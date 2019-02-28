Индикатор для бинарных опционов Ultimate Trend Signal

Ultimate Trend Signal – это не один, а сразу несколько индикаторов, которые работают совместно и, как заявляют создатели, на основании совершенных алгоритмов часто выдают прибыльные сигналы. Для определения момента входа на рынок данный инструмент использует результаты, показываемые скользящей средней, MACD и RSI.

Последняя версия Ultimate Trend Signals поддерживается терминалом MetaTrader 4. Данный инструмент способен определять точки разворота текущего тренда, для чего задействован Non-Repaint ADX Crossing. Последний выводит на ценовой график соответствующие сигналы на покупку бинарных опционов. Кроме того, Ultimate Trend Signals отображает на экране уровни поддержки и сопротивления, формируемые линиями Daily Open и PIVOT соответственно.

Валютные пары и таймфреймы

Данный индикатор подходит для торговли любой валютной парой в течение американской и европейской сессий. Оптимальный таймфрейм для этого инструмента — М5, М15, М30 и Н1. Срок экспирации одного бинарного опциона — 5 минут (для М5) либо 15 (для М15).

Принцип работы инструмента достаточно простой и понятный даже для начинающих трейдеров. Объясняется это тем, что помимо точек для входа индикатор отображает на графике панель с информацией, необходимой для совершения операций.

Когда покупать бинарный опцион Call

Покупать бинарный опцион Call необходимо при появлении следующих параметров:

возник сигнал «Short Buy Entry»;

на графике сформировалась синяя точка;

на текущем таймфрейме М5 появилась зеленая надпись «Up»;

на предыдущем М1 - «Strong»;

на следующем М15 - «Sideway» или «Bullish» (более надежный сигнал).

Срок экспирации опциона при этом должен составлять 5 минут.

Когда покупать бинарный опцион Put

Покупать бинарный опцион Put рекомендуется при следующих показателях:

возник сигнал «Short Sell Entry»;

на графике сформировалась красная точка;

на текущем таймфрейме М5 появилась надпись «Down»;

на следующем М15 - «Sideway» или «Bearish» (более надежный сигнал);

на предыдущем М1 - «Strong».

Срок экспирации в данном случае также равен 5 минутам.

В заключение

Перед покупкой бинарных опционов, основываясь на показателях Ultimate Trend Signals, для увеличения кол-ва прибыльных сделок следует обращать внимание на линии поддержки и сопротивления. Помимо этого, для успешной торговли используя данный индикатор вам понадобится надежный брокер бинарных опционов, который будет открывать сделки без задержек и выводить полученную прибыль.

