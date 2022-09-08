        MBFX Timing

        Индикатор MBFX Timing

        Индикатор для бинарных опционов MBFX Timing является осциллятором, с помощью которого можно довольно точно прогнозировать коррекции как по текущему движению, так против него. Благодаря этому даже трейдер-новичок сможет покупать опционы с прибылью.

        Также данный индикатор может легко использоваться в какой-либо стратегии для бинарных опционов, так как является универсальным.

        Характеристики индикатора MBFX Timing

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-H4.
        • Экспирация: 4 свечи.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: MBFX Timing.
        • Торговые инструменты: любые.
        • Время торговли: 8:00-18:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора MBFX Timing в MT4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Индикатор MBFX Timing имеет в своих настройках всего два параметра:

        Настройки индикатора MBFX Timing

        Поменяв параметр «Len» на более высокое значение можно будет получить более редкие сигналы разворотов от индикатора, но, к сожалению, не совсем понятно, станут ли они от этого качественнее, так как теряются многие небольшие коррекции, которые до этого были легко видны.

        Параметр «Filter» добавляет фильтр в виде желтой полоски на индикаторе, но значения «0» вполне достаточно для комфортной торговли.

        Правила торговли и описание индикатора MBFX Timing

        Говоря о правилах торговли по индикатору MBFX Timing, для опционов Call нужно, чтобы индикатор находился в нижней зоне (ниже уровня «30») и после появления желтой линии начал пересекать уровень снизу вверх:

        Сигнал для покупки Call индикатора MBFX Timing

        Опцион Put, соответственно, покупается, когда индикатор находится в верхней зоне и после появления желтой линии пересекает уровень «70» сверху вниз:

        Сигнал для покупки Put индикатора MBFX Timing

        Экспирация при покупке опционов должна составляет четыре свечи на используемом таймфрейме.

        Правила торговли не единственное, что необходимо понимать при работе с данным индикатором, и как уже было сказано ранее, индикатор MBFX Timing позволяет «ловить» развороты или коррекционные откаты, и делать это можно по тренду или против него. Если трейдер занимается скальпингом, то чаще всего будут использоваться сигналы именно против тренда, так как скальперские сделки являются короткими и быстрыми, но новичкам же правильнее всего будет использовать коррекции только по тренду, так как потенциал движения в таких сделках намного выше и не требует подготовки и опыта, которые необходимы в скальпинге.

        Поэтому прежде, чем приступать к торговле, стоит узнать, что такое тренд и как его определять, и в дополнение можно также ознакомиться с тем, как определять фазы тренда и что такое бычий и медвежий тренд.

        Индикатор имеет ряд преимуществ по сравнению с другими осцилляторами:

        • Высокая точность.
        • Не перерисовывает значения благодаря диапазону уровней от «0» до «100».
        • Очень мало находится в нижней или верхней зоне по вермени (в отличии от того же Stochastic Oscillator).

        На примере ниже можно видеть, как точно индикатор показывает коррекционные развороты:

        Точность индикатора MBFX Timing

        Но стоит учитывать, что бывают моменты, когда индикатор будет сигнализировать о развороте, но его не произойдет, поэтому каждый сигнал правильнее всего будет фильтровать дополнительно каким-то индикатором или, как вариант, свечными формациями и паттернами. Такой подход позволит улучшить качество получаемых сигналов и даст возможность намного быстрее начать получать прибыль.

        Элементарным примером фильтрации сигналов может послужить использование не самого популярного индикатора Parabolic SAR:

        Parabolic SAR и индикатор MBFX Timing

        При использовании фильтров, сигналов конечно же станет в разы меньше, но большая часть из них будут иметь очень высокую точность.

        Еще один пример с использованием свечного паттерна «Поглощение»:

        Свечной анализ и индикатор MBFX Timing

        Как можно видеть на изображении выше, свечной анализ также можно использовать в торговле при помощи индикатора MBFX Timing.

        Примеры торговли с помощью индикатора MBFX Timing

        Рассмотрим несколько примеров торговли по индикатору для бинарных опционов MBFX Timing без использования каких-либо фильтров.

        Открытие опциона Call

        На изображении ниже можно наблюдать тренд вверх, и как только появляются все нужные сигналы, покупается опцион Call:

        Покупка опциона Call по индикатору MBFX Timing

        Открытие опциона Put

        Точно также при нисходящем тренде после появления всех сигналов можно покупать опцион Put:

        Покупка опциона Put по индикатору MBFX Timing

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов MBFX Timing является очень простым и понятным индикатором, который не перерисовывает свои сигналы и позволяет использовать их как по отдельности, так и вместе с другими индикаторами. Также индикатор может довольно точно показывать развороты и коррекции, что является одним из его главных преимуществ.

