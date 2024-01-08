    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами

        Стратегии для бинарных опционов. Список лучших

        Самая большая и лучшая подборка стратегий для бинарных опционов под MetaTrader4 и TradingView. Рейтинг ТОП стратегий для торговли бинарны опционами. Выберите для себя лучшую стратегию для торговли бинарными опционами. Список наиболее популярных и прибыльных стратегий для торговли бинарными опционами вы можете найти на этой странице. Стратегии для начинающих и опытных трейдеров.

        Trade Like a Pro
        06.02.2026

        TLAP откроет для вас методику «умных денег», с помощью которой вы сможете увеличить прибыль и избежать большинства ошибок новичков.

        Green Arrow
        20.03.2026

        Стратегия генерирует торговые сигналы на основе стрелочного индикатора с дополнительной фильтрацией.

        SMC Venom
        16.02.2026

        Стратегия формирует сигналы на основе двух популярных паттернов концепции Smart Money (SMC).

        Easy Breakout
        13.03.2026

        Эта стратегия позволит успешно торговать не только бинарными опционами, но и на рынке Форекс.

        Boot Guns
        21.11.2025

        Продвинутая статистика этой системы поможет выбрать лучшую валютную пару и таймфрейм для торговли.

        Binary Scalping
        07.11.2025

        Торговая система использует уникальный индикатор, позволяющий точно определять развороты рынка и входить в сделку без запаздывания.

        Momentum Reversal Detector
        09.08.2025

        Эта простая стратегия на базе авторского индикатора поможет своевременно распознавать развороты тренда и открывать сделки в подходящий момент.

        Karazon
        25.07.2025

        Благодаря встроенному бэктестеру вы всегда будете знать, насколько эффективно работает стратегия на конкретном активе и таймфрейме.

        Nano Scalp
        17.10.2025

        С этой стратегией вы научитесь ловить микро-движения рынка и получать молниеносную прибыль

        Cross Trading
        16.03.2026

        Наглядные стрелочные сигналы в паре с редким пользовательским индикатором делают торговлю по тренду не только понятной, но и действительно эффективной.

        LUNA
        19.09.2025

        Встроенный анализатор тренда помогает отследить актуальное ценовое движение. Торговые сигналы особенно точны при совпадении с показаниями фильтра.

        FTLM
        05.09.2025

        Если дополнить работу индикатора из этой стратегии простыми правилами фильтрации, можно получить надежные точки входа – даже лучше многих платных инструментов.

        Neon Lightning
        22.08.2025

        Эта стратегия приятно удивит вас качеством своих сигналов. В отличие от многих индикаторов, она выдает своевременные подсказки для входа в рынок.

        STGFX
        12.02.2026

        Уникальная торговая система на основе комбинации популярных технических индикаторов. Узнайте, как STGFX помогает выбирать прибыльные сделки.

        Adaptive Parabolic
        23.02.2026

        Уникальный подход на основе индикатора Parabolic поможет точно определять точки входа в рынок и максимизировать прибыль.

        Ravi FX
        08.12.2025

        Хотите прибыльно торговать бинарными опционами, но не знаете, с чего начать? Узнайте, как определять точки входа по уникальной стратегии.

        EzAlgo
        09.07.2025

        Стратегия EzAlgo предлагает комплексный подход к торговле бинарными опционами, включающий анализ рынка и генерацию торговых сигналов.

        Гром и Молния
        13.01.2025

        Узнайте, как два простых индикатора, работая в связке, могут помочь вам заработать на бинарных опционах.

        Barbarian Arrow
        18.06.2025

        Освой новую стратегию на основе регрессионного канала и увеличь свою прибыль на бинарных опционах!

        TDFI
        04.06.2025

        Благодаря умным настройкам обеспечивает больше прибыльных сделок, а встроенный фильтр тренда отсекает большинство ложных сигналов.

        Trend Meter
        10.01.2025

        Новичкам на заметку: стратегия Trend Meter для легкого старта в торговле бинарными опционами.

        Trend Breaker
        09.01.2025

        Эта стратегия переворачивает традиционный трейдинг с ног на голову, предлагая уникальный способ применения графических инструментов в торговле.

        Double Dynamic RSX
        02.07.2025

        Новый подход к известным принципам дает интересный результат, которым мы поделимся с вами в нашем обзоре.

        Fractal Chaos Bands
        21.05.2025

        Если нанести на фракталы Вильямса индикатор из этой стратегии, получим настоящий комбайн по сбору прибыли.

        FX Venom Pro
        23.04.2025

        Имеет встроенный сканер для анализа тренда по всем валютным парам брокера. Дает надежные сигналы при совпадении тенденции на всех таймфреймах.

        Sonic Wave Pro
        07.05.2025

        Гибкая система, подстраивающаяся под твой стиль – хочешь скальпинг, хочешь дейтрейдинг – всё возможно! Два готовых шаблона для быстрого старта.

        Triple Trend
        08.01.2025

        Откройте для себя проверенный временем метод торговли, который не только поможет снизить риски, но и превратит трейдинг в стабильный источник дохода.

        Intelligent Trend
        28.01.2025

        Прогнозируй тренды и открывай сделки на старте ценовых движений. Бери от рынка максимум!

        Лучшая стратегия бинарных опционов на 1 минуту
        24.12.2024

        Торговля бинарными опционами на минутных графиках с применением Мартингейла и фильтрующими правилами.

        АнтиМартингейл
        18.11.2024

        АнтиМартингейл позволяет быстро наращивать прибыль, при этом имея более низкие риски, чем при торговле по стандартному Мартингейлу.

        Start Trend
        24.12.2024

        Благодаря наглядным стрелочным сигналам невозможно пропустить изменения тренда на графике Ренко. Встроенный фильтр и уровни помогут в торговле.

