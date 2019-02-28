        Индикатор для бинарных опционов Ultimate Trend Signal

        Ultimate Trend Signal – это не один, а сразу несколько индикаторов, которые работают совместно и, как заявляют создатели, на основании совершенных алгоритмов часто выдают прибыльные сигналы. Для определения момента входа на рынок данный инструмент использует результаты, показываемые скользящей средней, MACD и RSI.

        Терминал с индикатором Ultimate Trend Signal

        Последняя версия Ultimate Trend Signals поддерживается терминалом MetaTrader 4. Данный инструмент способен определять точки разворота текущего тренда, для чего задействован Non-Repaint ADX Crossing. Последний выводит на ценовой график соответствующие сигналы на покупку бинарных опционов. Кроме того, Ultimate Trend Signals отображает на экране уровни поддержки и сопротивления, формируемые линиями Daily Open и PIVOT соответственно.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Валютные пары и таймфреймы

        Данный индикатор подходит для торговли любой валютной парой в течение американской и европейской сессий. Оптимальный таймфрейм для этого инструмента — М5, М15, М30 и Н1. Срок экспирации одного бинарного опциона — 5 минут (для М5) либо 15 (для М15).

        Принцип работы инструмента достаточно простой и понятный даже для начинающих трейдеров. Объясняется это тем, что помимо точек для входа индикатор отображает на графике панель с информацией, необходимой для совершения операций.

        Когда покупать бинарный опцион Call

        Покупать бинарный опцион Call необходимо при появлении следующих параметров:

        • возник сигнал «Short Buy Entry»;
        • на графике сформировалась синяя точка;
        • на текущем таймфрейме М5 появилась зеленая надпись «Up»;
        • на предыдущем М1 - «Strong»;
        • на следующем М15 - «Sideway» или «Bullish» (более надежный сигнал).

        Срок экспирации опциона при этом должен составлять 5 минут.

        Call сигнал на графике

        Выигрышная сделка Call на графике

        Когда покупать бинарный опцион Put

        Покупать бинарный опцион Put рекомендуется при следующих показателях:

        • возник сигнал «Short Sell Entry»;
        • на графике сформировалась красная точка;
        • на текущем таймфрейме М5 появилась надпись «Down»;
        • на следующем М15 - «Sideway» или «Bearish» (более надежный сигнал);
        • на предыдущем М1 - «Strong».

        Срок экспирации в данном случае также равен 5 минутам.

        Put сигнал на графике

        Выигрышная сделка Put на графике

        В заключение

        Перед покупкой бинарных опционов, основываясь на показателях Ultimate Trend Signals, для увеличения кол-ва прибыльных сделок следует обращать внимание на линии поддержки и сопротивления. Помимо этого, для успешной торговли используя данный индикатор вам понадобится надежный брокер бинарных опционов, который будет открывать сделки без задержек и выводить полученную прибыль.

        Скачать индикатор Ultimate Trend Signals

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Vasiliy Babkin
        главное что есть алерты, чтобы не сидеть часами перед монитором)
        Согласен с вами Ангелина, система оповещения это огромный плюс, думаю такая должна быть в каждом индикаторе. Для меня удобно тем что я торгую многими разными инструментами сразу и смотреть на все графики просто невозможно.
        17 марта 2021
        Ангелина
        главное что есть алерты, чтобы не сидеть часами перед монитором)
        28 марта 2020
        Менсон
        Инди класс, использую вместо того чтобы смотреть на разных сайт аналитику по теханализу и указания для торговли
        22 февраля 2020
        Герман
        Панель удобная, для разных таймфреймов тренды и общий вывод дается в конце
        12 января 2020
        Сергей
        Все работает отлично! Нужно просто в настройках установить галочку "разрешить DLL" и будет тебе счастье!
        20 апреля 2019
        Игорь
        Как по мне индикатор Ultimate Trend Signals нельзя использовать самостоятельно, но он идеально подходит для анализа широкого спектра активов.
        03 апреля 2019
        Kider
        Индикатор не генерирует сигналы на закрытых барах! После 2-недельного тестирования могу с уверенностью заявить, что это проигрышный бинарный индикатор.
        07 марта 2019
        Ynandala
        Я настроил индикатор на несколько валют, и сигналы выглядели очень многообещающе. Однако я заметил, что сигналы приходят после нужного времени для входа в сделку. В итоге процент выигрышных сделок намного меньше.
        04 марта 2019
