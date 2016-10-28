FX Прогноз : прогнозирующий индикатор для любого тайм фрейма

Одна из базовых позиций технического анализа — периодическое повторение графических фигур. Разрабатывая собственную прибыльную стратегию, профессионалы дополнительно исследуют график с целью определения паттернов. Торговля с помощью идентификации фигур имеет высокий процент успешных сделок.

Существует немало программных продуктов, облегчающих трейдеру анализ текущей ситуации. Один из них — пользовательский индикатор «FX Прогноз». Принцип его действия таков: изучая котировки на истории, он находит схожие участки и на основании этих данных рисует собственный прогноз на несколько свечей вперед. Прогнозируемое значение рассчитывается как среднее арифметическое всех схожих колебаний.

Как установить индикатор

Поскольку «FX Прогноз» не является стандартным индикатором, его необходимо устанавливать в торговую платформу.

Эта процедура несложная, с ней справится любой новичок. Вот основные шаги, которые необходимо сделать:

Скачиваем архив, в котором находится индикатор. Он состоит из файла, имеющего расширение mql или ex4. Копируем файл в папку назначения MQL4/Indicators , она находится в каталоге, где установлен терминал Metatrader4. Ее легко найти, нажав в меню терминала на «Открыть каталог данных»; Перезапускаем торговую платформу; Открываем график актива, которым хотим торговать; Находим в меню «Вставка» пользовательские индикаторы, в их перечне должен отобразиться «FX Прогноз». При нажатии на него «выскочит» окошко, предлагающее изменить стандартные настройки. Если необходимо, совершаем соответствующие действия и жмем «ок». Вот и все.

Чтобы индикатор работал более корректно, рекомендуется дополнительно подгрузить историю котировок используемого торгового актива. Для этого нужно нажать F2 и выбрать пару, таймфрейм.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Особенности индикатора «FX Прогноз»

«FX Прогноз» состоит из двух блоков:

информационного, в котором подаются статистические данные (верхний левый угол окна терминала);

прогнозирующего - отображает на графике оранжевым цветом вероятное движение котировок.

Программа берет как пример несколько свечей (их количество настраивается в опциях), и подыскивает в истории сходные отрезки графика. Вычисляется схожесть этих участков в процентах, отсеиваются те, у которых слишком низкие показатели — до 75% (стандартные настройки, их можно изменить). Анализируя следующие за совпадающими участками свечи, составляется прогноз движения цены. Желтым выделяется самое точное совпадение из всех обнаруженных.

Ни один индикатор не рекомендуется использовать как самостоятельную торговую систему, необходима фильтрация сигналов. Если все же вы решили применять исключительно «FX Прогноз», анализируйте его «предсказания» на нескольких таймфреймах. Входить в рынок стоит только, если прогнозы совпадают.

Информационный блок

Настраиваемое окошко с данными сообщает пользователю такую полезную информацию:

когда открылась текущая свеча;

количество изученных свечей;

число сравнений;

сколько было найдено сходных участков свечей с установленным процентом совпадений;

схожесть самого удачного совпадения в процентах;

потенциал снижения или роста в пунктах;

процент уверенности программы в окончательном прогнозе.

Настраиваемые опции индикатора «FX Прогноз»

Look Forward — количество свечей, для которых необходим прогноз.

— количество свечей, для которых необходим прогноз. Look Back — количество свечей, формирующих «отрезок» графика для поиска похожего в истории.

— количество свечей, формирующих «отрезок» графика для поиска похожего в истории. Cor Threshold — предпочитаемый пользователем процент схожести, влияет на количество найденных элементов. Чем он выше, тем меньше будет обнаружено данных для составления прогноза.

— предпочитаемый пользователем процент схожести, влияет на количество найденных элементов. Чем он выше, тем меньше будет обнаружено данных для составления прогноза. Correlation Data — настройка для опытных пользователей. Ставит фильтры для поиска похожих «отрезков». Стандартно стоит OHLC, при котором обнаруживаются совпадения, учитывая цены открытия, закрытия, максимумы и минимумы свечи. Данные складываются и подсчитывается среднее арифметическое.

— настройка для опытных пользователей. Ставит фильтры для поиска похожих «отрезков». Стандартно стоит OHLC, при котором обнаруживаются совпадения, учитывая цены открытия, закрытия, максимумы и минимумы свечи. Данные складываются и подсчитывается среднее арифметическое. Display Options регулирует визуальный интерфейс. С его помощью часть опций отключается: T — информационный блок, А — усредненный прогноз, B — самое удачное совпадение, R — выделение при помощи прямоугольника исследуемого отрезка графика.

регулирует визуальный интерфейс. С его помощью часть опций отключается: Select Best Correlations задает такой параметр как количество совпадений, на основе которых производится анализ и прогнозирование. Если стоит «0», то учитываются все обнаруженные программой.

задает такой параметр как количество совпадений, на основе которых производится анализ и прогнозирование. Если стоит «0», то учитываются все обнаруженные программой. Best Projection Color - выбор цвета линии, выделяющей самое точное совпадение на графике.

- выбор цвета линии, выделяющей самое точное совпадение на графике. Avg Projection Color - определяет цвет утолщенной линии, показывающей направление вероятного движение котировок.

- определяет цвет утолщенной линии, показывающей направление вероятного движение котировок. Text Font и Text Size позволяют выбрать шрифт и размер текста.

и позволяют выбрать шрифт и размер текста. Window Screenshot включает такую полезную функцию, как автоматическое сохранение скриншотов, их можно найти в папке experts/files. Если значение равно 1, например, снимки будут делаться при формировании каждой новой свечи. Цифра «0» отключает опцию.

Смотрите так же:

Индикатор Fourier Extrapolator

Индикатор Time Freezer

Индикатор Boss

Как добавить Индикатор в MT4