        Forex Alozard
        24.12.2024

        Благодаря грамотному мониторингу рыночных тенденций, позволяет вовремя заметить перспективные тренды и раньше сигнализировать об открытии сделки

        Phantom Follow
        25.09.2024

        Стратегия под TradingView, адаптированная специально для торговли бинарными опционами. Уникальный подход к определению тренда и флета и сюрприз для наших читателей в обзоре.

        Max Payne
        24.12.2024

        Комбинация сигнальных индикаторов дает много прибыльных сделок. Торговля против тренда исключена.

        Palex System
        05.02.2025

        Анализирует рыночные тенденции и формирует сигналы при помощи стрелок. Дополнительные фильтры снижают число ложных сделок

        FOREXHUB System
        24.12.2024

        Предлагает несколько режимов работы с готовыми сигналами, подходящими под разные стили торговли. Встроенные фильтры помогают торговать по тренду.

        Triple EMA
        24.12.2024

        Первоклассная торговля по тренду на откатах – хорошее начало трейдерской карьеры. Научись ловить тренды на регулярной основе.

        TRX Pro Scalper
        24.12.2024

        Подходит для любого стиля торговли от скальпинга до свинг-трейдинга. Встроенные оповещения не дадут пропустить сигнал.

        Simple Scalper
        24.12.2024

        Торговля на смене тренда несет большие риски, но и потенциал прибыли тоже высок. Система быстро реагирует на постоянно меняющиеся рыночные условия и дает уверенные сигналы. 

        Elite Trader PRO
        26.06.2024

        Разработчики уверяют, что индикатор написан при помощи сверх-умного искусственного интеллекта. Индикатор и система действительно неплохи, но не без нюансов.

        Fibonacci Scalper
        24.12.2024

        Один из редких случаев, когда высокая цена на стратегию действительно оправдана. Анализирует несколько таймфреймов, дает частые качественные сигналы.  

        Лучшие стратегии для Pocket Option
        Подборка самых популярных стратегий для брокера бинарных опционов Pocket Option

        Лучшие стратегии для Quotex
        16.08.2021

        Самые популярные и точные стратегии для торговли на платформе брокера Quotex

        Лучшие стратегии для брокера Binarium
        Подборка самых популярных стратегий для брокера бинарных опционов Binarium

        FX Turbo Profit
        24.12.2024

        Индикатор основан на очень хорошей разработке, но немного запаздывают стрелочные сигналы. Как не пропустить хорошие сделки и существенно повысить качество торговли, рассказываем в обзоре.

        T_S_R
        14.01.2025

        Здесь эксплуатируется один из самых эффективных подходов к торговле опционами: по тренду на откатах. Смело рекомендуем! Хоть правила торговли и не самые легкие, но наш обзор обязательно поможет их правильно применить. 

        Guppy
        08.01.2025

        Визуально красивые системы и индикаторы часто делаются ради пыли в глаза. Тем приятнее получить действительно полезный инструмент как исключение из правил. 

        Sonic Blast Signal
        24.12.2024

        Достаточно дорогой инструмент для выявления лучших точек для покупки опционов. Система алертов не даст пропустить важный момент на рынке. 

        Binary Impulse Hill
        24.12.2024

        В основе здесь лежит агрегатор сигналов, уверенно определяющий момент входа в сделку. Великолепная идея имеет существенный недостаток. Как от него избавиться и использовать стратегию в полную силу, читайте в обзоре. 

        Scalper Vault
        24.12.2024

        Один из самых эффективных подходов к торговле бинарными опционами: торговля по тренду на откатах. Определитель тренда, стрелочные сигналы и дополнительный фильтр-индикатор для оптимизации вин-рейта.

        Gold Sniper Master
        24.12.2024

        Стратегия для бинарных опционов Gold Sniper Master была специально разработана для торговли металлами и индексами. Особенно впечатляющие результаты она демонстрирует на рынке золота.

        Renegade Trading System
        25.12.2024

        Renegade – универсальная трендовая система со стрелочными сигналами, основанная на скользящих средних с отслеживаем и визуализацией многочисленных параметров цены.

        FX MAX SCALPER Strategy
        25.12.2024

        FX MAX SCALPER – трендовая сигнальная стратегия на скользящих средних с огромным выбором методов построения MA, которая позволяет тестировать разные теории и оптимизировать сигналы системы.

        Ex Forex Simple System
        25.12.2024

        Ex Forex Simple System дает два вида стрелочных сигналов для трендовых движений и для условий флэта, а также включает дополнительные фильтры, основанные на фазах рынка.

        RMDS
        25.12.2024

        RMDS дает комплексный универсальный сигнал, основанный на четырех показателях перекупленности/перепроданности, а простой свечной паттерн разворота дополняет стратегию. 

        T3 Snake
        25.12.2024

        T3 Snake основана на отслеживании смены локального тренда по объективным показателям усовершенствованных скользящих средних.

        EZ Trader Super Signal
        25.12.2024

        EZ Trader Super Signal универсальна и позволяет получать стрелочные торговые сигналы, фильтровать их, определять баланс покупателей и продавцов и даже отслеживать время разных торговых сессий.

        ASG GRAAL VOL SISTEM
        25.12.2024

        ASG GRAAL VOL SISTEM основана на тиковых объемах, по которым строятся уровни и определяется направление сделки для покупки опционов Call и Put.

        ZeusArrows Smart Order Block
        25.12.2024

        ZeusArrows Smart Order Block основана на концепции смарт-мани. Система дает надежные комплексные сигналы с направлением сделки и точными уровнями.

        VMFX Elite Strategy
        25.12.2024

        VMFX Elite Strategy – универсальная стратегия для бинарных опционов и Форекс, которая определяет тренд и дает точные сигналы.

