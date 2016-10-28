    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        FuturoFX

        FX Прогноз : прогнозирующий индикатор для любого тайм фрейма

        FX прогноз - индикаторОдна из базовых позиций технического анализа — периодическое повторение графических фигур. Разрабатывая собственную прибыльную стратегию, профессионалы дополнительно исследуют график с целью определения паттернов. Торговля с помощью идентификации фигур имеет высокий процент успешных сделок.

        Существует немало программных продуктов, облегчающих трейдеру анализ текущей ситуации. Один из них — пользовательский индикатор «FX Прогноз». Принцип его действия таков: изучая котировки на истории, он находит схожие участки и на основании этих данных рисует собственный прогноз на несколько свечей вперед. Прогнозируемое значение рассчитывается как среднее арифметическое всех схожих колебаний.

         

        Как установить индикатор

        Поскольку «FX Прогноз» не является стандартным индикатором, его необходимо устанавливать в торговую платформу.

        Эта процедура несложная, с ней справится любой новичок. Вот основные шаги, которые необходимо сделать:

        1. Скачиваем архив, в котором находится индикатор. Он состоит из файла, имеющего расширение mql или ex4. Копируем файл в папку назначения MQL4/Indicators , она находится в каталоге, где установлен терминал Metatrader4. Ее легко найти, нажав в меню терминала на «Открыть каталог данных»;
        2. Перезапускаем торговую платформу;
        3. Открываем график актива, которым хотим торговать;
        4. Находим в меню «Вставка» пользовательские индикаторы, в их перечне должен отобразиться «FX Прогноз». При нажатии на него «выскочит» окошко, предлагающее изменить стандартные настройки. Если необходимо, совершаем соответствующие действия и жмем «ок». Вот и все.

        Чтобы индикатор работал более корректно, рекомендуется дополнительно подгрузить историю котировок используемого торгового актива. Для этого нужно нажать F2 и выбрать пару, таймфрейм.

        настройки

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Особенности индикатора «FX Прогноз»

        «FX Прогноз» состоит из двух блоков:

        • информационного, в котором подаются статистические данные (верхний левый угол окна терминала);
        • прогнозирующего - отображает на графике оранжевым цветом вероятное движение котировок.

        Программа берет как пример несколько свечей (их количество настраивается в опциях), и подыскивает в истории сходные отрезки графика. Вычисляется схожесть этих участков в процентах, отсеиваются те, у которых слишком низкие показатели — до 75% (стандартные настройки, их можно изменить). Анализируя следующие за совпадающими участками свечи, составляется прогноз движения цены. Желтым выделяется самое точное совпадение из всех обнаруженных.

        Ни один индикатор не рекомендуется использовать как самостоятельную торговую систему, необходима фильтрация сигналов. Если все же вы решили применять исключительно «FX Прогноз», анализируйте его «предсказания» на нескольких таймфреймах. Входить в рынок стоит только, если прогнозы совпадают.

        Comfort

         

        Информационный блок

        информационный блок индикатораНастраиваемое окошко с данными сообщает пользователю такую полезную информацию:

        • когда открылась текущая свеча;
        • количество изученных свечей;
        • число сравнений;
        • сколько было найдено сходных участков свечей с установленным процентом совпадений;
        • схожесть самого удачного совпадения в процентах;
        • потенциал снижения или роста в пунктах;
        • процент уверенности программы в окончательном прогнозе.

         

        Настраиваемые опции индикатора «FX Прогноз»

        • Look Forward — количество свечей, для которых необходим прогноз.
        • Look Back — количество свечей, формирующих «отрезок» графика для поиска похожего в истории.
        • Cor Threshold — предпочитаемый пользователем процент схожести, влияет на количество найденных элементов. Чем он выше, тем меньше будет обнаружено данных для составления прогноза.
        • Correlation Data — настройка для опытных пользователей. Ставит фильтры для поиска похожих «отрезков». Стандартно стоит OHLC, при котором обнаруживаются совпадения, учитывая цены открытия, закрытия, максимумы и минимумы свечи. Данные складываются и подсчитывается среднее арифметическое.
        • Display Options регулирует визуальный интерфейс. С его помощью часть опций отключается:
          • T — информационный блок,
          • А — усредненный прогноз,
          • B — самое удачное совпадение,
          • R —  выделение при помощи прямоугольника исследуемого отрезка графика.
        • Select Best Correlations задает такой параметр как количество совпадений, на основе которых производится анализ и прогнозирование. Если стоит «0», то учитываются все обнаруженные программой.
        • Best Projection Color  - выбор цвета линии, выделяющей самое точное совпадение на графике.
        • Avg Projection Color  - определяет цвет утолщенной линии, показывающей направление вероятного движение котировок.
        • Text Font и Text Size позволяют выбрать шрифт и размер текста.
        • Window Screenshot включает такую полезную функцию, как автоматическое сохранение скриншотов, их можно найти в папке experts/files. Если значение равно 1, например, снимки будут делаться при формировании каждой новой свечи. Цифра «0» отключает опцию.