        Но не стоит думать, что данный индикатор является Граалем для бинарных опционов, так как он может генерировать и ложные сигналы, после которых коррекция продлится всего одну свечу, поэтому при торговле по MBFX Timing стоит придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента и всегда тестировать все индикаторы на демо-счету. Также не стоит забывать про лучших брокеров, найти которых можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать шаблон и индикатор MBFX Timing

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Комментарии

        Трейдер БО
        В принципе не плохой индюк. Разумеется не без ложных сигналов.
        21 августа 2023
        Ответить
        Ruslan
        Главный плюс в его универсальности но есть и минусы это кол-во ложных сигналов, после нескольких убыточных сделок понял что его лучше комбинировать с еще каким-то индикатором, пока что подбираю для MBFX коллегу что бы работали в паре
        05 февраля 2021
        Ответить
        vlad
        Ребята, всем привет. В общем делюсь результатами по этому индикатору. Если кому интересно... Скачивайте бесплатную стратегию Ренко Стрит, удаляйте из нее все индикаторы и оставляйте только один индикатор ренко стрит-канал. И добавляйте этот индикатор тайминг. Все очень просто, ждите когда ренко стрит канал нарисует кружок, после этого следите за таймингом, как только червяк соответствующего цвета зайдет в канал, открывайте опцион на 5 мин. канал для червяка 80 и 20 их надо добавить в настройках. В пятницу у меня было 10+ и 2-. Сегодня 8+ все на одной паре, евро/доллар. Больше пар не берите. Сигналов много и на одной. Если что, строго не судите) Обязательно все на учебном протестируйте.
        а тут еще пишут что дерьмо а не индикатор)) спасибо за совет. это у тебя 2 дня не евро баксе было получается?
        Палыч, Привет. Да. Евро/доллар.
        Владислав, Действително, не разочеровала. Спасибо Влад.
        Andrey, А где здесь находится стратегия Ренко Стрит
        тут на сайте нет такой стратегии, просто в сети можно найти и скачать
        Серж, подскажите, пожалуйста, как добавить канал 80-20?
        заходишь в настройки индикатора и на вкладке уровни добавляешь. картинка в помощь - https://prnt.sc/v78b3w
        Серж,
        vlad, подскажите пожалуйста на форексе я так понимаю эти индикаторы устанавливаются на М5 и на бинарах выбирается таймфрейм в 5 минут
        таймфрейм ты любой можешь выбрать, а экспирация не зависит от таймфрейма, она осоставляет 4 свечи по правилам этогго индикатора. если ты торгуешь на 5 минутном графике. то экспирация будет 20 минут. если на часовом торгуешь, то экспирация будет 4 часа.
        Серж, Спасибо буду пробовать
        28 октября 2020
        Ответить
        vlad
        Добрый день ,подскажите пожалуйста эти индикаторы на какое время устанавливать М5 я понимаю на форексе
        27 октября 2020
        Ответить
        Liliya
        Друзья, подскажите, как добавить канал 80-20?
        26 октября 2020
        Ответить
        Серж
        Палыч
        А где шаблон то,в папке только один индикатор
        шаблона там и не было, просто кидай индюк на график и все
        09 сентября 2020
        Ответить
        Aleksandr
        Палыч
        Ребята, всем привет. В общем делюсь результатами по этому индикатору. Если кому интересно... Скачивайте бесплатную стратегию Ренко Стрит, удаляйте из нее все индикаторы и оставляйте только один индикатор ренко стрит-канал. И добавляйте этот индикатор тайминг. Все очень просто, ждите когда ренко стрит канал нарисует кружок, после этого следите за таймингом, как только червяк соответствующего цвета зайдет в канал, открывайте опцион на 5 мин. канал для червяка 80 и 20 их надо добавить в настройках. В пятницу у меня было 10+ и 2-. Сегодня 8+ все на одной паре, евро/доллар. Больше пар не берите. Сигналов много и на одной. Если что, строго не судите) Обязательно все на учебном протестируйте.
        а тут еще пишут что дерьмо а не индикатор)) спасибо за совет. это у тебя 2 дня не евро баксе было получается?
        Палыч, Привет. Да. Евро/доллар.
        попробовал тоже, получил 3 плюса пока что, но торговать нет времени много. ты еще торговал?
        08 сентября 2020
        Ответить
        отличный результат. это получается если взять эти 2 дня то это 20 сделок и всего 2 минуса, что дает 90% прибыльность!!! правда это за 2 дня, но все равно отлично)
        07 сентября 2020
        Ответить