        Super Commando Forex
        25.12.2024

        Super Commando Forex определяет направление тренда, а также дает основные и подтверждающие сигналы для торговли бинарными опционами.

        Spider Fibo
        25.12.2024

        Сигналы и уровни Spider Fibo определяют оптимальное время и место для покупки бинарного опциона, что делает ее универсальной стратегией для опытных трейдеров.

        MT4 FX Trader
        25.12.2024

        MT4 FX Trader решает две самые главные задачи – отслеживает тренд и сигнализирует об оптимальной точке для покупки бинарного опциона.

        ASG Graal DIVERGENT SISTEM 2022 WIN 80 85
        12.05.2023

        ASG Graal DIVERGENT SISTEM 2022 WIN 80 85 – это дивергентная система, которая основана на осцилляторе и дивергентном баре, а также включает в себя ценовой трендовый канал.

        FX Profitude
        25.12.2024

        FX Profitude – трендовая сигнальная стратегия, основанная на комбинации скользящих средних и включающая в себя фильтры в виде осцилляторов.

        Luna FX
        25.12.2024

        Стратегия основана на сигналах и включает в себя информационную панель, а также три разных шаблона для скальпинга и турбо-опционов, либо же трендовой торговли.

        FX HULK
        15.08.2023

        FX HULK – сигнальная стратегия с инфо-панелью, которая показывает направление тренда и силу сигналов.

        Trend Analyzer Pro
        25.12.2024

        Trend Analyzer Pro позволяет совершать сделки при помощи встроенных сигналов и уровней, а также позволяет отслеживать 10-дневную волатильность на любом активе.

        GT Scalper
        25.12.2024

        GT Scalper включает в себя сигналы, а также два осциллятора в качестве фильтров и информационные панели для определения тренда и ценовых экстремумов.

        ТОП-5 самых точных стратегий для бинарных опционов на 5 минут
        21.12.2024

        ТОП-5 самых точных и эффективных стратегий для бинарных опционов с экспирацией 5 минут.

        Топ-4 стратегии на основе индикатора Bollinger Bands
        30.03.2023

        Топ лучших и эффективных стратегий для бинарных опционов, основанных на канальном индикаторе Bollinger Bands.

        Cтратегия для бинарных опционов на час (H1)
        09.02.2023

        Данная стратегия специально создавалась для таймфрейма Н1 и в ней используются простые, но эффективные сигнальные и трендовые индикаторы.

        FX BLIZZ
        25.12.2024

        Стратегия FX BLIZZ содержит трендовые индикаторы с удобным цветовым отображением тренда и понятными сигналами для покупки опционов.

        Winning Forex Trading System
        17.04.2023

        Winning Forex Trading System является трендово-сигнальной торговой системой, включающей в себя сигналы и панель, указывающую направление и силу тренда.

        FX Dart
        25.12.2024

        FX Dart основана на тренде и силах валют, а также генерирует сигналы, что позволяет точно входить в сделку при торговле бинарными опционами.

        Le Confort
        25.12.2024

        Le Confort позволяет брать развороты на волатильности при помощи индикаторов полос Боллинджера и CCI.

        Spider Strategy
        25.12.2024

        Spider Strategy для бинарных опционов основана на пересечении сигналов нескольких сигнальных индикаторов и автоматических трендовых линиях.

        Super Kay Sniper V1
        29.03.2023

        Super Kay Sniper V1 на основе каналов Дончиана, сигнального индикатора и гистограммы, которая выступает в роли индикатора-фильтра.

        Pro ITM Miner
        25.12.2024

        Платная Pro ITM Miner для 15-минутных таймфреймов, которая основана на сигнальных индикаторах и скользящих средних.

        Demiurg
        29.03.2023

        Demiurg основана на горизонтальных и наклонных уровнях, а также на сигнальном индикаторе-фильтре в виде стрелочек.

        Neptune
        30.03.2023

        Система для торговли по тренду при помощи конвертов (Envelopes) и таких осцилляторов, как Stochastic Oscillator и Williams %R.

        Elastic Trader
        25.12.2024

        Канальная система Elastic Trader с сигналами в виде стрелочек и гистограммой в качестве фильтра.

        Butterfly
        17.05.2023

        Butterfly основана на следовании тренду и сигнальном индикаторе, а также информационной панели.

        Volume Trading
        30.03.2023

        Volume Trading подойдет для поиска точек перекупленности и перепроданности рынка на основе данных объема свечи.

        JBR Trend
        30.03.2023

        JBR Trend работает по тренду и позволяет определять разворот цены.

        Viper Scanner
        29.03.2023

        Viper Scanner представляет собой сигнальную систему со вспомогательной инфо-панелью и трендовой панелью для фильтрации сигналов.

        Super EZ Simplicity BO
        29.03.2023

        Super EZ Simplicity BO состоит из различных индикаторов, начиная от трендовых и заканчивая сигнальным и предназначена для таймфреймов от Н1 и выше.

        Heir Wolf TF
        29.03.2023

        Heir Wolf TF основана на трендовых и сигнальных индикаторах с фильтрами в виде уровней и осциллятора.

        FOREX VIKING PRO
        29.03.2023

        FOREX VIKING PRO состоит из трех индикаторов, которые генерируют сигналы и помогают определить тренд благодаря инфо-панели.

        Flash-FX Scalper
        29.03.2023

        Flash-FX Scalper состоит не только из Скользящих Средних, а и содержит в себе сигнальный индикатор и несколько трендово-сигнальных панелей.

        Forex Decimus
        29.03.2023

        Forex Decimus состоит из комплексного индикатора, содержащего в себе сигналы, информационную панель и сигнальный осциллятор.

        WIN 1.0
        29.03.2023

        Торговая система WIN 1.0 состоит из сигнальных и трендовых индикаторов, включающих в себя каналы, линии тренда и сигналы.

