        Индикатор для бинарных опционов Linear Regression Channel

        Наверное, все трейдеры знают, что такое каналы и для чего они нужны в торговле. Но строить каналы иногда сложно, так как не всегда понятно, какая сейчас на рынке ситуация и что будет дальше. И тут на помощь может прийти индикатор для бинарных опционов Linear Regression Channel (Кривая линейной регрессии).

        Данный индикатор автоматические строит каналы на графике, деля диапазон на два. В итоге мы получаем уровень поддержки, сопротивления и 50-процентный уровень между ними.

        Данный индикатор присутствует во многих терминалах, включая живой график для бинарных опционов на нашем сайте. Но самым удобным вариантом считается индикаторы для MetaTrader 4.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Индикатор максимально прост и почти не нуждается в описании. Все, что в нем используется, это линии поддержки и сопротивления, которые формируют ценовой коридор:

        Линии смещаются друг от друга на стандартное отклонение, что позволяет получать четкие ценовые границы. Это отклонение имеет значение «2» и его нельзя поменять, но это и не имеет значения, и дальше станет понятно, почему.

        Из настроек индикатора присутствуют:

        • Расчет уровней по ценам закрытия.
        • Количество баров для построения канала.

        Если с первый пунктом все понятно, то второй пункт позволяет строить каналы почти любого диапазона:

        В итоге на одном и том же участке графика можно получить разные по ширине и направлению ценовые каналы. Для этого надо поменять параметр «barsToCount» на любое другое необходимое количество баров. В итоге меняя количество баров для расчета уходит необходимость менять величину стандартного отклонения.

        Торговля при помощи индикатора для бинарных опционов Linear Regression Channel

        Данный индикатор хорош тем, что, применяя его, трейдер основывает свою торговлю на техническом анализе. Есть множество стратегий для бинарных опционов, которые построены на каналах, и везде используются одинаковые правила, которые очень просты. Далее рассмотрим три самых популярных метода торговли.

        Если говорить об экспирации для совершения сделок по данному индикатору, то использовать можно 1 свечу для быстрых сделок и малых тайм фреймов, но если же работать на тайм фреймах от М30 и выше, то стоит рассмотреть экспирацию, равную 5-10 свечам.

        Также долгие экспирации будут более полезны при торговле и работе по тренду (более подробно рассказывается в третьем способе).

        Торговля при помощи индикатора для бинарных опционов Linear Regression Channel на пробой канала

        Первый самый популярный способ торговли при помощи ценовых каналов, это их пробой. Минус данной метода в том, что индикатор перерисовывает уровни при обновлении максимумов или минимумов. Если бы этого не происходило, то индикатор имел всегда одни и те же значения, что делало бы его нерабочим. Поэтому при торговле на пробой следует помечать уровни, когда цена к ним подходит, после чего открывать позицию, если цена закрылась ниже или выше этого уровня:

        Обратите внимание, что сделка не открывается, если закрытие свечи произошло в диапазоне.

        Конечно, не стоит забывать про уровень, который не меняет своего расположения:

        Пробой уровня 50% более удобный, так как этот уровень не перерисовывается.

        Торговля при помощи индикатора для бинарных опционов Linear Regression Channel на отбой

        Второй самый популярный метод торговли при помощи каналов, это отбой от уровней.

        В данном случае нам требуется, чтобы цена при подходе к уровню закрывалась в диапазоне, а не выше него. Особенно хорошим сигналом будет пробой тенью свечи выше уровня, но закрытие ниже:

        Торговля при помощи индикатора для бинарных опционов Linear Regression Channel по текущему тренду

        Данный вариант от второго отличается тем, что сделки на отбой открываются только в направлении каналов. Если канал направлен вверх, то рассматриваются только опционы Call, а для направленного канала вниз опционы Put. Тоже самое касается и средних каналов.

        Канал направлен вверх:

        Канал направлен вниз:

        Заключение

        Как можно видеть, индикатор для бинарных опционов Linear Regression Channel является универсальным и позволяет работать как по тренду, так и против него, а его настройки позволяют устанавливать как краткосрочные, так и долгосрочные каналы.

        Однако не стоит забывать, что любая торговля подразумевает использование мани-менеджмента и соблюдение рисков, поэтому лучше тестировать все варианты на демо-счету, и только после этого переходить на реальный счет.

        Также не стоит забывать, что одной из основ прибыльной торговли является правильно подобранный брокер, которго можно найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать шаблон и индикатор Linear Regression Channel

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        вячеслав
        очень полезный индикатор
        29 июня 2023
        Option Bull
        Не видел такого раньше, интересно выглядит, но жаль что каналы перерисовываются при снижении цены, логично что они должны перерисовываться, но не удобно что надо помечать чтобы торговать
        CALL, я тоже обратил внимание на перерисовку каналов при снижении цены. Согласен, что это не всегда удобно для торговли. Возможно, стоит поискать альтернативные индикаторы, которые не требуют пометок для торговли.
        Руслан, понимаю ваши опасения, но перерисовка каналов может быть полезным инструментом для адаптации к изменяющимся условиям рынка. А это очень важный нюанс, поскольку это помогает иметь актуальные данные о состоянии рынка и повышает точность сигналов.
        27 июня 2023
        Руслан
        Индикатор действительно выглядит интересно, поскольку позволяет визуально представить торговый диапазон и определить возможные точки входа и выхода из рынка. Однако, я также отметил, что каналы перерисовываются при снижении цены. Это может создавать определенные неудобства для трейдеров, особенно тех, кто стремится использовать исторические данные для анализа и прогнозирования. В таких случаях приходится помечать точки, чтобы учесть изменения в каналах и принимать решения о торговле. Тем не менее, несмотря на эту особенность, индикатор линейной регрессии и его каналы могут быть полезными инструментами для тех трейдеров, которые применяют совокупный анализ и учитывают другие факторы при принятии решений о сделках.
        27 июня 2023
        Не видел такого раньше, интересно выглядит, но жаль что каналы перерисовываются при снижении цены, логично что они должны перерисовываться, но не удобно что надо помечать чтобы торговать
        CALL, я тоже обратил внимание на перерисовку каналов при снижении цены. Согласен, что это не всегда удобно для торговли. Возможно, стоит поискать альтернативные индикаторы, которые не требуют пометок для торговли.
        27 июня 2023
        Edward
        Рисую всегда сам, зачем индикаторы, если ты сам точнее нарисуешь? хотя новичкам может не так прост, Как мне)
        Тоже очень люблю торговлю по каналам, вхожу как по тренду так и против него, уже за многолетний опыт перестал и линии рисовать канальные, зачастую на глаз определяю и держу в голове их. Для новичков кстати, возможно поможет этот индикатор, понять механизм канальной торговли.
        07 марта 2021
        Алексей
        линии и веер фибоначи на покет опшн есть по умолчанию, используйте. они не перестраиваются по мере движения цены и достаточно удобны.
        02 мая 2020
        Марго
        Мне понравился индикатор. Удобно что самой не надо рисовать, а он по алгоритму рисует, и это правильно. хотя некоторые каналы лучше ручным методом рисовать
        22 апреля 2020
        CALL
        22 апреля 2020
        Гуманоид
        22 апреля 2020
