Индикатор Uni Cross

        Uni Cross

        Индикатор для бинарных опционов Uni Cross является сигнальным индикатором, который построен на алгоритмах таких индикаторов, как Т3 и ТМА. Благодаря этому можно получать точные сигналы для бинарных опционов, а торговать по индикатору Uni Cross Alerts сможет как опытный трейдер, так и новичок, так как все что необходимо для покупки опционов, это дождаться сигнала от индикатора.

        Характеристики индикатора Uni Cross

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-H4.
        • Экспирация: 5 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Uni Cross Alerts.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора Uni Cross в MT4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Индикатор для бинарных опционов Uni Cross имеет много настроек, которые позволяют «подогнать» его под любой тип торговли:

        Настройки индикатора Uni Cross

        Но хочется отметить, что стандартные настройки позволяют получать довольно точные сигналы и можно начинать торговлю уже сразу после установки индикатора.

        Также в индикаторе можно настроить алерты, что позволит знать о появлении сигналов с разных инструментов и тайм фреймов:

        Алерты индикатора Uni Cross

        Правила торговли и описание индикатора Uni Cross

        Так как индикатор является сигнальным, то придерживаться торговли по тренду при его использовании не обязательно, тем более если будут использоваться почти все сигналы. Но если стиль торговли не подразумевает скальпинг, то лучше использовать только те сигналы, которые будут идти по текущему тренду. Поэтому не лишним будет изучить информацию о том, что такое тренд и как его определять, а также то, как определять фазы тренда и что такое бычий и медвежий тренд.

        Суть индикатора для бинарных опционов Uni Cross заключается в пересечении показателей двух других индикаторов, на которых построен Uni Cross Alerts. Поэтому для покупки опциона Call, как уже стало понятно, необходимо дождаться синей стрелочки, направленной вверх, а для покупки опциона Put необходима красная стрелочка, направленная вниз:

        Сигналы индикатора Uni Cross без перерисовки

        Индикатор Uni Cross Alerts рисует или нет?

        Единственным минусом индикатора является то, что он фиксирует свои сигналы только в момент закрытия свечи, и поэтому, когда появляется стрелочка, может показаться, что сигналы индикатора Uni Cross Alerts перерисовываются, но это не так. Также при смене тайм фрейма сигналы индикатора не пропадают и не меняют своих значений. «Прогон» индикатора в тестере также показал, что после закрытия сигнальной свечи или бара сигнал уже не меняет своего положения. Поэтому можно с уверенностью сказать, что индикатор Uni Cross Alerts не рисует.

        Примеры торговли с помощью индикатора Uni Cross

        Как уже говорилось ранее, торговать по индикатору Uni Cross Alerts можно как против тренда, так и во флэте, но для примеров будут использованы трендовые участки цены, так как в такие моменты сделки приносят прибыль с наибольшей вероятностью.

        Открытие опциона Call

        Первые два сигнала не стоило использовать, так как они были в узком флэте и могли принести убыток, но когда цена начала двигаться в конкретном направлении, можно было без сомнений использовать следующие сигналы с экспирацией в пять свечей, что и принесло бы прибыль:

        Покупка Call по сигналам индикатора Uni Cross

        Обратите внимание, что сигналы для опционов Put против тренда тоже могли принести прибыль, и если стиль трейдера позволяет, то использовать можно и их.

        Открытие опциона Put

        Ситуация с нисходящим трендом точно такая же и можно без колебаний использовать все сигналы:

        Покупка Put по сигналам индикатора Uni Cross

        Обратите внимание, что если торговля ведется и против тренда, то в данном случае не все сигналы на покупку опциона Call принесли бы прибыль, так как при сильном тренде откаты могут быть очень слабыми, поэтому при использовании скальпинга стоит учитывать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента.

        Заключение

        Как становится понятно, индикатор Uni Cross может приносить прибыль, при чем использовать его можно на разных инструментах, тайм фреймах, а также в разных стилях торговли. Главное не забывать, что перед реальной торговлей любой индикатор или стратегию для бинарных опционов стоит протестировать, чтобы понять, сможет ли она приносить прибыль.

        Также новичкам не стоит использовать все сигналы подряд, а лучше всего сосредоточиться на трендовых движениях, в которых возможность получения прибыли будет в разы выше. А чтобы торговля была комфортной, необходим проверенный и надежный брокер, найти которого можно нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать шаблон и индикатор Uni Cross

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Кот Бегемот
        Ну хоть в комментах дали понять что качать не стоит, а то изначально прочитав статью уже было обрадовался что такой хороший индикатор в открытом доступе а по итогу очередная рисовалка...
        05 марта 2021
        LEOPOLD86
        рисует будь здоров
        18 сентября 2020
        Вячеслав
        Не открывается архив
        Олег, обнови архиватор, все рабочее
        06 сентября 2020
        Олег
        Не открывается архив
        06 сентября 2020
        KARIM
        Зато благодаря такому ярому тут обсуждению этого "художника"))) я даже не стал качать и пробовать, так что спасибо всем кто отписал в комментах что рисует и не стоит внимания.
        05 сентября 2020
        killer
        Дело не в том, кто как торгует, или кто какой Грааль ищет. Дело в том, что в статье заведомо не верная информация даётся, в частности, что индикатор не рисует, что в корне не соответствует действительности. На первых минутах прогона в тестере, было понятно, что это рисующий фуфел
        поддерживаю, фуфел и рисовалка. но лично я прощу такую фигню авторам, так как тут выкладывается множество и других полезных индюков, да и этот никто не продает и не призывает использовать его в торговле. каждый выбирает сам
        05 сентября 2020
        Олег
        rar не открываеться
        05 сентября 2020
        Дмитрий
        Дело не в том, кто как торгует, или кто какой Грааль ищет. Дело в том, что в статье заведомо не верная информация даётся, в частности, что индикатор не рисует, что в корне не соответствует действительности. На первых минутах прогона в тестере, было понятно, что это рисующий фуфел
        04 сентября 2020
        Серж
        03 сентября 2020
        Дмиттрий
        Серж
        Бред! Рисует жестко! Стрелка прыгает, фиксируется и через две свечи может исчезнуть совсем, а потом через 3-4 свечи опять появиться. На истории все красиво. Хватит разводить народ!
        так в каждой статье специально пишется, что тестируйте сами, проверяйте сами, не надо на слово верить, потому что у всех все будет работать по разному. да, по нему есть небольшая перерисовка, но это уже другой вопрос. кто-то и по такому сможет торговать, как минимум просто зеркально совершая сделки.
        28 августа 2020
        Liliya
        Бред! Рисует жестко! Стрелка прыгает, фиксируется и через две свечи может исчезнуть совсем, а потом через 3-4 свечи опять появиться. На истории все красиво. Хватит разводить народ!
        27 августа 2020
        Тренд
        Кстати раньше когда использовал этот uni cross alerts то всегда думал что он рисует, и типа поэтому стрелка двигается туда сюда, а оказывается он просто до закрытия так мог делать)) сто лет прошло, а я только сейчас это понял
        10 августа 2020
        Серж
        Кстати раньше когда использовал этот uni cross alerts то всегда думал что он рисует, и типа поэтому стрелка двигается туда сюда, а оказывается он просто до закрытия так мог делать)) сто лет прошло, а я только сейчас это понял
        ну ты дал конечно)) хотя я по началу тоже многого не понимал. а за индикатор кстати спасибо!
        10 августа 2020
        Becks
        а сигналы то неплохие получаются. главное только избегать узкого флета, а вот в широком хорошо показывает развороты)
        10 августа 2020