        Binary Option System
        29.03.2023

        Binary Option System создавалась специально для бинарных опционов и подойдет новичкам, так как имеет два способа использования и простые правила.

        Кластерный анализ в торговле бинарными опционами
        30.03.2023

        Кластерный анализ позволяет определять важные ценовые уровни, подкрепленные объемом, а также дает возможность понять, кто на данный момент преобладает на рынке — покупатели или продавцы.

        DJ Market PRO
        29.03.2023

        DJ Market PRO – платная торговая система, которая состоит из разных шаблонов и содержит сигнальные и трендовые индикаторы, а также инфо-панель с сигналами и подсказками.

        Royalty FX 2020
        29.03.2023

        Royalty FX 2020 является платной и включает в себя трендовые и сигнальные индикаторы, а также инфо-панель с полезными данными для бинарных опционов.

        Spaghetti
        29.03.2023

        Spaghetti состоит из различных индикаторов, позволяющих определять амплитуду и расстояние между Скользящими Средними, благодаря чему можно точно узнать силу и направление тренда.

        GOLDVEIN999 V2.0
        30.03.2023

        GOLDVEIN999 V2.0 состоит из большого количества сигнальных и информационных индикаторов и имеет шаблоны как для торговли валютами, так и для торговли металлами.

        Dema MACD Zones
        09.04.2022

        Dema MACD Zones основана на индикаторе MACD, но вместо гистограммы используются фоновые показания направления индикатора, а также специальные сигналы.

        Genesis Pro System
        11.04.2022

        Genesis Pro System является платной и подойдет для скальпинга и быстрых сделок, но стоит ли она своих денег?

        Trend Split Strategy
        09.04.2022

        Trend Split Strategy является сигнальной и имеет простые правила, а также содержит различные эффективные индикаторы, включая платный индикатор Split.

        FX Nuke
        30.03.2023

        В FX Nuke входят три разные шаблона для скальпинга, которые можно использовать для торговли внутри дня и свинг-трейдинга.

        Trend Lock System v1
        30.03.2023

        Trend Lock System v1 является платной, но при этом содержит как "рисующие" индикаторы, так и индикаторы из свободного доступа.

        Mandrake System
        30.03.2023

        Mandrake System состоит из гистограммных индикаторов и имеет несколько видов сигналов с простыми правилами, которые будут понятны даже новичкам.

        Scalar Trading System
        09.04.2022

        Scalar Trading System основана на сигнальном и гистограммном индикаторе и имеющая простые правила торговли, которые будут понятны даже новичкам.

        M5 Scalping
        17.03.2023

        M5 Scalping несмотря на название позволяет торговать на разных тайм фреймах, опираясь на простые сигналы от индикаторов и автоматические уровни.

        Cluster Trader System
        30.03.2023

        Cluster Trader System опирается на уровни поддержки/сопротивления и имеет сигнальный индикатор и индикатор тренда для более точных входов.

        Три лучшие стратегии, основанные на Скользящих Средних
        11.04.2022

        Индикатор Moving Average является универсальным и на его основе создано множество торговых тактик. В этой статье рассмотрим три самые простые и эффективные метода.

        Twin Blade
        09.04.2022

        Twin Blade предназначена для скальпинга и торговли с экспирациями в 60 секунд и 5 минут, так как в ней используются индикаторы краткосрочного направления движения цены.

        Forex Infinity Strategy
        09.02.2023

        Forex Infinity Strategy является трендовой и имеет всего два трендовых индикатора, на которых и основываются сигналы для покупок опционов.

        ARMAND
        09.04.2022

        Торговая система ARMAND представляет собой сборку из стрелочных индикаторов, которые работают в связке с индикатором торговых сессий и новостей, что позволяет разделить валюты на "активные" и "неактивные".

        Стратегия на основе тепловой карты валют
        09.02.2023

        Торговый метод на основе тепловой карты валют позволяет совершать сделки по тренду на разных временных промежутках, но сможет ли использование карты приносить постоянную прибыль?

        Zeus
        09.04.2022

        Zeus представляет собой смесь индикаторов поддержки и сопротивления, а также сигнальных индикаторов, которые вместе дают точные сигналы для торговли опционами.

        Светофор
        09.02.2023

        Светофор позволяет заглянуть в будущее, а также сочетает в себе несколько торговых техник для среднесрочной и краткосрочной торговли.

        Trend Rider System
        09.04.2022

        Trend Rider System является трендовой и содержит информационные индикаторы, которые помогают определить фазы рынка и его направление.

        Dynamic Sync
        09.04.2022

        Dynamic Sync состоит из трендовых индикаторов и содержит сканеры тренда, что позволяет определять актуальные фазы и развороты рынка на любых тайм фреймах.

        Скальпинг по BAMBONI
        09.04.2022

        Скальпинг по BAMBONI дает возможность успешно торговать по тренду на валютных парах EUR/USD и GBP/USD с экспирацией в 1 свечу и использованием простых правил торговли.

        Sniper
        09.04.2022

        Sniper включает в себя набор стандартных индикаторов, которые позволяют определять развороты рынка после флэта.

        Keltner Channels
        30.03.2023

        Keltner Channels позволяет определять уровни спроса и предложения и дает понять, в какую сторону пойдет рынок.

        Asymmetric Deviation System
        09.04.2022

        Asymmetric Deviation System построена на стандартных индикаторах, но с более новым алгоритмом работы, что позволяет получать эффективные сигналы в различных фазах рынка.

        Golden Engine Trading System
        11.04.2022

        Авторская система с уникальными индикаторами для рынка Форекс, которая была адаптирована под бинарные опционы для совершения быстрых и коротких сделок.

        Zig Zag Trading System
        09.04.2022

        Zig Zag Trading System представляет из себя смесь разных по типу индикаторов, ведущим из которых является Zig Zag.

