правилах торговли по индикатору MBFX Timing, для опционов Call нужно, чтобы индикатор находился в нижней зоне (ниже уровня «30») и после появления желтой линии начал пересекать уровень снизу вверх:

Опцион Put, соответственно, покупается, когда индикатор находится в верхней зоне и после появления желтой линии пересекает уровень «70» сверху вниз:

Экспирация при покупке опционов должна составляет четыре свечи на используемом таймфрейме.

Правила торговли не единственное, что необходимо понимать при работе с данным индикатором, и как уже было сказано ранее, индикатор MBFX Timing позволяет «ловить» развороты или коррекционные откаты, и делать это можно по тренду или против него. Если трейдер занимается скальпингом, то чаще всего будут использоваться сигналы именно против тренда, так как скальперские сделки являются короткими и быстрыми, но новичкам же правильнее всего будет использовать коррекции только по тренду, так как потенциал движения в таких сделках намного выше и не требует подготовки и опыта, которые необходимы в скальпинге.

Поэтому прежде, чем приступать к торговле, стоит узнать, что такое тренд и как его определять, и в дополнение можно также ознакомиться с тем, как определять фазы тренда и что такое бычий и медвежий тренд.

Индикатор имеет ряд преимуществ по сравнению с другими осцилляторами:

Высокая точность.

Не перерисовывает значения благодаря диапазону уровней от «0» до «100».

Очень мало находится в нижней или верхней зоне по вермени (в отличии от того же Stochastic Oscillator).

На примере ниже можно видеть, как точно индикатор показывает коррекционные развороты:

Но стоит учитывать, что бывают моменты, когда индикатор будет сигнализировать о развороте, но его не произойдет, поэтому каждый сигнал правильнее всего будет фильтровать дополнительно каким-то индикатором или, как вариант, свечными формациями и паттернами. Такой подход позволит улучшить качество получаемых сигналов и даст возможность намного быстрее начать получать прибыль.

Элементарным примером фильтрации сигналов может послужить использование не самого популярного индикатора Parabolic SAR:

При использовании фильтров, сигналов конечно же станет в разы меньше, но большая часть из них будут иметь очень высокую точность.

Еще один пример с использованием свечного паттерна «Поглощение»:

Как можно видеть на изображении выше, свечной анализ также можно использовать в торговле при помощи индикатора MBFX Timing.

Примеры торговли с помощью индикатора MBFX Timing

Рассмотрим несколько примеров торговли по индикатору для бинарных опционов MBFX Timing без использования каких-либо фильтров.

Открытие опциона Call

На изображении ниже можно наблюдать тренд вверх, и как только появляются все нужные сигналы, покупается опцион Call:

Открытие опциона Put

Точно также при нисходящем тренде после появления всех сигналов можно покупать опцион Put:

Заключение

Индикатор для бинарных опционов MBFX Timing является очень простым и понятным индикатором, который не перерисовывает свои сигналы и позволяет использовать их как по отдельности, так и вместе с другими индикаторами. Также индикатор может довольно точно показывать развороты и коррекции, что является одним из его главных преимуществ.

Но не стоит думать, что данный индикатор является Граалем для бинарных опционов, так как он может генерировать и ложные сигналы, после которых коррекция продлится всего одну свечу, поэтому при торговле по MBFX Timing стоит придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента и всегда тестировать все индикаторы на демо-счету. Также не стоит забывать про лучших брокеров, найти которых можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Скачать шаблон и индикатор MBFX Timing

Скачать

