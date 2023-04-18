Индикатор для бинарных опционов Binary Destroyer V6 основан на Price Action анализе и создан специально для торговли бинарными опционами. В индикаторе заложен функционал сразу для двух торговых систем, одна из которых, предположительно, может использоваться на любых рыночных фазах, а вторая предназначена для торговли по тренду.

Широкомасштабная рекламная кампания индикатора Binary Destroyer уверяет, что этот инструмент не требует от пользователя самостоятельного анализа состояния тренда, т.е может использоваться новичками без опыта. В нашем независимом обзоре мы расскажем, насколько данное утверждение соответствует действительности, и стоит ли индикатор для бинарных опционов Binary Destroyer V6 своей заявленной цены в $151. Обратите внимание, что в ознакомительных целях его можно скачать с нашего сайта совершенно бесплатно.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Binary Destroyer V6

Установка индикатора для бинарных опционов Binary Destroyer V6

Индикатор Binary Destroyer 6.0 устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора Binary Destroyer 6.0 для бинарных опционов

В левом верхнем углу индикатора Binary Destroyer 6.0 находится панель с кнопками, переключающими режим торговли бинарными опционами. Значения OFF, установленные по умолчанию, предназначены для торговли в простом режиме. В этом случае сверху и снизу от графика цены рисуются два канала красного и зеленого цветов, а стрелки-сигналы появляются вблизи этих каналов:

Второй режим “Pullback mode ON” подходит для торговли по тренду на откатах. Переключение обоих кнопок в этот режим приводит к тому, что вместо канала возле графика цены рисуется одна скользящая средняя, а стрелочные сигналы на покупку бинарного опциона появляются по другому алгоритму в других местах:

Задать режим торговли можно и через окно настроек. Параметр “Trade direction” изменяет алгоритм стрелочных сигналов. Настройка “Pullback Mode” в режиме OFF рисует два канала, а в режиме ON – одну усредненную трендовую линию:

Среди влияющих на сигналы этой стратегии для бинарных опционов настроек можно отметить амплитуду тренда (Amplitude). Увеличение значений здесь повышает количество стрелочных сигналов, а уменьшение – соответственно, снижает их количество. По умолчанию параметр настроен со значением 2:

Binary Destroyer для торговли бинарными опционами применяет в алгоритме значения ATR (Average True Range), которые используются для расчета волатильности и влияют на отображение каналов на ценовом графике. В настройках можно изменять используемое количество баров для построения каналов, период и специальные мультипликаторы ATR для формулы расчета построения каналов:

Снижение значений мультипликаторов располагает каналы ближе к графику цены, а увеличение ATR multiplier #1 и #2 – расширяет границы каналов, что имеет влияние и на сами сигналы:

Остальные настройки Binary Destroyer V6 относятся к системе оповещений и не требуют детального рассмотрения.

Правила торговли по индикатору Binary Destroyer 6.0 для бинарных опционов

Перед началом торговли следует определится с режимом торговли. Простой торговый режим (Pullback mode off), согласно авторской задумке, может использоваться в любых рыночных условиях, даже против тренда и во флэте. А вот сигналы режима Pullback mode on подходят для торговли бинарными опционами по тренду на откатах.

Полученная нами при тестировании индикатора статистика говорит о том, что сигналы Pullback mode off для торговли против тренда все же имеют низкую эффективность, вопреки ожиданиям пользователей. Тем не менее, этот режим действительно подходит хорошо для торговли в условиях флэта.

По этой причине для прибыльного использования сигналов индикатора научиться определять фазу рынка и направление тренда все же придется. Даже если вы только начинаете знакомство с торговлей и еще испытываете затруднения в распознавании тренда и флэта, вы легко справитесь с этой задачей с помощью наших материалов:

Итак, перед началом торговли следует определить, в какой фазе находится рынок, и выбрать соответствующие настройки индикатора Binary Destroyer 6.0 для торговли бинарными опционами.

Правила торговли в условиях флэта

Для покупки Call опциона:

Цена движется в боковике. Убедитесь, что обе кнопки панели переведены в режим Pullback mode off. Цена находится ниже зеленого канала или внутри него. Появилась зеленая стрелка вверх.

После закрытия свечи, давшей стрелочный сигнал, можно покупать Call опцион с экспирацией в 3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой.

Для покупки Put опциона:

Цена движется в боковике. Убедитесь, что обе кнопки панели переведены в режим Pullback mode off. Цена находится выше красного канала или внутри него. Появилась красная стрелка вниз.

При соблюдении всех условий можно покупать Put опцион.

Правила торговли в условиях тренда

Для покупки Call опциона:

Цена находится в восходящем тренде. Убедитесь, что обе кнопки панели переведены в режим Pullback mode on. Цена находится под зеленой скользящей линией. Появилась зеленая стрелка вверх.

При соблюдении всех условий и закрытия свечи, давшей сигнал, можно покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой.

Для покупки Put опциона:

Цена находится в нисходящем тренде. Убедитесь, что обе кнопки панели переведены в режим Pullback mode on. Цена находится над зеленой скользящей линией. Появилась красная стрелка вниз.

На открытии новой свечи можно покупать Put опцион.

Открытие опциона Call

Рассмотрим торговлю по индикатору Binary Destroyer в условиях флэта на примере покупки Call опциона на паре GBPUSD.

Рынок находится в фазе флэта, сигналы индикатора переведены в соответствующий режим. Некоторое время цена находилась ниже зеленого канала и начала возвращаться внутрь, когда появился зеленый сигнал на покупку Call опциона. Соблюдения этих условий достаточно для покупки Call опциона с экспирацией 3 свечи:

Открытие опциона Put

Рассмотрим торговлю в условиях тренда на примере покупки Put опциона на паре USDCHF.

Заметив, что цена находится в нисходящем тренде мы убедились, что работа индикатора переведена в режим Pullback mode ON. Дождавшись появления красной стрелки вниз в момент, когда цена находится выше зеленой линии, можно покупать Put опцион на новой свече, следующей за сигналом.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Binary Destroyer V6 может использоваться в любых условиях рынка, но требует переключения сигнальных режимов в зависимости от того, находится ли цена в тренде или же движется в боковике. Вопреки уверениям авторов индикатора, применение его сигналов против тренда не дает достаточного статистического преимущества в торговле бинарными опционами, согласно результатам нашего тестирования.

В любом случае, перед применением индикатора его работу следует самостоятельно проверять на демо-счете. Соблюдение правил риск-менеджмента и мани-менеджмента тоже совершенно необходимо для оптимизации любой торговой стратегии, включая торговлю по индикатору Binary Destroyer. Если вы еще не знаете, кому доверить свой депозит, то найти надежную площадку для торговли можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