        Great Trader System
        30.03.2023

        Great Trader System несмотря на наличие четырех индикаторов имеет очень простые правила и максимальную эффективность.

        Intraday Profit Machine
        09.02.2023

        Intraday Profit Machine состоит всего из двух индикаторов, один из которых основан на Стохастике, Скользящих Средних и Параболике. 

        Oracle Binary System
        09.04.2022

        Oracle Binary System основана на индикаторах направления, силы тренда  и моментума, что позволяет брать лучшие движения с часовой экспирацией.

        Nexus Extreme Explosion
        09.02.2023

        Nexus Extreme Explosion использует уникальный индикатор силы тренда, и подходит для тайм фрейма М5 и экспираций 5 и 15 минут.

        Инсайдерская стратегия
        30.03.2023

        Инсайдерский торговый метод для бинарных опционов, который не включает в себя индикаторов. Всего 1 точный сигнал в день!

        Color MACD Scalper System
        30.03.2023

        Благодаря модифицированному индикатору MACD мы получаем инструмент, который дает 60-70% положительных сделок и будет понятна даже новичкам.

        Scientific Trading Machine
        09.04.2022

        Scientific Trading Machine является трендовой и позволяет брать короткие импульсные движения на тайм фрейме М1.

        SMA-RoC
        30.03.2023

        Простой подход для бинарных опционов с элементарными правилами для входов, но при этом с прибыльностью до 70% при торговле с экспирацией в две свечи.

        Binary Options Super Trend
        09.04.2022

        Binary Options Super Trend не совсем подойдет новичкам из-за своих правил, но зато отлично подойдет опытным трейдерам. Начните легко получать до 80% положительных сигналов, освоив пару простых правил.

        Binary Extreme Nemesis
        09.04.2022

        Binary Extreme Nemesis с экспирацией на 1 минуту, в состав которой входят 5 разных эффективных индикаторов с простейшими правилами для применения.

        Binary Options Trend Detector
        30.03.2023

        Binary Options Trend Detector основана на трендовых индикаторах, которая идеально подойдет новичкам и тем, кто использует экспирацию от 30-ти минут.

        Торговый Хаос
        30.03.2023

        "Торговый Хаос" Билла Вильямса знают все. Но лишь не многие трейдеры смогли с помощью неё заработать. И мы нашли то, что многие, кто потерял деньги с помощью этой системы, упускали из виду...

        MACD Blaster Pro
        09.02.2023

        MACD Blaster Pro подходит как опытным, так и начинающим трейдерам для торговли бинарными опционами за счет своей точности, четкости, наличию дополнительных настроек.

        Bronze Grail
        11.04.2022

        Bronze Grail представляет собой высокоприбыльную систему торговли бинарными опционами на графиках, где допустимо заключать сделки на сумму от 1 бакса и отмечается высокая волатильность рынка, что позволяет достичь максимальной доходности.

        60 Seconds Profit Master
        11.04.2022

        60 Seconds Profit Master с высокой точностью и прибыльностью до 70% ITM при точном следовании правилам и торговле бинарными опционами на минутном таймфрейме.

        Binary Money Arrow
        30.03.2023

        Система скальпинга на малых таймфреймах, подходящая больше опытным трейдерам из-за большого числа индикаторов, что у новичков вызывает некоторые затруднения.

        Xtreme Binary Bot
        09.04.2022

        Xtreme Binary Bot для торговли бинарными опционами на платформе MT4 отличается точностью сигналов, высокой прибыльностью, простотой интерфейса и бесперебойной работой.

        3 Лося
        30.03.2023

        «3 Лося» стала популярна среди новичков и опытных трейдеров, торгующих бинарными опционами, благодаря своей способности предотвращать крупные сливы депозита и увеличивать прибыль.

        VIJ Light
        29.03.2023

        VIJ Light отличается хорошей профитностью, небольшим количеством индикаторов и легкими правилами входа. Подходит как новичками, так и опытным трейдерам.

        EMA Crossover
        30.03.2023

        Данная торговая методика базируется всего на трех простых технических индикаторах, позволяющих максимально точно определить точку входа в сделку и получить высокий уровень прибыли.

        Market Scanner Binary System
        30.03.2023

        Market Scanner Binary System позволяет торговать на рынке Форекс и бинарными опционами на 5 и 15 минутных графиках, включает в себя показания сразу 4 уникальных индикаторов для бинарных опционов.

        RSI Extreme Binary System
        30.03.2023

        RSI Extreme Binary System для внутридневной торговли бинарными опционами на основании определения разворота тренда цены.

        Impulse Trading
        30.03.2023

        Impulse Trading отличается от других удивительным сочетанием импульсного индикатора и паттерна 1-2-3, что позволяет точно определить точку покупки бинарного опциона.

        Drake Delay Stochastic
        18.01.2024

        Drake Delay Stochastic для торговли бинарными опционами и на рынке Форекс с простыми, понятными и достаточно точными сигналами основанная на показателях индикатора Stochastic.

        Binary Master Strategy
        09.04.2022

        Binary Master Strategy включает в себя два уникальных индикатора для бинарных опционов, позволяет получить до 70% выигрышных сделок при торговле бинарными опционами. Благодаря своей простоте и наглядности подойдет даже новичкам.

        BO Magnum Scalping
        30.03.2023

        BO Magnum Scalping включающая в себя 5 вспомогательных индикаторов помогающих найти оптимальную точку входа в момент пробоя торгового канала.

        Binary Triumph
        17.05.2023

        Торговая методика без индикаторов, основанная на паттернах Easy Price Action. До 80% прибыльных сделок на пятиминутных графиках.

        Binary Channel
        30.03.2023

        Binary Channel на основе уровней поддержки и сопротивления, с применением 7 дополнительных индикаторов для бинарных опционов.

