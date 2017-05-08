Тестирование стратегий на исторических данных

Начинающие трейдеры довольно часто обнаруживают тот факт, что та или иная стратегия, представляемая крайне прибыльной в теории, на практике начинает работать неправильно. Причиной тому не проделки «коварного» брокера и возможно, даже не проблемы в типах применяемых методов технического анализа. Вероятно, данная стратегия не была должным образом протестирована, либо при такой проверке не были учтены важные параметры системы и рынка.

Какой бы простой не была ваша стратегия, она всегда будет нуждаться в проверке и корректировке. Ошибки в системе допустить легко, и именно за счет тестирования такие ошибки обнаружить проще всего. Возможно, вы уже пытались прикидывать работу стратегии на глаз, прокручивая графики цен у себя на экране. Но низкая эффективность данного подхода становится очевидной почти сразу. Человеку очень легко подогнать ожидаемые результаты под действительные, а потому лучше не проводить проверку системы настолько субъективно.

Торговля на демо-счете также не может обеспечить лучшую эффективность тестирования, так как для того, чтобы получить хоть сколько-нибудь значимую статистику, может потребоваться очень много времени. Более того, некоторые потенциально выгодные стратегии могут быть исключены такими неглубокими тестами почти сразу.

Лучшим решением для испытания стратегии станет применение симулятора торгов. Потратив совсем немного времени, можно протестировать стратегию для работы с бинарными опционами и обнаружить ее сильные и слабые стороны. Детальные тесты на исторических данных помогут предвидеть многие ошибки, и откорректировав систему, можно улучшить показатели во время реальной работы.

В данной статье будет рассмотрен такой тестер, как BOsimulator, позволяющий проводить проверку стратегий на исторических данных.

BOsimulator представляет собой индикатор в MetaTrader4, с помощью которого можно проводить сделки на исторических отрезках, имитируя живой трейдинг.

Параметры индикатора BOsimulator

Рабочая платформа: MetaTrader4

Торгуемые валютные пары: ограничений нет

Оптимальный таймфрейм: ограничений нет

Подходящий срок экспирации опциона: ограничений нет

Время для торговли: ограничений нет

Рекомендуемые брокеры: Alpari, Quotex, PocketOption, Binarium.

Установка

Установите терминал MetaTrader4. Скачайте пак с индикатором и извлеките содержимое в директорию MQL4/Indicators метатрейдера. Далее выберите «Файл» --> «Открыть каталог данных» в меню программы.

В появившейся папке зайдите в MQL/Indicators, затем добавьте туда файлы тестера и закройте терминал. Запустите MetaTrader вновь и выберите в меню «Сервис» --> «Настройки». В появившемся окне откройте вкладку «Советники», установите галочки точно также, как на представленном скрине и нажимайте «ОК».

Теперь запустите тестер стратегий и откройте меню «Индикатор». Найдите и выберите установленный вами BOsimulator.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Входные данные для теста

стартовый баланс – это величина капитала, используемого в работе;

процент выплаты - здесь указывается соответствующий показатель согласно условиям вашего брокера;

отображаемый шрифт – внешний вид данных на панели тренажера.

Панель BOsimulator

Как видно на представленном скриншоте, в центральной части панели симулятора располагаются кнопки PUT и CALL, отвечающие за покупку соответствующих опционов, а также показатель цены актива и поле, в котором указывается величина вложения в сделку.

В верхней части панели устанавливается срок опциона.

Ну а внизу отображаются данные о:

размере начального капитала;

проценте выплаты по сделке;

балансе счета;

величине прибыли в %;

количество сделок ITM, OTM и ATM (опционы «в деньгах», «вне денег» и «у денег» соответственно).

Для каждой сделки выводится следующая информация:

направление опциона(Call/Put);

символ выбранного инструмента;

время сделки;

цена входа;

цена опциона;

текущая цена;

время до истечения опциона.

Ниже можно заметить полоску, демонстрирующей оставшееся время опциона, что является довольно удобным.

Также имеет смысл создать шаблон со всем необходимым, чтобы в будущем не пришлось накладывать на график такие же индикаторы снова. Для этого следует при сохранении шаблона указать такое же имя, как и у используемого индикатора, за исключением расширения. После этого при пуске тестирования данный шаблон будет воспроизводиться с правильными индикаторами.

Практика тестирования стратегий

Для примера, протестируем стратегию, использующую Bollinger Bands. Для этого будем следовать простым правилам.

Когда свечки будут закрываться выше верхней границы BB, покупаем Put-опцион в расчете на отскок. Аналогично, при закрытии под уровнем нижней границы, берем Call-опцион. В качестве ТФ выбираем часовик, а срок опциона ограничим 15 минутами. Последовательные закрытия свечей за границами BB будем пропускать. По мере поступления сигналов для бинарных опционов, открываем соответствующие позиции. Пример показан на скриншоте ниже.

Заключение

Стоит выразить благодарность пользователю MTH2014, который и разработал такой несложный и удобный тренажер. Области применения BOsimulator не ограничиваются проверкой стратегий. С его помощью можно также тренировать интуицию или просто практиковать торговлю, оттачивая свои навыки, ведь данный симулятор можно задействовать на графике и в реальном времени.

Скачать BOsimulator

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

Смотрите также:

Как установить индикатор в MT4

Kалькулятор Мартингейла

Стратегии торговли бинарными опционами

Видео уроки для трейдеров

Где взять деньги для торговли бинарными опционами