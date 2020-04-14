Наверное, все трейдеры знают, что такое каналы и для чего они нужны в торговле. Но строить каналы иногда сложно, так как не всегда понятно, какая сейчас на рынке ситуация и что будет дальше. И тут на помощь может прийти индикатор для бинарных опционов Linear Regression Channel (Кривая линейной регрессии).

Данный индикатор автоматические строит каналы на графике, деля диапазон на два. В итоге мы получаем уровень поддержки, сопротивления и 50-процентный уровень между ними.

Описание индикатора для бинарных опционов Linear Regression Channel

Данный индикатор присутствует во многих терминалах, включая живой график для бинарных опционов на нашем сайте. Но самым удобным вариантом считается индикаторы для MetaTrader 4.

Индикатор максимально прост и почти не нуждается в описании. Все, что в нем используется, это линии поддержки и сопротивления, которые формируют ценовой коридор:

Линии смещаются друг от друга на стандартное отклонение, что позволяет получать четкие ценовые границы. Это отклонение имеет значение «2» и его нельзя поменять, но это и не имеет значения, и дальше станет понятно, почему.

Из настроек индикатора присутствуют:

Расчет уровней по ценам закрытия.

Количество баров для построения канала.

Если с первый пунктом все понятно, то второй пункт позволяет строить каналы почти любого диапазона:

Длина канала 50 баров Длина канала 100 баров Длина канала 150 баров

В итоге на одном и том же участке графика можно получить разные по ширине и направлению ценовые каналы. Для этого надо поменять параметр «barsToCount» на любое другое необходимое количество баров. В итоге меняя количество баров для расчета уходит необходимость менять величину стандартного отклонения.

Торговля при помощи индикатора для бинарных опционов Linear Regression Channel

Данный индикатор хорош тем, что, применяя его, трейдер основывает свою торговлю на техническом анализе. Есть множество стратегий для бинарных опционов, которые построены на каналах, и везде используются одинаковые правила, которые очень просты. Далее рассмотрим три самых популярных метода торговли.

Если говорить об экспирации для совершения сделок по данному индикатору, то использовать можно 1 свечу для быстрых сделок и малых тайм фреймов, но если же работать на тайм фреймах от М30 и выше, то стоит рассмотреть экспирацию, равную 5-10 свечам.

Также долгие экспирации будут более полезны при торговле и работе по тренду (более подробно рассказывается в третьем способе).

Торговля при помощи индикатора для бинарных опционов Linear Regression Channel на пробой канала

Первый самый популярный способ торговли при помощи ценовых каналов, это их пробой. Минус данной метода в том, что индикатор перерисовывает уровни при обновлении максимумов или минимумов. Если бы этого не происходило, то индикатор имел всегда одни и те же значения, что делало бы его нерабочим. Поэтому при торговле на пробой следует помечать уровни, когда цена к ним подходит, после чего открывать позицию, если цена закрылась ниже или выше этого уровня:

Обратите внимание, что сделка не открывается, если закрытие свечи произошло в диапазоне.

Конечно, не стоит забывать про уровень, который не меняет своего расположения:

Пробой уровня 50% более удобный, так как этот уровень не перерисовывается.

Торговля при помощи индикатора для бинарных опционов Linear Regression Channel на отбой

Второй самый популярный метод торговли при помощи каналов, это отбой от уровней.

В данном случае нам требуется, чтобы цена при подходе к уровню закрывалась в диапазоне, а не выше него. Особенно хорошим сигналом будет пробой тенью свечи выше уровня, но закрытие ниже:

Торговля при помощи индикатора для бинарных опционов Linear Regression Channel по текущему тренду

Данный вариант от второго отличается тем, что сделки на отбой открываются только в направлении каналов. Если канал направлен вверх, то рассматриваются только опционы Call, а для направленного канала вниз опционы Put. Тоже самое касается и средних каналов.

Канал направлен вверх:

Канал направлен вниз:

Заключение

Как можно видеть, индикатор для бинарных опционов Linear Regression Channel является универсальным и позволяет работать как по тренду, так и против него, а его настройки позволяют устанавливать как краткосрочные, так и долгосрочные каналы.

Однако не стоит забывать, что любая торговля подразумевает использование мани-менеджмента и соблюдение рисков, поэтому лучше тестировать все варианты на демо-счету, и только после этого переходить на реальный счет.