        Star Profit Option
        01.09.2023

        Star Profit Option включает в себя дополнительный индикатор для фильтрации сигналов и каналы.

        Rebel Binary Options System
        30.03.2023

        Rebel Binary Options System для торговли на М1 и М5, с одновременным открытием трех сделок, которая позволяет достичь 75% прибыльных сигналов.

        Стратегия использования Фракталов
        09.02.2023

        Применение фракталов для торговли бинарными опционами.

        DayProfit
        11.04.2022

        DayProfit основана на контр-тренде и сигналах пяти индикаторов. 

        FGM
        09.02.2023

        FGM приспособлена для торговли бинарными опционами с рядом уникальных индикаторов в шаблоне.

        Ишимоку
        11.04.2022

        Ишимоку основана на индикаторе Ichimoku Kinko Hyo, благодаря которому можно определять тренд и развороты рынка, а также получать сигналы для торговли.

        Три свечи
        09.02.2023

        Три свечи использует легко определяемый паттерн, который можно использовать в качестве самостоятельной торговой системы.

        Бомба
        09.04.2022

        «Бомба» пришедшая с рынка Forex и адаптированная под торговлю бинарными опционами , способная обеспечить при долгосрочной торговле, не менее 70% прибыльных сделок ежемесячно. 

        OBV SYSTEM
        09.02.2023

        OBV SYSTEM для бинарных опционов с применением множества индикаторов и встроенным Alert для удобства трейдера.

        Третья свеча
        09.04.2022

        Довольно простая стратегия для бинарных опционов, для совершения сделок необходимо проанализировать всего две последние свечи.

        POWER alerts
        11.04.2022

        POWER alerts основана на применении стандартных индикаторов с нетрадиционными авторскими фильтрами.

        Buy-Sell_FXS
        11.04.2022

        Buy-Sell_FXS без перерисовки собрана из коммерческих индикаторов, которые вы можете скачать бесплатно.

        CCI V Custom Binary System
        09.02.2023

        CCI V Custom Binary System для бинарных опционов рассчитана для любых таймфреймов и имеет ряд сигнальных индикаторов, выдающих точные сигналы.

        Caiman
        16.02.2023

        Caiman для бинарных опционов с использованием индикаторов Alligator и Aroon, позволяющих определить, в каком направлении движется рынок.

        Стратегия разгона депозита
        09.02.2023

        Как быстро и безопасно "разогнать" депозит. Что такое разгон депозита на бинарных опционах?

        Лестница
        09.02.2023

        Лестница для торговли бинарными опционами с применением системы Мартингейла.

        Стратегия торговли во флете
        11.04.2022

        Как определить флет и использовать его для получения прибыли, торгуя бинарными опционами.

        Стратегия чередования
        27.02.2022

        Применение модели "чередования" бычьих и медвежих свечей  для бинарных опционов. 

        Стратегия применения дивергенций
        09.02.2023

        Как применять один из самых важных инструментов технического анализа - дивергенцию в бинарных опционах.

        Стратегия уровни поддержки и сопротивления
        30.03.2023

        Уровни поддержки и сопротивления это фундаментальная часть технического анализа, каждый трейдер должен применять их в торговле опционами.

        Стратегия торговли золотом
        27.02.2022

        Прибыльная стратегия торговли золотом с помощью бинарных опционов.

        DTL Strategy
        09.02.2023

        DTL Strategy на основе использования трендовых линий несколькими способами.

        XPMA+
        11.04.2022

        XPMA+ основана на сигналах, трендовых индикаторах и осцилляторе.

        Теория волн Эллиотта
        09.02.2023

        Что такое теория волн Эллиота, как ее можно применять в торговле бинарными опционами, описание самой популярной структуры 5-3.

        Getsuga Tensho
        09.02.2023

        Getsuga Tensho для Бинарных Опционов основана на базовых понятиях тренда, коррекции (отката) и продолжения. 

        Выход из забвения
        30.03.2023

        «Выход из забвения» для поиска точек разворота рынка на мелких таймфреймах.

        Три экрана Элдера
        09.04.2022

        «Три экрана Элдера» адаптированная для бинарных опционов. Настройка системы трех экранов.

        Стратегия торговли ГЭПами в бинарных опционах
        11.04.2022

        Торговля по Гэпам применительно для бинарных опционов.

        Стратегия усреднения и наращивания позиции
        11.04.2022

        Усреднение и наращивание для бинарных опционов с помощью индикаторов технического анализа.

        Nitro Booster
        30.03.2023

        Nitro Booster основана на Price Action и модифицирована для бинарных опционов.

        Безубыточная стратегия с применением Мартингейла
        09.02.2023

        Безубыточный способ торговли для бинарных опционов с использованием 3-х индикаторов применяя Мартингейл.

        Стратегия Heiken Ashi для бинарных опционов
        27.02.2022

        Форекс индикатор Heiken Ashi применим и для бинарных опционов, он сглаживает случайные колебания графика.

        Hubba Hubba Style
        09.04.2022

        Hubba Hubba Style для небольших таймфреймов с применением пяти индикаторов.

        Пин-бар в бинарных опционах
        11.04.2022

        Использование пинбара в бинарных опционах для получения стабильной прибыли.

        Стратегия на основе Stochastic Oscillator
        27.02.2022

        Стратегия торговли бинарными опционами на основе самого популярного индикатора технического анализа Stochastic.

        Точный вход
        26.06.2022

        Система Точный вход основана на сигналах нескольких стандартных индикаторов (гистограмм) и одного авторского индикатора.

        Антигравити
        11.04.2022

        Торговля бинарными опционами при помощи зон спроса и предложения.

        Беспроигрышная стратегия
        11.04.2022

        Обзор беспроигрышной торговой методики применительной для бинарных опционов. 