        Скачать индикатор "FX Прогноз"

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Влад
        FX Прогноз это прогнозирующий индикатор для любого таймфрейма, но его лучше и эффективнее использовать, как еще один из инструментов для анализа ситуации на рынке. Если же вы используете только его, то лучше делать это на нескольких таймфреймах, так прогнозы будут точнее.
        27 мая 2021
        Ответить
        Паша
        Сколько времени нужно чтобы установить индикатор FX Прогноз в торговую платформу? Понимаю что вопрос простой, но для меня этот прогнозирующий индикатор для любого тайм фрейма новинка, поэтому, и спросил.
        Яков, Думаю, что устанавливать индикатор FX Прогноз не долго, хоть и нужно со всем разобраться. Кстати это индикатор для любого таймфрейма и его можно скачать прямо здесь на сайте. В целом, нужно чуть больше 1 часа свободного времени, а возможно и того меньше.
        27 мая 2021
        Ответить
        Яков
        Сколько времени нужно чтобы установить индикатор FX Прогноз в торговую платформу? Понимаю что вопрос простой, но для меня этот прогнозирующий индикатор для любого тайм фрейма новинка, поэтому, и спросил.
        26 мая 2021
        Ответить
        Artur
        В принципе в FX достаточно легко и удобно настроить визуальный интерфейс, если не нужны некоторые опции, то их можно в любое время отключить, Например я довольно часто отключаю прямоугольное выделения части графика, который анализирую.
        26 мая 2021
        Ответить
        Дмитрий
        Насколько индикатор FX Прогноз будет эффективным в руках начинающего трейдера?, тем более, что это прогнозирующий индикатор для любого тайм фрейма.
        26 мая 2021
        Ответить
        Клим
        для дневок норм, потому что как если он правильно покажет направление, то и профит будет более мене. но нужно использовать с общим трендом. просто так не прокатит
        да, тут без вариантов только по тренду, и кстати поменьше таймы тоже норм если вместе с рынком идти а нге против него
        04 мая 2020
        Ответить
        БиткоинТрейдер
        для дневок норм, потому что как если он правильно покажет направление, то и профит будет более мене. но нужно использовать с общим трендом. просто так не прокатит
        25 марта 2020
        Ответить
        Коля супер
        скептически отношусь к таким индюкам
        24 января 2020
        Ответить
        Андрей
        Андрей
        Рабочий индикатор, применял его на форексе. По моему мнению для бинарных опционов подходит даже лучше. При правильной его настройке дает множество точных прогнозов.
        19 февраля 2018
        Ответить
        Саша Колычев
        Индикатор необюычный, когда использовал с одной стороны предугадал на дневных графиках скачки курса евро, что помогло поднять 100+ , но при этом используя его будут просадки и непонятно когда цена пойдет в нашу сторону. Если у кого еще какой интересный опыт есть расскажите хоть, может я что не так делаю
        27 декабря 2017
        Ответить
        Денис
        индикатор полезен, спасибо, стал активно пользоваться именно им
        16 ноября 2017
        Ответить
        Ашот
        Даже не знаю что сказать, первый раз вижу подобные индикаторы.
        07 февраля 2017
        Ответить
        Денис
        22 ноября 2016
        Ответить
        Линда
        Торгую на турбооционах, этот индикатор мне идеально подошел.
        Алан, а вы пробовали применять этот индикатор на 5 минутных тайм фреймах? Если да, то как вам?
        22 ноября 2016
        Ответить
        Алан
        Торгую на турбооционах, этот индикатор мне идеально подошел.
        08 ноября 2016
        Ответить
        Брюс
        Полезный индикатор, спасибо, неделю протестировал, очень доволен.
        03 ноября 2016
        Ответить
        Андрей Есипов
        Хороший индюк, а главное бесплатный!! Спасибо ребята!
        31 октября 2016
        Ответить
        Айдин Баситов
        с данным индикатором ознакомился, хорошая штука)) Кто им еще пользуется
        29 октября 2016
        Ответить
        Анатолий
        Давно не мог его найти, норм на форексе работал, попробую на опционах.
        28 октября 2016
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!