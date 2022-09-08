Индикатор Uni Cross

Индикатор для бинарных опционов Uni Cross является сигнальным индикатором, который построен на алгоритмах таких индикаторов, как Т3 и ТМА. Благодаря этому можно получать точные сигналы для бинарных опционов, а торговать по индикатору Uni Cross Alerts сможет как опытный трейдер, так и новичок, так как все что необходимо для покупки опционов, это дождаться сигнала от индикатора.

Характеристики индикатора Uni Cross

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-H4.

Экспирация: 5 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Uni Cross Alerts.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора Uni Cross в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Индикатор для бинарных опционов Uni Cross имеет много настроек, которые позволяют «подогнать» его под любой тип торговли:

Но хочется отметить, что стандартные настройки позволяют получать довольно точные сигналы и можно начинать торговлю уже сразу после установки индикатора.

Также в индикаторе можно настроить алерты, что позволит знать о появлении сигналов с разных инструментов и тайм фреймов:

Правила торговли и описание индикатора Uni Cross

Так как индикатор является сигнальным, то придерживаться торговли по тренду при его использовании не обязательно, тем более если будут использоваться почти все сигналы. Но если стиль торговли не подразумевает скальпинг, то лучше использовать только те сигналы, которые будут идти по текущему тренду. Поэтому не лишним будет изучить информацию о том, что такое тренд и как его определять, а также то, как определять фазы тренда и что такое бычий и медвежий тренд.

Суть индикатора для бинарных опционов Uni Cross заключается в пересечении показателей двух других индикаторов, на которых построен Uni Cross Alerts. Поэтому для покупки опциона Call, как уже стало понятно, необходимо дождаться синей стрелочки, направленной вверх, а для покупки опциона Put необходима красная стрелочка, направленная вниз:

Индикатор Uni Cross Alerts рисует или нет?

Единственным минусом индикатора является то, что он фиксирует свои сигналы только в момент закрытия свечи, и поэтому, когда появляется стрелочка, может показаться, что сигналы индикатора Uni Cross Alerts перерисовываются, но это не так. Также при смене тайм фрейма сигналы индикатора не пропадают и не меняют своих значений. «Прогон» индикатора в тестере также показал, что после закрытия сигнальной свечи или бара сигнал уже не меняет своего положения. Поэтому можно с уверенностью сказать, что индикатор Uni Cross Alerts не рисует.

Примеры торговли с помощью индикатора Uni Cross

Как уже говорилось ранее, торговать по индикатору Uni Cross Alerts можно как против тренда, так и во флэте, но для примеров будут использованы трендовые участки цены, так как в такие моменты сделки приносят прибыль с наибольшей вероятностью.

Открытие опциона Call

Первые два сигнала не стоило использовать, так как они были в узком флэте и могли принести убыток, но когда цена начала двигаться в конкретном направлении, можно было без сомнений использовать следующие сигналы с экспирацией в пять свечей, что и принесло бы прибыль:

Обратите внимание, что сигналы для опционов Put против тренда тоже могли принести прибыль, и если стиль трейдера позволяет, то использовать можно и их.

Открытие опциона Put

Ситуация с нисходящим трендом точно такая же и можно без колебаний использовать все сигналы:

Обратите внимание, что если торговля ведется и против тренда, то в данном случае не все сигналы на покупку опциона Call принесли бы прибыль, так как при сильном тренде откаты могут быть очень слабыми, поэтому при использовании скальпинга стоит учитывать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента.

Заключение

Как становится понятно, индикатор Uni Cross может приносить прибыль, при чем использовать его можно на разных инструментах, тайм фреймах, а также в разных стилях торговли. Главное не забывать, что перед реальной торговлей любой индикатор или стратегию для бинарных опционов стоит протестировать, чтобы понять, сможет ли она приносить прибыль.

Также новичкам не стоит использовать все сигналы подряд, а лучше всего сосредоточиться на трендовых движениях, в которых возможность получения прибыли будет в разы выше. А чтобы торговля была комфортной, необходим проверенный и надежный брокер, найти которого можно нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Скачать шаблон и индикатор Uni Cross

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