        Метод Пуриа
        09.02.2023

        Метод Пуриа был заимствован у форекс рынка и адаптирован для бинарных опционов, он основан на технических индикаторах и дает результат около 80%.

        Боливар
        09.02.2023

        Стратегия "Боливар" разработана для торговли на минутных графиках, при верном ее использовании можно получать прибыль до 80% в месяц.

        TSIVI5
        11.04.2022

        Прибыльная система для 15 минутных экспираций. Основанная на комбинировании работы двух индикаторов TSI и VI

        Канальная стратегия для бинарных опционов
        11.04.2022

        Базовая методика для торговли бинарными опционами, основанная на торговле от уровней поддержки и сопротивления. 

        Базовые стратегии торговли бинарными опционами
        27.02.2022

        Видео основных стратегий торговли бинарными опционами. Лучшие стратегии для начинающих трейдеров.

        Скальперская стратегия в ночное время
        09.02.2023

        Вашему вниманию наиболее точные методики ночного скальпинга на бинарных опционах. Описание и принципы торговли, время экспираций и наиболее подходящие активы для торговли в ночное время.

        PO

        При работе с цифровыми контрактами стратегия торгов бинарными опционами прямо определяет успешность в этом виде деятельности. От выбранного подхода зависит результативность как отдельной сделки, так и торговли в целом. В рамках такого формата трейдинга лучшие стратегии для бинарных опционов обеспечивают стабильный доход и важно выбрать сразу лучшие стратегии для бинарных опционов. Правильно подобранный метод позволяет получать доход даже в условиях волнообразного рынка, когда стоимость отдельных активов резко растет и падает. Однако даже точная система не способна нивелировать ошибки, возникающие вследствие недисциплинированности и из-за поступков, совершенных на эмоциях. Такой формат финансовой деятельности требует от человека серьезного подхода, предполагающего четкое следование заранее составленному плану.

        По этой причине даже точные сигналы, основанные на индикаторах, не всегда приносят прибыль. При разработке метода торговли необходимо учитывать макроэкономические показатели (проводить фундаментальный анализ) и выходящие новости.

        Все стратегии и индикаторы на сайте, несут исключительно ознакомительный характер и не являются призывом к действию. Все решения вы должны принимать самостоятельно и учитывать все возможные риски.

         

        Какие бывают стратегии торговли на бинарных опционах

        Существуют разные подходы торговли цифровыми контрактами:

        • трендовые;
        • сигнальные;
        • скальперские;
        • по индикаторам и так далее.

        Но в основном все используемые методики базируются на техническом анализе. Это главный инструмент всех трейдеров, которые хотят зарабатывать на цифровых контрактах. В основе каждого метода – сигналы, получаемые от индикаторов. Последние представляют собой специальный алгоритм, который просчитывает вероятное поведение курса на основе математических формул. Благодаря индикаторам трейдеры получают сигналы, указывающие направление движения цены отдельного актива в конкретных рыночных условиях. При этом нужно учитывать, что подобные инструменты нередко «ошибаются».

        Вне зависимости от выбранной стратегии бинарных опционов 2026 сигналы играют определяющую роль. Если трейдер не учитывает показания технических инструментов, то в 90% случаев теряет деньги. Но, как было отмечено выше, любой сигнал может быть ложным. Поэтому показания технических инструментов необходимо проверять как с помощью собственного анализа, так и других индикаторов.

        Кроме того, любая стратегии торговли на бинарных опционах должна учитывать правила мани- и риск-менеджмента. То есть нельзя торговать, используя все деньги и действуя в условиях высокой волатильности без необходимых навыков и знаний.

        Большинство лучших методик, приносящих постоянную прибыль, предполагает ведение торговли по тренду. Этот подход предусматривает открытие сделок в направлении текущей тенденции: на повышение при восходящем графике (бычьем) и на понижение при падающем (медвежьем).

        Существует также индикаторные стратегии для бинарных опционов на 1 минуту. Этот метод предполагает торговлю турбо-опционами со сроком экспирации (исполнения) в течение 60 секунд. Такой формат торговли требует хорошей подготовленности, так как при столь коротком временном интервале большинство индикаторов дает ложные сигналы. При этом, торгуя в рамках точной стратегии для бинарных опционов на 1 минуту, трейдер может не обращать внимания на направление движения тренда.

        Помимо приведенных выше факторов, при разработке любых подходов необходимо учитывать срок экспирации и тип торговой сессии. В частности, методы на 5 минут нельзя применять при продолжительном трейдинге, когда сделки закрываются в течение суток или недели.

        Стратегии для бинарных опционов с точными сигналами различаются между собой как по способу применения, так и по типу используемых инструментов. Это объясняется теми же причинами: каждый метод подбирается с учетом характера развития рынка и сопутствующих факторов (новостные события и иное). Несмотря на сказанное, есть ряд стратегий торгов бинарными опционами с точными сигналами, которые просты в понимании и подходят для новичков. Однако опытные трейдеры применяют более сложные стратегии бинарных опционов 2026, в которых задействовано несколько индикаторов и других инструментов.

        Для новичков рекомендуют скачать бесплатные стратегии бинарных опционов, основанные на стандартных индикаторах типа Moving Average, Stohastic, линии Боллинджера, RSI и MACD. Эти инструменты просты в понимании и демонстрируют эффективность в торговле контрактами, основанными на разных активах. В Сети также можно скачать торговые методы, созданные трейдерами для себя. Эти методы сочетают в себе сигналы от нескольких инструментов технического анализа. Кроме того, применяя подобные подходы, трейдеры обращают внимание также на свечные паттерны (определенные модели, формирующиеся на графике) и направление движения тренда.

        Сложные и простейшие системы торговли можно разделить на несколько групп, в том числе и на:

        • трендовые;
        • безиндикаторные;
        • сигнальные.

        Первый вариант предполагает ведение торговли по тренду. То есть всегда ведется игра на повышение или понижение в зависимости от характера текущей тенденции. Основу у таких методик составляют трендовые индикаторы. Но ряд пользователей применяет дополнительные инструменты, помогающие выявлять моменты разворота. Действуя в рамках такого подхода, не рекомендуется открывать сделки, когда происходит коррекция рынка или график движется вбок (находится во флэте). Но при возникновении четкой тенденции следует учитывать каждый сигнал, так как это может принести большую прибыль.

        Второй вариант основан на результатах графического анализа. Однако трейдеры часто дополняют подобные стратегии торгов бинарными опционами собственными наработками. В частности, популярностью пользуются линии поддержки и сопротивления, которые пользователи самостоятельно рисуют на графике.

        К числу лучших стратегий для бинарных опционов 2026 года многие спекулянты относят сигнальные. Объясняется это тем, что подобные методики легко адаптировать по совершенно разные рыночные ситуации и способны торговли. Более того, они подходят для новичков. Связано это с тем, что в рамках данного подхода используются индикаторы, которые при помощи стрелок указывают на графике оптимальный момент для открытия сделки. Подобные индикаторы можно использовать в рамках стратегий бинарных опционов в 60 секунд. Эти сигналы удобны для восприятия большинству трейдеров.

        Как найти прибыльную стратегию для бинарных опционов

        Все торговые методики подбираются, исходя не только из ситуации на рынке, но и выбранного способа торговли. Как говорилось ранее, нельзя использовать одинаковые методы на 60 секундах и часовом трейдинге. Подобрать подходящий вариант легко в соответствующем разделе сайта winoptionsignals.com. Расположенные здесь стратеги скачать можно бесплатно. В разделе представлены совершенно разные торговые методы, основанные на стандартных индикаторах и созданные опытными трейдерами.

        Для удобства поиска на сайте под каждой разработкой присутствуют комментарии, оставленные пользователями. Это позволяет подобрать конкретный подход к торговле с учетом задач, которые намеревается решить спекулянт. Благодаря таким отзывам также можно сразу оценить эффективность отдельной стратегии торговли на бинарных опционах.

        При выборе торговой лучшей стратегии для бинарных опционов 2026 года нужно учитывать, что они делятся на следующие группы, каждая из которых определяет область применения:

        • краткосрочные;
        • среднесрочные;
        • долгосрочные;
        • трендовые;
        • для скальпинга.

        Определяясь с выбором, нужно учитывать несколько параметров, включая степень риска, эффективность и прибыльность. После скачивания методику рекомендуется протестировать. Делается это на бесплатном демо-счете. Затем можно прокомментировать выбранный вариант, высказав собственное мнение. Это поможет другим трейдерам подобрать подходящий способ торговли.

        Все стратегии бинарных опционов с высокой точностью вне зависимости от особенности, базовых инструментов и других обстоятельств – строгий набор правил и действий, которые каждый пользователь должен строго выполнять. В ином случае даже самый эффективный метод не принесет прибыли.

        Стоит ли покупать платные стратегии бинарных опционов с высокой точностью

        Выбор между платными и бесплатными разработками зависит от личных предпочтений трейдера. Оба варианта могут быть эффективными при правильном применении. Разница между этими разработками заключается в том, что платные создавали трейдеры. Но каждый вариант основан преимущественно на стандартных инструментах технического анализа.

        Минусом платных индикаторных стратегий для бинарных опционов является то, что последние нередко бывают «пустышками». То есть разработчики, обещая эффективный метод торговли, предоставляют набор инструментов, которые не дают точные сигналы. Часть подобных методик основана на бесплатных индикаторах. Причем нередко разработчики собирают инструменты, не обращая внимание на характер взаимодействия последних. В результате, ища лучшие подходы без перерисовки, трейдер покупает набор функций, которые перегружают график, тем самым давая несколько противоположных друг другу сигналов.

        Поэтому вне зависимости от выбранной методики торговли каждый способ следует проверять на демо-счете, используя данные с реального графика.

        Итоги

        Подбирать стратегию для бинарных опционов 2026 года следует, руководствуясь личными предпочтениями. То есть выбранный метод должен соответствовать подходу трейдера к торговле. В частности, для быстрых опционов следует выбрать сигнальные методики, а для долгосрочного трейдинга – трендовые.

        Также рекомендуется учитывать не только тип и количество индикаторов, но и другие факторы. К ним относятся следующие:

        1. Срок экспирации. Ряд брокеров ограничивает продолжительность действия контрактов. Поэтому выбирать системы следует с учетом поддерживаемых сроков экспирации.
        2. Тип индикаторов. Часть инструментов технического анализа работает на основе одинаковых (сходных) алгоритмов. Поэтому не следует выбирать системы, которые базируются на нескольких подобных индикаторов. Такой метод не отличается высокой эффективностью, так как сигналы будут одинаковы. То есть показания одного индикатора невозможно проверить с помощью другого.
        3. Подходит ли стратегия торговле бинарными опционами. Часть методик разрабатывается под трейдинг определенными активами. Например, есть варианты, которые применяются в торговле только валютными парами.
        4. Проверять все методы на демо-счете. Это обязательное требование для успешного трейдинга. Без проверки невозможно подобрать эффективный торговый подход. В частности, некоторые индикаторы перерисовываются, вследствие чего сигналы становятся ложными.

        Несмотря на кажущуюся сложность, торговать бинарными опционами может человек, который ранее не работал на финансовых рынках. Для этого необходимо подобрать правильный подход, разработать методики управления капиталом и рисками и каждый раз проверять показания индикаторов (нескольких инструментов анализа) на бесплатном демо-счете.

        PO

        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!